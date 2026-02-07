Реакция украинцев на слова Сырского о «скорых хороших новостях по Гуляйполю»

Хочется верить в то, что пан Сырский дезинформирует. А иначе его должны сегодня же допросить СБУ по подозрению в работе на РФ.

Меня просто поражают наши «атаманы». Один трубил о том, где и примерно когда будем контрнаступать. В итоге слетел с должности. Теперь это делает другой (перевод с украинского – прим. «ВО»).

А мне всё ясно. Сырский называет конкретное направление, чтобы потом отправиться послом в какую-нибудь небедную страну. Идёт по проторенной дорожке (перевод с украинского).