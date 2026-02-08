Президент Словакии назвал ошибкой передачу Киеву истребителей МиГ-29

5 072 33
Президент Словакии назвал ошибкой передачу Киеву истребителей МиГ-29

Президент Словакии Петер Пеллегрини поддержал премьер-министра страны Роберта Фицо в вопросе передачи Украине истребителей МиГ-29. По его словам, это было большой ошибкой.

Пеллегрини прокомментировал решение прокуратуры, закрывшей дела против бывшего руководства республики, передавшего самолеты Киеву, заявив, что передача самолетов была ошибкой. По словам словацкого президента, истребители были в рабочем состоянии и могли прослужить еще долго, все заявления о том, что они были «грудой металлолома», являются ложью.



По сей день считаю ошибкой, что Словакия избавилась от МиГов, в то время не имея никакой замены. Никакая другая страна не поступила таким образом, что после передачи собственного вооружения должна была полагаться исключительно на помощь своих соседей. Отвергаю заявления тогдашней правительственной коалиции, что истребители МиГ-29 были лишь грудой металлолома.


Ранее премьер Словакии Фицо заявил, что республика лишилась возможности защищать свое воздушное пространство после передачи самолетов и ЗРК киевскому режиму.

На Украине, в свою очередь, обращают внимание на заявление прокурора Растаслава Ремета, озвучившего решение прокуратуры закрыть дело по факту передачи самолетов, так как якобы никакого ущерба республике причинено не было.
33 комментария
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Андрей Малащенков Звание
    Андрей Малащенков
    +8
    Сегодня, 09:23
    Украина вообще разоружила всю европу и сейчас их потуги устрашить Россию выглядят минимум нелепо - поэтому они писают кипяточком говоря о войне с Россией не раньше 2030 года - им просто воевать не чем ..
    1. Zoldat_A Звание
      Zoldat_A
      +4
      Сегодня, 09:50
      Цитата: Андрей Малащенков
      сейчас их потуги устрашить Россию выглядят минимум нелепо - поэтому они писают кипяточком говоря о войне с Россией не раньше 2030 года

      Хотят они по одиночке с большим или меньшим рвением поговорить с Путиным - я б поговорил.
      Почему не собрать, например, в Минске какую-нибудь конференцию с участием всех глав государств Европы?

      Вот вам Путин - ну, давайте, пугайте.
      Расскажите не в Брюсселе, а тут, в лицо - так кто, всё-таки, хочет войны в 2030-м? Кто на вас нападать собирается? И война - это когда? Тогда, когда вы войска на Украину введёте? Или тогда, когда вашими деньгами и оружием убивают наших солдат и, главное - гражданских? Что, война уже идёт, но вы нам пока цыкуете об этом сказать? А в 2030-м вы точно будете готовы нас уничтожить? А нам до этого времени расслабиться и подождать?
      И услышьте сами, а не через своих "политологов" и "экспертов", что с вами будет после той, Последней для Европы, войны.

      Думаю, что такой "просто разговор" стоил бы двадцати переговоров, в которые мы сейчас вляпались.
      Кстати, Украине там нечего делать, а из европейских - "кто не слышал и не услышал, я не виноват." Сам себе злобный Пиноккио.
      1. Теренин Звание
        Теренин
        +1
        Сегодня, 10:06
        Цитата: Zoldat_A
        Цитата: Андрей Малащенков
        сейчас их потуги устрашить Россию выглядят минимум нелепо - поэтому они писают кипяточком говоря о войне с Россией не раньше 2030 года

        Хотят они по одиночке с большим или меньшим рвением поговорить с Путиным - я б поговорил.
        Почему не собрать, например, в Минске какую-нибудь конференцию с участием всех глав государств Европы?

        Вот вам Путин - ну, давайте, пугайте.
        Расскажите не в Брюсселе, а тут, в лицо - так кто, всё-таки, хочет войны в 2030-м? Кто на вас нападать собирается? И война - это когда? Тогда, когда вы войска на Украину введёте? Или тогда, когда вашими деньгами и оружием убивают наших солдат и, главное - гражданских? Что, война уже идёт, но вы нам пока цыкуете об этом сказать? А в 2030-м вы точно будете готовы нас уничтожить? А нам до этого времени расслабиться и подождать?
        И услышьте сами, а не через своих "политологов" и "экспертов", что с вами будет после той, Последней для Европы, войны.

        Думаю, что такой "просто разговор" стоил бы двадцати переговоров, в которые мы сейчас вляпались.
        Кстати, Украине там нечего делать, а из европейских - "кто не слышал и не услышал, я не виноват." Сам себе злобный Пиноккио.

