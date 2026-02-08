Китай: Мы не будем подписывать договор СНВ с США и Россией

Китай: Мы не будем подписывать договор СНВ с США и Россией

Официальный Пекин прокомментировал истечение срока действия договора СНВ-3 между Россией и США, равно как и заявления Вашингтона о том, что в новом договоре должен учитываться и китайский ядерный арсенал.

Представляющий Китай в ООН дипломат Цзянь Шэнь заявил о том, что договор о сокращении стратегических наступательных вооружений Пекин с Вашингтоном и Москвой подписывать не будет. Аргументация китайского дипломата состоит в том, что «ядерный арсенал Китая ни в какое сравнение не идёт с ядерными арсеналами США и России как крупнейших ядерных держав планеты».



На сегодняшний день количество ядерных боеголовок КНР примерно в 5-6 раз меньше их количества у США и Российской Федерации. По версии официального Пекина, нет смысла подписывать договор с РФ и США о сокращении их числа, если их так меньше, чем у указанных стран.

Ранее госсекретарь США Марко Рубио заявил о том, что на Китай будет оказывать давление с целью принуждения его к подписанию нового варианта договора по СНВ. Теперь хотелось бы посмотреть на то, как Рубио это собирается делать. Пожалуется Трампу, и тот снова повысит пошлины? Тогда в ответ Китай вновь полностью «забанит» поставки в США редкоземельных минералов и изделий на их основе.
  1. Аркадий007 Звание
    Аркадий007
    +7
    Сегодня, 08:04
    Китай на своей лошади едет всю историю и ему безразлично мнение окружающих.
    Всё согласно законам Чингисова улуса Яса от 1206 года - всё хорошо, только если это на пользу обоха (рода).
    1. Тот же ЛЕХА Звание
      Тот же ЛЕХА
      +1
      Сегодня, 08:08
      Умные ребята...сидят на ветках и ждут...вы там типа по реке проплывете или что там останется от вас ...а будем сидеть...живыми и здоровыми.
      «Держаться в тени, стараясь ничем не проявлять себя, но при этом заниматься реальными делами»
      1. Essex62 Звание
        Essex62
        +1
        Сегодня, 08:40
        Такая позиция выходит боком Постоянно обезьяне хвост оттаптывают. Больно и убыток
    2. ZovSailor Звание
      ZovSailor
      -2
      Сегодня, 08:45
      Аркадий007
      Сегодня, 08:04
      Китай на своей лошади едет всю историю и ему безразлично мнение окружающих.
      Всё согласно законам Чингисова улуса Яса от 1206 года - всё хорошо, только если это на пользу обоха (рода).

      hi Многие говорят о СНВ и ДНЯО, но мало упоминают финансовую составляющую для поддержания СЯО на должном техническом уровне, не говоря уже о модернизации и возможном проведении испытаний.
      Это тоже один из факторов, для избежания огромных дополнительных финансовых расходов которого и призывает РФ к продлению Договора.
  2. marchcat Звание
    marchcat
    +2
    Сегодня, 08:05
    Штаты не в том состоянии, что бы давить на Китай, в плане подписание договора СНВ. У него своё видение мира.
    1. Zoldat_A Звание
      Zoldat_A
      +2
      Сегодня, 08:52
      Цитата: marchcat
      Штаты не в том состоянии, что бы давить на Китай, в плане подписание договора СНВ.

      госсекретарь США Марко Рубио заявил о том, что на Китай будет оказывать давление с целью принуждения его к подписанию нового варианта договора по СНВ
      А что конкретно Рубио имел в виду?
      Подтянут пару авианосцев со всей свитой к берегам Китая? Трап объявит, что "в течении года в ближайшие 48 часов, может быть, нанесёт удар с целью уничтожить китайскую ядерную программу"? Пошлины 5000% введёт?

      Экономически, конечно, Трамп может побоксоваться с Китаем. Но тут бабушка надвое сказала, кого с ринга вынесут.
      Военный вариант США, уверен, даже рассматривать не будут - они с таким противником воевать не привыкли. "Тупые" или не "тупые", а понимают, что со времён "культурной революции" Китай мало-мало другой стал и, если уж уничтожить США физически не сможет, то Западного побережья США, считай, что и не было.

