Американские эксперты: Рютте пытается сорвать возможное соглашение по Украине

По мнению американских экспертов, генсек НАТО Марк Рютте прилагает немалые усилия, чтобы сделать невозможным потенциальное достижение каких-либо договоренностей, направленных на урегулирование украинского кризиса.

Авторы статьи, опубликованной в издании Strategic Culture, связывают это с недавним выступлением Рютте с трибуны Верховной рады Украины, в рамках которого прозвучали заявления о намерении НАТО после завершения боевых действий разместить на украинской территории британские и французские войска, что откровенно выглядит как шаг, способный подорвать любые продвигаемые Трампом переговорные усилия.



В материале также подчеркивается, что, поскольку, как известно, Москва последовательно выступает против любого присутствия на Украине связанных с НАТО иностранных войск. При этом отмечается, что Москва стремится к устранению первопричин конфликта, а не к их углублению. В то же время риторика Рютте свидетельствует о стремлении генсека НАТО к дальнейшей эскалации противостояния с Россией.

Между тем, по словам замглавы комитета парламента Украины по нацбезопасности Егора Чернева, во время визита в Киев Рютте дал понять, что НАТО не будет считать нападением на свои страны, если их военные контингенты на Украине будут подвергаться атакам ВС РФ. По словам Рютте, это будет считаться нападением на войска НАТО за пределами входящих в альянс стран, соответственно статьи 4 и 5 автоматически запускаться не будут.
  1. Охотовед 2 Звание
    Охотовед 2
    +4
    Сегодня, 18:22
    Марк Рютте - тоже наш шпион? belay
    Или чей тогда?
    То что он реальный илиoт, Я и так знаю.
    1. Проксима Звание
      Проксима
      +2
      Сегодня, 19:09
      Рютте пытается сорвать возможное соглашение по Украине**** Да ладно!!! belay Как можно сорвать то, чего и так нет и не будет?! fool Неужели непонятно, что Россия проводит переговоры для галочки, чтобы её не обвинили в неготовности диалога. Условия России Украина и её хозяева все равно не примут.
      1. Ныробский Звание
        Ныробский
        +1
        Сегодня, 19:49
        Цитата: Проксима
        Рютте пытается сорвать возможное соглашение по Украине**** Да ладно!!!

        Даже не сомневайтесь, так и есть.
        Рютте не только русофоб, он ещё и антиТрампист, такой же как Стармер, Мерц, Макрон, Туск и Урсула. Их задача "на максималках" втянуть Трампа в прямой конфликт с Россией, "на минималках" затянуть процесс до следующих выборов в надежде на возвращение демократов и возвращению украинского процесса в старое русло т.е. нанесению поражения России на поле боя.
        Вы думаете Трамп из большой любви к миру(или к украине) пытается навязать мирное соглашение? Нет конечно. Трамп, в отличие от скудоумных вышеперечисленных политиков, понимает то, что по сути украина войну уже почти проиграла и затягивание процесса "умиротворения" приведёт только к одному - Россия заберёт под свой контроль ещё больше территорий и возможно отожмёт бандеровцев от Чёрного моря, поэтому он и стремится зафиксировать текущее положение по ЛБС. США необходимо поставить конфликт на паузу, а Рютте с еврокодлой вставляют ему палки в колёса т.к. результат на который они рассчитывали не достигнут и бабосы вложенные в конфликт обратно не вернутся, а значит с них спросят, на кой они всё это делали в ущерб своим гражданам. По сути это политическая смерть. Трампу на них начихать и он планомерно давит на результат который выгоден США, ну а они как могут так и сопротивляются. Пока они бодаются в поисках приемлемого варианта, наши бойцы потихоньку двигают ЛБС вглубь украины.
      2. Наган Звание
        Наган
        0
        Сегодня, 20:37
        Цитата: Проксима
        Условия России Украина и её хозяева все равно не примут.
        Куда они денутся? Просто если не примут по-хорошему раньше, придется принимать позже, но уже по-плохому.
    2. carpenter Звание
      carpenter
      +1
      Сегодня, 19:48
      Цитата: Охотовед 2
      То что он реальный илиoт, Я и так знаю.

