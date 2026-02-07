Источники: около трёх тысяч боевиков ВСУ отрезаны от снабжения в Константиновке

Пока главком ВСУ генерал Сырский вещает о контратаках и даже наступательных действиях своих войск как минимум на четверти участков фронта, еще на одном из них ситуация для довольно крупной группировки врага сложилась более чем критическая.

Российские интернет-источники и СМИ сообщают, что в оккупированной Константиновке, образующей Краматорско-Константиновскую агломерацию в ДНР, оказались почти полностью заблокированными около трех тысяч военнослужащих ВСУ. Причиной стал недавний прилет мощной трехтонной фугасной авиабомбы (ФАБ-3000) с УМПК по дамбе Молочарского водохранилища.

В результате разрушения плотины, находящейся в двух километрах от города в поселке Молочаровка, гарнизон врага лишился возможностей снабжения и эвакуации. Проблема усугубляется морозами, которые усилятся к понедельнику, особенно в ночное время. Разводить огонь всушники опасаются. Дым сразу демаскирует их местоположение, после чего туда летят российские дроны, начинает работать артиллерия.

Телеграм-канал Mash пишет, что бригады противника отрезаны от северных районов. Основная часть сил ВСУ сконцентрирована в административных зданиях центральной части города. Если река выйдет из русла после подрыва дамбы на Молочарском водохранилище, то большая часть вражеского гарнизона будет полностью отрезана от снабжения не только с севера, но и с запада. На карте синей линией обозначено изначально не очень широкое русло реки Грузская, пересекающей город с севера на юг.

Замерзающие украинские военные, оставшиеся без пропитания и боекомплекта, начинают выбрасывать белые тряпки. Оставшиеся пытаются греться за счет дизельных обогревателей в южных районах города. Однако и этот способ легко выдает позиции из-за теплового следа.



По данным ТГ-канала «Военная хроника», в самой Константиновке у противника эшелонированной обороны, сопоставимой с внешним периметром, практически нет. По информации западных аналитиков, группировка ВСУ в городе оказалась в «почти безвыходной ситуации». Гарнизон, обороняющийся в Константиновке, перемещается из одной застройки в другую под постоянными ударами российских БПЛА, артиллерии и авиации.

  1. Sky Strike fighter Звание
    Sky Strike fighter
    +1
    Сегодня, 17:55
    Жирная синяя линия на карте это что?Линия фронта что ли?Вроде как недавно карта была поскромнее.
    1. Andobor Звание
      Andobor
      +1
      Сегодня, 18:26
      Цитата: Sky Strike fighter
      Жирная синяя линия на карте это что?

      Зону затопления пытались нарисовать, коряво по моему мнению.
      1. Проксима Звание
        Проксима
        +2
        Сегодня, 19:26
        Статья называется: "Источники: около трёх тысяч боевиков ВСУ отрезаны от снабжения в Константиновке". Отлично! drinks В тоже время в статье говорится, что группировка снабжается с западного направления belay Но может быть, если река выйдет из берегов, то тогда... request Так беременная?!!![Да или нет? "Частично", "почти" - такие слова неприемлемы.
    2. Сергей Кондратьев Звание
      Сергей Кондратьев
      +9
      Сегодня, 18:28
      Зачем читать статью, когда есть заголовок, да?
      "На карте синей линией обозначено изначально не очень широкое русло реки Грузская, пересекающей город с севера на юг."
    3. poquello Звание
      poquello
      0
      Сегодня, 18:54
      Цитата: Sky Strike fighter
      Вроде как недавно карта была поскромнее.

