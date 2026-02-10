Украинские истребители «Грипен», вероятно, будут оснащены ракетами большой дальности «Метеор»
Модернизированный двухместный JAS-39D Gripen
Министр обороны Украины Михаил Федоров на прошлой неделе заявил, что страна обсуждает возможность передачи истребителей JAS 39 Gripen и ракет Meteor ВВС Украины. Эти ракеты класса «воздух-воздух» большой дальности в настоящее время могут быть установлены только на истребители Gripen, Eurofighter и Rafale, хотя Великобритания лидирует в наземных испытаниях по их интеграции на F-35.
В конце прошлого года Украина и Швеция подписали письмо о намерениях экспортировать в Киев до 150 истребителей Gripen, хотя окончательная сделка еще не заключена.
УР MBDA «Метеор» — управляемая ракета класса «воздух-воздух» большой дальности, оснащена активной радиолокационной ГСН. Ракета оснащается маршевым прямоточным твёрдотопливным воздушно-реактивным двигателем, что позволяет поддерживать высокую скорость полёта на всей траектории, но также увеличивает ИК заметность ракетной атаки. Это 190-килограммовый боеприпас производства компании MBDA, впервые поступивший на вооружение ВВС Швеции на истребителях Gripen в 2016 году. Он был разработан в рамках совместного проекта шести европейских стран, включая Швецию, под руководством компании MBDA.
Ракета «воздух – воздух» Meteor
Ракета оснащена стартовым твёрдотопливным ракетным ускорителем, а также твёрдотопливным прямоточным воздушно-реактивным маршевым двигателем, который может продолжать приводить ракету в движение до момента удара, что обеспечивает маневренность на конечном участке траектории полёта. Эта возможность увеличивает зону поражения по сравнению с более распространёнными ракетами класса «воздух-воздух» с ракетным двигателем, которые имеют довольно большой ПУТ (пассивный участок траектории). Компания Saab заявляет о дальности полёта Meteor более 100 километров и скорости более 4 Маха (1 300 м/с), хотя обычно в справочниках дальность полёта указывается на уровне около 200 километров.
Двусторонняя линия сетевой связи позволяет самолету-носителю предоставлять обновления координат цели на среднем участке траектории или перенацеливать ее при необходимости, включая данные от других источников. Модем по двухсторонней линии связи может передавать информацию о ракете, такую как функциональное и кинематическое состояние, и получать информацию о координатах нескольких целей и отправлять уведомление о захвате цели головкой самонаведения.
По данным компании MBDA, ракета «Метеор» обладает в три-шесть раз большей кинетической мощностью, чем современные ракеты класса «воздух-воздух» этого типа. Ракета оснащена как неконтактными, так и ударными взрывателями для максимизации разрушительного эффекта и надежности.
Ракеты Meteor, являющиеся плодом совместного европейского проекта, впервые поступили на вооружение шведских ВВС на истребителях JAS 39 Gripen в апреле 2016 года и официально достигли начальной оперативной готовности (IOC) в июле 2016 года. Они также установлены на истребителях французских ВВС и Космических сил, на истребителях Dassault Rafale ВМС и на Eurofighter Typhoon Королевских ВВС, ВВС Германии, ВВС Италии и ВВС Испании. Ракеты Meteor также предназначены для оснащения британских и итальянских истребителей F-35 Lightning II и экспортировались различным заказчикам Rafale, Typhoon и Gripen.
Ракета «Метеор» была разработана по ТТЗ штаба ВВС Великобритании (SR(A)1239) к перспективной ракете класса «воздух-воздух» средней дальности (FMRAAM) для замены ракет Skyflash Королевских ВВС. В качестве основного вооружения класса «воздух-воздух» истребителя Eurofighter, ракета должна была использоваться против различных воздушных целей, включая беспилотные летательные аппараты и крылатые ракеты.
Хотя подробные требования к характеристикам не были опубликованы публично, предполагалось, что дальности перехвата у новой ракеты почти вдвое превышают таковые у тогдашней «передовой» ракеты средней дальности AMRAAM. Внешняя геометрия ракеты будет ограничена необходимостью совместимости с полуутопленными подфюзеляжными пусковыми установками Eurofighter, разработанными для AMRAAM. Ключевые особенности требований включали «скрытность запуска, улучшенную кинематику, которая обеспечит ракете достаточно энергии для преследования и уничтожения высокоманевренной цели, надежную работу средств противодействия и возможность для самолета-носителя открыть огонь и выйти из боя при первой же возможности, тем самым повышая живучесть самолета».
