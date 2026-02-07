«Система 0»: учёные из Италии пишут об опасности деградации мышления из-за ИИ

В научном издании Nature Human Behaviour вышла статья итальянских учёных, посвящённая так называемой «Системе 0». Речь идёт о меняющемся виде человеческого мышления под влиянием искусственного интеллекта.

Ранее выделялось два вида мышления человека. Первое – «Система 1»: мышление быстрое, интуитивное. Его принято называть «мышлением на автомате». Если говорить просто, это мышление человек использует обычно в режиме цейтнота, например, в критической ситуации. Второе – «Система 2»: это достаточно медленный и обстоятельный мыслительный процесс, который требуется при решении сложных или требующих больших усилий задач. Разновидность - критическое мышление. В ряде случаев эти системы дополняют друг друга.



Теперь же выделяется и третий вид мышления – упомянутая «Система 0». Итальянские учёные говорят о её опасности.

Из публикации:

Опасность заключается в чрезмерной опоре на «Систему 0» без применения критического мышления. Если мы пассивно принимаем решения, предлагаемые ИИ, мы рискуем потерять способность мыслить независимо и разрабатывать инновационные идеи. В мире, где автоматизация становится всё более распространенной, для людей крайне важно продолжать задавать вопросы и оспаривать результаты, генерируемые ИИ.

Дополнительной опасностью называется то, что искусственный интеллект зачастую навязывает свои расовые и гендерные «принципы», а также политические «деформации»:

Эти искажения, в свою очередь, могут влиять на мышление человека, если результаты, полученные с помощью ИИ, принимаются без критики. По этой причине исследователи выступают за разработку этических и ответственных руководящих принципов, регулирующих использование искусственного интеллекта.

«Система 0», как её описывают исследователи, не является ни хорошей, ни плохой. Вместо этого она представляет собой мощное когнитивное расширение, с которым нужно обращаться осторожно. При разумном использовании она может улучшить человеческое мышление. При слепом использовании она рискует его сузить. По мере того как ИИ продолжает интегрироваться в повседневную жизнь, сохранение критического мышления может стать одной из определяющих задач современной когнитивной науки. И если человек полностью погрузится в вид мышления «Система 0», когда само мышление нужно только для того, чтобы получить готовый машинный ответ с принятием его как истины в последней инстанции, то такого человека ожидает значительная когнитивная деградация.

В принципе, вещи очевидные и без итальянских учёных. Но до этого сами разработчики искусственного интеллекта утверждали, что ИИ не подменяет мыслительный процесс человека. Конечно, не подменяет. Но человек сам зачастую не против того, чтобы такую подмену осуществить.
  1. БойКот Звание
    БойКот
    +6
    Сегодня, 21:19
    Это называется валить с больной головы на здоровую. Сначала угробили систему образования (потребитель должен быть туп, иначе захочет странного), а теперь искин виноват.
    1. Zoldat_A Звание
      Zoldat_A
      +8
      Сегодня, 21:47
      Цитата: БойКот
      Сначала угробили систему образования (потребитель должен быть туп, иначе захочет странного), а теперь искин виноват.

      Апофеоз апофигея - каждый день по телевизору слышу
      Гигачат, расскажи мне ПРОСТЫМИ словами, что такое биссектриса.
      А ПРОСТЫМИ словами - это как? Проще - только на пальцах показать. Если бы он про Бином Ньютона спросил или Геометрию Лобачевского...

      Сейчас мы убедились, что всё, что писала газета "Правда" про капитализм, оказалось правдой.
      Такими темпами пройдёт совсем немного времени - и заживём "красиво" на летающих матрасах, как в мультфильме про ВАЛЛ-И. А там и до "Терминатора" недалеко - ИИ справедливо рассудит, что это тупое никчёмное существо только зря потребляет ресурсы. Ему только воспроизводиться без помощи человека научиться полноценно - и мы больше не нужны. В лучшем случае (для нас) - "общественный договор" как у Стивена Кинга в рассказе и фильме про взбесившиеся грузовики - за право жить будем заправлять и ремонтировать их.

