Туск и Рютте совершили свои поездки в Киев, чтобы донести до Зеленского, что Украина должна продолжать вести военные действия даже ценой уничтожения украинского народа. Зеленский незамедлительно подчинился, при этом инициировав новые атаки на высокопоставленных российских чиновников.

Евросоюз и НАТО выступают за продолжение боевых действий и срыв усилий по мирному урегулированию, пишет портал L’AntiDiplomatico.По мнению автора публикации, недавний визит в Киев генсека НАТО Марка Рютте и польского премьера Дональда Туска является доказательством нежелания Европы завершения конфликта. По версии портала, Рютте и Туск послали Зеленскому четкий сигнал о том, что НАТО и Евросоюз настаивают на продолжении конфликта любой ценой, даже ценой унитожения украинского народа, что сейчас и происходит.Как подчеркивается, срочные визиты Рютте и Туска в Киев были связаны с тем, что на переговорах в Абу-Даби начали прорисовываться некие контуры возможного мирного соглашения, которое не устраивает ни Европу, ни НАТО.Ранее о том, что Европе не нужна остановка войны, заявил и председатель Мюнхенской конференции Вольфганг Ишингер. Впрочем, на Украине тоже считают, что Зеленский в итоге все равно сорвет мирные переговоры.