Эти требования в значительной степени определялись предполагаемой угрозой, исходящей от усовершенствованных версий российского Су-27 «Фланкер», вооруженных ракетами Р-77 увеличенной дальности. Несмотря на то, что в тендере упоминалась только Великобритания и ее потребности, уже тогда было ясно, что победитель фактически будет поставлять вооружение всем четырем странам-партнерам Eurofighter.
BAE Systems, Saab Missiles и GEC-Marconi предложили S225X, вариант Skyflash с прямоточным двигателем, над которым они работали с начала 1980-х годов. Daimler-Benz Aerospace (DASA) предложила A3M, французская компания Matra предложила модификацию MICA, а Hughes — улучшенную AIM-120. Поскольку слияние подразделений управляемых ракет British Aerospace и Matra (ныне MBDA) было неизбежным, было предсказуемо, что они будут сотрудничать. Kentron также рассматривала возможность предложения ракеты.
Все проектные предложения включали прямоточные двигатели, по крайней мере, в качестве опции. Все предложения имели активные радиолокационные головки самонаведения, за исключением варианта Skyflash S225X, который был полуактивным. Однако в долгосрочной перспективе предполагалось использовать головку самонаведения MICA 4A, работающую в диапазоне K (12–20 ГГц). Компания Hughes предложила свою головку самонаведения AIM-120, моноимпульсная РЛ ГСН в I-диапазоне (8–10 ГГц).
Компания DASA предложила самую совершенную на тот момент головку самонаведения, предназначенную для активной работы в диапазоне K (30–40 ГГц). Это должно было позволить исключить «выгорание» за счет средств радиоэлектронной борьбы противника, а также использования как неконтактного взрывателя для направленной стержневой боевой части. В долгосрочной перспективе головка самонаведения также должна была иметь возможность пассивного приема в X-диапазоне (8–12 ГГц).
Хотя наличие двух головок самонаведения не было обязательным условием, Агентство оборонных исследований высоко оценило их преимущества. Поэтому другие поставщики попытались объединить инфракрасные головки самонаведения с радиолокационной головкой самонаведения в своих проектах. Чтобы противостоять давлению со стороны США, в 1996 году все европейские компании объединили усилия, образовав консорциум с целью использования головки самонаведения 4A от MICA.
Matra и LFK (ранее DASA, теперь MBDA) уже сотрудничали, как и BAE Dynamics, Saab, GEC-Marconi и итальянская компания Alenia. Согласовав концепцию, оба консорциума, возглавляемые BAE, смогли изолировать Hughes. Теперь целью было продвижение этого оружия, получившего название «Метеор», среди всех стран-партнеров Eurofighter, а также поощрение его использования на Dassault Rafale и Saab 39.
Германия была восприимчива к проекту, но хотела большей доли. Великобритания потребовала финансового участия в проекте, но отказалась идти на компромисс с другими странами в отношении требований к характеристикам, что вызвало недовольство Германии и Швеции. Эти страны также не были заинтересованы в том, чтобы доверить свое оружие класса «воздух-воздух» США, за исключением случаев крайней необходимости.
Если бы Великобритания выбрала модификацию AMRAAM, Германия, Италия и Швеция разработали бы европейскую ракету на основе A3M. Из-за конкуренции между этими странами с их Eurofighter и США с их истребителями, они не хотели быть (по их словам) «крепостными» США в отношении своего важнейшего оружия класса «воздух-воздух».
Ситуация обострилась, когда Госдепартамент США заблокировал продажу самолетов Gripen Южной Африке, поскольку они были оснащены двигателем General Electric. Хотя эмбарго было снято в марте 1998 года, его заменили предложения по F-16 и F/A-18. Когда Швеция захотела продать JAS 39 Финляндии, США снова заблокировали сделку из-за предложенных ракет AIM-120, вынудив финнов приобрести F-18C/D. В то же время в американских технических журналах цитировались анонимные «американские источники», утверждавшие, что США обладают «десятилетним технологическим превосходством».
Трансатлантические диалоги пытались убедить британцев искать британско-американское решение. Однако ВВС США не проявили интереса к оружию с прямоточным двигателем, опасаясь, что сочетание F-15C и ракеты с прямоточным двигателем может отпугнуть Конгресс от одобрения финансирования F-22.