      В лучшем для США случае сведётся к участию Китая в договоре без каких-либо обязательств, наблюдателем. В худшем - просто пошлют.

      Да, ещё для острастки и поднятия ЧСВ, могут отложить вопрос с Китаем "на потом", показав свою "силу и мощщщь" на ком-нибудь послабее - на Кубе, например или ещё на ком-нибудь в Латинской Америке.
      Могут, конечно, попробовать Тайвань поджечь. Но китайцы, думаю, до "Украины" дело не доведут, "затяньаньмэнят" быстренько.

      Хреново, наверное, гегемону самоощущается, когда его вот так, в открытую (но вежливо, по-китайски) посылают в известном направлении... И, особенно, когда даже напоказ ничего сделать не можешь...
    2. КрасныйЕран Звание
      КрасныйЕран
      -2
      Сегодня, 09:03
      Ну по нефти и Венесуэле в которую Китай ввалил огромные деньги продпвили и Китай умылся, так и здесь продавят. Или создадут "очаги напряжения" на выгодных для Китая направлениях. Как бы мне не хотелось, чтоб кто-то америкосам хвост поприжал, а видимо таких пока нет и поэтому своего они добъются, к сожалению
      1. alex007i Звание
        alex007i
        +1
        Сегодня, 10:12
        Да да,я после похищения Мадуро,
        за хлебом лишний раз не выхожу.
        Вдруг похитют.
        1. Cap.Nemo58rus Звание
          Cap.Nemo58rus
          +2
          Сегодня, 10:25
          Да да, и я тоже в ванной сплю. Вдруг не найдут... laughing
        2. КрасныйЕран Звание
          КрасныйЕран
          +2
          Сегодня, 10:43
          Так Вы не бойтесь, Вас не похитят, Трампу Вы безинтересны, так что скорее бегите за хлебушком и не голодайте, а то отощаете))
          И коллегу из ванны вытаскивайие, а то почки застудит и болеть будет))
  3. Трус Звание
    Трус
    +7
    Сегодня, 08:10
    А почему только Китай? Если уж США хотят, что бы договор перестал быть двусторонним, то тогда к нему надо привлекать и остальных, начиная от Израиля и заканчивая Англией.
  4. Руслан Голота Звание
    Руслан Голота
    +4
    Сегодня, 08:12
    Даже так? ) На сколько мне не изменяет мой маразм Китай не был участником СНВ.
    1. Володин Звание
      Володин
      +3
      Сегодня, 08:16
      Цитата: Руслан Голота
      На сколько мне не изменяет мой маразм Китай не был участником СНВ.

      Так об этом и идёт речь. «Не был, не состоял, не собирается».
  5. kosmozoo Звание
    kosmozoo
    +4
    Сегодня, 08:17
    У трех сторон разные интересы, вопрос торговли. Нам интересно америкосовских шестерок включить в ограничения. Не понятна позиция Китая, могли, вместо категоричного отказа, предложить снижение арсенала до китайского уровня. Амеры на это не пойдут, зато китайцы выглядели бы борцами за безопасность во всем мире.
    Или боятся, что США пойдут на разоружение?
    1. Володин Звание
      Володин
      +5
      Сегодня, 08:20
      Цитата: kosmozoo
      Не понятна позиция Китая, могли, вместо категорического отказа, предложить снижение арсенала до китайского уровня.

      Позиция как раз понятна. Если это предложить, начнётся типичная для нашего времени бесконечная говорильня: раунды, переговоры, забалтывание, переезды, перелёты. В итоге всё останется, как есть, только уже все вокруг забудут, а кто, собственно, что предлагал и чего хотел. Американские и британские СМИ все равно напишут, что отказался Китай.

      А оно им надо...
    2. Doccor18 Звание
      Doccor18
      +2
      Сегодня, 09:54
      Цитата: kosmozoo
      Не понятна позиция Китая

      Как раз его позиция весьма понятна. Подписать договор - это значит допустить в страну штатовские инспекции, которые скурпулёзно всё подсчитают...
      Цитата: kosmozoo
      предложить снижение арсенала до китайского уровня.

