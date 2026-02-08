Новейшая РСЗО «Сарма» отправилась в зону СВО для прохождения испытаний

Новейшая РСЗО «Сарма» отправилась в зону СВО для прохождения испытаний

Новейшая российская реактивная система залпового огня «Сарма» уже проходит испытания в зоне СВО. Об этом заявил индустриальный директор кластера вооружений, боеприпасов и спецхимии Ростеха Бекхан Оздоев.

Российские военные получили партию новейших 300-мм РСЗО «Сарма» для проведения испытаний в боевых условиях. Сколько машин отправлено в зону СВО и на какие направления, не раскрывается, также нет других подробностей. По словам Оздоева, машина уже находится в зоне спецоперации, пишет ТАСС.



РСЗО «Сарма» является продолжением линейки тяжелых РСЗО «Смерч» и «Торнадо-С». Она также имеет калибр 300-мм, но меньшее число направляющих – шесть вместо 12. РСЗО легче, мобильнее и проходимее, базируется на полноприводном шасси 8×8, развивает скорость по шоссе до 95 км/ч и имеет запас хода в тысячу километров. Благодаря современной АСУО способна работать со многими боевыми и разведывательными системами.

Новая РСЗО способна вести огонь по заданным координатам с необорудованных позиций при развертывании с марша. Наши снаряды способны точно работать даже в условиях жесткого радиоэлектронного противодействия противника – это подтверждено в ходе реальных боевых действий.


«Сарма» способна применять всю линейку реактивных снарядов калибра 300 мм, включая новейшие управляемые снаряды, которые доказали свою эффективность в зоне СВО.
  1. alexboguslavski Звание
    alexboguslavski
    +5
    Сегодня, 08:02
    В Белгород надо было отправлять. В Белгороде блэкаут, предварительно после очередного обстрела подстанции и ТЭЦ «Луч».

    Противник вернулся к излюбленной тактике: опасаясь ответного огня, скорость которого за последнее время многократно возросла, установки РСЗО HIMARS перестали работать с окружной дороги Харькова и передислоцировались обратно в жилые районы, как это многократно было в прошлые разы.
    Обстрелы Белгорода ведутся с городской черты Харькова, поскольку это военное преступление, то за все последствия ответственны те, кто его совершает, вероятные жертвы от ответного огня среди так называемого непричастного населения не должны волновать нашу сторону.

    И не надо слёз и воя, что Харьков русский город. Был русским городом когда-то. А теперь:

  2. Konnick Звание
    Konnick
    -5
    Сегодня, 08:16
    Смысла в испытаниях в боевых условиях нет крлме пиара. Обычно после обстрела идет осмотр огневого воздействия на полигоные объекты и определяют точность попаданий. На ЛБС такого не получится, но есть риск потерять новую технику и преждевременно раскрыть ее характеристики.
    И из статьи непонятно что будут испытывать управляемые снаряды или саму установку т.е. шасси...
    1. alexboguslavski Звание
      alexboguslavski
      +1
      Сегодня, 09:37
      Цитата: Konnick
      И из статьи непонятно что будут испытывать управляемые снаряды или саму установку т.е. шасси...


      Снаряды уже испытаны на Торнадо-С. СУО -тоже.
      1. Konnick Звание
        Konnick
        -2
        Сегодня, 09:39
        Цитата: alexboguslavski
        Цитата: Konnick
        И из статьи непонятно что будут испытывать управляемые снаряды или саму установку т.е. шасси...


        Снаряды уже испытаны на Торнадо-С. СУО -тоже.

        Так что испытывать? Шасси? Или Ростех таким образом тянет время начала запуска в серию? Хорошая отмаза
    2. Piramidon Звание
      Piramidon
      0
      Сегодня, 13:12
      Цитата: Konnick
      Смысла в испытаниях в боевых условиях нет

      Не считаете же вы, что установка существует в одном экземпляре? Наверняка идут испытания и на полигоне тоже.
  3. ЖЭК-Водогрей Звание
    ЖЭК-Водогрей
    +5
    Сегодня, 08:33
    Полевые испытания ограниченной партии. Пока не регулярные поставки.
    Преимущества следующие:
    – большая мобильность особенно тот факт что КАМАЗ может двигаться по дорогам общего пользования без ограничений и то что он влезает в габарит что позволяет без проблем его перемешать к прифронтовой зоне любым транспортом (самолет, жд , автотягач, морским) и самому ему достаточно быстро перемешаться по дорогам.
    – приемлемая хотя и меньшая чем у МАЗ проходимость по бездорожью
    – существенно меньший расход топлива
    – меньшая трудоемкость и сроки ремонта т.к КАМАЗы широко распространены в армии и агрегаты всегда есть.
    – водителя найти проще гораздо.
    Но работает это все только при использовании управляемых боеприпасов.
    Облегченное шасси позволит расширить распространенность 300мм калибра. Ибо ранее была обычно бригада в 18 БМ на целый округ. причем вроде не во всех округах были смерчи в некоторых ураганы.
    Фотография маскировки машины под обычный грузовик. На предыдущем огромном шасси добиться такого результата было невозможно.
    1. 78bor1973 Звание
      78bor1973
      +3
      Сегодня, 09:13
      Не сказал-бы что проходимость меньшая ,МАЗ тяжёлый как бегемот даже на не утрамбованных обочинах проваливается ,на просёлках колею опять-же режет и хрен чем вытащить.
  4. геолог Звание
    геолог
    +2
    Сегодня, 08:58
    Возможно имеет смысл сделать установку на основе полуприцепа от обычной фуры. Тогда маскировка будет идеальной и грузовиков хоть отбавляй т.е. не придется использовать специальное шасси. Проходимость в условиях развитой сети дорог в Европе не критична.
    1. Piramidon Звание
      Piramidon
      0
      Сегодня, 13:21
      Цитата: геолог
      Тогда маскировка будет идеальной

      "Сарма" и так легко маскируется под обычный грузовик. Уже опробовано.
  5. Андрей Малащенков Звание
    Андрей Малащенков
    +2
    Сегодня, 09:29
    Зеленский же кричал - Привозите новое вооружение на Украину и испытывайте его на украинцах - вот все и испытывают ... (вот же свинья )
  6. Ratmir_Ryazan Звание
    Ratmir_Ryazan
    +2
    Сегодня, 11:27
    Неужели?! Надеюсь не также все будет как с Коалицией-СВ, сказали уже с 2024 года она в СВО, но тут её никто не видел. Наверное она слишком секретная. Позорники ростеховские.