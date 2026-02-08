Визиты Рютте и Туска в Киев связаны с продолжением войны и срывом переговоров

3 803 31
Визиты Рютте и Туска в Киев связаны с продолжением войны и срывом переговоров

Евросоюз и НАТО выступают за продолжение боевых действий и срыв усилий по мирному урегулированию, пишет портал L’AntiDiplomatico.

По мнению автора публикации, недавний визит в Киев генсека НАТО Марка Рютте и польского премьера Дональда Туска является доказательством нежелания Европы завершения конфликта. По версии портала, Рютте и Туск послали Зеленскому четкий сигнал о том, что НАТО и Евросоюз настаивают на продолжении конфликта любой ценой, даже ценой унитожения украинского народа, что сейчас и происходит.



Туск и Рютте совершили свои поездки в Киев, чтобы донести до Зеленского, что Украина должна продолжать вести военные действия даже ценой уничтожения украинского народа. Зеленский незамедлительно подчинился, при этом инициировав новые атаки на высокопоставленных российских чиновников.


Как подчеркивается, срочные визиты Рютте и Туска в Киев были связаны с тем, что на переговорах в Абу-Даби начали прорисовываться некие контуры возможного мирного соглашения, которое не устраивает ни Европу, ни НАТО.

Ранее о том, что Европе не нужна остановка войны, заявил и председатель Мюнхенской конференции Вольфганг Ишингер. Впрочем, на Украине тоже считают, что Зеленский в итоге все равно сорвет мирные переговоры.
31 комментарий
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Теренин Звание
    Теренин
    +7
    Сегодня, 09:51
    Рютте и Туск послали Зеленскому четкий сигнал

    Какой ещё сигнал? По отношению к Зеленскому они не сигнальщики, а прямые начальники.
    1. Sky Strike fighter Звание
      Sky Strike fighter
      +3
      Сегодня, 10:13
      .Туск и Рютте совершили свои поездки в Киев, чтобы донести до Зеленского, что Украина должна продолжать вести военные действия даже ценой уничтожения украинского народа. Зеленский незамедлительно подчинился, при этом инициировав новые атаки на высокопоставленных российских чиновников.


      Получается что вопрос стоит ребром.Или украинский народ уйдёт Зеленского или Зеленский уйдёт украинский народ.В конце останется или украинский народ ,или Зеленский.
      1. Теренин Звание
        Теренин
        +1
        Сегодня, 10:37
        Цитата: Sky Strike fighter
        .Туск и Рютте совершили свои поездки в Киев, чтобы донести до Зеленского, что Украина должна продолжать вести военные действия даже ценой уничтожения украинского народа. Зеленский незамедлительно подчинился, при этом инициировав новые атаки на высокопоставленных российских чиновников.


        Получается что вопрос стоит ребром.Или украинский народ уйдёт Зеленского или Зеленский уйдёт украинский народ.В конце останется или украинский народ ,или Зеленский.

        Правильно, но де-юре.
        А де-факто, образно говоря, сейчас Зеленский это - "бус" с пятью здоровыми ТЦКашниками, а народ Украины, это парень (мужчина) со своей женой или матерью. Результат, кто кого уйдёт (противостояния) очевиден.
        1. Sky Strike fighter Звание
          Sky Strike fighter
          +2
          Сегодня, 10:40
          То есть те кто идут в ТЦК уже являются не частью украинского народа,а по факту его палачами,которые получают за это гарантии личной безопасности ,по указке Зеленского на немецкие деньги и ради немецких же интересов ликвидируя украинский народ. Получается что Зеленский использует украинский народ как расходный материал,получая за это деньги от немцев.
          1. Теренин Звание
            Теренин
            0
            Сегодня, 10:52
            Цитата: Sky Strike fighter
            Получается что Зеленский использует украинский народ как расходный материал,получая за это деньги от немцев.

            В этом вся стратегия запада по Бжезинскому. Но в чем он ошибся, это в том, что Россия без Украины рухнет.
            1. bondov Звание
              bondov
              +1
              Сегодня, 11:46
              он ошибся, это в том, что Россия без Украины рухнет.

              у БЖезинского :// Без Украины Россия перестает быть (ВЕЛИКОЙ) империей// Т.Е. Не рухнет, а региональная, азиатская держава...
              1. Sky Strike fighter Звание
                Sky Strike fighter
                0
                Сегодня, 12:58
                Цитата: bondov
                он ошибся, это в том, что Россия без Украины рухнет.

                у БЖезинского :// Без Украины Россия перестает быть (ВЕЛИКОЙ) империей// Т.Е. Не рухнет, а региональная, азиатская держава...


