Реакция украинцев на слова Сырского о «скорых хороших новостях по Гуляйполю»

10 378 16
Реакция украинцев на слова Сырского о «скорых хороших новостях по Гуляйполю»

На Украине реагируют на сегодняшнее заявление главкома ВСУ Александра Сырского о том, что 25% всех операций на фронте – это «наступление украинских войск», а также о том, что на Гуляйпольском направлении «скоро можно ожидать хороших для Украины новостей».

Сырскому тут же припомнили ситуацию с «контрнаступом» образца 2023 года, когда ещё за месяц-два до его начала Залужный и другие представители украинского высшего военно-политического руководства не просто говорили о подготовке, но даже называли направление основного удара. Чем в итоге тот «контрнаступ» завершился, известно всем.



Украинские пользователи, заочно обращаясь к Сырскому, говорят о том, что если какое-то контрнаступление он готовит, то, получается, «русские уже проинформированы о том, где именно оно будет проводиться».

Из комментариев к заявлению украинского главнокомандующего:

Хочется верить в то, что пан Сырский дезинформирует. А иначе его должны сегодня же допросить СБУ по подозрению в работе на РФ.

Меня просто поражают наши «атаманы». Один трубил о том, где и примерно когда будем контрнаступать. В итоге слетел с должности. Теперь это делает другой (перевод с украинского – прим. «ВО»).

А мне всё ясно. Сырский называет конкретное направление, чтобы потом отправиться послом в какую-нибудь небедную страну. Идёт по проторенной дорожке (перевод с украинского).

Напомним, что командование ВСУ достаточно долго вообще не признавало, что Гуляйполе потеряно. А теперь обещают украинцам «хорошие новости». Или «хорошие новости» будут состоять в том, что Запорожская область – «дотационный регион, который ярмом висит на шее каждого громадянина и потому его потеря - это перемога»?
16 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. poquello Звание
    poquello
    -1
    Сегодня, 18:49
    )))))))) типа два котла образуется, будут варить укропов у Орехова и у Гуляйполя?
    1. Наган Звание
      Наган
      +4
      Сегодня, 20:31
      Вареная свинина? Фи, это пошло. Надо хотя бы обжарить перед закладкой в котел.
      1. Zoldat_A Звание
        Zoldat_A
        0
        Сегодня, 22:59
        Цитата: Наган
        Вареная свинина? Фи, это пошло. Надо хотя бы обжарить перед закладкой в котел.

        Мы народ простой, к высокой кухне не приученный...
        Сказано - "в котёл", значит - в котёл... Будет приказ запечь - значит, до углей...
        laughing
  2. Андрей К Звание
    Андрей К
    +1
    Сегодня, 18:49
    На Украине реагируют на сегодняшнее заявление главкома ВСУ Александра Сырского о том, что 25% всех операций на фронте – это «наступление украинских войск»

    Сырскому тут же припомнили ситуацию с «контрнаступом»

    Вот что "декоммунизация" энергетики делает!
    У лохлов извилины начали шевелиться.
    1. Zoldat_A Звание
      Zoldat_A
      0
      Сегодня, 23:02
      Цитата: Андрей К
      Вот что "декоммунизация" энергетики делает!
      У лохлов извилины начали шевелиться.

      Пожалуй, впервые им "декоммунизация" сработала хоть как-то положительно...
  3. Пленник Звание
    Пленник
    0
    Сегодня, 18:53
    Что- то маловато. А где презентации, концерт, анимации с направлением ударов и озвучка конечных целей будущей операции? Темнит реинкарнация генерала Власова, земля ему стекловатой.
  4. Михаил Нашарашев Звание
    Михаил Нашарашев
    -2
    Сегодня, 18:55
    Я давно был уверен, что сырский работает на РФ, об этом публично объявят после войны.
  5. -ш- Звание
    -ш-
    +6
    Сегодня, 18:59
    хорошие новости с гуляйполя уже были, когда всу от туда были выбиты
  6. guest Звание
    guest
    +1
    Сегодня, 19:00
    Или «хорошие новости» будут состоять в том, что Запорожская область – «дотационный регион, который ярмом висит на шее каждого громадянина и потому его потеря - это перемога»?

    Вот об этом и я подумал.
  7. Vladlous Звание
    Vladlous
    +10
    Сегодня, 19:01
    А мне лично всё равно, что там украинцы думают про слова Сырского. Я бы вообще не обращал внимания на то, что они там думают или говорят. Или что говорят их блогеры, депутаты, политики. Ведь в традиции Украины вот эта вот театральшина, драматизм, показное возмущение.

    Раз они воюют уже четвёртый год, обеспечивают ВСУ всем необходимым, значит они разделяют основные идеи того режима, который сейчас действует на Украине, и которому служат как Сырский, так, кстати, и Зеленский.

    С 2022 года наши СМИ постоянно переоценивают мнение и слова украинцев. Показывают их возмущение тухлой тушёнкой, какие-то митинги с тремя десятками участников, блогеров, выкрикивающих предьявы власти. Но что за этим стоит?

    А за этим стоит стремление пустить пыль в глаза и выбить из Запада побольше подачек. Просто вспомните Майдан. Там скакали сотни тысяч нацистов, требовавших разорвать связь с Россией. А сейчас, если и показывают минтинг или кучку перекрывающих дорогу в знак протеста граждан, то там их меньше сотни.

    Не надо питать иллюзий. Украина как жаждала уничтожения России, так и жаждет, только ещё больше. Они похожи на бешенных собак. И всякие попытки очеловечить их весьма опасны. С последствиями этого мы уже сталкивались далеко не один раз.
    1. Младший рядовой Звание
      Младший рядовой
      +1
      Сегодня, 19:28
      Так попрыгунчики не за просто так припрыгивали, а за деньги. Теперь деньги не раздают, поэтому новый мандан не возможен.
    2. красноярск Звание
      красноярск
      0
      Сегодня, 20:19
      Цитата: Vladlous
      Не надо питать иллюзий.

      На аналитику не тянет ни разу.
  8. Младший рядовой Звание
    Младший рядовой
    +1
    Сегодня, 19:24
    А иначе его должны сегодня же допросить СБУ по подозрению в работе на РФ.
    Так мы же в России папу его лечим со скидками от МО на капельницы. Конечно Сырский наш агент. Совсем какелы отупели, два и два сложить не могут.
  9. Foggy Dew Звание
    Foggy Dew
    0
    Сегодня, 19:44
    Ничего нового. На Оркаине готовится очередной Ваагх! Надо только не забыть шмалялы и рубилы красной краской покрасить - они от этого начинают лучше щмалять да рубить.
    Раньше да Диком Поле воплощали в жизнь Свадьбу в Малиновке, теперь - варкрафт
  10. Ivan№One Звание
    Ivan№One
    0
    Сегодня, 20:44
    пан сырский

    laughing laughing
    Пан - это смешно
  11. Victal Звание
    Victal
    0
    Сегодня, 22:17
    Хитрый лис. Пытается ввести ВС РФ в заблуждение. План наверняка такой: после этого интервью Россия стянет все пушки и дроны к Гуляйполю, а он ударит в другом месте.