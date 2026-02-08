Сырский обещает ответные меры на развитие российских войск беспилотных систем

4 559 8
В Киеве очень сильно обеспокоены планами России по развитию войск беспилотных систем. Как утверждают украинские медиа, Сырский грозится принять ответные меры.

Разговорившийся что-то в последние дни главком ВСУ Сырский заявил, что российское командование предпринимает меры по резкому увеличению численности войск беспилотных систем. По данным украинской военной разведки, в 2026 году ВС РФ планирует увеличить войска БпС на 79 тысяч человек, а в общей сложности они должны составлять не менее 165 тысяч.

Как утверждается, первые итоги такой реформы войск беспилотных систем ВСУ должны прочувствовать весной этого года, где-то в апреле-мае, когда ВС РФ начнут несколько новых масштабных наступательных операций. Сейчас идет набор в новые войска, обучение операторов и подготовка их к боевым действиям.



ВС РФ намерены как можно быстрее нарастить беспилотные силы, поскольку планируют начать несколько масштабных наступательных операций в мае. У противника нет планов завершать войну по принципу «стоим, где стоим».


В ответ Сырский обещает нарастить беспилотную составляющую штурмовых войск, введя в штат отдельных штурмовых полков дополнительные батальоны беспилотных систем. Пока это только слова главкома ВСУ.
  1. Alex20042004 Звание
    Alex20042004
    +3
    Сегодня, 07:32
    Собака лает, караван идёт !
  2. Егоза Звание
    Егоза
    +2
    Сегодня, 07:45
    ВС РФ намерены как можно быстрее нарастить беспилотные силы, поскольку планируют начать несколько масштабных наступательных операций в мае.

    Это Сырскому разведка доложила или он считает, что до мая мы на месте стоят будем? belay
    1. Zoldat_A Звание
      Zoldat_A
      +1
      Сегодня, 09:17
      Цитата: Егоза
      он считает, что до мая мы на месте стоят будем?

      Идеальным для Сырского вариантом было бы, если бы мы до мая капитулировали. Ну, или, хотя бы, какое-нибудь перемирие подписали.
      Тогда о "крнтрнахрюке" слюнями плеваться сколько угодно - а делать ничего не надо будет. Соответственно, и провала не будет. А то, боюсь, должностью посла дело не ограничится. Да и занято место в Лондоне...

      Кстати, к вопросу о перемирии...
      Если наши какой-нибудь "Хасавюрт" подпишут, деньги ставить готов - Украина визг на весь мир поднимет, что испугала Россию своим "предстоящим контрнахрюком". Уже почти победила, вот теперь только испугать и "Хасавюрт" подписать - и вот она, "перемога".
  3. Тот же ЛЕХА Звание
    Тот же ЛЕХА
    +3
    Сегодня, 07:52
    Грозится еще мелкая вошь.
    Обьективно ВСУ во главе с Сырским все равно проиграет эту войну...это вопрос времени.
  4. Sergei Timofeich Звание
    Sergei Timofeich
    +4
    Сегодня, 07:58
    Пора Циркончиком поубавить поголовье главсвинов,хрюкают безнаказанно,читать противно....
  5. navigator777 Звание
    navigator777
    -1
    Сегодня, 09:34
    Не понятно какие у нас успехи с этими войсками, у нас в магазинах уже давно развешаны объявления что набирают операторов БПЛА, но как бы не получилось, что эти 79т превратятся в один миг в штурмовиков на фоне нехватки штурмовиков при наступлении, возможно на это и расчет, сразу в штурмовики мало кто желает идти, а тут такая замануха.
  6. Melior Звание
    Melior
    0
    Сегодня, 10:37
    Что, производство кастрюль резко увеличат? laughing
  7. Мячик Звание
    Мячик
    0
    Сегодня, 10:45
    Обещалкин обещает и дальше обещать.