        Это Вы так думаете, как нормальный человек. Запад этого делать не будет и вот почему. (Я об это писал несколько дней назад)
        Развернутый вопрос причин, по которым Европа не хочет разговаривать с Россией. Начнем.

        1. -Ещё в 1990-х европейцы привыкли воспринимать нашу страну не как субъект международных отношений, а как объект. В лучшем случае как неравноправного партнёра. А раз так, то на российском направлении можно особо и не играть в дипломатию – достаточно просто продавливать нужные себе решения.

        2. -В глазах европейских политиков Россия – это даже не бензоколонка, а скважина с лесозаготовкой.

        3.-Зависимость значительной части российской элиты от Европы. Наличие на её территории многочисленных счетов и недвижимости кажется европейцам безотказным рычагом давления. Достаточно просто арестовать один-два счёта, запретить въезд в Евросоюз паре чиновников и крупных предпринимателей – и Россия вмиг станет сговорчивее.

        4.-Запад чётко разделяет мир на «демократии» и «недемократии».
        Россия понятно кто для них.

        5.-Продвижение европейских ценностей и идеалов как можно дальше не может подлежать обсуждению. Если Евросоюз захотел включить в орбиту этих ценностей Украину и другие бывшие постсоветские республики – значит, так тому и быть. Он может ещё осторожничать с мусульманскими странами, но не с Украиной, Арменией или Молдавией. Поэтому, когда Россия в 2012-2013 годах предлагала обсудить развитие «Восточного партнёрства» ЕС у наших границ, с нами никто разговаривать не стал.

        6.-Запад не признает за Россией цивилизационные особенности. Полноценными европейцами нас, естественно, не считают. Но и на обычных азиатов, чья жизнь устроена совершенно иначе, чем на Западе, Россия тоже не похожа. Да даже если считать Россию не-Европой – она всё равно больше похожа на Европу, чем классическая Азия. А раз так – за ней можно не признавать уникальность пути развития и давить на неё.

        7.-В Европе есть страны, которые по определению плохо относятся к России. Так, Польша и страны Прибалтики при любых собственных правительствах убеждены, что на нас надо исключительно давить.

        8.-Евросоюзу, полному внутренних противоречий, нужен внешний раздражитель, который бы его сплачивал. Нужен неправильный «другой», рядом с которым ЕС и отдельные его страны смотрелись бы образцово. Он должен быть большим, о нём должны иметься некоторые представления, но «кусать» его не должно быть слишком страшно. Китай или Саудовскую Аравию назначать на эту роль страшновато, Нигерия – не потянет. А вот Россия – в самый раз. И большая, и ответит умеренно…
        1. Zoldat_A Звание
          Zoldat_A
          0
          Сегодня, 10:17
          Все пункты правильные, всё обосновано.
          Единственное "НО".
          Если устранить п.3, то остальные "отвалятся" сами собой, поскольку все они зависят от того, чем закончится война на Украине и, главное, ГДЕ она закончится. Мыть сапоги в Атлантике не призываю. Но один хороший удар по, скажем, Парижу с Лондоном, если они таки доведут до этого, выживших ЗАСТАВИТ пересмотреть остальные семь пунктов. Отрезвит. На сколько - не знаю. Вечного в жизни ничего нет и "прививка от русофобии" имеет очень ограниченное время действия. Но, как показывает практика, чем жёстче её "вводить", тем дольше эффект длится. И не наша вина, что они это не понимают.
          1. Теренин Звание
            Теренин
            +2
            Сегодня, 10:30
            Цитата: Zoldat_A
            Все пункты правильные, всё обосновано.
            Единственное "НО".
            Если устранить п.3, то остальные "отвалятся" сами собой, поскольку все они зависят от того, чем закончится война на Украине и, главное, ГДЕ она закончится. Мыть сапоги в Атлантике не призываю. Но один хороший удар по, скажем, Парижу с Лондоном, если они таки доведут до этого, выживших ЗАСТАВИТ пересмотреть остальные семь пунктов. Отрезвит. На сколько - не знаю. Вечного в жизни ничего нет и "прививка от русофобии" имеет очень ограниченное время действия. Но, как показывает практика, чем жёстче её "вводить", тем дольше эффект длится. И не наша вина, что они это не понимают.

