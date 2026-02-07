Минэнерго Украины: энергосистема в результате ударов разбалансирована

Минэнерго Украины: энергосистема в результате ударов разбалансирована

В Киеве прошло заседание штаба по устранению последствий чрезвычайных ситуаций в украинской столице и области в целом. Об этом сообщает украинское министерство энергетики.

После сегодняшнего удара ВС РФ по объектам энергетики положение в энергетической системе Украины, как заявляют в украинском профильном ведомстве, остаётся крайне напряжённым.

Минэнерго:

Россия атаковала объекты энергетической инфраструктуры в нескольких регионах. Из-за повреждений высоковольтных подстанций пришлось снизить нагрузку на атомные электростанции. В большинстве областей до сих пор действуют аварийные отключения электроэнергии.

Далее отмечается, что потребители в Киеве получают электроэнергию максимум на два часа в сутки.

В сообщениях говорится, что украинская энергосистема, включая энергосистему Киевской области, разбалансирована:

Специалисты работают над балансировкой системы, создаёт дополнительные опорные пункты в каждом районе, чтобы поддержать людей.

Значительный «вклад» в такого рода разбалансировку энергосистемы киевского режима внесли удары по ключевым для Украины подстанциям, включая 750-кВ ПС. Повреждение оборудования на таких подстанциях привело к новым каскадным отключениям электроснабжения ввиду того, что нарушены процессы преобразования электроэнергии - выбиты трансформаторы, которые такое преобразование обеспечивают.
    Сегодня, 20:36
    Жаль,:что ещё дышит… недоработка!
    Энергоблоки на АЭС начали глушить, это уже шаг к деэлектрофикации.
      Сегодня, 20:53
      Если учесть их отношение к Донбасу и Крыму, им и 2 часа много. Под ноль, самое то!
        Сегодня, 21:04
        Цитата: marchcat
        Если учесть их отношение к Донбасу и Крыму, им и 2 часа много.

        Сегодня была очередная атака "Хаймарсами" по Белгороду. В городе блэкаут. А в Харькове пока еще свет есть.
        Надо было сразу это сделать, в первые месяцы. НАТО и так поставило Украине всё что можно, ну кроме бомбардировщиков и ЯО. Так как с самого начала, никакие минские соглашения не собирались соблюдать, время тянули. Да они и сейчас тянут: «вот-вот ещё чуток и Путин сольёт, надо потерпеть самую малость, прям до весны держаться, а там теплее станет, бабки привезут и поставки дальнобоев, томагавки и атакамсы». А мирными договорённостями задницу вытерли 🔥Не надо играть в благородство, надо как пиндoсы сразу зубы выкрашивать. Они первыми же ударами в каменный век загоняют, без «здрасти-будьте-любезны».
      Сегодня, 20:55
      Энергоблоки на АЭС начали глушить, это уже шаг к деэлектрофикации.

      hi Майданутые требовали вместье с жыдо наркофюрером мир через силу, обстреливая мирный Донбасс, и другие российские территории, подрывом Крымского моста и террористическими атаками ми по наводке своих спонсоров - наглосаксов и гейропы.
      Не забудем- не простим, только капитуляция со всем НАТО не надо!
      Смерть бандеронацистским террористам и всем отморозкам на земле русской. am
      Сегодня, 21:32
      Энергоблоки на АЭС начали глушить, это уже шаг к деэлектрофикации.

      Декоммунизация на марше.
      Все электростанции им построила ненавистная советская, или как они её называют, "оккупационная" власть, так пусть радуются, что им помогают избавиться от проклятого колониального прошлого
        Сегодня, 22:01
        так пусть радуются, что им помогают избавиться от проклятого колониального прошлого

        Эх, если бы такие слова, да ещё в прямом эфире ВВП высказал.
      Сегодня, 21:52
      Нудные эти кастрюли. Им помогают от "проклятого советского наследия" избавляться, а они гундосят вместо благодарности....
      Сегодня, 21:57
      Жаль,:что ещё дышит… недоработка!

      потребители в Киеве получают электроэнергию максимум на два часа в сутки.
      Судя по всему, "потребители в Киеве" используют эти два часа, чтобы зайти на ВО и понаставить как можно больше, всем подряд, без разбору, "минусов". Вчера у них прямо какой-то "контрнахрюк" был...
      Штош... Это у них "война" такая... Делают, что могут. Бьются с врагом, как умеют...
        Сегодня, 22:16
        Судя по всему, "потребители в Киеве" используют эти два часа, чтобы зайти на ВО и понаставить как можно больше, всем подряд, без разбору, "минусов".... Делают, что могут

        Торопятся, спешат, времени зря не тратят. good yes
        И ещё нечто интересное на сегодняшнюю тему укро-энергетики:
          Сегодня, 23:46
          Да-да! Сейчас все "ухилянты" побегут назад в незалежалую, "восстанавливать"! lol
      Сегодня, 22:42
      Энергоблоки на АЭС начали глушить, это уже шаг к деэлектрофикации.
      Декоммунизацию заказывали? Получайте. По известной формуле, декоммунизация включает в себя "минус электрификация всей страны", так что еще осталось, что декоммунизировать.
    Сегодня, 20:41
    Только не останавливаться, коли уж начали всерьёз
    Без света, так без света
      Сегодня, 21:00
      Только не останавливаться, коли уж начали всерьёз
      Без света, так без света

      Гейропейская "зелёная" энергетика минус электрификация всея Украина !
    Сегодня, 20:52
    Наконец то тронули подстанции 750
      Сегодня, 21:35
      Наконец то тронули подстанции 750

