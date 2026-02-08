Президент Словакии назвал ошибкой передачу Киеву истребителей МиГ-29
5 07233
Президент Словакии Петер Пеллегрини поддержал премьер-министра страны Роберта Фицо в вопросе передачи Украине истребителей МиГ-29. По его словам, это было большой ошибкой.
Пеллегрини прокомментировал решение прокуратуры, закрывшей дела против бывшего руководства республики, передавшего самолеты Киеву, заявив, что передача самолетов была ошибкой. По словам словацкого президента, истребители были в рабочем состоянии и могли прослужить еще долго, все заявления о том, что они были «грудой металлолома», являются ложью.
По сей день считаю ошибкой, что Словакия избавилась от МиГов, в то время не имея никакой замены. Никакая другая страна не поступила таким образом, что после передачи собственного вооружения должна была полагаться исключительно на помощь своих соседей. Отвергаю заявления тогдашней правительственной коалиции, что истребители МиГ-29 были лишь грудой металлолома.
Ранее премьер Словакии Фицо заявил, что республика лишилась возможности защищать свое воздушное пространство после передачи самолетов и ЗРК киевскому режиму.
На Украине, в свою очередь, обращают внимание на заявление прокурора Растаслава Ремета, озвучившего решение прокуратуры закрыть дело по факту передачи самолетов, так как якобы никакого ущерба республике причинено не было.
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено), Кирилл Буданов (внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), Международное общественное движение ЛГБТ и его структурные подразделения признано экстремистским (решение Верховного Суда Российской Федерации от 30.11.2023), «Хайят Тахрир аш-Шам» (признана тер. организацией Верховным Судом Российской Федерации)
«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; Дмитрий Муратов; Михаил Ходорковский; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»
Информация