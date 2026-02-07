Бурштынская ТЭС в Ивано-Франковской области прекратила работу
Массированные комбинированные удары ВС РФ, основная волна которых, как обычно, прошла ночью, запустили процесс каскадного отключения электрогенерации и распределения на подконтрольной Киеву территории.
В результате поражения высоковольтных подстанций линии электропередачи, соединяющие Украину с соседними странами, были обесточены, что привело к каскадному отключению электроснабжения в большинстве регионов. Один энергоблок на одной из атомных электростанций отключился от сети из-за скачков напряжения и был автоматически остановлен. Другие энергоблоки на всех трех АЭС были вынуждены снизить мощность. Информация подтверждена МАГАТЭ.
В результате сильных повреждений прекращают работу практически все оставшиеся задействованными ТЭЦ и ТЭС. О полной остановке Бурштынской тепловой электростанции сообщают местные власти. В результате ночных ударов по энергетике в Бурштыне Ивано-Франковской области нет тепла, горячей и холодной воды, сообщил мэр города Василий Андриешин. Обещает, что электроснабжение будет восстановлено в течение 48 часов, но «ситуация при этом сложная».
Данная ТЭС имеет важное значение для энергосистемы Украины. Она расположена возле города Бурштын на пересечении линий электропередачи, соединяющих Украину с Венгрией, Румынией и Словакией. Установленная мощность тепловой электростанции — 2334 МВт.
Ранее председатель Совета Украинской ассоциации возобновляемой энергетики Станислав Игнатьев сообщил, что в ночь на 7 февраля ВС РФ нанесли удары по крупнейшей в Европе электроподстанции напряжением 750 киловольт во Львовской области. Подстанция регулирует электроснабжение в западных регионах Украины, объединяя выдачу электроэнергии из Хмельницкой, Ровенской АЭС и балансировку за счет Бурштынской ТЭС и частично Добротворской ТЭС. Теперь встала и Бурштынская тепловая электростанция.
Проблемы с электроснабжением, а значит водой и теплом, тысяч украинцев привели к тому, что один из самых оголтелых в части антироссийской пропаганды тамошних телеграм-каналов решился предъявить претензии власти.
Кстати, это тот самый «эксперт», который пару дней назад утверждал, что силы ПВО ВС ВСУ перехватывают 90% российских беспилотников и ракет. Остальные средства поражения ВС РФ в основном промахиваются даже по таким крупным целям, как ТЭС и ТЭЦ. Видимо, наши производители БПЛА и ракет «услышали» этого очень осведомленного товарища, да и поднастроили что-то в целенаведении, судя по результатам минувшей атаки.
Спрашивается, а что народ, безмолвствует? Нет, «протестует», но как-то по-своему. На фото: центр Киева, Крещатик. Акция «Скажи правду», организованная местным изданием. Любой может прийти к специально установленной палатке с микрофоном и камерой, куда может зайти каждый желающий и в течение одной минуты поделиться своими мыслями. Наверное, еще и погреться. Хотя одна минута — маловато.
Организаторы подчеркивают: идея состоит в том, чтобы дать голос обычным людям и запечатлеть «живую историю» общества. Каждое видео станет частью большого архива, который покажет настроения украинцев в реальном времени. Что удивительно, людоловов из ТЦК рядом с палаткой пока что не наблюдается.
На фото ниже — как украинские власти «защищают» объекты энергетики: мешки с песком, бетонные блоки по периметру. Но вот незадача, наши дроны и ракеты атакуют цели практически в пике, да еще и БЧ слишком мощная.