Ситуация в Европе также осложнилась в начале 1998 года: хотя команда, работающая над ракетой Meteor, согласилась на использование головки самонаведения 4A для MICA, Германия хотела интегрировать усовершенствованную головку самонаведения Ka/X-диапазона. Если Великобритания вдруг отступит и начнет сотрудничать с Raytheon, Германия пригрозила реализовать A3M совместно с Италией и Швецией или самостоятельно. Поэтому Федеративная Республика продолжала финансировать разработку ракеты A3M компанией LFK. В свою очередь компания Bodenseewerk Gerätetechnik стремилась к сотрудничеству с Raytheon для установки головки самонаведения на ракету AMRAAM с прямоточным воздушно-реактивным двигателем.
К середине 1998 года ситуация ухудшилась до такой степени, что Германия выделила средства на EURAAM (ранее A3M). Компания Bayern-Chemie должна была продемонстрировать двигательную установку ракеты в рамках 24-месячной программы. Немцы были недовольны тем, что англичане хотели диктовать свои условия по программе с помощью откровенного шантажа — извлечения финансовых европейских средств из программы, не идя на какие-либо компромиссы. Поскольку ГСН MICA в диапазоне Ku не соответствовала немецким требованиям, и соглашение по этому вопросу не было достигнуто, разработка ГСН в диапазоне Ka/X получила дальнейшее развитие.
В 1999 году Великобритания столкнулась с выбором между покупкой ракеты у Raytheon или у европейского консорциума Meteor: Raytheon предложила ERAAM с двухимпульсным твёрдотопливным ракетным двигателем и более короткими крыльями с меньшим аэродинамическим сопротивлением. Была возможна модернизация до стандарта FMRAAM с прямоточным воздушно-реактивным двигателем. Предполагалось, что ERAAM достигнет 80% дальности FMRAAM при 50% цене. В качестве дополнительного бонуса компания Aérospatiale должна была поставить прямоточный воздушно-реактивный двигатель, основанный на конструкции двигателя ядерной управляемой ракеты ASMP. Компания Royal Ordnance должна была поставить ракетный двигатель, а окончательную сборку должна была осуществить компания Shorts Missile Systems. Raytheon также исследовала активный фазированный радар для головки самонаведения, но отказалась от проекта из-за проблем с охлаждением.
Команда Meteor планировала использовать управляемый прямоточный воздушно-реактивный двигатель Bayern-Chemie и головку самонаведения 4A от ЗУР Aster. Немецкие ракеты (EURAAM) должны были быть оснащены головкой самонаведения Ka/X-диапазона. Если бы Великобритания выбрала Meteor, к программе присоединилась бы и Франция.
В октябре 1999 года компания Boeing подписала контракт на маркетинг Meteor в США. В 2000 году Великобритания наконец приняла решение по ракете Meteor, но для этого необходимо было достичь определенных этапов в разработке критически важных технологий, иначе программа была бы отменена. Решающим фактором стала возможность того, что по своим ТТХ AMRAAM может превзойти российскую ракету Р-77, возможно, как предполагали европейцы, финансируемую китайскими деньгами.
«Метеор» — необычная ракета именно благодаря прямоточному воздушно-реактивному двигателю. Как и в случае с AIM-132 ASRAAM, основной целью разработки было значительное увеличение дальности стрельбы (F-pole). Это позволяет уничтожать вражеские самолеты и бомбардировщики на этапе сближения (pre-merge) до того, как они смогут запустить свои управляемые ракеты. Основной принцип заключается в том, что тот, кто первым откроет огонь, имеет наибольшие шансы на победу в воздушном бою.
Еще одна особенность — возможности ракеты по взаимодействию с другими источниками (самолётами, оснащёнными аналогичной системой управления). После пуска самолету больше не требуется контакт с целью с помощью радиолокационных или оптоэлектронных датчиков, ракета может непрерывно получать новые данные о цели от других самолётов. Также возможно наведение с помощью самолётов системы AWACS. Поскольку новые E-10 MC2A не были закуплены по соображениям чрезмерно высокой стоимости, эта возможность доступна лишь в ограниченной степени.
В прошлом году Швеция закупила третью партию ракет «Метеор», предназначенных для самолетов Gripen. Приобретение было осуществлено в рамках международного сотрудничества, в рамках которого британское подразделение компании MBDA поставляет эти системы.