      По его улыбке кроличьей, видно или идёёт.
  2. Fachmann Звание
    Fachmann
    +2
    Сегодня, 18:24
    Рютте, мерзкий провокатор и инициатор неприятия российской стороной его заявлений, ведущих к срыву переговоров.
    Значит врага нужно и дальше добивать, на фронте и в тылу!
  3. Младший рядовой Звание
    Младший рядовой
    +1
    Сегодня, 18:29
    Рютте обычный англосакский наймит. Чем затяжнее будет конфликт, тем сильнее истощатся экономики. И тем халявнее можно будет скупать активы. Ничего нового.
    1. Наган Звание
      Наган
      +1
      Сегодня, 20:43
      Цитата: Младший рядовой
      Рютте обычный англосакский наймит
      Англосаксы, они разные, даже в пределах одной страны. А уж по разные стороны океана тем более. Так что вы уж уточняйте, что Рютте действует в интересах британских глобалистов, и эти интересы не только не совпадают, но даже противоречат интересам американских антиглобалистов.
      1. Младший рядовой Звание
        Младший рядовой
        0
        Сегодня, 21:09
        Приветствую, товарищ Наган. Англосаксы здесь образ более собирательный и подразумевает под собой Капитал, который может быть чьим угодно, без географической привязки. Капитал НАДнационален.
  4. poquello Звание
    poquello
    0
    Сегодня, 18:33
    "это будет считаться нападением на войска НАТО за пределами входящих в альянс стран, соответственно статьи 4 и 5 автоматически запускаться не будут."
    это он так надеется свои страны обезопасить?
    1. Младший рядовой Звание
      Младший рядовой
      0
      Сегодня, 18:37
      А когда 5 статья срабатывала? И трактовать ее можно по разному.
      1. Наган Звание
        Наган
        0
        Сегодня, 20:44
        Цитата: Младший рядовой
        А когда 5 статья срабатывала?
        1 (прописью: один) раз, после 11 сентября 2001 года.
        1. Младший рядовой Звание
          Младший рядовой
          0
          Сегодня, 21:12
          Расследование трагедии 11 сентября, больше похоже на фарс. Ничего толком не доказано, но вопросов очень много. Лет через 200 может и рассекретят. При чем здесь пятая статья?
          1. Наган Звание
            Наган
            0
            Сегодня, 22:34
            Цитата: Младший рядовой
            При чем здесь пятая статья?
            При том, что это был единственный раз за всю историю, когда статья была официально применена.
  5. Уарабей Звание
    Уарабей
    +2
    Сегодня, 18:35
    """По словам Рютте, это будет считаться нападением на войска НАТО за пределами входящих в альянс стран, соответственно статьи 4 и 5 автоматически запускаться не будут."""

    Понятно. Они этим хотят успокоить те страны, которые они кинут первыми на убой против России. Дескать Россия будет убивать их солдат только на территории окраины, а по самим странам удары наноситься не будут, чтобы не запустить применение упомянутых статей. Теперь остается посмотреть, кого же они выберут для эксперемента-проверки решительности России. Прибалтов, поляков, финнов?
  6. Vitaly_pvo Звание
    Vitaly_pvo
    +1
    Сегодня, 18:35
    выступлением Рютте с трибуны Верховной рады
    Остается только понять почему этого провокатора нельзя было уничтожить вместе с лидерами нацистского режима ударом Орешника. А вот посылать на смерть тысячи наших солдат на смерть можно.
    1. Керенский Звание
      Керенский
      0
      Сегодня, 20:08
      уничтожить вместе с лидерами нацистского режима ударом Орешника.

      Ещё один Свидетель Орешника... Да поймите Вы, - Орешник не игрушка! Он создавался не для таких целей. Призывайте лучше Авангард на их головы...
  7. gridasov Звание
    gridasov
    +1
    Сегодня, 18:44
    Все эти личности не самостоятельны. ВСЕ, абсолютно подчинённы задачам и целям. И поскольку эти цели понятны и определены, то можно манипулировать или разыгрывать свои комбинации как ответные действия.
  8. Фразах Звание
    Фразах
    +1
    Сегодня, 18:48
    Обычная игра за обе команды. Кошерная мафия действует исключительно в своих интересах и интересах хозяев денег, назначая в каждую команду игроков с четким указанием, какую пургу нести, чтобы поиметь для себя наибольшую выгоду. Старый клоун, наркет, прихлебалы и типа соперники вроде брешут о разном, но в любом случае брешут, а дуют в одну дуду.
  9. guest Звание
    guest
    0
    Сегодня, 18:50
    Рютте пытается сорвать возможное соглашение по Украине

    Так он наш агент? laughing
  10. rocket757 Звание
    rocket757
    +2
    Сегодня, 19:11
    Даже не смешно... обычный чиновник, публичная говорящая голова, что ему прописали/наказали, то и делает.
    1. Себенза Звание
      Себенза
      +1
      Сегодня, 20:42
      Действительно. Нет, можно конечно поржать, можно и пост гневный вывалить. Многие ли озвучивают свои мысли в процессе зарабатывания на жизнь? Врём мы всегда, а правда она для дома, в одинокое дно стакана.
      1. rocket757 Звание
        rocket757
        0
        Сегодня, 20:59
        Врут не всегда и не все... на счёт публичных фэйсов, все гораздо прозаичнее, врут много..