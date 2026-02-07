Минэнерго Украины: энергосистема в результате ударов разбалансирована
В Киеве прошло заседание штаба по устранению последствий чрезвычайных ситуаций в украинской столице и области в целом. Об этом сообщает украинское министерство энергетики.
После сегодняшнего удара ВС РФ по объектам энергетики положение в энергетической системе Украины, как заявляют в украинском профильном ведомстве, остаётся крайне напряжённым.
Минэнерго:
Россия атаковала объекты энергетической инфраструктуры в нескольких регионах. Из-за повреждений высоковольтных подстанций пришлось снизить нагрузку на атомные электростанции. В большинстве областей до сих пор действуют аварийные отключения электроэнергии.
Далее отмечается, что потребители в Киеве получают электроэнергию максимум на два часа в сутки.
В сообщениях говорится, что украинская энергосистема, включая энергосистему Киевской области, разбалансирована:
Специалисты работают над балансировкой системы, создаёт дополнительные опорные пункты в каждом районе, чтобы поддержать людей.
Значительный «вклад» в такого рода разбалансировку энергосистемы киевского режима внесли удары по ключевым для Украины подстанциям, включая 750-кВ ПС. Повреждение оборудования на таких подстанциях привело к новым каскадным отключениям электроснабжения ввиду того, что нарушены процессы преобразования электроэнергии - выбиты трансформаторы, которые такое преобразование обеспечивают.
