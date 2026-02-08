Чешский премьер назвал причину срыва мирных переговоров в Стамбуле в 2022 году

6 483 18
Чешский премьер назвал причину срыва мирных переговоров в Стамбуле в 2022 году

Внешнее вмешательство привело к утрате возможности быстрого завершения российско-украинского конфликта в самом его начале. Чешский премьер-министр Андрей Бабиш назвал причину срыва мирных переговоров между Москвой и Киевом, которые проходили в Стамбуле.

Об этом сообщает портал TN.cz (Чехия).

Европейский политик считает, что виновником срыва переговорного процесса стал его бывший британский коллега Борис Джонсон. По мнению Бабиша, именно на нем лежит основная ответственность за то, что военные действия на Украине до сих пор продолжаются. Он отмечает, что визит Джонсона в Киев и его встреча с главой киевского режима Владимиром Зеленским привела в итоге к срыву российско-украинских переговоров. Из-за того, что ему удалось убедить руководство Украины продолжать боевые действия, быстрое их прекращение стало невозможным.

Теперь же европейцы, по мнению чешского премьера, даже если того пожелают, не смогут самостоятельно остановить конфликт. Бабиш считает, что на сегодняшний день очень многое зависит от президента США Дональда Трампа, у которого есть рычаги влияния на участников конфликта. Кроме того, он призвал ведущие государства Европы возобновить прямые контакты с Россией.

Российско-украинские мирные переговоры начались уже через несколько дней после начала СВО – 28 февраля 2022 года. Их первый тур проходил в белорусском Гомеле, а затем переговорный процесс продолжился в турецком Стамбуле.
18 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Victor_B Звание
    Victor_B
    +8
    Сегодня, 09:46
    Европейский политик считает, что виновником срыва переговорного процесса стал его бывший британский коллега Борис Джонсон.

    Англичанка нагадила...
    Как везде, всегда и всем!
    1. Комментарий был удален.
    2. belost79 Звание
      belost79
      +4
      Сегодня, 10:34
      Англичанка руководствуется исключительно своими интересами и делает все себе на пользу. Глупо ее в этом обвинять. Они плохие, потому что у них у власти нет людей, готовых продать свою страну?
    3. Zoldat_A Звание
      Zoldat_A
      -1
      Сегодня, 10:54
      Цитата: Victor_B
      Европейский политик считает, что виновником срыва переговорного процесса стал его бывший британский коллега Борис Джонсон.

      Англичанка нагадила...
      Как везде, всегда и всем!

      То, о чём писала газета "Правда", внезапно оказалось правдой...

      Мы про это говорили - нам не верили. Бабишу тоже не поверят.
      А потому - делать своё дело и ждать, что, рано или поздно, и в остальной Европе это поймут. А когда поймут - сами Джонсона за шевелюру подвесят. Они по части пыток ещё со Средних веков большие затейники...
    4. Gerome Звание
      Gerome
      0
      Сегодня, 11:12
      А что нашим мешает гадить Англии? Где сепаратизм ирландцев и шотландцев? Где теракты приезжих мусульман? Слишком много детей нашего бомонда в английских ВУЗ-ах?
  2. Теренин Звание
    Теренин
    +5
    Сегодня, 09:47
    Европейский политик считает, что виновником срыва переговорного процесса стал его бывший британский коллега Борис Джонсон.

    Кто бы мог подумать!? request Спасибо европейский политик, что открыл глаза... себе!
    1. bondov Звание
      bondov
      0
      Сегодня, 11:32
      типа, вхож в тонкости европейской политики более, чем сами европейские политики... верно ??
  3. Владислав_В Звание
    Владислав_В
    +6
    Сегодня, 09:47
    Во всём Рыжий виноват, и мы забудем, что говорили европейские лидеры о том, что все эти переговоры и договорённости нужны были лишь для того, чтобы «дать Украине время».
  4. жарофф Звание
    жарофф
    +7
    Сегодня, 09:51
    Боря вполне мог что то говорить Зеленскому,но решение принимал не Боря,а Зеленский.
    1. Теренин Звание
      Теренин
      +5
      Сегодня, 09:55
      Цитата: жарофф
      Боря вполне мог что то говорить Зеленскому,но решение принимал не Боря,а Зеленский.

      Зеленский понимает, что если он продолжит войну, то сдохнет позже многих всушников, а если захочет подписать мирные условия, то сдохнет раньше всушников.
    2. Victor_B Звание
      Victor_B
      0
      Сегодня, 09:56
      Боря вполне мог что то говорить Зеленскому,но решение принимал не Боря,а Зеленский.
      Кукла не может принимать решение за кукловода!
      1. frruc Звание
        frruc
        +3
        Сегодня, 10:01
        Victor_B
        Кукла не может принимать решение за кукловода!

        Борька озвучил позицию всего коллективного запада, а Зеля с этим согласился.
      2. Gerome Звание
        Gerome
        -1
        Сегодня, 11:14
        Кукла сама выбрала свою роль, это было решение Зеленского.
  5. kosmozoo Звание
    kosmozoo
    +1
    Сегодня, 09:56
    виновником срыва переговорного процесса стал его бывший британский коллега Борис Джонсон.
    А зеля такой имбицил, что на него ответственность не распространяется?! Тогда как он стал президентом?!
    Есть у родителей старый педагогический прием - нашкодившему чаду на аргумент, что это Вася предложил, говорят - а если бы Вася предложил с крыши прыгнуть головой вниз?!
  6. Mike777 Звание
    Mike777
    +5
    Сегодня, 10:01
    Russia should continue the conflict until the complete defeat of Ukrainian's, don't allow the enemy Washington to deceive Putin
  7. Умптек Звание
    Умптек
    0
    Сегодня, 10:21
    А байденская шобла из-за океана не влияла на продолжение войны? Ещё, как влияла. И что значит теперь у Трампа есть рычаги давления на стороны? Трамп, как перенявший власть в США является стороной конфликта на стороне (пардон за тавтологию) Окраины.Америка основной поставщик вооружений, боеприпасов, в том числе и дальнего действия, и разведовательной информации Окраине. Кто там серьёзно влияет на принятие условий, и утановления перемирия (именно перемирия, а не мира, как такового и окончательного) так бабки надвое сказали. За нас решение принимаем мы сами, за Окраину возможно из-за бугра, при чём всего бугра скопом. Поди разберись, кто там главный. Похоже все хотят быть главными и заводилами и миротворцами. Сами ещё в себе не разобрались.
  8. Владимир М Звание
    Владимир М
    +2
    Сегодня, 10:54
    А может Борька-лохматый все же "спас" Россию на тот момент. По "стамбульскому договорняку" Россия "бросала" Донбасс и вопрос Крыма откладывался на 10 лет - по крайне мере так заявлял Лукашенко....
    1. ulembeck Звание
      ulembeck
      0
      Сегодня, 12:10
      А может Борька-лохматый все же "спас" Россию на тот момент

      Бабиш всё-же о спасении Европы рассуждает. Россия его мало интересует..
      1. Владимир М Звание
        Владимир М
        0
        Сегодня, 12:14
        Мне плевать на Бабиша и Европу в целом. Меня интересует судьба России.