Бурштынская ТЭС в Ивано-Франковской области прекратила работу

9 794 42
Бурштынская ТЭС в Ивано-Франковской области прекратила работу

Массированные комбинированные удары ВС РФ, основная волна которых, как обычно, прошла ночью, запустили процесс каскадного отключения электрогенерации и распределения на подконтрольной Киеву территории.

В результате поражения высоковольтных подстанций линии электропередачи, соединяющие Украину с соседними странами, были обесточены, что привело к каскадному отключению электроснабжения в большинстве регионов. Один энергоблок на одной из атомных электростанций отключился от сети из-за скачков напряжения и был автоматически остановлен. Другие энергоблоки на всех трех АЭС были вынуждены снизить мощность. Информация подтверждена МАГАТЭ.

В результате сильных повреждений прекращают работу практически все оставшиеся задействованными ТЭЦ и ТЭС. О полной остановке Бурштынской тепловой электростанции сообщают местные власти. В результате ночных ударов по энергетике в Бурштыне Ивано-Франковской области нет тепла, горячей и холодной воды, сообщил мэр города Василий Андриешин. Обещает, что электроснабжение будет восстановлено в течение 48 часов, но «ситуация при этом сложная».

Данная ТЭС имеет важное значение для энергосистемы Украины. Она расположена возле города Бурштын на пересечении линий электропередачи, соединяющих Украину с Венгрией, Румынией и Словакией. Установленная мощность тепловой электростанции — 2334 МВт.

Ранее председатель Совета Украинской ассоциации возобновляемой энергетики Станислав Игнатьев сообщил, что в ночь на 7 февраля ВС РФ нанесли удары по крупнейшей в Европе электроподстанции напряжением 750 киловольт во Львовской области. Подстанция регулирует электроснабжение в западных регионах Украины, объединяя выдачу электроэнергии из Хмельницкой, Ровенской АЭС и балансировку за счет Бурштынской ТЭС и частично Добротворской ТЭС. Теперь встала и Бурштынская тепловая электростанция.

Проблемы с электроснабжением, а значит водой и теплом, тысяч украинцев привели к тому, что один из самых оголтелых в части антироссийской пропаганды тамошних телеграм-каналов решился предъявить претензии власти.

А теперь о местных властях и не только. Трёх с половиной лет, с октября 2022 года, было вполне достаточно для того, чтобы заняться формированием в отдельно взятых городах хотя бы резервного энергообеспечения многоэтажных домов, не имеющих автономии.

Кстати, это тот самый «эксперт», который пару дней назад утверждал, что силы ПВО ВС ВСУ перехватывают 90% российских беспилотников и ракет. Остальные средства поражения ВС РФ в основном промахиваются даже по таким крупным целям, как ТЭС и ТЭЦ. Видимо, наши производители БПЛА и ракет «услышали» этого очень осведомленного товарища, да и поднастроили что-то в целенаведении, судя по результатам минувшей атаки.

Спрашивается, а что народ, безмолвствует? Нет, «протестует», но как-то по-своему. На фото: центр Киева, Крещатик. Акция «Скажи правду», организованная местным изданием. Любой может прийти к специально установленной палатке с микрофоном и камерой, куда может зайти каждый желающий и в течение одной минуты поделиться своими мыслями. Наверное, еще и погреться. Хотя одна минута — маловато.



Организаторы подчеркивают: идея состоит в том, чтобы дать голос обычным людям и запечатлеть «живую историю» общества. Каждое видео станет частью большого архива, который покажет настроения украинцев в реальном времени. Что удивительно, людоловов из ТЦК рядом с палаткой пока что не наблюдается.

На фото ниже — как украинские власти «защищают» объекты энергетики: мешки с песком, бетонные блоки по периметру. Но вот незадача, наши дроны и ракеты атакуют цели практически в пике, да еще и БЧ слишком мощная.