      Сдается мне, что кое-кому до китайского арсенала дорости нужно. Возможно, что он (этот арсенал) уже обогнал весь остальной мир вместе взятый. Только по качеству пока отставание, поэтому и планируют компенсировать количеством. Поэтому Китаю (сейчас и на обозримое будущее) на фиг ни какие договоры не нужны.
    3. Дед-дилетант Звание
      Дед-дилетант
      0
      Сегодня, 10:50
      Не понятна позиция Китая, могли, вместо категоричного отказа, предложить снижение арсенала до китайского уровня.
      Или могли свой арсенал подтянуть, до уровня нашего или американского, как вариант.
      1. Piramidon Звание
        Piramidon
        0
        Сегодня, 12:59
        Цитата: Дед-дилетант
        Или могли свой арсенал подтянуть, до уровня нашего или американского, как вариант.

        Вот поэтому этот договор им никуда и не упёрся. Будут подтягивать.
  6. Солдатов В. Звание
    Солдатов В.
    +2
    Сегодня, 08:18
    Что изменится если мы откажемся подписывать или продлять договор СНВ? Ничего! Мы только развяжем себе руки, не тайно а скрытно будем разрабатывать и делать своё наступательное и оборонительное оружие в тех объёмах которые посчитаем нужными.
    Так по моему считает и США в лице Трампа.
    Россия и Китай может пойти на соглашение по распределению целей в случае нападения на одну из стран или сразу на обе. hi
  7. navigator777 Звание
    navigator777
    +1
    Сегодня, 08:20
    А вот пусть Китай и покажет сколько у него боеголовок и где размещены, тогда ему и поверят и убедятся, что сокращать нечего)
    1. Piramidon Звание
      Piramidon
      0
      Сегодня, 13:04
      Цитата: navigator777
      А вот пусть Китай и покажет сколько у него боеголовок и где размещены

      А китайцам это нужно? С чего бы им свои арсеналы напоказ выставлять. Они прекрасно помнят к чему это привело Россию, когда Горбачев подобное проделал. Янкесы на всех наших базах тогда прописались, как у себя дома. До сих пор расхлебываем.
  8. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +1
    Сегодня, 08:30
    У американцев оттопыреный средний палец ,у россиян от локтя, а у китайцев какой жест ?Оттопыренный средний палец и жест от локтя ? drinks goodПусть Трамп ставит в стоило французов и англичан ,а лучше на эстакаду.
    1. Piramidon Звание
      Piramidon
      0
      Сегодня, 13:06
      Цитата: tralflot1832
      а у китайцев какой жест ?

      У китайцев покерфейс. Полностью пофигическое выражение лица. laughing
  9. Earl Звание
    Earl
    +1
    Сегодня, 08:33
    Теперь хотелось бы посмотреть на то, как Рубио это собирается делать. Пожалуется Трампу, и тот снова повысит пошлины?
    Похоже, американцы были уверены, что Китаю важна венесуэльская нефть. Сейчас они давят на Иран, откуда действительно большой объем нефти идет в Китай. Быть может и Кремлю какую морковку покажут, потребовав прекратить поставки нефти в Китай.
    1. Doccor18 Звание
      Doccor18
      +2
      Сегодня, 10:02
      Цитата: Earl
      Быть может и Кремлю какую морковку покажут, потребовав прекратить поставки нефти в Китай.