      Не понятно что на фото но оно зачётное 100%, там разгребать не одну неделю. Теперь главное защитить подстанции у нас в России, белгородцы не дадут соврать.
      Сегодня, 22:08
      Наконец то тронули подстанции 750

      Но Мукачевская ПС 400 кВ стоит не тронута, их нужно вместе с Бурштынской ТЭС уничтожить.
        Сегодня, 23:37
        Еще не вечер. Надеюсь нгш читает во и ваш коммент прочитает ))
      Сегодня, 23:41
      Наконец то тронули подстанции 750

      Причем практически сразу был достигнут эффект. Помимо признания проблемм с энергетикой на Украине начали говорить о возможных проблеммах с финансами.
    Сегодня, 20:59
    Далее отмечается, что потребители в Киеве получают электроэнергию максимум на два часа в сутки.

    Не Куевом единым...
    Сегодня, 21:06
    Продолжение... бумеранг вернулся и шарахнул, не слабо, надо это признать.
    Если не признают, не осознают... вэлком в каменный век.
      Сегодня, 21:18
      Знаете ли, Каменный век может действовать просветляющее, на гомо сапиенса, находящимся под хроническими невзгодами. Могут еще одно море отрыть. На территории Польши например.
        Сегодня, 22:05
        Так-то говорят, что работа сможет и из обезьяны сделать человека... вот как получится с бандерлогам, вопрос?
        Сегодня, 22:13
        Каменный век может действовать просветляющее, на гомо сапиенса, находящимся под хроническими невзгодами. Могут еще одно море отрыть. На территории Польши например.

        Захотят поляки с Россией повоевать - и копать ничего не придётся. Польша и так в "страну озёр" превратится.
        Озеро Чаган им как пример. Для украинцев и поляков поясню. Всего 10 Хиросим. По сегодняшним меркам - тактический ядерный заряд. Одна мегатонна - это почти 70 Хиросим. Семь таких озёр. Пусть прикинут, где их в Польше разместить...
    Сегодня, 21:15
    Коммунизм - это Советская власть + электрификация всей страны. (с)

    Коммунизм отменён, Советская власть злобно охаяна, значит - и электричеству в уравнении уже делать нечего... Всё возвращается на пути своя - Дикое поле..
      Сегодня, 22:15
      Всё возвращается на пути своя - Дикое поле..

      Как в фильме "Чрезвычайное поручение" где Камо попадает к анархистам. Их идеолог говорит Камо:
      "Цветущей пустыней будет земля Руины и по ней будут ходить свободные кони и люди."
      Сегодня, 22:27
      Коммунизм отменён, Советская власть злобно охаяна, значит - и электричеству в уравнении уже делать нечего...
      Сегодня, 22:28
      Всё возвращается на пути своя - Дикое поле..

      А вобще - первозданная природа - это красиво... Устала Украина от украинцев...
    Сегодня, 21:23
    Ну почему? В сети осталитсь только построеные Украиной за десятилетия независтимости станции. Россия любезно провела декоммунизацию от старого имперского барахла, как есть -репарации. Обогревайтесь тем, что сами построили и произвяли. То есть кизяками
    Сегодня, 21:23
    Энергосистема и промышленность Свинарника построена в своё время Русскими , была подарена как и многое другое свиньям в надежде на благодарное , дружеское отношение . Свиньи ответили чёрной неблагодарностью , посему , всё что им построила Россия должно быть разрушено дабы наказать свинское , продажное племя.
    Сегодня, 21:29
    Окраинская мразь Гордон про Донбасс - "Воды у вас нет. Не жалуйтесь. Всё хорошо. Пейте мочу. С утра до вечера, свою. Закончится своя, пейте чужую. Жёстко говорю?"
    А теперь сэлюки сами прочувствуют на своей шкуре , есть в этом мире справедливость.☝️
      Сегодня, 21:52
      Вот только видимо сам Гордон не почувствует. Гордон где-нибудь за кордоном, где и тепло, и свет есть.
      Сегодня, 22:18
      Окраинская мразь Гордон про Донбасс - "Воды у вас нет. Не жалуйтесь.

      Так он же не окраинский, он тоже как и Зе, местечковый.
        Сегодня, 22:59
        Окраинская мр*зь по этническому признаку не отличается. Это как общественный туалет - гадят разные люди а в результате получается одно дерьмо.
    Сегодня, 21:31
    Минэнерго Украины: энергосистема в результате ударов разбалансирована

    Хорошо, чтобы о результатах ударов сообщало не Минэнерго Украины, а руководство свечных заводиков: мол, в результате ударов наша прибыль возросла на порядок ))
    Сегодня, 22:25
    можно магистральные лэм отгеранивать, их тоже не так просто восстановить :)
    Сегодня, 22:50
    Кастрюлеголовость- это бандеровсккая власть минус электрификация страны
    Сегодня, 23:15
    Так-то говорят, что работа сможет и из обезьяны сделать человека...

    Так то из обезьяны, из нее проще, чем из этих сволочей. Разве что только каторжные работы, кирка, тачка, лопата и никакой механизации.
    Сегодня, 23:20
    окраина уже на пути к миру. Осталось добить. am
    Сегодня, 23:41
    потребители в Киеве получают электроэнергию максимум на два часа в сутки.
    Всё-таки ещё получают? Плохо!
    Сегодня, 23:43
    Каждый день без перерыва и отдыха атакуйте энергетическую систему Украины, потому что в этом заключается ключ к победе наряду с экспортом сельскохозяйственной продукции.