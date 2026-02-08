Немецкий политик: Европе не выгодна остановка войны на Украине

Европе невыгодна остановка войны на Украине, поскольку при наступлении мира Россия снова начнет угрожать восточному флангу НАТО, наращивая свое военное присутствие на западных границах. Об этом заявил председатель Мюнхенской конференции Вольфганг Ишингер.

Европе не нужна остановка войны, прямо заявил Ишингер. Пока Украина воюет, Европа находится в безопасности. Как только боевые действия прекратятся, так сразу же возрастет угроза безопасности европейских стран, потому что Москва продолжит свою программу вооружения и проведет перегруппировку. Для Германии это якобы очень опасно.



Российская угроза для нас, немцев, также возрастёт, если возможное будущее прекращение огня не будет сопровождаться значимым ограничением военного развертывания в западных военных округах России. Путин сможет спокойно продолжать свою программу вооружения, а ситуация с угрозой для стран НАТО на восточном фланге ухудшится.


С другой стороны, Европа тоже выступает за мир на Украине, но на своих условиях, при которых Россия должна потерпеть поражение и потерять свой военный и экономический потенциал. Такой вариант Ишингера вполне устроит.

Стоит отметить, что председатель Мюнхенской конференции уже не в первый раз продвигает свои тезисы о том, что война на Украине должна продолжаться. При этом он ни разу не вспомнил ни про украинский народ, ни про солдат, сотнями тысяч погибающих за «европейскую безопасность».
  1. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +8
    Сегодня, 06:15
    ❝ При наступлении мира Россия снова начнёт угрожать восточному флангу НАТО, наращивая своё военное присутствие на западных границах ❞ —

    — А зачем вы свой восточный фланг придвинули к нашим западным границам под самые «угрозы»? ...
    1. marchcat Звание
      marchcat
      +10
      Сегодня, 06:22
      Судя по мнению Ишингера, продвижение блока НАТО на восток, не является угрозой для России так, что ли... fool Ну тогда получите ответку!!!
      1. Sky Strike fighter Звание
        Sky Strike fighter
        +1
        Сегодня, 10:37
        . При этом он ни разу не вспомнил ни про украинский народ, ни про солдат, сотнями тысяч погибающих за «европейскую безопасность».


        А почему он должен заботиться об украинском народе?С какой стати?Он заботиться в первую очередь о благополучии Германии и немецкого народа,частью которого он и является.Украинский народ в свою очередь должен думать о своем выживании и благополучии.А если украинский народ готов пожертвовать собой ради благополучия и безопасности немецкого народа,то это добровольный выбор украинского народа пожертвовать собой ради других,идя в мясорубку и верную погибель таким образом исчезнув ради интересов других народов.Это их добровольный выбор самоубиться за чужого дядю.Если сделают выбор сохраниться,то сохранятся,не сделают,пожертвовав собой ради немцев,тогда со временем все забудут что был когда то такой украинский народ.

        .Российская угроза для нас, немцев, также возрастёт, если возможное будущее прекращение огня не будет сопровождаться значимым ограничением военного развертывания в западных военных округах России. Путин сможет спокойно продолжать свою программу вооружения, а ситуация с угрозой для стран НАТО на восточном фланге ухудшится.


        Кто то реально думает что будет как то иначе?А какие для этого предпосылки имеются?Украина свой демографический потенциал по большей части уже процветала и может только обороняться и то кое как с горем по полам.Европейцы только обещают начать готовиться к противостоянию и когда к нему будут готовы и будут ли готовы вообще крему когда-нибудь не ясно.США хотят завершить конфликт.Тогда на что насчитывают эти европейские планеты?Каким фантастическим образом должны воплотиться в реальность их хотелки про ослабление военного и экономического потенциала России?Россия такая страна,где чем хуже,тем лучше,то есть чем больше испытаний и трудностей приходится преодолевать,тем сильнее она становится.То есть по факту Европа пытаясь ослабить Россию при помощи конфликта с Украиной делает Россию только сильнее.Сравните Армию России до СВО и её нынешний в нынешнем качественном и количественном состоянии.Так же можно сказать и про технологическую и экономическую независимость России.А своей политикой Европа гробит саму же себя,прежде всего свою экономику,проигрывая конкурентам в лице США и Китая.Потому что то чего хочет достигнуть Европа слабо связано с реальностью.Нафантазировать что то и попытаться воплотить в жизнь не имея на это реальных рычагов и ресурсов это не стратегия,это детский сад какой то.И если бы не откровенно странноватым украинцы,умирающие за интересы немецкого народа,то всё бы уже закончилось давно для Европы фиаско.
    2. ZovSailor Звание
      ZovSailor
      +4
      Сегодня, 07:44

      Владимир Владимирович Воронцов
      Сегодня, 06:15
      А зачем вы свой восточный фланг придвинули к нашим западным границам под самые «угрозы»?

      hi Большинство политиков т.н. гейропы мыслит своими извращёнными категориями агрессивного неонацизма с оголтелой русофобией.
      Задача России - всегда держать порох сухим.
      Мы мирные люди, но наш бронепоезд стоит на запасном пути. am
  2. Uncle Lee Звание
    Uncle Lee
    +5
    Сегодня, 06:15
    Немецкий политик: Европе не выгодна остановка войны на Украине

    Зеле тоже за войну....Только замирятся - зелю прикончат политически и физически.
    1. Егоза Звание
      Егоза
      +1
      Сегодня, 07:09
      Цитата: Uncle Lee
      Немецкий политик: Европе не выгодна остановка войны на Украине

      Ну, так какие бабки гребут за каждый день войны! am

      Зеле тоже за войну....Только замирятся - зелю прикончат политически и физически.