      Китай - импортер номер один всех российских углеводородов. Заменить его нечем. Он для нашей страны значит даже больше, чем американский рынок для Китая...
  10. Младший рядовой Звание
    Младший рядовой
    +2
    Сегодня, 08:49
    Марко Рубио заявил о том, что на Китай будет оказывать давление с целью принуждения его к подписанию нового варианта договора по СНВ
    Китай никогда в таких договорах не участвовал. Рубио под Трампа начал косить. И методов давлений с принуждениями у США по отношению к Китаю, практически не осталось.
  11. Vulpes Звание
    Vulpes
    +2
    Сегодня, 08:53
    Ожидаемо. Зачем им оно надо. Причем при постоянных угрозах со стороны США, на подобное пойдет только тот, у кого отсутствуют мозги и инстинкт самосохранения.
  12. a.s.zzz888 Звание
    a.s.zzz888
    +1
    Сегодня, 09:10
    По версии официального Пекина, нет смысла подписывать договор с РФ и США о сокращении их числа, если их так меньше, чем у указанных стран.
    Вполне логично.
  13. Jacques Sekavar Звание
    Jacques Sekavar
    +4
    Сегодня, 09:13
    Цзиньпин же говорил ещё в первый срок Трампы, что присоединится к договору СНВ-4 как токмо США и РФ сократят свои атомные арсеналы до уровня КНР или когда атомные арсеналы КНР сравняются с арсеналами США и РФ.
    1. Jacques Sekavar Звание
      Jacques Sekavar
      0
      Сегодня, 09:15
      а главное, в отличии от США, КНР заявила о неприменении атомного оружия первой !
  14. fabrice68 Звание
    fabrice68
    +1
    Сегодня, 09:29
    La Chine, elle, ne considère pas les USA comme un partenaire (et elle a raison). 400 ogives contre 5000, la Chine a le droit de s'équiper au meme niveau que les 2 autres, car elle est une cible pour les USA.
    1. Doccor18 Звание
      Doccor18
      +1
      Сегодня, 10:07
      Il y a des années 25, la Chine avait un Arsenal d'ogives 150-200. Apparemment, quelqu'un sous-estime ses véritables possibilités...
  15. Динич Звание
    Динич
    0
    Сегодня, 10:09
    И правильно делают.
  16. Десница ока Звание
    Десница ока
    +1
    Сегодня, 10:25
    количество ядерных боеголовок КНР примерно в 5-6 раз меньше их количества у США и Российской Федерации. По версии официального Пекина, нет смысла подписывать договор с РФ и США о сокращении их числа, если их так меньше, чем у указанных стран.

    И, этим все сказано... У Китая арсенал ЯО много меньше чем у сша и РФ, зачем он должен так же как и мы, сокращать его еще? Вот если сша и РФ сократят до уровня Китая, тогда и можно будет подписывать общий договор, о взаимном дальнейшем сокращении и ненаращивании. Это логично и справедливо.
  17. ROSS 42 Звание
    ROSS 42
    +2
    Сегодня, 10:30
    Ранее госсекретарь США Марко Рубио заявил о том, что на Китай будет оказывать давление с целью принуждения его к подписанию нового варианта договора по СНВ.

    Давилка не выросла! Чихал Китай и на тебя - недокормыша, и на твоего шизофреника Трампа.
    Это по-простому, от души...
    Пока есть тандем Китай - Россия, пока есть их общий сосед КНДР, - убейтесь об косяк!!!
  18. faterdom Звание
    faterdom
    0
    Сегодня, 10:48
    Совет (запоздалый): американцам, чтобы не получить "посылание" не нужно выдвигать наглых нереалистичных требований, стуча в бубен на весь мир (world, а не peace).
    Чем чаще иьшумнее они это будут делать, тем быстрее престиж США будет падать, вместе с долларом, конечно.
  19. Личное мнение Звание
    Личное мнение
    +1
    Сегодня, 12:38
    Контакты с американцами по ЯО на всех уровнях должны быть сведены к нулю.
    На любую их попытку поднять тему один ответ «этот вопрос не обсуждается до решения вопросов европейской безопасности и полной отмены санкций».Чем меньше Запад имеет информации о нашем ЯО, тем больше шансов у энергетической сверхдержавы сохранится как государству.
  20. gridasov Звание
    gridasov
    0
    Сегодня, 13:19
    Китайцы вообще в шоке от того, что они наблюдают в мире. У них своя логика и свои алгоритмы мышления свои ориентиры и задачи в эволюции. Они просто выжидают наблюдая и соизмеряя свои, прежде всего рассуждения с другими локальными цивилизациями.