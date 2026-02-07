«Оружие возмездия», которое не спасло нацистскую Германию от поражения

2 780 11
«Оружие возмездия», которое не спасло нацистскую Германию от поражения

Почти в любом военном конфликте наступает момент, когда одна из противоборствующих сторон, особенно терпящая поражение, мечтает и предпринимает шаги, дабы заполучить «совершенное оружие», которое быстро позволит изменить ход кампании в свою пользу.

Не стала исключением и нацистская Германия в ходе Второй мировой войны. Речь в видеосюжете пойдет о первой в мире баллистической ракете дальнего действия «Фау-2» (V-2), названной немцами «оружием возмездия» (на немецком Vergeltungswaffe). Вообще, это название ряда амбициозных авиационных и ракетно-артиллерийских проектов нацистской Германии по созданию оружия для более действенных бомбардировок английских городов и вновь планируемых атак на США, как «возмездие» за авианалеты союзников.





Разработки ракеты были начаты еще весной 1942 года, когда в Берлине (и не только) пока еще даже и не думали, что могут потерпеть поражение в войне с Советским Союзом. Но Гитлер был большим поклонником всего великого, уникального, даже мистического, поэтому перспектива заполучить Vergeltungswaffe, которого нет ни у одной страны в мире, ему пришлась по вкусу.

Как уже было сказано, разработка ракеты V-2 (Aggregat-4 — «Агрегат-4») была начата под руководством немецкого конструктора Вернера фон Брауна в марте 1941 года. Первый боевой пуск состоялся 8 ноября 1944 года. Испытания прошли успешно, ракета была принята на вооружение вермахта. Хотя количество осуществленных боевых пусков ракеты составило 3225, серьезного влияния на ход войны это не оказало.

Отчасти сказалось то, что V-2 применялась прежде всего с целью запугивания, поражая в основном мирное население. Известно, что от ударов Aggregat-4 погибло около 2700 человек. Причем били немцы в основном по территории Британии, чаще всего по Лондону. Да и на вооружение ракета поступила после того, как союзники уже открыли «второй фронт».



Ракета «Фау-2» является первым в истории объектом, совершившим суборбитальный космический полет, достигнув при вертикальном запуске высоты в 188 км. Это произошло в 1944 году. После войны немецкая ракета стала прототипом для дальнейшей разработки первых баллистических ракет в США, СССР и других странах.



Что касается создателя Vergeltungswaffe фон Брауна, то в конце войны, опасаясь попасть в плен советским солдатам, он вместе с командой разработчиков сумел бежать к союзникам, обманув командира охранявших его эсэсовцев. 20 июня 1945 года госсекретарь США одобрил переезд фон Брауна и его сотрудников в Америку. Работать на американцев барону Вернеру Магнусу Максимилиану фрайгерр фон Брауну не понравилось — слишком непочтительно они к нему относились.

Несмотря на то, что группа разработчиков во главе с фон Брауном вместе с документацией сдалась американцам, это не помешало советским инженерам восстановить большую часть чертежей ракеты «Фау» по оставшимся деталям.

Более того, спустя многие десятилетия, уже в XXI веке, именно наследница СССР Российская Федерация стала разработчиком и обладателем самых современных гиперзвуковых ракет. В то время как в США всё еще идут не очень успешные испытания гиперзвуковых носителей.

Дошло до того, что чуть более года назад вновь избранный президент США Дональд Трамп заявил в интервью Fox News, что Россия якобы украла у американцев проект создания гиперзвуковых ракет в период правления Барака Обамы. Зато, если верить Трампу, у американцев есть свое «чудо-оружие» под названием «дискомбобулятор». Но это уже другая история.

Подробнее об «оружии возмездия» Третьего Рейха, о том, как устроена первая в мире баллистическая ракета с неядерным зарядом времён Второй мировой войны и почему она не оказала решающего влияния на ход военной кампании в пользу вермахта — в видеоролике.