      Мавр сделал свое дело, мавр может уходить (с) Только чтоб двойника бы нам не подсунули.
    2. Вадим Топал-Паша Звание
      Вадим Топал-Паша
      0
      Сегодня, 10:45
      Это касается только зели? Точно? А если подумать? :)
  3. Тот же ЛЕХА Звание
    Тот же ЛЕХА
    +6
    Сегодня, 06:25
    С другой стороны, Европа тоже выступает за мир на Украине, но на своих условиях, при которых Россия должна потерпеть поражение и потерять свой военный и экономический потенциал. Такой вариант Ишингера вполне устроит.

    Иными словами ...Украина таран Европы против России...ничего нового.
    Такая Украина угроза для России...и надо ее устранить по любому.
    1. Denissdaf Звание
      Denissdaf
      +7
      Сегодня, 06:36
      По моему это очевидные вещи. Многие решения запоздалые. Например по энергетике 404й. Но лучше уж поздно чем никогда. Про Харьков я говорил с марта 2022 года. Крепость эту еще тогда надо было сносить. Все равно так будет. Но как всегда позже. Химарями сейчас спокойно Белгородскую и Брянскую области обстреливают.
  4. Foggy Dew Звание
    Foggy Dew
    +4
    Сегодня, 06:25
    А что в принципе для уже мертвой Европы выгодно-то? У меня даже воображения не хватает представить. Война - только за счет Европы, прекращение - признание ее же официального поражения
  5. михаил3 Звание
    михаил3
    +2
    Сегодня, 06:29
    Европе то крайне выгодно, европейским властям совсем нет) Мы знаем. Да и европейцы тоже знают...
  6. ROSS 42 Звание
    ROSS 42
    +5
    Сегодня, 06:32
    Немецкий политик: Европе не выгодна остановка войны на Украине

    Чем чаще мы будем узнавать о существовании таких мнений, тем твёрже будет рука, которая будет нажимать кнопку пуска...
    Нас стали ненавидеть из-за факта существования, из-за непохожести и отсутствия тяги к извращениям (хотя случаи имеются)...Им никак не хочется смириться с тем, что у нас такая огромная, богатая страна, и это всё нам, а им - хрен на постном масле...
  7. Ныробский Звание
    Ныробский
    +5
    Сегодня, 06:38
    Какое-то у этого Шингера извращённое понимание безопасности. Это тоже самое, если бы он, опасаясь медведя, каждые два часа бегал к берлоге с шестом и тыкал мишку в бок, чтобы убедиться в том, уснул он или не уснул, а в конечном итоге получил от мишки изумительных люлей.
    Единственное чем раньше Россия могла бы угрожать Германии, это тем, что она могла бы поставить ещё больше дешёвых энергоносителей, что обеспечивало ей экономическую стабильность. Однако так жить было скучно и гансы нарыли себе проблем обретя устойчивый страх и беспокойство.
  8. torbas41 Звание
    torbas41
    +2
    Сегодня, 06:54
    Наконец то, немецкий политик открыл нам наши очеса затуманенные, то что войны и ослабления России желают не только лишь все, известно еще со времен зарождения Руси.
  9. air wolf Звание
    air wolf
    +1
    Сегодня, 07:34
    Давно понятно, что гейропа будет биться до последнего бандеровца, а мы все ещё с завязанными руками воюем am
  10. кот Краш Звание
    кот Краш
    +5
    Сегодня, 07:38
    Тошно нам, русским и пр. народам в тесноте нашей. Надоело в Сибири локтями толкаться. Вот бы вырваться на европейский простор, загодя отполированный термоядом. Эх, зажили б мы тогда...
  11. Earl Звание
    Earl
    +1
    Сегодня, 08:40
    Европе невыгодна остановка войны на Украине, поскольку при наступлении мира
    … евробюрократы не смогут набивать свои карманы наворованными деньгами. А для оправдания происходящего перед европейцами, была расчехлена подзавонявшаяся пропаганда Третьего Рейха о диких ордах с востока.
  12. bddrus Звание
    bddrus
    +2
    Сегодня, 08:54
    ну так Европа открыто угрожает ввести войска в случае остановки боевых действий
    1. Вадим Топал-Паша Звание
      Вадим Топал-Паша
      -1
      Сегодня, 10:49
      вСПОМНИЛОСЬ БЕССМЕРТНОЕ " нАПУГАЛИ БАБУ ДЛИННЫМ (вариант -толстым) хреном! В принципе, с военной точки зрения РФ крайне выгодно введение любях войск НАТО на У. Там чисто по логистике их содержание выше, а уничтожение легче. Так что, как говориЦа, "велкам"! /издевательски ржёт/ :)
  13. Васян1971 Звание
    Васян1971
    0
    Сегодня, 11:46
    Европе невыгодна остановка войны на Украине, поскольку при наступлении мира Россия снова начнет угрожать восточному флангу НАТО, наращивая свое военное присутствие на западных границах.

    Говорят, у шизофреников безупречная логика. Беда только в том, что основывается она на ложных предпосылках... request
  14. Jacques Sekavar Звание
    Jacques Sekavar
    0
    Сегодня, 13:20
    Кому не выгодно прекращение войны, так это США и остаётся токмо фантазировать какими экономическими посулами начальник РФПИ сумел соблазнить Трампу