42 комментария
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Младший рядовой Звание
    Младший рядовой
    +14
    Сегодня, 19:20
    Какелам стало прохладнее, а мне от таких вестей тепло. Все западнее и западнее.
  2. Reptiloid Звание
    Reptiloid
    +11
    Сегодня, 19:23
    ДЕКОММУНИЗАЦИЯ в Иваново-Франковской области. Что-то они не скачут и не радуются.
    1. carpenter Звание
      carpenter
      +8
      Сегодня, 20:06
      Цитата: Reptiloid
      ДЕКОММУНИЗАЦИЯ в Иваново-Франковской области. Что-то они не скачут и не радуются.

      В украинской энергосистеме есть не просто объект, а объектище, выведение из строя которого, разово, да и в перспективе, куда сильнее бьёт не только по Украине, но и по Европе, причём не только в области электроэнергетики. Во-первых, это самая мощная ТЭС (и третья по мощности электростанция вообще, после двух АЭС: Ровенской и Южноукраинской. Во-вторых, это мощный распределительный энергоузел, сидящий на трёх основных напряжениях: 400, 330 и 220 кВ (и немножечко на 110). В-третьих, ТЭС прямо влияет на шесть из девяти трансграничных украинских ВЛ, и ещё две находятся в зоне её влияния. ТЭС является единственным серьёзным украинским источником электроэнергии. ПС Мукачево, конечно же, без электроэнергии не останется, не даром же она связана с тремя странами ЕС, но вылетит маневренный резерв в размерах до 0,7 ГВт. Апокалиптический сценарий для данного района – это одновременное отключение Бурштынской ТЭС и ПС Мукачево, которая 400/220/110 кВ, т.е. она ещё и узловая для сети 110 кВ. В данном случае Закарпатье и карпатские перевалы остаются только на резервных дизелях, потому что у заграничных друзей возможности помочь будут ну очень ограниченные.
      В общем, такая вот интересная электростанция…

      Но ещё нужно уничтожить ПС Мукачево до кучи.
      1. Reptiloid Звание
        Reptiloid
        +4
        Сегодня, 20:17
        hi Слишком долго жили они при электричестве и других благах цивилизации. Забыли, как было при Польше . В фильме ВИЙ, этого века, как раз очень хорошо правдиво показаны укры. Пьянство, дикость, бесовщина. На их фоне англичанин показан учёным, умным, образованным. Англичане их и сейчас такими видят, вероятно
        1. Incvizitor Звание
          Incvizitor
          +1
          Сегодня, 23:21
          Забыли кто им эти блага дал, неблагодарные свиньи.
  3. taiga2018 Звание
    taiga2018
    +11
    Сегодня, 19:23
    "Скажи правду",а правда в том,что большинство граждан Украины хотят продолжения войны,что нормальных отношений с этой страной у нас не будет никогда,ни говоря уж про мифическое братство.
    1. Тарелка Звание
      Тарелка
      +1
      Сегодня, 20:56
      Будет, если мы им мозг прополощем как следует.
  4. Уарабей Звание
    Уарабей
    +10
    Сегодня, 19:24
    Чубатым верить - себя не уважать. Они летом 24-го года уже говорили что эта ТЭС восстановлению не подлежит. Надо добивать.
    1. Монтесума Звание
      Монтесума
      +3
      Сегодня, 19:46
      Цитата: Уарабей
      Они летом 24-го года уже говорили что эта ТЭС восстановлению не подлежит.

      Если ТЭС вся в таком состоянии, как на верхнем фото в публикации, то восстановить что-либо очень сложно, долго и затратно, к тому же оборудование дефицитное, его ещё где-то раздобыть надо. А после такого же повторного прилёта, вообще всё заново надо будет создавать.
      1. Уарабей Звание
        Уарабей
        0
        Сегодня, 20:25
        Сейчас с этими творениями нейросетей, фото, по моему, любое уже не проблема. Да и не в стиле укров показывать как им плохо, если реально плохо. Вон по сети постановы гуляют, как им, типа, весело не смотря ни на что, как они возле костров хороводы задорные водят и так далее. А тут вдруг сознались в какой они заднице? Сомнительно. Но, думаю, наши все равно проверяют их болтовню))
        1. kromer Звание
          kromer
          +2
          Сегодня, 20:34
          Цитата: Уарабей
          Сейчас с этими творениями нейросетей, фото, по моему, любое уже не проблема.


