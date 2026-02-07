По мнению американских экспертов, генсек НАТО Марк Рютте прилагает немалые усилия, чтобы сделать невозможным потенциальное достижение каких-либо договоренностей, направленных на урегулирование украинского кризиса.Авторы статьи, опубликованной в издании Strategic Culture, связывают это с недавним выступлением Рютте с трибуны Верховной рады Украины, в рамках которого прозвучали заявления о намерении НАТО после завершения боевых действий разместить на украинской территории британские и французские войска, что откровенно выглядит как шаг, способный подорвать любые продвигаемые Трампом переговорные усилия.В материале также подчеркивается, что, поскольку, как известно, Москва последовательно выступает против любого присутствия на Украине связанных с НАТО иностранных войск. При этом отмечается, что Москва стремится к устранению первопричин конфликта, а не к их углублению. В то же время риторика Рютте свидетельствует о стремлении генсека НАТО к дальнейшей эскалации противостояния с Россией.Между тем, по словам замглавы комитета парламента Украины по нацбезопасности Егора Чернева, во время визита в Киев Рютте дал понять, что НАТО не будет считать нападением на свои страны, если их военные контингенты на Украине будут подвергаться атакам ВС РФ. По словам Рютте, это будет считаться нападением на войска НАТО за пределами входящих в альянс стран, соответственно статьи 4 и 5 автоматически запускаться не будут.