      Сейчас всё это фантастика, но если мы будем у Гигачата спрашивать, что такое биссектриса - то "газета"Правда" в очередной раз напишет правду...

      И специально для Гигачата...
      1. Глядя Петрович Звание
        Глядя Петрович
        +6
        Сегодня, 22:32
        Об этом явлении еще академик Владимир Арнольд (великий советский и российский математик,
        лауреат Ленинской премии, один из крупнейших математиков XX века) писал:
        "Американские коллеги объяснили мне, что низкий уровень общей культуры и школьного образования в их стране — сознательное решение ради достижения экономических целей. Дело в том, что, начитавшись книг, образованный человек становится худшим покупателем: он меньше покупает и стиральных машин, и автомобилей, начинает предпочитать им Моцарта или Ван Гога, Шекспира или теоремы. От этого страдает экономика общества потребления и, прежде всего, доходы хозяев жизни — вот они и стремятся не допустить культурности и образованности (которые, вдобавок, мешают им манипулировать населением, как лишённым интеллекта стадом)."
        Он проанализировал и сопоставил два факта: снижение уровня интеллекта и увеличение потребления. И выявил между ними прямую связь. А развитие ИИ в последние годы лишь ускорило и облегчило этот процесс. Наличие такой связи сейчас каждый может наблюдать в крупных торговых центрах РФ и мира, когда люди как не в себя набивают целые тележки продуктов.
        1. Zoldat_A Звание
          Zoldat_A
          +2
          Сегодня, 22:44
          Цитата: Глядя Петрович
          начитавшись книг, образованный человек становится худшим покупателем

          И это правда.
          Я, когда хожу по магазину, всегда примерно знаю, сколько у меня получится на кассе. Привычка такая - положил в корзину и приплюсовал в уме.
          Цитата: Глядя Петрович
          люди как не в себя набивают целые тележки продуктов.
          А эти не считают.

          И дело даже не в том, что на кассе денег может не хватить. Просто я осознаю, что покупаю. Даже если покупаю что-то, что не планировал, спонтанно. Привычка.
          А те, которые "как не в себя" - потом 70% купленного либо в помойку, либо, в лучшем случае, валяется где-то в дальнем углу.

          И к чему мне вспомнился Рыжий Лис и его слова о "квалифицированном потребителе"?
          1. БойКот Звание
            БойКот
            +2
            Сегодня, 23:02
            Не могу припомнить, чтобы я купил что-нибудь, поддавшись рекламе. Вообще на нее внимания не обращаюю, отвык не привыкая, еще в 90-х.
            1. Zoldat_A Звание
              Zoldat_A
              0
              Сегодня, 23:14
              Цитата: БойКот
              Не могу припомнить, чтобы я купил что-нибудь, поддавшись рекламе. Вообще на нее внимания не обращаюю, отвык не привыкая, еще в 90-х.

              Возможно, я ретроград и мыслю устаревшими понятиями, но я понимаю так, что что-то хорошее рекламировать не будут. Оно и без этого купится. А тот то, на что "квалифицированного потребителя" необходимо подсадить - то из телевизора не вылазит - "в каждом рисунке солнце".
              Например, люблю налепить котлет и сделать картофельное пюре или сделать бефстроганов - Вы видели рекламу котлет с картошкой-пюре? Я нет. А гамбургеры пробовал два раза в жизни - так они в телевизоре даже в политических передачах и, когда нам Малышева рассказывает про здоровье, лезут в глаза.

