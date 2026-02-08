Российская угроза для нас, немцев, также возрастёт, если возможное будущее прекращение огня не будет сопровождаться значимым ограничением военного развертывания в западных военных округах России. Путин сможет спокойно продолжать свою программу вооружения, а ситуация с угрозой для стран НАТО на восточном фланге ухудшится.

Европе невыгодна остановка войны на Украине, поскольку при наступлении мира Россия снова начнет угрожать восточному флангу НАТО, наращивая свое военное присутствие на западных границах. Об этом заявил председатель Мюнхенской конференции Вольфганг Ишингер.Европе не нужна остановка войны, прямо заявил Ишингер. Пока Украина воюет, Европа находится в безопасности. Как только боевые действия прекратятся, так сразу же возрастет угроза безопасности европейских стран, потому что Москва продолжит свою программу вооружения и проведет перегруппировку. Для Германии это якобы очень опасно.С другой стороны, Европа тоже выступает за мир на Украине, но на своих условиях, при которых Россия должна потерпеть поражение и потерять свой военный и экономический потенциал. Такой вариант Ишингера вполне устроит.Стоит отметить, что председатель Мюнхенской конференции уже не в первый раз продвигает свои тезисы о том, что война на Украине должна продолжаться. При этом он ни разу не вспомнил ни про украинский народ, ни про солдат, сотнями тысяч погибающих за «европейскую безопасность».