            В каком году Путин говорил, что "замучаесь пыль глотать, бегая по западным судам, пытаясь вернуть свои активы...". А он - президент. И что? Ничего! Наплевали, отмахнулись, внимания не обратили ... Назовём как угодно.
            Вот видите, даже проблемы, образно говоря - со своими поддаными не решить в одночасье.
            1. Zoldat_A Звание
              Zoldat_A
              -1
              Сегодня, 10:44
              Цитата: Теренин
              Вот видите, даже проблемы, образно говоря - со своими поддаными не решить в одночасье.

              Опять, Геннадий, скатываемся к вопросу о "фаберже". Только теперь не на внешней, а на внутренней повестке.
              Возможно, "тройки" и военно-полевые суды с расстрельной командой в коридоре суда, помогли бы?
              1. Теренин Звание
                Теренин
                0
                Сегодня, 10:45
                Цитата: Zoldat_A
                Возможно, "тройки" и военно-полевые суды с расстрельной командой в коридоре суда, помогли бы?

                Что точно, то хуже бы Государству Российскому от этого не стало. no
                1. Zoldat_A Звание
                  Zoldat_A
                  +1
                  Сегодня, 10:48
                  Цитата: Теренин
                  Цитата: Zoldat_A
                  Возможно, "тройки" и военно-полевые суды с расстрельной командой в коридоре суда, помогли бы?

                  Что точно, то хуже бы Государству Российскому от этого не стало. no

                  Не, я всё понимаю - и "гуманизьм", и "человек человеку", и про "высшие ценности" полностью согласен...
                  Но если без расстрелов не доходит, что остаётся-то? Пусть потомки потом ХХ съезд устраивают... Главное - сейчас страна выживет.
                  1. Теренин Звание
                    Теренин
                    +1
                    Сегодня, 10:56
                    Цитата: Zoldat_A
                    Цитата: Теренин
                    Цитата: Zoldat_A
                    Возможно, "тройки" и военно-полевые суды с расстрельной командой в коридоре суда, помогли бы?

                    Что точно, то хуже бы Государству Российскому от этого не стало. no

                    Не, я всё понимаю - и "гуманизьм", и "человек человеку", и про "высшие ценности" полностью согласен...
                    Но если без расстрелов не доходит, что остаётся-то? Пусть потомки потом ХХ съезд устраивают... Главное - сейчас страна выживет.

                    Если не останавливаться на полпути, то и гипотетических организаторов ХХ съезда КПСС не будет no
                    1. Zoldat_A Звание
                      Zoldat_A
                      +1
                      Сегодня, 11:06
                      Цитата: Теренин
                      Если не останавливаться на полпути, то и гипотетических организаторов ХХ съезда КПСС не будет

                      Думаю, что если Сталину или даже Хрущёву на минутку заглянуть в наши 90-е, то в нескольких семьях Советского Союза были бы уничтожены даже те, кто "ниже колеса телеги". Чтоб с гарантией.

                      Наверное, и через 90-е нам тоже нужно было пройти.
                      Осталось только учебники истории написать, в которых про них правда будет написана, а не муть про "демократию" и "новую Россию". Нет никакой "новой России" - она, Россия, либо есть, либо её нет.

                      Сталин с Хрущёвым и предполагать не могли, что ставропольский комбайнёр и свердловский строитель, вскормленные грудями КПСС, на такое способны. Потому что в учебниках ничего подобного не было.
                      Теперь мы знаем, на что они способны и будущие правители, надеюсь, дадут себе труд прочитать. Только если в учебниках правда будет написана. Пока - максимум "ошибки прежнего руководства"...
                      1. Теренин Звание
                        Теренин
                        +1
                        Сегодня, 11:15
                        Цитата: Zoldat_A
                        Цитата: Теренин
                        Если не останавливаться на полпути, то и гипотетических организаторов ХХ съезда КПСС не будет

                        Думаю, что если Сталину или даже Хрущёву на минутку заглянуть в наши 90-е, то в нескольких семьях Советского Союза были бы уничтожены даже те, кто "ниже колеса телеги". Чтоб с гарантией.

                        Наверное, и через 90-е нам тоже нужно было пройти.
                        Осталось только учебники истории написать, в которых про них правда будет написана, а не муть про "демократию" и "новую Россию". Нет никакой "новой России" - она, Россия, либо есть, либо её нет.

                        Сталин с Хрущёвым и предполагать не могли, что ставропольский комбайнёр и свердловский строитель, вскормленные грудями КПСС, на такое способны. Потому что в учебниках ничего подобного не было.
                        Теперь мы знаем, на что они способны и будущие правители, надеюсь, дадут себе труд прочитать. Только если в учебниках правда будет написана. Пока - максимум "ошибки прежнего руководства"...