              Скачивал, правда, и с интересом смотрел "Каннских львов" - но это из другой песни. Это не про "куписейчаснемедленно".
          2. Монтесума Звание
            Монтесума
            +1
            Сегодня, 23:16
            А вот интересно, меня одного смешат эти постоянные девятки в ценниках? Мой циничный мозг всегда автоматически их округляет, так что придуманный некими маркетологами, якобы умный ход, всегда мимо. laughing
            1. Zoldat_A Звание
              Zoldat_A
              +1
              Сегодня, 23:22
              Цитата: Монтесума
              А вот интересно, меня одного смешат эти постоянные девятки в ценниках? Мой циничный мозг всегда автоматически их округляет, так что придуманный некими маркетологами, якобы умный ход, всегда мимо. laughing

              Меня гораздо больше смешит, что люди, которые это выдумывают, на полном серьёзе называются "маркетологами" и получают за это нехилую зарплату. КАК можно купить в супермаркете не то, что тебе нужно, а то, что лежит на полке перед глазами?
              1. Монтесума Звание
                Монтесума
                +1
                Сегодня, 23:34
                Цитата: Zoldat_A
                КАК можно купить в супермаркете не то, что тебе нужно, а то, что лежит на полке перед глазами?

                Запросто, как раз и рассчитано на категорию: "которые "как не в себя" - потом 70% купленного либо в помойку, либо, в лучшем случае, валяется где-то в дальнем углу." (с)
                Ваше определение как раз к месту. smile
                1. Zoldat_A Звание
                  Zoldat_A
                  0
                  Сегодня, 23:42
                  Цитата: Монтесума
                  либо, в лучшем случае, валяется где-то в дальнем углу."

                  Я вот купил как-то себе подарок к Новому году, о котором давно мечтал - рейсмусовый станок. Жена говорит: "На фига столько денег выкинул? Не пользуешься ведь..." А мне он нужен раза 3-4 в год, но так, что без него - НИКАК! Остальное время - да, просто стоит. Вот как - нужен он мне или нет? Я считаю, что нужен. Жена считает, что нет.

                  Когда она заводит разговор про мой рейсмус или сварочный инвертор, я ей предлагаю пойти ... и в своей косметике ревизию провести. Каждый раз после этого мероприятия по полведра-ведру всякой ерунды выбрасывает...
      2. paul3390 Звание
        paul3390
        +6
        Сегодня, 22:33
        всё, что писала газета "Правда" про капитализм, оказалось правдой

        Да нет - лгали нам таки безбожно клятые коммуняки. Действительность капитализма на проверку оказалась гораздо, гораздо хуже чем они нам рассказывали...
        1. Zoldat_A Звание
          Zoldat_A
          +3
          Сегодня, 22:52
          Цитата: paul3390
          Действительность капитализма на проверку оказалась гораздо, гораздо хуже чем они нам рассказывали...

          Те, кто у нас в 91-м в Москве "майданил", думали, что Запад нас теперь завалит джинсами, жвачкой и демократией. А он с нас тогда последние штаны снял...

          И схема эта, несмотря ни на что, работает до сих пор - вон, Иран из последних, кто продегустировал. Всё, блин, просто. Всё на поверхности. Посмотри вокруг - всё с примерами результатов. А люди, почему-то, не видят...
      3. Монтесума Звание
        Монтесума
        +1
        Сегодня, 23:07
        Цитата: Zoldat_A
        Апофеоз апофигея - каждый день по телевизору слышу
        Гигачат, расскажи мне ПРОСТЫМИ словами, что такое биссектриса.

        Меня эта реклама просто выбешивает с первого с ней знакомства. Откровенный призыв к добровольной умственной деградации. am
        1. Zoldat_A Звание
          Zoldat_A
          +1
          Сегодня, 23:16
          Цитата: Монтесума
          Цитата: Zoldat_A
          Апофеоз апофигея - каждый день по телевизору слышу
          Гигачат, расскажи мне ПРОСТЫМИ словами, что такое биссектриса.

          Меня эта реклама просто выбешивает с первого с ней знакомства. Откровенный призыв к добровольной умственной деградации. am

          Мама и жена - доктор и кандидат филологических наук соответственно. Специализация - русская литература.
          Когда начинается реклама "А был бы тогда ВТБ..." - бегу за корвалолом для обеих...
          1. Монтесума Звание
            Монтесума
            +1
            Сегодня, 23:25
            Цитата: Zoldat_A
            Когда начинается реклама "А был бы тогда ВТБ..." - бегу за корвалолом для обеих...

