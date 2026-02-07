Морские дроны Voyager закупят около 10 государств, включая страны Балтии
Американская компания Saildrone намерена выпускать 10-15 надводных беспилотных судов Voyager в год. Речь идет исключительно о деятельности предприятия на территории Европы.
Об этом заявил управляющий директор компании Saildrone в Европе Роберт Клейст в интервью британскому изданию Janes во время Датской ежегодной конференции по обороне DDAC 2026, которая проходила с 5 по 6 февраля в Копенгагене.
Он сообщил, что морские дроны Saildrone Voyager вскоре закупят примерно 10 государств, включая страны Балтии. Клейст сказал:
Он уточнил, что несколько государств Прибалтики и Скандинавии намерены задействовать безэкипажные суда в целях разведки, наблюдения и рекогносцировки (ISR), а также использовать их для картографирования морского дна.
Американская компания Saildrone, базирующаяся в Калифорнии, объявила в апреле прошлого года о создании филиала в Дании. Датские партнеры утверждают, что у них возникла острая потребность в мониторинге морской обстановки в европейских водах. Тогда в компании так объяснили выбор страны, где был открыт единственный филиал в Европе:
Saildrone Voyager – это беспилотное надводное судно с длиной корпуса 10 м, предназначенное для обеспечения безопасности прибрежных районов, а также для целей ISR. Оно перемещается, используя в основном энергию ветра и солнца, в редких случаях включая электродвигатель мощностью 4 кВт. Морской дрон способен действовать автономно более трех месяцев.
