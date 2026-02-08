Визиты Рютте и Туска в Киев связаны с продолжением войны и срывом переговоров
Евросоюз и НАТО выступают за продолжение боевых действий и срыв усилий по мирному урегулированию, пишет портал L’AntiDiplomatico.
По мнению автора публикации, недавний визит в Киев генсека НАТО Марка Рютте и польского премьера Дональда Туска является доказательством нежелания Европы завершения конфликта. По версии портала, Рютте и Туск послали Зеленскому четкий сигнал о том, что НАТО и Евросоюз настаивают на продолжении конфликта любой ценой, даже ценой унитожения украинского народа, что сейчас и происходит.
Туск и Рютте совершили свои поездки в Киев, чтобы донести до Зеленского, что Украина должна продолжать вести военные действия даже ценой уничтожения украинского народа. Зеленский незамедлительно подчинился, при этом инициировав новые атаки на высокопоставленных российских чиновников.
Как подчеркивается, срочные визиты Рютте и Туска в Киев были связаны с тем, что на переговорах в Абу-Даби начали прорисовываться некие контуры возможного мирного соглашения, которое не устраивает ни Европу, ни НАТО.
Ранее о том, что Европе не нужна остановка войны, заявил и председатель Мюнхенской конференции Вольфганг Ишингер. Впрочем, на Украине тоже считают, что Зеленский в итоге все равно сорвет мирные переговоры.