      странная у вас карта, наши в ней давно
    4. Замкадыш Звание
      Замкадыш
      +2
      Сегодня, 19:00
      hi Это не линия фронта. По мнению автора, это русло реки Грузская. Если на участке от Молочаровского водохранилища до железной дороги предположения автора вполне допустимы, то остальное, нарисованное синим фломастером - фантазии. В районе железной дороги Грузская впадает в Кривой торец, текущий почти с юга на север. Скорее всего, повышение уровня воды будет кратковременным и не будет проявляться в бассейне Кривого торца.
      Думаю, дамбу "десоветизировали" не столько по причинам обрезания логистики (кому там обрезать логистику?). Скорее всего, это "профилактика": сейчас по мерзлой земле и низкому дебиту вода из дамбы сойдет быстро и по позициям противника. Потом можно идти вперед не опасаясь, что противник подорвет эту дамбу и добавит нам сложностей, как когда-то в Курахово.
  2. Василенко Владимир Звание
    Василенко Владимир
    0
    Сегодня, 17:58
    а может пора перестать выдавать информацию из не понятно каких источников, а то после самим же стыдно будет
  3. Добрый Звание
    Добрый
    +1
    Сегодня, 18:03
    Если река выйдет из русла после подрыва дамбы на Молочарском водохранилище, то большая часть вражеского гарнизона будет полностью отрезана от снабжения не только с севера, но и с запада.
    Ну почему отрезана от снабжения? С востока и юго-востока снабдят и Солнцепеками и ФАБами, а также Геранями!
  4. Ivan_Sergeev Звание
    Ivan_Sergeev
    -3
    Сегодня, 18:06
    Наконец-то хоть на тактическом уровне пришло понимание, что перерезание снабжения в разы ухудшает ситуацию для противника и соответственно капитально ускоряет процесс освобождения. Может уже и на стратегическом уровне все-таки возьмутся за мосты.
    1. Сергей Кондратьев Звание
      Сергей Кондратьев
      +2
      Сегодня, 18:29
      Вы своими коммента смогли их научить. Тупык военные ведь этого не знают и никогда не делали (сарказм)
      1. Ivan_Sergeev Звание
        Ivan_Sergeev
        -2
        Сегодня, 18:39
        Ну вы может не заметили, но вот это мероприятие под названием "СВО" длится уже 4 года и какие-то действительно осмысленные действия на ней, мы увидели по сути только в самом начале и начиная с середины прошлого года. Назвать же таковыми бесконечные штурмы с калашами пятиэтажек в безлюдных поселках я, увы не могу, ибо это все находится на уровне африканских стран, а не ядерной державы с огромной военной историей.
        1. Монтесума Звание
          Монтесума
          +1
          Сегодня, 19:20
          Цитата: Ivan_Sergeev
          бесконечные штурмы с калашами пятиэтажек в безлюдных поселках

          Бесконечно штурмовать безлюдные посёлки? Это когда такое было? Ну и фантазия у васsmile
          Что касается пятиэтажек, с находящимися внутри солдатами противника, перед штурмом по ним сперва прилетает ФАБ с УМПК, они для того и придуманы. Или это не считается "осмысленными действиями"?
          Цитата: Ivan_Sergeev
          ибо это все находится на уровне африканских стран, а не ядерной державы

          Врежем ядерной бомбой по каждому "безлюдному посёлку"! negative
          1. Ivan_Sergeev Звание
            Ivan_Sergeev
            -1
            Сегодня, 19:57
            7 тыс комментов за пару лет, ты тут походу работаешь. Да еще и с камрадами. Жаль нельзя в игнор подобных существ помещать.
            1. Монтесума Звание
              Монтесума
              +1
              Сегодня, 21:41
              Цитата: Ivan_Sergeev
              ... ты тут походу работаешь. Жаль нельзя в игнор подобных существ помещать.

              От существа и слышу. yes
              А вообще, ни уязвить, ни удивить меня вам не удалось, ибо замещение недостатка аргументов избытком хамства - достаточно распространённое явление в интернетном общении. Одним мелким хамом больше, одним меньше - на общую статистику не влияет.
              Ваше расчехление успешно засчитано. good
              Адью, сударь! hi
        2. Сергей Кондратьев Звание
          Сергей Кондратьев
          -1
          Сегодня, 20:22
          Мероприятие, это когда бухаешь с друганами или протираешь штаны на диване, а СВО, это война. Хочешь увидеть осмысленные действия, армия тебя ждет, можешь пойти в военкомат и научить военных воевать. А говорить об ядерке с войной на своих границах, может только малолетка. В компьютерные игры переигрался? Ну иди, штурмани Харьков, когда в небе дронов больше, чем солдат.
          1. Ivan_Sergeev Звание
            Ivan_Sergeev
            -1
            Сегодня, 20:29
            А это походу твой второй акк :). Шаблонные вы все такие. Война - это в первую очередь стратегия, направленная на быстрейшее достижение победы, а не имитация боевых действий в ожидании договоряка. Но собственно, о чем с подобными вообще можно обсуждать.
            1. Сергей Кондратьев Звание
              Сергей Кондратьев
              +1
              Сегодня, 21:13
              Война, это не тупые мемасики. Действительно, что можно обсуждать с диванным воякой?
  5. Алексей Лантух Звание
    Алексей Лантух
    -2
    Сегодня, 18:10
    Ресурс lostarmour за неделю выдал вот такую картинку. По этой карте за неделю ВС РФ в самой Константиновке не продвинулись совсемь.
    1. lukash66 Звание
      lukash66
      -3
      Сегодня, 18:35
      Цитата: Алексей Лантух
      Ресурс lostarmour за неделю выдал вот такую картинку. По этой карте за неделю ВС РФ в самой Константиновке не продвинулись совсемь.