                        Тут много факторов почему человечество не учится на собственных ошибках.
                        Это и ограниченность человеческой памяти, и отсутствия прямого опыта прошлых поколений, новые поколения могут не осознавать важность изучения и усвоения уроков истории.
                        Или, например, правители могут принимать неразумные решения, чтобы сохранить свою власть или преимущества в экономике, даже если это может привести к негативным последствиям... как передача Крыма и амнистия бандеровцев...
        2. Matsur Звание
          Matsur
          0
          Сегодня, 10:26

          1. +
          2. +
          3. +
          4. +
          5. +
          6. +
          7. +
          8. +

          Согласен полностью.
  2. Тот же ЛЕХА Звание
    Тот же ЛЕХА
    +6
    Сегодня, 09:24
    Развели аборигенов на бусы как лохов...ай,ай,ай...горе то какое.
    1. marchcat Звание
      marchcat
      +1
      Сегодня, 09:35
      И тем не менее, за санкции голосуют, вооружение передают... чего теперь ныть negative
      1. Теренин Звание
        Теренин
        +2
        Сегодня, 09:59
        Цитата: marchcat
        И тем не менее, за санкции голосуют, вооружение передают... чего теперь ныть negative

        Согласен. Робкие голоса в разрез с линией партии всегда были и будут, но их влияние - ноль, и только вводят другую сторону в заблуждение.
        По делам их узнаете их...
      2. Schneeberg Звание
        Schneeberg
        -1
        Сегодня, 10:51
        И тем не менее, за санкции голосуют, вооружение передают...
        Там у них коллективная порука. Как в мафии laughing
    2. Aken Звание
      Aken
      +1
      Сегодня, 12:03
      Никто аборигенов не разводил. Они сами требовали бусы угрожая каменными топорами.
      А взамен отдавали всякую грязную, вонючую, ненужную хрень, выкопанную их земли.
  3. alexboguslavski Звание
    alexboguslavski
    +1
    Сегодня, 09:34
    Президент Словакии назвал ошибкой передачу Киеву истребителей МиГ-29


    «Это хуже, чем преступление, это ошибка» (с)

    Ранее премьер Словакии Фицо заявил, что республика лишилась возможности защищать свое воздушное пространство после передачи самолетов и ЗРК киевскому режиму.


    А от кого Словакия собралась защищать свое воздушное пространство? Вариант один - украина.
  4. Zoldat_A Звание
    Zoldat_A
    +2
    Сегодня, 09:35
    Петер Пеллегрини поддержал премьер-министра страны Роберта Фицо в вопросе передачи Украине истребителей МиГ-29. По его словам, это было большой ошибкой.

    Ещё какой ошибкой!
    Только не потому, что "небо Словакии защищать" нечем.
    Здраво рассудить - от кого им защищаться-то? Если только Америка захочет и их побомбить за что-нибудь. Так это тоже не защита...

    А потому ошибка, что, надеюсь, специальные люди у нас где-то сидят и специально записывают в специальные блокнотики - кто, чего и сколько.

    Уж слишком не хочется, чтобы мы повторили послевоенные ошибки 1945-го, записав в "победители" не пойми кого. Вот тогда тот "специальный блокнотик" и пригодился бы.
    Сейчас - кульминация, высшая фаза конфликта. И до прямого противостояния, думаю, они его таки доведут. А началось всё в 1945-м, в апреле, с плана Черчилля "Немыслимое".

    После победы в этот раз так же, как в Ялте и Потсдаме, в очередь встанут с Путиным поручкаться...
    Главное для нас - "специальный блокнотик" не потерять... Чтобы очередь правильно выстроить, а то ведь полезут вперёд, локтями друг друга расталкивая...
    1. kosmozoo Звание
      kosmozoo
      +1
      Сегодня, 09:45
      Согласен, перед позволением поручкаться с Путиным, гибкие и адаптивные должны будут внести соответствующие законы и судить тех кто принимал решения по поставкам помощи хрюнделям.
  5. Evgenijus Звание
    Evgenijus
    +1
    Сегодня, 09:39
    В Европе прокуроры решают вопросы обороноспособносьт стран. Про женщин - управленцев Европой уж и речи нет, все они заполонили, бросив свои кухни и кастрюли. Ау, Европа, где ваши мужики? Уж совсем под баб легли ...
    1. Konnick Звание
      Konnick
      -1
      Сегодня, 09:44
      Цитата: Evgenijus
      В Европе прокуроры решают вопросы обороноспособносьт стран. Про женщин - управленцев Европой уж и речи нет, все они заполонили, бросив свои кухни и кастрюли. Ау, Европа, где ваши мужики? Уж совсем под баб легли ...

