Сырский обещает ответные меры на развитие российских войск беспилотных систем

ВС РФ намерены как можно быстрее нарастить беспилотные силы, поскольку планируют начать несколько масштабных наступательных операций в мае. У противника нет планов завершать войну по принципу «стоим, где стоим».

В Киеве очень сильно обеспокоены планами России по развитию войск беспилотных систем. Как утверждают украинские медиа, Сырский грозится принять ответные меры.Разговорившийся что-то в последние дни главком ВСУ Сырский заявил, что российское командование предпринимает меры по резкому увеличению численности войск беспилотных систем. По данным украинской военной разведки, в 2026 году ВС РФ планирует увеличить войска БпС на 79 тысяч человек, а в общей сложности они должны составлять не менее 165 тысяч.Как утверждается, первые итоги такой реформы войск беспилотных систем ВСУ должны прочувствовать весной этого года, где-то в апреле-мае, когда ВС РФ начнут несколько новых масштабных наступательных операций. Сейчас идет набор в новые войска, обучение операторов и подготовка их к боевым действиям.В ответ Сырский обещает нарастить беспилотную составляющую штурмовых войск, введя в штат отдельных штурмовых полков дополнительные батальоны беспилотных систем. Пока это только слова главкома ВСУ.