      Вы не в курсе, что это лохловский ресурс? Они там еще до сих пор в донецком аэропорту быкуют.
      1. Алексей Лантух Звание
        Алексей Лантух
        0
        Сегодня, 19:09
        Ну, тогда сообщите что есть такое в интернете более менее правдивое и по времени своевременное. Как на мой взгляд, то этот ресурс как правило отстает от фактического продвижения наших войск, при этом как правило долго не показывая отступления наших войск, которые также бывают. В частности после удара ВСУ по Купянску и по сути для нас катастрофы он долго не показывал там ЛБС. Кому он подыгрывает большой вопрос. Никто до конца не правдив. К тому же есть и военная тайна.
  6. АндрейВРН Звание
    АндрейВРН
    -1
    Сегодня, 18:36
    Цитата: Алексей Лантух
    Ресурс lostarmour за неделю выдал вот такую картинку. По этой карте за неделю ВС РФ в самой Константиновке не продвинулись совсемь.

    Ну да, этим веры много))) они ещё не признали что Земля круглая))))
  7. Федор Соколов Звание
    Федор Соколов
    +2
    Сегодня, 18:37
    Дали им фору на свою голову в 8 лет, а теперь 4 года выбить их с территории ДНР не можем, сколько уже пацанов потеряли.
  8. Васян1971 Звание
    Васян1971
    -2
    Сегодня, 18:45
    Замерзающие украинские военные, оставшиеся без пропитания и боекомплекта, начинают выбрасывать белые тряпки.

    Пусть белые тапки отбрасывают.
  9. Михаил Нашарашев Звание
    Михаил Нашарашев
    +5
    Сегодня, 18:57
    А почему их называют боевики, а не солдаты? Это не военнослужащие армии?
    1. Монтесума Звание
      Монтесума
      +2
      Сегодня, 19:32
      Цитата: Михаил Нашарашев
      А почему их называют боевики, а не солдаты? Это не военнослужащие армии?

      Мне тоже эта терминология непонятна. Боевик - человек входящий в некую вооружённую группу, но никак не солдат регулярной армии.
      1. Михаил Нашарашев Звание
        Михаил Нашарашев
        +1
        Сегодня, 20:12
        Может быть гш РФ не знает, что воюет с регулярной армией?
        1. Монтесума Звание
          Монтесума
          0
          Сегодня, 21:55
          Цитата: Михаил Нашарашев
          Может быть гш РФ не знает, что воюет с регулярной армией?

          Это терминология некоего источника, и с чьей "лёгкой руки" пошло в публикациях - не известно.
          В сводках ГШ употребляется слово - "военнослужащий". Вот выдержка из сегодняшнего сообщения:
          - Подразделения группировки войск «Восток» продвинулись в глубину обороны противника. Нанесли поражение формированиям двух механизированных, двух штурмовых, двух десантно-штурмовых бригад и четырех штурмовых полков ВСУ в районах населенных пунктов Лесное, Самойловка, Бойково, Воздвижевка, Цветковое Запорожской области и Коммунаровка Днепропетровской области.
          ▪️ Противник потерял до 435 военнослужащих, шесть боевых бронированных машин, 11 автомобилей и два артиллерийских орудия.

          - Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение живой силе и технике механизированной и горно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Магдалиновка и Веселянка Запорожской области.
          ▪️ Уничтожены до 50 военнослужащих ВСУ, боевая бронированная машина и шесть автомобилей.
  10. Андрей Николаевич Звание
    Андрей Николаевич
    +2
    Сегодня, 19:20
    3000 пятачков? Это хорошо. Я даже знаю, что они будут делать. Расстреляют весь боезапас. Сожрут все сало. А когда станет холодно и голодно и нет патронов "шоб вбываты клятих москалив"-сдадутся в плен. И начнется старая сказка 6 "Я- не стрэляв. Я -хлебопек. Я- водитель кобылы.. Меня силой ТЦК отловило. У меня брат-сестра, тетя-дядя у Росии живут"..
  11. Incvizitor Звание
    Incvizitor
    +1
    Сегодня, 19:53
    Ничего их тосы согреют, будет поросям и костер и велл дон пожарка.
  12. Комментарий был удален.
  13. polinet Звание
    polinet
    0
    Сегодня, 22:26
    Добивать надо побыстрее. Одесса ждёт.