                В чём здесь логика?Почему азиатская?Россия географически состоит из европейской и азиатской частей.Все что от Русской равнины до Урала Европа,а всё что от Урала до Камчатки Азия. (Протяжённость Русской (Восточно-Европейской) равнины с запада на восток, от границ страны до Урала, — 1600 км.)Извиняюсь за старые карты,актуальные до 2014 года,ну других не нашёл.Так что какие были.
                1. bondov Звание
                  bondov
                  0
                  Сегодня, 13:07
                  В чём здесь логика?Почему азиатская?Россия географически состоит из европейской и азиатской частей.Все что от Русской равнины до Урала Европа,а всё что от Урала до Камчатки Азия. (

                  - это география... исторически же, цивилизационно европу создала Католическая Церковь - так как унифицировала почти все области жизни, создав более менее однородную культуру, которую стали называть европейской, разрушенную Протестантизмом... не и да по современным понятиям например, Дугин говорит о русском/российском Евразийстве/Евроазиатстве, а Девятов - об НеоОрде... такие взгляды говорят о том, что Европеизация России не удалась, да и изолирована теперь РФ от Европы... почти во всех областях... и это надолго... в Самой РФ говорят о повороте в Азию... такие исторические повороты занимают столетия...
                  1. Sky Strike fighter Звание
                    Sky Strike fighter
                    0
                    Сегодня, 13:20
                    Цивилизационно Европу нынешнюю создала Эллада,ныне Греция. Оттуда пошли словечки демократия от греческого демос.Древняя Греция считается прообразом европейской цивилизации в разных сферах: политике, экономике, культуре и науке. Это связано с особенностями политического устройства, экономического развития, культурного наследия и развития научных знаний в Древней Греции.

                    Система независимых городов-полисов. Вместо единого государства греки создали систему полисов, населённых этническими группами — ионийцами, дорийцами, эолийцами и другими. Каждый полис разрабатывал оригинальную модель управления, отвечающую культурным особенностям, экономическим интересам и уровню социальной мобильности своего населения.
                    Разнообразие форм государственности — от прямой демократии до олигархии, тирании и архаических монархий. Это отражало специфику политического устройства Древней Греции и стало фундаментом для формирования институтов европейской цивилизации.
                    Уникальные для европейской цивилизации — выборные механизмы, подотчётность власти, ротация должностных лиц, развитие судебной и законодательной практики гражданского участия.
                    Первые элементы разделения ветвей власти — законодательной, исполнительной и судебной, что позднее повлияло на римскую и новоевропейскую модели государства.

                    . такие взгляды говорят о том, что Европеизация России не удалась


                    Удалась европеизация.Ее провёл Петр Первый,начиная с 1700 годов по европейскому образцу. Ранее на Руси мужики носили бороды,женщины ходили в платках.Была патриархальная,традиционная система устройства общества ,которую заменили на европейский лад.

                    . исторически же, цивилизационно европу создала Католическая Церковь


                    Почему же тогда сами католики называют православных ортодоксами, то есть теми кто придерживается традиционной,изначальной формы Христианства?
    2. Алексей Кошкаров Звание
      Алексей Кошкаров
      +3
      Сегодня, 10:15
      Начальники сидят в Вашингтоне . НАТО и Польша - безголовые шестёрки
      1. Теренин Звание
        Теренин
        0
        Сегодня, 10:38
        Цитата: Алексей Кошкаров
        НАТО и Польша - безголовые шестёрки

        Безголовые для любого противника опасны.
      2. Sky Strike fighter Звание
        Sky Strike fighter
        0
        Сегодня, 11:12
        На Западе свою игру ведут такие страны как США, Великобритания,Германия.Но интересы у них разные.Они как лебедь,рак и щука в разные стороны смотрят.У США идея вернуться к доктрине Монро и восстановить американское доминирование в Западном полушарии, Великобритания как всегда по традиции разделяет и властвует,сталкивая тех же ЕС и Россию лбами ,для их последующего ослабления в интересах Великобритании, иногда даже играя против интересов Вашингтона .Германия как всегда пытается расширить жизненное пространство на Восток,расширить свой проект ЕС,где на Востоке сталкивается с Россией,пытаясь её ослабить за счёт Украины. Польшу немцы так же прибрали к рукам,а вот Россию хотят прибрать к рукам,но не по Сеньке шапка,да и не в интересах США и Китая такое усиление ЕС за счёт России,так что Европе будут активно противодействовать.
    3. ZovSailor Звание
      ZovSailor
      -1
      Сегодня, 11:30
      Теренин
      Сегодня, 09:51
      НовыйКакой ещё сигнал? По отношению к Зеленскому они не сигнальщики, а прямые начальники.

      hi Следует отметить, в последнее время многие гейропейские шавки отмечают неуважением к Дону, наступая грязными сапогами на его мирные пожелания.
      России можно предложить тактику ведения борьбы против врагов, усиливая раскол между ними.
      В частности, можно продвигать затронутые поленьями темы репараций от фрицев, а ганцам намекнуть на территории бывших Данциг, Штеттин, Восточной Пруссии, Силезии, Восточной Померании.
      Почему мы должны терпеть наглые русофобские выпады врагов, потерявших тормоза на голову и мечтающих унизить Россию?
      Не пора ли забросить в эфир тему окончательного раздела территории поленьев? am
  2. alexboguslavski Звание
    alexboguslavski
    0
    Сегодня, 09:55
    на Украине тоже считают, что Зеленский в итоге все равно сорвет мирные переговоры.