          Сейчас и найти первоисточник фото не проблема. На верхнем фото авария на Саяно-Шушенской ГЭС 17 августа 2009 года.
          1. Уарабей Звание
            Уарабей
            0
            Сегодня, 20:37
            Даже так?) Тогда интересно откуда у этого фото "ноги растут"? Это иллюстрационное для статьи, или сами укры это фото используют для "доказательства" как у них все хреново?
            1. kromer Звание
              kromer
              +1
              Сегодня, 20:41
              Цитата: Уарабей
              Даже так?) Тогда интересно откуда у этого фото "ноги растут"? Это иллюстрационное для статьи, или сами укры это фото используют для "доказательства" как у них все хреново?


              Поиск по фото в Яндекс даёт много статей в разных изданиях. Но указывает на первоисточник. Явно используется для иллюстрации, т.к. фото с реального места событий по теме статьи не видать.
          2. nik-mazur Звание
            nik-mazur
            0
            Сегодня, 21:17
            Цитата: kromer
            На верхнем фото авария на Саяно-Шушенской ГЭС 17 августа 2009 года

            Таки нет. На фото, действительно что-то украинское, что чётко видно по табличке с укромовой на фото с другого ракурса. А про Саяно-Шушенскую ГЭС – это ИИ пургу несёт. На самом деле та авария выглядела совсем по другому – так как на втором фото.
            1. kromer Звание
              kromer
              0
              Сегодня, 21:24
              Цитата: nik-mazur
              А про Саяно-Шушенскую ГЭС – это ИИ пургу несёт.


              Вполне возможно. Я просто привык что уже давно никто не ищет реальное фото, а вставляют в статью иллюстративное.
            2. kromer Звание
              kromer
              0
              Сегодня, 21:30
              Кстати Ваше первое фото с табличкой ИИ определил как аварию на шахте.
              1. nik-mazur Звание
                nik-mazur
                0
                Сегодня, 22:05
                Цитата: kromer
                первое фото с табличкой ИИ определил как аварию на шахте

                ИИ – он такой... не особо интеллектуальный. Поэтому я всегда устраиваю перекрёстную проверку – по картинке, по описанию, по ссылкам и с разными ключевыми словами.
        2. Монтесума Звание
          Монтесума
          0
          Сегодня, 21:18
          Цитата: Уарабей
          наши все равно проверяют их болтовню

          Это по-любому надо делать. Но есть веские доказательства, что украинская энергосистема действительно в очень тяжёлой ситуации.
    2. Aken Звание
      Aken
      0
      Сегодня, 19:47
      Они регулярно так говорят, чтобы в России поверили и не добивали.
    3. Тарелка Звание
      Тарелка
      +1
      Сегодня, 20:57
      Цитата: Уарабей
      Они летом 24-го года уже говорили что эта ТЭС восстановлению не подлежит.

      Так легко проверить космической съёмкой в ИК-диапазоне.
  5. михаилл Звание
    михаилл
    +5
    Сегодня, 19:25
    Что удивительно, людоловов из ТЦК рядом с палаткой пока что не наблюдается.

    Все просто, "Скажи правду"- проект СБУ.
  6. Андрей Николаевич Звание
    Андрей Николаевич
    +6
    Сегодня, 19:25
    Первое фото-шикарное! Исключительная "декоммунизация"! Нашим летчикам и ракетчикам, чубатые-доплачивать должны-"премиальные"-за успехи в декоммунизации. Чубатые даже декоммунизировать толком ничего не смогли. Все "русский Ваня" должен за них делать. А сами только скакать умеют.
  7. VOENOBOZ Звание
    VOENOBOZ
    +4
    Сегодня, 19:25
    Вот и ещё одна сломалась печка.
  8. Васян1971 Звание
    Васян1971
    +3
    Сегодня, 19:27
    В результате сильных повреждений прекращают работу практически все оставшиеся задействованными ТЭЦ и ТЭС.

