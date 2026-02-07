Реакция украинцев на слова Сырского о «скорых хороших новостях по Гуляйполю»
На Украине реагируют на сегодняшнее заявление главкома ВСУ Александра Сырского о том, что 25% всех операций на фронте – это «наступление украинских войск», а также о том, что на Гуляйпольском направлении «скоро можно ожидать хороших для Украины новостей».
Сырскому тут же припомнили ситуацию с «контрнаступом» образца 2023 года, когда ещё за месяц-два до его начала Залужный и другие представители украинского высшего военно-политического руководства не просто говорили о подготовке, но даже называли направление основного удара. Чем в итоге тот «контрнаступ» завершился, известно всем.
Украинские пользователи, заочно обращаясь к Сырскому, говорят о том, что если какое-то контрнаступление он готовит, то, получается, «русские уже проинформированы о том, где именно оно будет проводиться».
Из комментариев к заявлению украинского главнокомандующего:
Напомним, что командование ВСУ достаточно долго вообще не признавало, что Гуляйполе потеряно. А теперь обещают украинцам «хорошие новости». Или «хорошие новости» будут состоять в том, что Запорожская область – «дотационный регион, который ярмом висит на шее каждого громадянина и потому его потеря - это перемога»?