    Хорошо бы.
  3. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +6
    Сегодня, 09:57
    Какой сигнал ! У нас есть ещё кто то кто верит ,что можно добиться целей СВО переговорами с Зеленским.Переговоры это только дополнительный инструмент .Работаем комплексно.
  4. Earl Звание
    Earl
    +6
    Сегодня, 10:00
    Похоже, пора уже грохнуть сиплого криворожского наркета: его жидобандеровский перфоманс уж слишком затянулся и поднадоел. Подписать капитуляцию Галушкистана может и какой нибудь Сырский, как капитуляцию Германии подписывал Кейтель.
  5. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +2
    Сегодня, 10:00
    Туск и Рютте совершили свои поездки в Киев, чтобы донести до Зеленского*, что Украина должна продолжать вести военные действия даже ценой уничтожения украинского народа ❞ —

    — Это такой коллективный Борис Джонсон – «два в одном флаконе» ...
  6. Ivan№One Звание
    Ivan№One
    -1
    Сегодня, 10:06
    https://t.me/mash/71716
    Группировка престарелых каклов?
    Если это правда, как можно сейчас "сбежать" в какляндию?
    1. Gerome Звание
      Gerome
      0
      Сегодня, 10:38
      Через третью страну, видимо ...
    2. Теренин Звание
      Теренин
      0
      Сегодня, 10:43
      Цитата: Ivan№One
      https://t.me/mash/71716
      Группировка престарелых каклов?
      Если это правда, как можно сейчас "сбежать" в какляндию?

      Ооо! winked Так, я вчера об этом писал.
      Теренин
      +3
      Вчера, 12:34
      Генерал Алексеев пришёл в сознание, сообщается о задержании киллера
      Цитата: Glagol1
      Личность киллера интересна, но похоже не профи - очередной недоношенный на украинской цепочке.

      Одному киллеру за 60 лет, служил в Чер.флоте, очевидно остался в Крыму после его перехода в состав России.
  7. kosmozoo Звание
    kosmozoo
    0
    Сегодня, 10:10
    Наверно приехали с планами строительства школ, медицинских центров, новых электростанций и промпредприятий. Или не за то скакали хлопчики?
  8. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    0
    Сегодня, 10:13
    Цитата: Ivan№One
    https://t.me/mash/71716
    Группировка престарелых каклов?
    Если это правда, как можно сейчас "сбежать" в какляндию?
    Легко ,у нас границы не закрыты .Баба бежала до стрельбы.Управляющую компанию ЖКХ этого дома - руководство ,сначала вывернуть мехом на ружу, потом во внутрь .
  9. Солдатов В. Звание
    Солдатов В.
    -1
    Сегодня, 10:18
    Понять Туска и Рютте можно, простить нельзя. Это явные или тайные нацисты, фашисты. Все их действия и история свидетельствуют об этом. Они и в целом НАТО боятся что если Россия дойдёт до западной границы Украины освободив её от нацистов она может дальше продолжить освободительный поход от нацистов. В назидание Польше и Прибалтике забрать земли Восточной Пруссии завоёванные в результате ВМВ и земли отвоёванные Петром Первым и отстроенные в РИ и СССР. hi
  10. rocket757 Звание
    rocket757
    -1
    Сегодня, 10:21
    Большой бизнес на крови... для тех, кто все это замутил, никогда не имело значения, что кто то за это расплачиваться будет, не он же.
  11. ROSS 42 Звание
    ROSS 42
    +1
    Сегодня, 10:23
    Нужно прекращать этот цирк и начинать уничтожать банду Зеленского и его нацистскую кодлу - нацбаты и прочие структуры...
  12. Ирек Звание
    Ирек
    0
    Сегодня, 10:26
    Эти визитёры приезжают за своим гешефтом.
  13. Gerome Звание
    Gerome
    -2
    Сегодня, 10:36
    Баранец заявил, что Трамп без огласки пару месяцев назад подписал указ о передаче Украине 3500 ракет. Дух Анкориджа ...
  14. Gerome Звание
    Gerome
    -1
    Сегодня, 10:41
    Запад продолжает придерживаться своего плана - изматывать Россию в бесконечной СВО тягомотине, тем более, что в Кремле особо не против.
  15. Илия Звание
    Илия
    0
    Сегодня, 10:41
    И что, трамп не видит этих потуг от гейропы?
    Где, дак он герой, и "дайте мне (ему ) премию мира".
  16. Gerome Звание
    Gerome
    0
    Сегодня, 11:03
    По версии портала, Рютте и Туск послали Зеленскому четкий сигнал о том, что НАТО и Евросоюз настаивают на продолжении конфликта любой ценой, даже ценой унитожения украинского народа, что сейчас и происходит.

    Так если украинский народ обречён, зачем нам его жалеть? Всё равно киевский режим всех их пустит в топку войны ...
  17. Schneeberg Звание
    Schneeberg
    0
    Сегодня, 11:09
    Цитата: Sky Strike fighter
    Или украинский народ уйдёт Зеленского или Зеленский уйдёт украинский народ
    Лично меня бы устроили сразу два этих варианта!