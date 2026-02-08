Зеленский просит у французов ЗРК и истребители, обещая и дальше защищать Европу
Франция продолжит поддержку Украины, в том числе и военными поставками. Об этом заявила министр вооруженных сил и по делам ветеранов Франции Катрин Вотрен, накануне посетившая Киев для встречи с Зеленским.
В субботу, 7 февраля, в Киеве прошла встреча французской делегации, возглавляемой министром ВС Франции Катрин Вотрен, с Зеленским. Ничем оригинальным она от других не отличалась, «нелегитимный» уже традиционно выпрашивал у французов оружие, в частности зенитные ракетные комплексы SAMP/T, самолеты Mirage и Rafale, а также просил подкинуть денег «на бедность». Не забыл он пожаловаться на «злую Россию», которая наносит ракетные удары по Украине.
В ответ Вотрен пообещала, что Франция и дальше будет поддерживать киевский режим, поможет модернизировать радары, а также будет сотрудничать в производстве дронов. Вопрос возможных поставок ЗРК она обошла, а по самолетам заверила, что Париж будет придерживаться ранее взятых на себя обязательств.
Зеленский в ответ подчеркнул, что от Украины зависит безопасность Европы, поэтому нужно вкладываться в обороноспособность украинской армии. И чем больше, тем лучше.