      Ну не все бросили кухни и кастрюли, например гинеколог Урсула фон дер и т.д. бросила женские органы и ушла в политику
      1. Дед-дилетант Звание
        Дед-дилетант
        0
        Сегодня, 13:15
        Ну не все бросили кухни и кастрюли, например гинеколог Урсула фон дер и т.д. бросила женские органы и ушла в политику

        Честное слово, пора уже ей вернуться к своим истокам. Уже и очередь небось выстроилась к ее кабинету. Да и политике, как той кобыле, будет после возвращения Урсулы гораздо легче...
  6. paul3390 Звание
    paul3390
    +3
    Сегодня, 09:44
    Основная ошибка - это вообще существование Украины как типа независимого государства. Все остальное - всего лишь следствия...
  7. Степняк Звание
    Степняк
    0
    Сегодня, 09:47
    Вот как не люблю быть занудой! Но сама лента новостей снова и снова поднимает этот вопрос - "На кой чёрт нужен Рособоронэкспорт?" Продавать за границу смерть для наших солдат? Деньги растырить по оффшорам, на броники и буханки скидываться населению, а ВПК один фиг финансировать из госбюджета. Да, многое во всяких чехословакиях осталось от щедрого мишки в будёновке. Но ведь продолжаем же продавать! Да ещё такие пафосные статьи в новостях выходят по этому поводу. Надо же! Какой-нибудь очередной Алжир купил наши новейшие комплексы ПВО. Завтра это оружие, так, или иначе, окажется у нашего врага. Какая радость! Практически прорыв передовых отечественных технологий! Нам сначала показали большой палец (когда покупали), потом показали средний палец (когда перепродали).
  8. Thumbs Звание
    Thumbs
    0
    Сегодня, 09:56
    считаю ошибкой, что Словакия избавилась от МиГов, в то время не имея никакой замены

    сожалеют только, что ЗАДАРОМ отдали, только лишь! Так хотели проявить единство в струе евросолидарности. Вот если ещё взамен МиГов получили бы партию натовских летательных аппаратов, то бы никаких вопросов у нынешнего президента Словакии не возникло бы.
  9. Младший рядовой Звание
    Младший рядовой
    +1
    Сегодня, 10:15
    А президент Словакии не знал, для каких целей передаются истребители? Это преступление. Политики любят поболтать и иногда заговариваются. Давайте передадим персам пару десятков Цирконов. Они долбанут, все поняли по кому, а потом наши официальные лица скажут - ах! Извините, передача ракет была ошибкой.
  10. Matsur Звание
    Matsur
    -2
    Сегодня, 10:34
    Цитата: Младший рядовой
    А президент Словакии не знал, для каких целей передаются истребители? Это преступление. Политики любят поболтать и иногда заговариваются. Давайте передадим персам пару десятков Цирконов. Они долбанут, все поняли по кому, а потом наши официальные лица скажут - ах! Извините, передача ракет была ошибкой.

    Персы долбанут этим по нам же. Там сквозняки в головах и британская разведка рулит.
  11. Dimy4 Звание
    Dimy4
    0
    Сегодня, 10:43
    Сначала передадим, а потом скажем что это была ошибка. И фашистам угодили и перед нами вроде б как повинились. Удобно.
  12. Schneeberg Звание
    Schneeberg
    -1
    Сегодня, 10:49
    Цитата: Андрей Малащенков
    Украина вообще разоружила всю европу
    Украина само себя опустила ниже плинтуса, теперь взялась за Гейропу. Туда им всем и дорога!
  13. Vlad Gor Звание
    Vlad Gor
    +2
    Сегодня, 11:06
    Зачем говорить неправду, оправдываться. Самолёты передали, Киев поддерживаете. Словакия, косвенно убивает граждан РФ, это факт. Подобные заявления веры не прибавляют.
    1. Дед-дилетант Звание
      Дед-дилетант
      0
      Сегодня, 13:20
      Словакия, косвенно убивает граждан РФ, это факт.
      Ну, если применительно к МиГам, то можно и самих себя обвинить. Самолеты-то наши. Да и Калаши используются по обе стороны ЛБС, и танки советского производства...
      Вся европа причастна к смертям наших людей. И это не зависит от того, что они передают нацистам.
  14. Napayz Звание
    Napayz
    +2
    Сегодня, 11:11
    Я правильно понимаю, что ошибка не в самом факте передачи оружия нацистам, а лишь в том, что не было замены?