            Прекрасно их понимаю. К тому же, банковские рекламщики попутно ухитряются испохабить русскую классику, своего воображения у них явный дефицит. И другие с них пример берут: последнее "изобретение" от Мегафона - "Мы в ответе за тех, кого подключили".
            Антуан де Сент-Экзюпери на том свете вздрогнул.
    2. Обычный Звание
      Обычный
      +2
      Сегодня, 22:26
      Никакая, даже самая продвинутая система образования не будет полезна пока у молодежи в руке смартфон, а дома клавиатура ноутбука/системника и т.д.
      Люди перестали почти писать текст рукой, а это на минуточку: премоторная кора, теменные области, центральные зоны головного мозга. При этом активно работают тета и альфа частоты. Это соединяющие части различных участков головного мозга. Можно доусрачки думать поверхностно, ищя проблемы на вершине айсберга (плохое образование), а то что ежедневно, да что там ежедневно, ежечасно и ежеминутно мы вертим в ладони мобильный и тыкаем в него одним пальцем, при этом намертво перестаем писать авторучкой, это людьми не замечается. Кстати всем известный Стив Джобс (психопат высокофункциональный), разрешал свои детям брать и использовать гаджеты не более чем на 10 минут в сутки, зато прекрасно пропихивал свои детища миллиардам людей.
      Даже такие популярные рекомендации как решение кроссвордов для сдерживания сосудистой деменции (пресенильной, сенильной) на самом деле мало в чем помогают. Чтобы мозг работал хорошо, ему надо ставить новые задачи, а кроссворд, это всего лишь вытащить из долговременной памяти известное тебе слово. Это не озадачивает мозг.
      Из личного, что делаю я. Пару раз в неделю беру авторучку в левую руку и начинаю писать. Если ты делаешь часто то, что тебе не привычно, значит ты стимулируешь мозг, помогаешь ему создавать новые нейронные связи. Если правша, возьми ложку в левую руку когда ешь допустим суп ,так же вилку, делай чаще все своей нерабочей рукой. Пробуй возвращаться домой разными маршрутами. Я например переворачиваю книгу верх ногами и начинаю читать. Иногда читаю с конца предложения ,иногда буквально с последних букв к первым. Да, со стороны это бредом может показаться, но именно так ты заставляешь работать свой мозг по максимуму.
      А у молодежи сейчас "клиповое" мышление. Не зря все эти тик-токи, инстаграмы и другие платформы заточены на на короткие видео. Видео с размером в клип, отсюда и название. Если вы залили видео на час и более ,считайте что его просмотрит от начала и до конца очень ограниченное количество людей. Так что образование тут стоит даже не во второй и не в третьей очереди.
  2. михаилл Звание
    михаилл
    +2
    Сегодня, 21:19
    учёные из Италии пишут об опасности деградации мышления из-за ИИ
    1. kromer Звание
      kromer
      +4
      Сегодня, 21:53
      Как в анекдоте.
      3155 год, урок истории. На столе полосатый ГАИшный жезл.
      - А вот этой вот палкой, древние племена гаи рубили капусту.
  3. Младший рядовой Звание
    Младший рядовой
    +2
    Сегодня, 21:25
    Деградация началась с калькуляторов, со ста сортов колбасы, постсоветского телевидения, интернетов и сетей для любителей не думать.
    1. Василенко Владимир Звание
      Василенко Владимир
      +4
      Сегодня, 21:42
      Цитата: Младший рядовой
      Деградация началась с калькуляторов

      ну что за глупость, деградация началась с того момента как образованность стали считать излишеством
      не нужна астрономия, черчение, зачем мне физика если я буду юристом и т.д.
    2. paul3390 Звание
      paul3390
      +4
      Сегодня, 22:35
      Как по мне - она началась когда из школьной программы выкинули архиважнейший предмет - логику...
      1. свой1970 Звание
        свой1970
        +1
        Сегодня, 23:00
        Цитата: paul3390
        Как по мне - она началась когда из школьной программы выкинули архиважнейший предмет - логику...