    Как говорил К.Барабас: "Это просто праздник какой-то!"
    Акция «Скажи правду», организованная местным изданием.

    А чучело Зеленского не поставили, чтобы каждый желающий мог его палкой отдубасить?wassat
    1. котик-русич Звание
      котик-русич
      +1
      Сегодня, 21:00
      Цитата: Васян1971

      Акция «Скажи правду», организованная местным изданием.

      А чучело Зеленского не поставили, чтобы каждый желающий мог его палкой отдубасить?wassat
      А это уже платная услуга...
      bully
      1. Васян1971 Звание
        Васян1971
        0
        Сегодня, 21:01
        Цитата: котик-русич
        А это уже платная услуга...

        Можно. И это тянет на серьёзный бизЬнес проект!
  9. ZnachWest Звание
    ZnachWest
    +2
    Сегодня, 19:27
    Львовщину надо в пыль стереть.
  10. Баюн Звание
    Баюн
    -1
    Сегодня, 19:29
    Еще Иосиф был,
    Родимый наш отец.
    Он строил ГЭС и строил ТЭЦ,
    И строил ГРЭС.(С)

    Сейчас на Руси - очередное, чисто-историческое, время РАЗРУШЕНИЙ.
    1. Уарабей Звание
      Уарабей
      +4
      Сегодня, 19:34
      Ну так снова против фашистов Русь воюет.
      1. Баюн Звание
        Баюн
        -3
        Сегодня, 19:41
        Это "снова" и напрягает. Один, ну или максимум, 2-3 "ядрен-батона" в 2022 и настало бы "жить-поживать". Детали в книжках Караганова. Не во всем с ним и адмиралом согласен, но по СУТИ мужики верно говорят. Беда Тайной Полиции у власти в том, что они "нутром не чуют" того, что ВОЙНА ведется по законам ВОЙНЫ, а не по правилам Тайной полиции.
        1. мазута Звание
          мазута
          +1
          Сегодня, 20:35
          На Царьград ТВ сегодня вышла интереснейшая статья про ZOG.Почитайте на досуге,подумайте...Кто у власти в Европе,что из себя представляют элиты и с чем столкнулась Россия и внутри и снаружи.
  11. тоже-врач Звание
    тоже-врач
    +1
    Сегодня, 19:41
    надо наращивать темп ударов и принуждать Киев к капитуляции. Не дожмём - следующую зиму они Москву выморозят.
    1. nik-mazur Звание
      nik-mazur
      0
      Сегодня, 21:20
      Цитата: тоже-врач
      Не дожмём - следующую зиму они Москву выморозят.

      Каким образом, интересно? Как вы себе это представляете?
  12. Victor19 Звание
    Victor19
    +1
    Сегодня, 19:42
    Ну наконец-то!!!!!
    Коммент очень короток
  13. Vulpes Звание
    Vulpes
    +2
    Сегодня, 19:47
    Бандеровцы сами должны были все это уничтожить в процессе "декоммунизации". Пусть спасибо скажут, что им помогают теперь в этом.
  14. Vladlous Звание
    Vladlous
    +3
    Сегодня, 19:54
    Не думаю, что они протестуют. Всё это показуха и не более того. Там, где в основе мышления лежит первобытная ненависть ( в данном случае к России и русским), там все доводы разума претупляюися. Наверняка, им ещё и говорят, что в России всё на грани коллапса. Так что они питают надежды.

    Они хотят продолжения войны. Однозначно. Большая часть за это вытспаует. За это говорят и социологические опросы, да и поведение самих украинцев это подтверждает. Как они хотели этнических чисток в Донбассе в 2014 году, как хотели вырезать русское население Крыма - всё это никуда не делось. Наоборот, усугубилось.

