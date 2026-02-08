Израиль не устраивает ход идущих переговоров США и Ирана

2 449 11
Израиль не устраивает ход идущих переговоров США и Ирана

Израиль очень обеспокоен ситуацией с Ираном, израильский премьер Биньямин Нетаньяху намерен отправиться в Вашингтон и обсудить с Дональдом Трампом идущие переговоры. Об этом сообщает офис премьер-министра Израиля.

Нетаньяху летит в Вашингтон на встречу с Трампом, которая запланирована на 11 февраля. Основная тема встречи — это переговоры США и Ирана, которые совсем не устраивают Тель-Авив. По мнению лидера европейского государства, они не должны ограничиваться обсуждением только ядерной программы Ирана, но и включать в себя ограничение баллистических ракет, а также поддержку проиранских группировок. Ранее Тегеран отказался обсуждать эти вопросы.



Нетаньяху и Трамп встречались в декабре прошлого года, тогда израильский премьер «выражал обеспокоенность» ракетным потенциалом Ирана, а также усилением «иранской оси» на Ближнем Востоке.

Сам Трамп пока не комментировал предстоящую встречу с Нетаньяху, а в отношении переговоров с Ираном заявил, что Тегеран «хочет заключить сделку». По его словам, следующий раунд переговоров пройдет в начале следующей недели.

Я думаю, у нас сегодня были... результаты по Ирану, это была встреча, мы снова встретимся в начале следующей недели. И они хотят заключить сделку, Иран, как им и следовало бы хотеть заключить сделку.
11 комментариев
  1. Foggy Dew Звание
    Foggy Dew
    +6
    Сегодня, 06:41
    Фошизды раздухарились))) Там непонятно с какого хрена Ирану в принципе обсуждать договор с дятлом, из этого договора вышедшем в одностороннем порядке, а эти еще что-то вякают про сокращение противотеррористического арсенала... Бред
    1. ZovSailor Звание
      ZovSailor
      +2
      Сегодня, 07:36
      hi Как-то на фоне назревающих событий с ИРИ на БВ при подстрекательстве иврэйцев с мелко бритами ушла в тень тема Палестинского государства, признанного более половиной стран мира согласно Резолюции СБ ООН от 1947 г.
      Вместе с тем рыжий лохотронщик из Фашингтона призывает новых доноров в Совет мира, а по ццы биби расширяют жизненное пространство в Газе, проводя сионистскую политику геноцида населения.
  2. lis-ik Звание
    lis-ik
    +8
    Сегодня, 06:48
    Евреи,как всегда подстрекатели.
    1. Аркадий007 Звание
      Аркадий007
      +2
      Сегодня, 08:08
      А шо таки еврэев в совет мира и не позвали, и как тогда делить премию мира?
  3. ROSS 42 Звание
    ROSS 42
    +7
    Сегодня, 06:50
    Израиль не устраивает ход идущих переговоров США и Ирана

    Когда грозит опасность подгорания «пукана», когда начинает брезжить вероятность получить по соплям по полной, когда некогда добрый дядя отворачивается, необходимо показать своё недовольство...
    А ведь может статься так, что 9 млн. граждан известной национальности станут постылыми гораздо большему количеству граждан планеты, и тогда недовольство большинства может перерасти в геноцид...Это учитывали или решили, что кто-то вас избрал?
    Не так важно, кто вас избрал, важен тот, кто положит на вас и ваше существование.
    1. Егоза Звание
      Егоза
      +3
      Сегодня, 07:15
      Цитата: ROSS 42
      Это учитывали или решили, что кто-то вас избрал?

      Израиль как всегда спихнет все на Бога. Они "богоизбранный народ". Только ведь Бог за столько веков может и передумать tongue
  4. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +2
    Сегодня, 06:52
    ❝ Израиль очень обеспокоен ситуацией с Ираном ❞ —

    — Как раз тот случай, когда не надо «чесать», чтобы не беспокоило ...
  5. rotfuks Звание
    rotfuks
    0
    Сегодня, 07:28
    .
    израильский премьер Биньямин Нетаньяху намерен отправиться в Вашингтон и обсудить с Дональдом Трампом идущие переговоры
    Биби и Дони решили порешать судьбу государства с тысячелетней историей. Иран существовал когда государства которые представляют Биби и Дони небыло и в помине.
    1. Наган Звание
      Наган
      -2
      Сегодня, 09:11
      Тут Вы не правы. Первый иранский (персидский) царь Кир Великий воцарился в 559 году до Р.Х., а первый израильский царь Саул в 1032 году до Р.Х., так что Израиль постарше Ирана будет.
      А если Вы о современных государствах, то Израиль существует с 1948, а исламская республика с 1979.
  6. faterdom Звание
    faterdom
    -1
    Сегодня, 10:39
    Потому как, если Трамп не будет слушаться Биби, то "злой Путин!" опубликует еще файлов Эпштейна из архивов КГБ.
    Как-то так там все устроено для лохов "золотого миллиарда", который, впрочем, будут секвекстировать.
  7. Schneeberg Звание
    Schneeberg
    -1
    Сегодня, 11:20
    Цитата: Аркадий007
    А шо таки еврэев в совет мира и не позвали
    Они там будут сидеть в президиуме, как главные миротворцы! wink