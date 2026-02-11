Белый список Starlink на Украине – угроза нового рода
Starlink не для всех
В стане противника паника. Армия России уже давно использует терминалы Starlink, чем компенсирует некоторое отставание в системах космической связи. Точное число устройств на фронте неизвестно, но американские и украинские источники говорят о «тысячах». Причем насыщение боевых порядков произошло достаточно оперативно — Wall Street Journal и Reuters пишут, что к февралю 2024 года немалая часть подразделений почти полностью перешла на Starlink.
Через спутниковый интернет осуществляется оперативное командование, управление огнем артиллерии и разведка. Это вполне естественный процесс. У конторы SpaceX получилась действительно впечатляющая вещь. А еще она в открытой продаже почти по всему миру. Как известно, нет такого преступления, на который не пойдет бизнес за 400% прибыли. Впрочем, никакого преступления и не было – Илон Маск отлично понимает абсурдность запрета на продажу техники россиянам. Хотя магазинов со спутниковыми тарелками от SpaceX в России нет и в обозримом будущем не будет.
Терминалы Starlink для фронта скупали и скупают в дружественных странах. А может даже и не в дружественных совсем. И они отлично работают на новых территориях России. Всё дело в казусе – американцы до сих пор считают Запорожскую, Херсонскую области, ДНР и ЛНР частью Украины, отчего и не блокируют спутниковую связь. Этим просто было нельзя не воспользоваться. Противник до определенного момента терпел эту «несправедливость», но тут в небе Украины появились «Герани» со Starlink.
И понеслось. Во-первых, это говорит о том, что в России американские терминалы стали едва ли не расходным материалом. Во-вторых, уровень угроз от камикадзе на спутниковой связи оказался настолько высок, что пришлось противнику обращаться к самому Илону Маску. Поначалу он распорядился ограничить связь для объектов, двигающихся на скорости более 75-90 км/ч. Не помогло. Это еще и палка о двух концах оказалась – дронам ВСУ на спутниковом управлении также пришлось ограничить скорость на новых территориях России.
На Украине пошли на крайние меры. 2 февраля 2026 года местный кабинет министров распорядился создать единый реестр Starlink по всей стране. А их очень немало – от 25 тысяч до 30 тысяч и более. По задумке авторов, это позволит отсечь изделия российской стороны со всеми вытекающими последствиями. Эти последствия на данный момент сложно оценить достоверно. Остается только надеяться на понимание российской стороной всех угроз, связанных со Starlink. Это классический пример зависимости от импортных технологий, и момент отключения от сети был лишь делом времени.
Учитывать этот факт следовало при планировании боевой работы – Starlink не должен стать единственным средством связи на фронте. Скорее, приятным дополнением к стандартным системам, пусть и не уровня спутниковой коммуникации. В общем, угроза отключения или изоляции российских терминалов рано или поздно должна была нарисоваться. Но не стоит впадать в панику.
Выкл и вкл
Немного технических тонкостей. Каждый терминал Starlink идентифицируется по уникальным параметрам: KIT-номеру (серийный номер комплекта), UTID (уникальный идентификатор антенны, или Dish ID) и номеру аккаунта в системе Starlink. Именно эти данные позволят спутникам SpaceX отслеживать авторизованные устройства и неавторизованные. Последние предполагается блокировать.
Как это сделать на территории Украины? Пройти по всей стране и посчитать ручками невозможно – уйдет не один год. В Киеве решили, что проще и быстрее будет через онлайн-платформы. Процесс верификации интегрирован с национальными системами: для военных – с платформой DELTA (система ситуационной осведомленности на поле боя), для бизнеса – с порталом «Дія» (электронное правительство), а для граждан – с сетью ЦНАП (Центров предоставления административных услуг).
Кстати, «Дія» — это украинский аналог российских «Госуслуг», и регистрация устройств в нем идет без предъявления контролеру. Утверждается, что процесс верификации максимально зашифрован, а базы данных напрямую связаны с серверами SpaceX. Регистрация в белом списке не только отображает номер терминала, но и его местоположение. Процесс верификации занимает 48 часов, на одного пользователя можно не более трех терминалов прицепить. В базу данных вносят не только военные Starlink, но и технику гражданских пользователей.
Теоретически всё вышесказанное должно привести к тому, что терминалы на российской стороне перестанут работать, а на украинской продолжат держать двустороннюю связь. Но это в теории. И в том случае, если наши возьмут строго созерцательную позицию. За Starlink надо биться. Способов немного. Во-первых, все ресурсы, используемые для верификации, должны быть под постоянной кибератакой. Непрекращающейся атакой. Неизвестно, можно ли взломать все эти «Дія», DELTA и ЦНАП, но замедлить и осложнить им работу стоит попробовать. Противник рассчитывает закончить с белым списком за несколько недель, а надо растянуть удовольствие на месяцы.
Во-вторых, для российской агентуры на территории Украины появилась новая работа – регистрация терминалов с российской стороны. В том самом белом списке должны появиться Starlink из России. Масштабировать можно за счет банального подкупа отдельных личностей за линией фронта. Далеко не во всех случаях для регистрации требуется физическое наличие терминала. Не забываем про сочувствующих России украинцах, которые в состоянии поставить на учет пару-тройку Starlink.
Белый список Starlink на Украине несет еще одну угрозу. Илон Маск может сделать следующий шаг и расширить разрешение на полеты вглубь международно признанной территории России. Терминалы спутниковой связи на украинских дронах заметно повысят качество разведки и точность ударов. В полной аналогии со Starlink-«Геранями» в украинском небе. Но это уже будет прямое вовлечение SpaceX в ход конфликта. «Красная линия» это для Маска или нет, но он пока старался не поддерживать атаки на Россию (международно признанные территории), хотя и строго оборонительным его Starlink назвать сложно.
Все вышеуказанные способы обхода и адаптации относятся к категории сиюминутных и тактических. Стратегически России надо срочно строить свой аналог. Попытки имеются, но пока не впечатляют. «Бюро 1440» так и не смогла запустить обещанные спутники системы «Рассвет», призванные с низкой орбиты обеспечить пользователей широкополосным интернетом. Несколько спутников уже запустили, но они работают в тестовом формате – полная группировка ожидается к 2030 году. А еще есть «Сфера» от «Роскосмоса». В январе 2026 года объявили о начале производства терминалов. Однако проект отстает от графика: первые запуски спутников, запланированные на 2025 год, перенесены на 2026-й. К 2028 году ожидается развертывание более шести сотен изделий на низкой орбите.
Вариантом может стать размещение сети оптоволоконной связи по всему фронту. Скорость будет даже выше, чем у Starlink, с минимальной возможностью повреждения и подавления. Россия движется на западе достаточно размеренно, поэтому у связистов не будет сложностей с переброской оптоволокна, которого в последнее время в избытке.
Белый список Starlink – это неприятная вещь, требующая времени и сил на адаптацию. Решающего значения на фронтовые события он не окажет. Но вероятность отключения лишний раз напомнит о форсировании развития национальной системы спутниковой связи. Здесь уже надо без переноса вправо.
