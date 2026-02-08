Внешнее вмешательство привело к утрате возможности быстрого завершения российско-украинского конфликта в самом его начале. Чешский премьер-министр Андрей Бабиш назвал причину срыва мирных переговоров между Москвой и Киевом, которые проходили в Стамбуле.Об этом сообщает портал TN.cz (Чехия).Европейский политик считает, что виновником срыва переговорного процесса стал его бывший британский коллега Борис Джонсон. По мнению Бабиша, именно на нем лежит основная ответственность за то, что военные действия на Украине до сих пор продолжаются. Он отмечает, что визит Джонсона в Киев и его встреча с главой киевского режима Владимиром Зеленским привела в итоге к срыву российско-украинских переговоров. Из-за того, что ему удалось убедить руководство Украины продолжать боевые действия, быстрое их прекращение стало невозможным.Теперь же европейцы, по мнению чешского премьера, даже если того пожелают, не смогут самостоятельно остановить конфликт. Бабиш считает, что на сегодняшний день очень многое зависит от президента США Дональда Трампа, у которого есть рычаги влияния на участников конфликта. Кроме того, он призвал ведущие государства Европы возобновить прямые контакты с Россией.Российско-украинские мирные переговоры начались уже через несколько дней после начала СВО – 28 февраля 2022 года. Их первый тур проходил в белорусском Гомеле, а затем переговорный процесс продолжился в турецком Стамбуле.

