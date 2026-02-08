Зеленский просит у французов ЗРК и истребители, обещая и дальше защищать Европу

Франция продолжит поддержку Украины, в том числе и военными поставками. Об этом заявила министр вооруженных сил и по делам ветеранов Франции Катрин Вотрен, накануне посетившая Киев для встречи с Зеленским.

В субботу, 7 февраля, в Киеве прошла встреча французской делегации, возглавляемой министром ВС Франции Катрин Вотрен, с Зеленским. Ничем оригинальным она от других не отличалась, «нелегитимный» уже традиционно выпрашивал у французов оружие, в частности зенитные ракетные комплексы SAMP/T, самолеты Mirage и Rafale, а также просил подкинуть денег «на бедность». Не забыл он пожаловаться на «злую Россию», которая наносит ракетные удары по Украине.



В ответ Вотрен пообещала, что Франция и дальше будет поддерживать киевский режим, поможет модернизировать радары, а также будет сотрудничать в производстве дронов. Вопрос возможных поставок ЗРК она обошла, а по самолетам заверила, что Париж будет придерживаться ранее взятых на себя обязательств.

Мы будем вашим преданным партнером, будем защищать ваше дело и стараться приобщать к этой работе в широком смысле европейский оборонно-промышленный комплекс, чтобы усиливать наши способности и наш суверенитет в европейском смысле.


Зеленский в ответ подчеркнул, что от Украины зависит безопасность Европы, поэтому нужно вкладываться в обороноспособность украинской армии. И чем больше, тем лучше.
  1. ZovSailor Звание
    ZovSailor
    +7
    Сегодня, 08:50
    В ответ Вотрен пообещала, что Франция и дальше будет поддерживать киевский режим, поможет модернизировать радары, а также будет сотрудничать в производстве дронов. Вопрос возможных поставок ЗРК она обошла, а по самолетам заверила, что Париж будет придерживаться ранее взятых на себя обязательств.

    Очень странно выглядят слова министра обороны лягушатников на фоне заявлений их главного галльского петуха о налаживании диалога о мире с Россией.
    По сообщениям сми даже посланник по подготовке технических вопросов возможного разговора Кремля и главного лягушатника был в Москве по этому поводу, получается откровенное лицемерие и пустой пук в воздух.
    1. Zoldat_A Звание
      Zoldat_A
      +9
      Сегодня, 09:06
      Цитата: ZovSailor
      Очень странно выглядят слова министра обороны лягушатников на фоне заявлений их главного галльского петуха о налаживании диалога о мире с Россией.

      А всё, что говорит и делает Трамп и Европа в целом - не странно на том же фоне?
      Лишнее подтверждение, что все эти переговоры - вовсе не о мире и нужны они им, а не нам.

      Хорошо, хоть не гинеколог. Всего-то юрисконсульт. Примерно как у нас бы Голикову Министерством обороны поставили командовать...
      1. paul3390 Звание
        paul3390
        +2
        Сегодня, 09:40
        Ну - Сердюков же у нас когда-то командовал? Так что...
        1. Zoldat_A Звание
          Zoldat_A
          +3
          Сегодня, 10:08
          Цитата: paul3390
          Ну - Сердюков же у нас когда-то командовал? Так что...

          Спасибо Павел, хоть не к ночи вспомнили... drinks

          В жизни всякое бывает...
          Видел и после военных училищ тупиц, котором не то, что взводом-ротой, а тележкой с навозом нельзя доверить командование.
          Один из лучших штабников-тактиков, которых я видел, был из "пиджаков", после авиационного института.
          Дело не в образовании, дело в самом человеке. О`Генри всё правильно сказал -
          Дело не в дороге, которую мы выбираем; то, что внутри нас, заставляет нас выбирать дорогу.
          И если человек внутри барыга и вор, то никакое военное образование или должность не сделает его солдатом своей страны.
          Вот Маршал Табуреткин как раз из тех... Чёрт понёс его карьеру делать, тестя напрягать... Сидел бы молча, торговал своими табуретками. Всем лучше было бы. И ему спокойно, и тестю не краснеть и телефон не облизывать. Про страну даже не говорю - всё давно сказано.
      2. ZovSailor Звание
        ZovSailor
        +1
        Сегодня, 10:37
        Zoldat_A
        Сегодня, 09:06
        А всё, что говорит и делает Трамп и Европа в целом - не странно на том же фоне?
        Лишнее подтверждение, что все эти переговоры - вовсе не о мире и нужны они им, а не нам.

        hi Честно говоря, неоднократно приходят такие же мысли в голову, что все наглосаксы и гейропа режиссируются единым центром против России, а весь спор между рыжим Нарциссом и его партнёрами-конкурентами заключается в грызне за бабло, которое никто не собирается уступать.
        А потому нет никакой веры этим волчарам в овечьих шкурах.
    2. Ghost1 Звание
      Ghost1
      +2
      Сегодня, 10:04
      У Макрона может быть своё видение мира, как это у ЕС. К тому же вес Макрона в политике невелик.
      1. ZovSailor Звание
        ZovSailor
        0
        Сегодня, 10:48
        Ghost1
        Сегодня, 10:04
        У Макрона может быть своё видение мира, как это у ЕС. К тому же вес Макрона в политике невелик.