        Логику исключили в 1959.
        В 1959 началась деградация образования?
  4. alexoff Звание
    alexoff
    -1
    Сегодня, 21:25
    Калькуляторы сделали людей гораздо глупее, никто уже не умножает в столбик! Клавиатура сделала людей неспособными писать, раньше писали каллиграфичемским почерком, сейчас как курица лапой! Астрономы разучились сами смотреть, вместо того, чтоб пыриться самим - пырятся в телескопы! belay
    1. Ady66 Звание
      Ady66
      -5
      Сегодня, 21:39
      Для того, чтобы умножать, столбик не нужен, он нужен для сложения и вычитания. Простите, ещё для деления, но там не столбик.... )))
      1. Ady66 Звание
        Ady66
        -4
        Сегодня, 21:50
        Минусаторам.... что, простите Вы умножали в столбик?
        1. Ady66 Звание
          Ady66
          -2
          Сегодня, 21:55
          Минусаторы не отвечают, забавно...
          1. Ady66 Звание
            Ady66
            +1
            Сегодня, 22:03
            Каюсь, был не прав! Жена-математик просветила, что бывает такое. В своё оправдание могу сказать только то, что умножал всегда в уме.... Сорри друзья!
        2. БойКот Звание
          БойКот
          +4
          Сегодня, 22:03
          А как еще можно умножать на бумажке? Если это не столбик можете бросить в меня камнем laughing
          1. Ady66 Звание
            Ady66
            0
            Сегодня, 22:04
            повторюсь, был не прав ((((
          2. БойКот Звание
            БойКот
            0
            Сегодня, 22:08
            Хотя я бы лично шаг с нулями пропустил, потеря времени laughing учился с 1967 по 77. В школе, потом почти всю жизнь.
        3. ANB Звание
          ANB
          0
          Сегодня, 22:33
          . простите Вы умножали в столбик

          Я не минусовал.
          Но умножал в столбик.
          1. В школе
          2. 4ро детей, а они тоже в школе умножают в столбик.
          Сейчас я для арифметических операций калькулятор использую только если не дома или не на работе. Когда только телефон под рукой. А так есть оракл, он прекрасно считает любые сложные формулы. Только простые дроби не понимает. :)
    2. Василенко Владимир Звание
      Василенко Владимир
      +1
      Сегодня, 21:40
      Цитата: alexoff
      Калькуляторы сделали людей гораздо глупее, никто уже не умножает в столбик!

      глупость, я заканчивал физмат школу в 89, мы во всю пользовались калькулятором, но при этом умели пользоваться логарифмической линейкой и, как Вы выразились, умножать в столбик
      калькулятор инструмент и комп инструмент, проблема в том, что некоторые это не понимают и считают, что раз есть комп то знания уже не нужны
      1. Ady66 Звание
        Ady66
        0
        Сегодня, 21:53
        как Вы выразились, умножать в столбик

        Это для меня абсолютно глупое выражение. Не в Ваш адрес, а автору
      2. alexoff Звание
        alexoff
        -1
        Сегодня, 22:12
        Вы про сарказм не слышали? winked
        Большие учёные зачастую разучились думать так как думают вместо них аспиранты и молодые кандидаты наук, тогда как большие дяди друг с другом лясы точат, в институтах появляются пару раз в неделю и на себя готовы взвалить только ношу по определению кому сколько платить. Как говорил бывший начальник - учёный после 30 лет не должен уже руками работать, это молодые должны делать wassat
        1. ANB Звание
          ANB
          0
          Сегодня, 22:35
          . учёный после 30 лет не должен уже руками работать,