    С конца 1980-ых годов на Украине шла попаганда нацизма, сегодня она оформилась во всей красе. А наша даже глупая, уж простите за резкость, вера в то, что они наши братья - сыграла с нами злую шутку. Если проанализировать историю, то братьями они никогда не были. Это большое заблуждение. Скорее они были теми, кто искал свою выгоду в той или иной ситуации, а в плане предательства всегда были первыми.

    И не стоит сильно переживать или ожидать, что они капитулируют из-за холодных квартир, отсуствия водопровода и отопления. Злоба и ненависть - вот их топливо и энергия. Так было всегда. Пойдут в леса, если вдруг города будут душегубками. Если надо будут есть человечину, даром, что они постоянно про это клипы делали и обещали закусить нашим мясом,легко лупанут человечины. Только своё есть придётся.

    Но всё это для них уже не будет трагедией. Они деградаировали в наполовину пещерный вид человека. Теперь исчезают обьекты инфраструктуры. Это упрощает дело. Надеюсь никто больше не вспоминает кошмарную песенку "неужель наставишь пушку на свою жену хохлушку"... А вот она - наставит. Меньше иллюзий, господа.
    1. Reptiloid Звание
      Reptiloid
      +2
      Сегодня, 20:25
      Всё так и есть. Сколько таких со злобой и ненавистью будут стараться пробраться в Россию и клянчить и требовать себе всё подряд. А какие-то уже пробрались и старались совершать теракты
    2. Тарелка Звание
      Тарелка
      0
      Сегодня, 21:03
      Цитата: Vladlous
      Пойдут в леса, если вдруг города будут душегубками.

      Если они пойдут в леса, то обслуживать современную армию для них станет невозможно, так что тоже не самый плохой вариант.
      Цитата: Vladlous
      Если надо будут есть человечину, даром, что они постоянно про это клипы делали и обещали закусить нашим мясом,легко лупанут человечины. Только своё есть придётся.

      Так это означает деградацию культуры. На базе деградировавшей культуры национальная идентичность, требующая относительно высокого культурного уровня, не сможет существовать. Так что, если такие ужасы (не дай бог конечно) будут происходить, это будет значить, что нации на этой территории больше нет. И это открывает для России прекрасную возможность управляемо пересобрать местное культурное пространство во что-то, лояльное себе, либо являющееся её частью. Другое дело, что такая же возможность откроется и Западу, а он в этом - увы - поднаторел куда больше нас.
      В целом, это всё ещё не самая плохая ситуация. При условии, что Кремль в ненужный момент не вспомнит про какие-нибудь моральные принципы, а будет вести себя как безразличный к чувствам цемента и кирпича архитектор.
  15. крымский Звание
    крымский
    +2
    Сегодня, 19:57
    Цитата: Уарабей
    Чубатым верить - себя не уважать. Они летом 24-го года уже говорили что эта ТЭС восстановлению не подлежит. Надо добивать.


    Коллега, полностью с Вами согласен.там еще работать и работать. а нашим парням респект и уважуха.
  16. Eugen 62 Звание
    Eugen 62
    +1
    Сегодня, 19:58
    Что удивительно, людоловов из ТЦК рядом с палаткой пока что не наблюдается.
    Они где-нибудь рядом сидят. Когда какой-нибудь громадянин в палатку зайдёт, вот тут людоловы и выскочат!
  17. частное лицо Звание
    частное лицо
    0
    Сегодня, 20:25
    На фото ниже — как украинские власти «защищают» объекты энергетики: мешки с песком, бетонные блоки по периметру. Но вот незадача, наши дроны и ракеты атакуют цели практически в пике, да еще и БЧ слишком мощная.

    Блин у нас в России тоже так делаем.
    1. ANB Звание
      ANB
      0
      Сегодня, 20:46
      . тоже так делаем.

      А, собственно, есть идея, как делать правильно?
      Ну, если не перестраивать всё с нуля?