        hi У него не может быть своего мнения, кроме как отрабатывать бабло Ротшильдов, которые поставили его рулить страной и выражать мнение неких глав ЕС-ЕК.
        В ином случае он бы думал о национальных интересах народа и государства.
  2. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +6
    Сегодня, 08:51
    Болевой порог у режима Зеленского отсутствует - как и у фашистской Германии. На переговорах их не победить - мочи ,на фоне мирных переговоров !!!
  3. alexboguslavski Звание
    alexboguslavski
    +9
    Сегодня, 08:52
    Или мы, или они. Нет больше братского народа. По ту сторону противник, враг. Нужно причинять максимальный ущерб всеми доступными средствами, невзирая на стоны и всхлипы. Только так победим!
  4. Earl Звание
    Earl
    +2
    Сегодня, 08:57
    В субботу, 7 февраля, в Киеве прошла встреча французской делегации, возглавляемой министром ВС Франции Катрин Вотрен, с Зеленским. Ничем оригинальным она от других не отличалась
    Наркоман опять сыграл гостям на пианино?
  5. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +6
    Сегодня, 08:58
    ❝ Зеленский* в ответ подчеркнул, что от Украины зависит безопасность Европы ❞ —

    — И попросил «гарантий безопасности» для Украины от Европы ...
    1. ROSS 42 Звание
      ROSS 42
      -1
      Сегодня, 10:20
      Это и есть оксюморон, иначе - парадокс.
      Оксюморон — термин, который означает стилистический приём, основанный на сочетании противоположных по значению слов. Также оксюморон может означать образное сочетание противоречащих друг другу понятий, остроумное сопоставление противоречивых понятий, парадокс.
    2. Теренин Звание
      Теренин
      0
      Сегодня, 10:20
      Цитата: Владимир Владимирович Воронцов
      ❝ Зеленский* в ответ подчеркнул, что от Украины зависит безопасность Европы ❞ —

      — И попросил «гарантий безопасности» для Украины от Европы ...

      ПАТАМУШТА, Зеля - наперсточник.

      Предвижу winked
      На еврейском кладбище рядом стоят три совершенно одинаковые могилы.
      Надпись на средней: Здесь покоится знаменитый напёрсточник Володимир Зеля-Шнипперсон
      Надпись на левой: Или здесь...
      Надпись на правой: А может, и здесь! tongue
  6. Младший рядовой Звание
    Младший рядовой
    +4
    Сегодня, 09:07
    О самолетах можно забыть. Летуны если и есть на Рафаль, то в минимальном количестве. Значит надо будет привлекать для пилотирования иностранных специалистов. Какеловской истребительной авиации делать нечего, кроме как Скальп прикрутить. Не понимаю, что еще клоун может продать, чтобы заинтересовать французов.
    накануне посетившая Киев

    И чего они так все спокойно разъезжают. Один удар по паровозу и никто больше не сунется.
    1. Теренин Звание
      Теренин
      +1
      Сегодня, 10:15
      Цитата: Младший рядовой
      И чего они так все спокойно разъезжают. Один удар по паровозу и никто больше не сунется.

      Что-то наш старшОй winked буксует request
  7. kosmozoo Звание
    kosmozoo
    +1
    Сегодня, 09:34
    Мы будем вашим преданным партнером... в европейском смысле.
    В мире развитого гомосексуализма середину фразы можно не воспринимать.
    1. Теренин Звание
      Теренин
      +1
      Сегодня, 10:10
      Цитата: kosmozoo
      Мы будем вашим преданным партнером... в европейском смысле.
      В мире развитого гомосексуализма середину фразы можно не воспринимать.

      Верно. Сатанисты эпштейны не датут соврать.
  8. paul3390 Звание
    paul3390
    0
    Сегодня, 09:42
    Остро напоминает эпический танец Остапа и Кисы на Военно-Грузинской дороге... Деньги, деньги, деньги давай!!
  9. Теренин Звание
    Теренин
    +1
    Сегодня, 10:09
    а также просил подкинуть денег «на бедность».

    Какая бедность? Что ни видео с Украины, то толстые рожи даже в кадр не лезут.
  10. ROSS 42 Звание
    ROSS 42
    -1
    Сегодня, 10:17
    Зеленский просит у французов ЗРК и истребители, обещая и дальше защищать Европу

    Ага! Просит зашищать Европу, а спасает свою stop шкуру...
  11. Schneeberg Звание
    Schneeberg
    -1
    Сегодня, 11:18
    Зеленский в ответ подчеркнул, что от Украины зависит безопасность Европы
    Зеленский доведет Европу до сумы. Если ещё не довел laughing
  12. Ivan№One Звание
    Ivan№One
    0
    Сегодня, 13:10
    накануне посетившая Киев для встречи с Зеленским.

    Как к себе домой ездят