          Так то ученые и до 30 не руками, а головой должны работать.
          1. alexoff Звание
            alexoff
            0
            Сегодня, 22:58
            Я тоже так думал. Пока не пришел в лабораторию работать. Оказалось надо и головой, и руками, и баллоны катать и рулон линолеума весом 180 кило как-то по лестнице поднимать
      3. Руслан Голота Звание
        Руслан Голота
        0
        Сегодня, 23:35
        Поддержу.+ Умение использовать доступные средства вычисления сродни исскуству, при решении сложных задач. Самая большая проблема, умение применить эти средства )
  6. Андрей Храмов Звание
    Андрей Храмов
    +3
    Сегодня, 21:29
    Словосочетание "искусственный интеллект" - глупость. Интеллект всегда естественен...
    Искусственным является любой исполнительный механизм...
    Ибо естественное способно к творчеству, а искусственное - только к исполнению набора заложенных в него функций...
    Компьютер вроде "много знает" - но "из электрической розетки" его выдёргивает человеческая рука и "все знания"... заканчиваются.
    1. Ady66 Звание
      Ady66
      0
      Сегодня, 21:44
      Что есть творчество? Если Вы даёте задание ПРОГРАММЕ сделать что-то, что Вы хотели бы видеть, а ОНО это делает, то это не ВАШЕ творчество, это ВАША задумка, а воплощает ея ПРОГРАММА. И это не ВАШЕ творчество, а ЕЁ.
    2. ГолыйМужик Звание
      ГолыйМужик
      0
      Сегодня, 21:51
      Ну тут мы подошли к стадии, когда машины сами обучаются деятельности на миллионах примеров, а создатели сами не могут предсказать результат. Контроль со стороны человека становится меньше.
      1. alexoff Звание
        alexoff
        +3
        Сегодня, 22:15
        создатели сами не могут предсказать результат
        я вот собрал себе рисовалку нейрокартинок. И в 99% случаев этот непредсказуемый результат сопровождается моими нецензурными мыслями, так как будто очень талантливому глухому аутисту пытаешься объяснить что делать. В 1% случаев - ну ок, сойдёт lol
    3. paul3390 Звание
      paul3390
      0
      Сегодня, 22:37
      Одно из лучших определений интеллекта - это способность решать нестандартные задачи нестандартными способами... Так вот - ентот ИИ даже близко к подобному не подходит... Какой же это тогда интеллект?
      1. alexoff Звание
        alexoff
        0
        Сегодня, 23:00
        Да ентот интеллект ни одного смешного анекдота не смог придумать, максимум может поручика Ржевского на Вовочку в известном анекдоте поменять и всё.
  7. ГолыйМужик Звание
    ГолыйМужик
    +1
    Сегодня, 21:32
    Скорее всего в будущем, не известно насколько далеком, это неизбежный процесс. Как нынче большинство не пройдет двадцать километров без автомобиля, как разучивается делать сложные вычисления без колькулятора, так и в будущем не сможет принимать решений без подсказки ИИ.
    Деградация это, или наоборот новая ступень развития - пусть философы решают.
    Но а я тут вижу массу возможностей для контроля людей, и им даже не нужно как в класических антиутопиях промывать мозги и вставлять контролирующий чип в голову, они сами добровольно откажутся от свободы мышления.
  8. drags33 Звание
    drags33
    +3
    Сегодня, 21:35
    Любая часть человеческого организма требует тренировки для своего развития (или хотя бы поддержания функционирования). Без такой тренировки эта часть деградирует, теряет свои функции. Очень хорошо это видно на примере различных групп мышц. Мозг не является исключением - без тренировки (мыслительные процессы) он обречен на деградацию!!!! Это аксиома... А ИИ предоставляет человеку соблазн НЕ ДУМАТЬ... Так что перспективы внедрения ИИ в жизнь человека пугающие....
  9. Василенко Владимир Звание
    Василенко Владимир
    +2
    Сегодня, 21:37
    какая опасность?!!
    мышление уж давно деградировало, реально обсуждают на форумах что делается первым умножение или сложение
    1. Ady66 Звание
      Ady66
      +1
      Сегодня, 21:48
      Владимир, деградация системы образования, ведёт к деградации мышления. Нас когда-то учили ДУМАТЬ, а не просто учиться. Учиться можно и без школ, училищ, прозванных "колледжами" и всяких "университетов".
  10. Десница ока Звание
    Десница ока
    +1
    Сегодня, 21:53
    Я думаю, не все так плохо и однозначно.))) Тут, естественно, палка о двух концах... В принципе, раньше чел. тоже получал свои знания из внешних источников, а не сам придумывал их... Сейчас, с ИИ, ему не нужно тратить время, на лопатинее каких то книг, журналов.., даже учиться в институте сейчас не нужно, что бы "научиться" поболее любого профессора, было бы желание. В общем, как кладезь нужной, любой информации ИИ просто бесценен).И, таким образом, экономится время у человека. Ну и много еще где, в самых разных областях чел. жизни ИИ ( учитывая скорость просчитывания им любых процессов, анализа данных и тп.) приносит огромную пользу и только растет в этой способности... Он, существенно упрощает жизнь человечества, конечно.
    Минус в том, что чел. с помощью него, может потерять способность принимать правильные решения самостоятельно, придумывать что-то свое-новое, оригинальное и тп.
    В общем, при разумном использовании ИИ.., ограниченно - пользы от него может быть ооочень много.
  11. rocket757 Звание
    rocket757
    +1
    Сегодня, 22:03
    Поговорим об ИИ......
    "разговор на эту тему
    портит нервную систему!"
    А так, палка всегда о двух концах... кто идёт к кассе уже подсчитав, без калькулятора, сколько он должен будет заплатить... а другому и калькулятор не поможет.
    Вопрос... а вопросов нет, согласен прожить всю жизнь неучем, кто ж тебе это запретить может?
  12. SEVERIN Звание
    SEVERIN
    0
    Сегодня, 22:34
    Ну так в чем дело - давайте не будем пользоваться искусственным интеллектом хотя бы на бытовом уровне, например можно отказаться от Алисы в Яндексе, для этого я выбираю Яндекс без Алисы - чтоб не мешала даже в мелочах.
  13. Stas157 Звание
    Stas157
    0
    Сегодня, 22:39
    учёные из Италии пишут об опасности деградации мышления из-за ИИ

