Сырский обещает ответные меры на развитие российских войск беспилотных систем
4 5598
В Киеве очень сильно обеспокоены планами России по развитию войск беспилотных систем. Как утверждают украинские медиа, Сырский грозится принять ответные меры.
Разговорившийся что-то в последние дни главком ВСУ Сырский заявил, что российское командование предпринимает меры по резкому увеличению численности войск беспилотных систем. По данным украинской военной разведки, в 2026 году ВС РФ планирует увеличить войска БпС на 79 тысяч человек, а в общей сложности они должны составлять не менее 165 тысяч.
Как утверждается, первые итоги такой реформы войск беспилотных систем ВСУ должны прочувствовать весной этого года, где-то в апреле-мае, когда ВС РФ начнут несколько новых масштабных наступательных операций. Сейчас идет набор в новые войска, обучение операторов и подготовка их к боевым действиям.
ВС РФ намерены как можно быстрее нарастить беспилотные силы, поскольку планируют начать несколько масштабных наступательных операций в мае. У противника нет планов завершать войну по принципу «стоим, где стоим».
В ответ Сырский обещает нарастить беспилотную составляющую штурмовых войск, введя в штат отдельных штурмовых полков дополнительные батальоны беспилотных систем. Пока это только слова главкома ВСУ.
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено), Кирилл Буданов (внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), Международное общественное движение ЛГБТ и его структурные подразделения признано экстремистским (решение Верховного Суда Российской Федерации от 30.11.2023), «Хайят Тахрир аш-Шам» (признана тер. организацией Верховным Судом Российской Федерации)
«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; Дмитрий Муратов; Михаил Ходорковский; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»
Информация