11 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Михаил Нашарашев Звание
    Михаил Нашарашев
    +1
    Сегодня, 20:23
    Привет Володину с его болтовней про оружие возмездия.
    1. Chack Wessel Звание
      Chack Wessel
      +1
      Сегодня, 20:53
      ...Ага. На новых физических принципах.
    2. Santa Fe Звание
      Santa Fe
      -2
      Сегодня, 21:16
      Комментарий, ради которого все сюда зашли
    3. Sovetskiy Звание
      Sovetskiy
      +1
      Сегодня, 22:16
      Цитата: Михаил Нашарашев
      Привет Володину с его болтовней про оружие возмездия.

      «Оружие возмездия», это на уровне идеологии, примерно про то, что пока есть Путин можно делать бизнес, как нет Путина, так нет и бизнеса Володина, а значит и России. lol
  2. Nexcom Звание
    Nexcom
    +1
    Сегодня, 21:11
    Зато, если верить Трампу, у американцев есть свое «чудо-оружие» под названием «дискомбобулятор».

    ...трындобулятор у них чудо-оружие...
    "языком метут как метлой машут" (с)
  3. БойКот Звание
    БойКот
    0
    Сегодня, 21:15
    Гитлер был большим поклонником всего великого, уникального, даже мистического, поэтому перспектива заполучить Vergeltungswaffe, которого нет ни у одной страны в мире, ему пришлась по вкусу.
    Хорошо,то у него хватило чего-то простимулировать разработку атомной бомбы. Ведь идея использовани энергии деления атомного ядра родилась в Германии.
  4. Даос Звание
    Даос
    +1
    Сегодня, 21:22
    "Вундерваффе" не существует - по определению. И как показывает опыт всех вооружённых конфликтов от древности до текущих ставка на "технологическое превосходство" всегда проигрывает более простому но при этом массовому вооружению. И даже сейчас казалось бы - но правят бал опять же технически примитивные но при этом дешёвые и производимые на коленке дроны а не вовсе не "высокотехнологичные" и дорогие "рапторы" и "иноходцы".... Как сказал Бонапарт - "Бог на стороне больших батальонов" (с)
    1. старпом Лом Звание
      старпом Лом
      +1
      Сегодня, 22:30
      Цитата: Даос
      ставка на "технологическое превосходство" всегда проигрывает .....технически примитивные но при этом дешёвые и производимые на коленке дроны (с)

      Легко производить "дешевые и производимые на коленке дроны" , используя чипы с ноготь , превосходящие по производительности суперкомпьютеры конца прошлого века....
  5. Glock-17 Звание
    Glock-17
    0
    Сегодня, 22:47
    У англичан на высоте, как всегда, оказалась разведка. В 1944 польское подполье смогло перехватить у одну из упавших ракет, разобрать её и переправить подробные технические характеристики в Англию. Было выявлено, что Фау 2 была радиоуправляемой. Благодаря этой информации и выявленным частотам, англичане смогли установить станции для создания радиопомех. Ракеты просто отклонялись от заданного курса и падали в строне. Так что «неточность» ФАУ 2 под вопросом.
  6. Vulpes Звание
    Vulpes
    0
    Сегодня, 22:50
    Погоня за чудо оружием всегда приводит к единственному результату - поражению. Ставка СССР и США на массу "середняков" в пух и прах разгромила немецкие игрища с "элитариями", вооруженными чудо оружием.
    1. Glock-17 Звание
      Glock-17
      0
      Сегодня, 23:04
      У немцев просто не было столько ресурсов как у стран антигитлеровской коалиции, чтобы позволить себе войну на истощение. Для них война была проиграна с провалом плана «Барбароса». Переговоры с Гитлером тоже никто вести не собирался. Ну а чудо оружие это уже чисто для самоуспокоения: лучше хоть какая-то надежда, чем полное отчаяние.