    Путин не деградировал же. А он уже четверть века президентствует. И его по любому вопросу информируют и дают полную раскладку высокие специалисты, различные эксперты и советники. То есть делают примерно ту работу, которую проделывает для нас искусственный интеллект! Только на более качественном уровне. Для Путина его многочисленные советники - это всего лишь мощный инструмент, которым он пользуется наверное каждый день. Вот так и нам нужно пользоваться этим вот самым инструментом под названием ИИ. И будет от этого только польза. Хотя и навредить можно. Это как молотком - можно гвоздь забить, а можно по руке стукнуть.
  14. Phoenix Point Звание
    Phoenix Point
    0
    Сегодня, 22:40
    Grog наш слон. Умные придумали нейро сети. НС плодят тупиц. Профит.
  15. Glock-17 Звание
    Glock-17
    0
    Сегодня, 23:19
    Cogito ergo sum. Я мыслю, значит я существую (Декарт). ИИ это хороший вспомогательный инструмент в сборе данных и рассмотрения альтернатив, но он не должен принимать решения. В противном случае, человек сам рискует попасть в рабство ИИ.
  16. opuonmed Звание
    opuonmed
    0
    Сегодня, 23:31
    В тех местах, где технологии искусственного интеллекта не получают должного развития и финансирования, люди часто критикуют его, утверждая, что он не имеет смысла и является бесполезным. Это особенно заметно в странах, которые значительно отстают от мировых лидеров в этой области. Вы когда-нибудь замечали такую тенденцию?
  17. Fangaro Звание
    Fangaro
    0
    Сегодня, 23:38
    Когда появились каркуляторы, доступные многим, тоже новости про деградацию были. И когда появились ткацкие машины предрекали голод ткачей.
    Пираты 20-го века.
    Луддиты 21-го века.