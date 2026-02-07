«Оружие возмездия», которое не спасло нацистскую Германию от поражения
Почти в любом военном конфликте наступает момент, когда одна из противоборствующих сторон, особенно терпящая поражение, мечтает и предпринимает шаги, дабы заполучить «совершенное оружие», которое быстро позволит изменить ход кампании в свою пользу.
Не стала исключением и нацистская Германия в ходе Второй мировой войны. Речь в видеосюжете пойдет о первой в мире баллистической ракете дальнего действия «Фау-2» (V-2), названной немцами «оружием возмездия» (на немецком Vergeltungswaffe). Вообще, это название ряда амбициозных авиационных и ракетно-артиллерийских проектов нацистской Германии по созданию оружия для более действенных бомбардировок английских городов и вновь планируемых атак на США, как «возмездие» за авианалеты союзников.
Разработки ракеты были начаты еще весной 1942 года, когда в Берлине (и не только) пока еще даже и не думали, что могут потерпеть поражение в войне с Советским Союзом. Но Гитлер был большим поклонником всего великого, уникального, даже мистического, поэтому перспектива заполучить Vergeltungswaffe, которого нет ни у одной страны в мире, ему пришлась по вкусу.
Как уже было сказано, разработка ракеты V-2 (Aggregat-4 — «Агрегат-4») была начата под руководством немецкого конструктора Вернера фон Брауна в марте 1941 года. Первый боевой пуск состоялся 8 ноября 1944 года. Испытания прошли успешно, ракета была принята на вооружение вермахта. Хотя количество осуществленных боевых пусков ракеты составило 3225, серьезного влияния на ход войны это не оказало.
Отчасти сказалось то, что V-2 применялась прежде всего с целью запугивания, поражая в основном мирное население. Известно, что от ударов Aggregat-4 погибло около 2700 человек. Причем били немцы в основном по территории Британии, чаще всего по Лондону. Да и на вооружение ракета поступила после того, как союзники уже открыли «второй фронт».
Ракета «Фау-2» является первым в истории объектом, совершившим суборбитальный космический полет, достигнув при вертикальном запуске высоты в 188 км. Это произошло в 1944 году. После войны немецкая ракета стала прототипом для дальнейшей разработки первых баллистических ракет в США, СССР и других странах.
Что касается создателя Vergeltungswaffe фон Брауна, то в конце войны, опасаясь попасть в плен советским солдатам, он вместе с командой разработчиков сумел бежать к союзникам, обманув командира охранявших его эсэсовцев. 20 июня 1945 года госсекретарь США одобрил переезд фон Брауна и его сотрудников в Америку. Работать на американцев барону Вернеру Магнусу Максимилиану фрайгерр фон Брауну не понравилось — слишком непочтительно они к нему относились.
Несмотря на то, что группа разработчиков во главе с фон Брауном вместе с документацией сдалась американцам, это не помешало советским инженерам восстановить большую часть чертежей ракеты «Фау» по оставшимся деталям.
Более того, спустя многие десятилетия, уже в XXI веке, именно наследница СССР Российская Федерация стала разработчиком и обладателем самых современных гиперзвуковых ракет. В то время как в США всё еще идут не очень успешные испытания гиперзвуковых носителей.
Дошло до того, что чуть более года назад вновь избранный президент США Дональд Трамп заявил в интервью Fox News, что Россия якобы украла у американцев проект создания гиперзвуковых ракет в период правления Барака Обамы. Зато, если верить Трампу, у американцев есть свое «чудо-оружие» под названием «дискомбобулятор». Но это уже другая история.
Подробнее об «оружии возмездия» Третьего Рейха, о том, как устроена первая в мире баллистическая ракета с неядерным зарядом времён Второй мировой войны и почему она не оказала решающего влияния на ход военной кампании в пользу вермахта — в видеоролике.
