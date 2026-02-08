ФСБ подтверждает задержание исполнителя и пособника покушения на Алексеева

Федеральной службой безопасности Российской Федерации совместно с МВД России в результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий в рамках возбужденного СК России уголовного дела по факту покушения на убийство (...) генерал-лейтенанта Владимира Алексеева установлены пособники данного преступления, граждане России: Васин Виктор, 1959 г.р., задержанный в г. Москве; выехавшая на Украину Серебрицкая Зинанда, 1971 г.р.

Российские силовики задержали пособника киллера, стрелявшего в генерал-лейтенанта Владимира Алексеева, второй сообщнице удалось скрыться. Об этом говорится в сообщении ЦОС ФСБ.Согласно предоставленной информации, сотрудникам ФСБ совместно с МВД удалось установить и задержать в городе Москва гражданина России Виктора Васина, 1959 года рождения. Еще одна предполагаемая сообщница — гражданка России Зинанда Серебрицкая, 1971 года рождения, успела сбежать на Украину.Также в Дубае при содействии партнеров ОАЭ задержан и уже передан нашим силовикам гражданин России Любомир Корба, 1960 года рождения, являющийся непосредственным исполнителем преступления. Оперативные и следственные мероприятия по делу продолжаются, нужно выйти на организаторов.Напомним, что в Алексеева стреляли два дня назад, в генерала попало три пули, он потерял много крови, но врачи скорой помощи сумели доставить его в одну из столичных больниц, где он был оперативно прооперирован. В субботу сообщалось, что Алексеев пришел в сознание.