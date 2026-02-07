Источники: около трёх тысяч боевиков ВСУ отрезаны от снабжения в Константиновке
Пока главком ВСУ генерал Сырский вещает о контратаках и даже наступательных действиях своих войск как минимум на четверти участков фронта, еще на одном из них ситуация для довольно крупной группировки врага сложилась более чем критическая.
Российские интернет-источники и СМИ сообщают, что в оккупированной Константиновке, образующей Краматорско-Константиновскую агломерацию в ДНР, оказались почти полностью заблокированными около трех тысяч военнослужащих ВСУ. Причиной стал недавний прилет мощной трехтонной фугасной авиабомбы (ФАБ-3000) с УМПК по дамбе Молочарского водохранилища.
В результате разрушения плотины, находящейся в двух километрах от города в поселке Молочаровка, гарнизон врага лишился возможностей снабжения и эвакуации. Проблема усугубляется морозами, которые усилятся к понедельнику, особенно в ночное время. Разводить огонь всушники опасаются. Дым сразу демаскирует их местоположение, после чего туда летят российские дроны, начинает работать артиллерия.
Телеграм-канал Mash пишет, что бригады противника отрезаны от северных районов. Основная часть сил ВСУ сконцентрирована в административных зданиях центральной части города. Если река выйдет из русла после подрыва дамбы на Молочарском водохранилище, то большая часть вражеского гарнизона будет полностью отрезана от снабжения не только с севера, но и с запада. На карте синей линией обозначено изначально не очень широкое русло реки Грузская, пересекающей город с севера на юг.
Замерзающие украинские военные, оставшиеся без пропитания и боекомплекта, начинают выбрасывать белые тряпки. Оставшиеся пытаются греться за счет дизельных обогревателей в южных районах города. Однако и этот способ легко выдает позиции из-за теплового следа.
По данным ТГ-канала «Военная хроника», в самой Константиновке у противника эшелонированной обороны, сопоставимой с внешним периметром, практически нет. По информации западных аналитиков, группировка ВСУ в городе оказалась в «почти безвыходной ситуации». Гарнизон, обороняющийся в Константиновке, перемещается из одной застройки в другую под постоянными ударами российских БПЛА, артиллерии и авиации.
