По сей день считаю ошибкой, что Словакия избавилась от МиГов, в то время не имея никакой замены. Никакая другая страна не поступила таким образом, что после передачи собственного вооружения должна была полагаться исключительно на помощь своих соседей. Отвергаю заявления тогдашней правительственной коалиции, что истребители МиГ-29 были лишь грудой металлолома.

Президент Словакии Петер Пеллегрини поддержал премьер-министра страны Роберта Фицо в вопросе передачи Украине истребителей МиГ-29. По его словам, это было большой ошибкой.Пеллегрини прокомментировал решение прокуратуры, закрывшей дела против бывшего руководства республики, передавшего самолеты Киеву, заявив, что передача самолетов была ошибкой. По словам словацкого президента, истребители были в рабочем состоянии и могли прослужить еще долго, все заявления о том, что они были «грудой металлолома», являются ложью.Ранее премьер Словакии Фицо заявил, что республика лишилась возможности защищать свое воздушное пространство после передачи самолетов и ЗРК киевскому режиму.На Украине, в свою очередь, обращают внимание на заявление прокурора Растаслава Ремета, озвучившего решение прокуратуры закрыть дело по факту передачи самолетов, так как якобы никакого ущерба республике причинено не было.