Морские дроны Voyager закупят около 10 государств, включая страны Балтии

Американская компания Saildrone намерена выпускать 10-15 надводных беспилотных судов Voyager в год. Речь идет исключительно о деятельности предприятия на территории Европы.

Об этом заявил управляющий директор компании Saildrone в Европе Роберт Клейст в интервью британскому изданию Janes во время Датской ежегодной конференции по обороне DDAC 2026, которая проходила с 5 по 6 февраля в Копенгагене.



Он сообщил, что морские дроны Saildrone Voyager вскоре закупят примерно 10 государств, включая страны Балтии. Клейст сказал:

Около 10 стран нашего региона выразили заинтересованность и находятся в процессе подписания контрактов или близки к подписанию соглашений.

Он уточнил, что несколько государств Прибалтики и Скандинавии намерены задействовать безэкипажные суда в целях разведки, наблюдения и рекогносцировки (ISR), а также использовать их для картографирования морского дна.

Американская компания Saildrone, базирующаяся в Калифорнии, объявила в апреле прошлого года о создании филиала в Дании. Датские партнеры утверждают, что у них возникла острая потребность в мониторинге морской обстановки в европейских водах. Тогда в компании так объяснили выбор страны, где был открыт единственный филиал в Европе:

Дания уникально расположена в центре европейской морской акватории, на побережье Балтийского и Северного морей.

Saildrone Voyager – это беспилотное надводное судно с длиной корпуса 10 м, предназначенное для обеспечения безопасности прибрежных районов, а также для целей ISR. Оно перемещается, используя в основном энергию ветра и солнца, в редких случаях включая электродвигатель мощностью 4 кВт. Морской дрон способен действовать автономно более трех месяцев.
  1. Foggy Dew Звание
    Foggy Dew
    +1
    Сегодня, 19:49
    И будут они мешать судоходству...
    1. Shurik70 Звание
      Shurik70
      0
      Сегодня, 20:25
      Автоматику несложно настроить, чтоб просчитывала траекторию окружающих судов и уходила с их пути.
      Автономный дрон-наблюдатель, способный месяцами патрулировать заданный район, позволит очень плотно контролировать морские зоны.
      У нас, конечно, есть БПЛА, в том числе самолётного типа, способные патрулировать часами, но на морской дрон можно чувствительные микрофоны установить, что будут подводные лодки сечь. С самолёта разве что буйки сбросить можно.
    2. Zoldat_A Звание
      Zoldat_A
      0
      Сегодня, 22:33
      Цитата: Foggy Dew
      И будут они мешать судоходству...

      Saildrone Voyager вскоре закупят примерно 10 государств, включая страны Балтии

      Я, почему-то, когда прочитал Ваш комментарий, подумал, что "примерно 10 государств, включая страны Балтии" будут мешать судоходству... laughing
      Штош... Это, как мне думается, тоже имеет место быть...
  2. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    0
    Сегодня, 19:57
    Международный прецендент США создан ,дрон вёл себя агресивно - ты имеешь право его уничтожить.( или как иранцы погрузить дрон на борт ).Пусть плавают в своих терводах .
    1. михаилл Звание
      михаилл
      +3
      Сегодня, 20:05
      Цитата: tralflot1832
      Пусть плавают в своих терводах .

      Вот-вот, если экипажа нету на борту, то судно бесхозное и его можно себе забрать. Ведь так?
      1. Пленник Звание
        Пленник
        +5
        Сегодня, 20:13
        "Согласно Международному морскому праву, судно без экипажа, найденное в открытом море, считается ничейным и принадлежит тому, кто его нашёл".(с) laughing Как-то так.
      2. solar Звание
        solar
        +1
        Сегодня, 21:29
        Это если на нем нет самоликвидатора с достаточно мощным зарядом.