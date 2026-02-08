ФСБ подтверждает задержание исполнителя и пособника покушения на Алексеева

Российские силовики задержали пособника киллера, стрелявшего в генерал-лейтенанта Владимира Алексеева, второй сообщнице удалось скрыться. Об этом говорится в сообщении ЦОС ФСБ.

Согласно предоставленной информации, сотрудникам ФСБ совместно с МВД удалось установить и задержать в городе Москва гражданина России Виктора Васина, 1959 года рождения. Еще одна предполагаемая сообщница — гражданка России Зинанда Серебрицкая, 1971 года рождения, успела сбежать на Украину.



Федеральной службой безопасности Российской Федерации совместно с МВД России в результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий в рамках возбужденного СК России уголовного дела по факту покушения на убийство (...) генерал-лейтенанта Владимира Алексеева установлены пособники данного преступления, граждане России: Васин Виктор, 1959 г.р., задержанный в г. Москве; выехавшая на Украину Серебрицкая Зинанда, 1971 г.р.


Также в Дубае при содействии партнеров ОАЭ задержан и уже передан нашим силовикам гражданин России Любомир Корба, 1960 года рождения, являющийся непосредственным исполнителем преступления. Оперативные и следственные мероприятия по делу продолжаются, нужно выйти на организаторов.

Напомним, что в Алексеева стреляли два дня назад, в генерала попало три пули, он потерял много крови, но врачи скорой помощи сумели доставить его в одну из столичных больниц, где он был оперативно прооперирован. В субботу сообщалось, что Алексеев пришел в сознание.



  1. Ирек Звание
    Ирек
    +12
    Сегодня, 10:25
    Пора уже возвращать смертную казнь для таких уродов.
    1. ROSS 42 Звание
      ROSS 42
      +1
      Сегодня, 10:41
      Пусть рассказывает всё на камеру и в расход!
      am
      1. frruc Звание
        frruc
        0
        Сегодня, 11:32
        Зинанда Серебрицкая, 1971 года рождения, успела сбежать на Украину.

        Очень хорошо, что известно ее имя. Думаю, что эта щирая твapь не заслуживает снисхождения и ее отыщут.
      2. frruc Звание
        frruc
        0
        Сегодня, 11:38
        ROSS 42
        Пусть рассказывает всё на камеру и в расход!

        Это слишком просто для него. Иуде уже 65 лет, пусть медленно сдохнет в камере Следственного изолятора, он не жилец.
    2. Андрей Малащенков Звание
      Андрей Малащенков
      +4
      Сегодня, 10:50
      Чтоб пиф паф и все ??? - да нет нужно создать такие условия (до конца жизни) что бы сам в петлю просился а веревку ему не давать ..
      1. Vitaly_pvo Звание
        Vitaly_pvo
        0
        Сегодня, 11:39
        Цитата: Андрей Малащенков
        создать такие условия (до конца жизни) что бы сам в петлю просился

        Скоро руководство террористов в Киеве, который называется СБУ захотят обменять этого урода. Он еще как Савченко депутатом потом станет.
        Цитата: Ирек
        возвращать смертную казнь для таких уродов

        Для начала вспомните сколько невиновных людей было расстреляно при Союзе. И это при практическом отсутствии коррупции. А при ее нынешнем уровне страшно представить к чему могут привести политические желания олигархов.
    3. ZovSailor Звание
      ZovSailor
      +1
      Сегодня, 11:05
      Ирек
      Сегодня, 10:25
      Пора уже возвращать смертную казнь для таких уродов.

      hi Весь цымес в том, ещё долго внутри РФ будут сказываться отголоски прозрачных границ для бывших граждан СССР, в частности, бандерштата, когда валом с началом СВО 2022 г. шли без фильтрации "беженцы", впоследствии оказавшиеся бандеронацистами, не говоря об упоротых селюках и агентах СБУ, до сих пор присутствующих на территории РФ.
    4. Joker62 Звание
      Joker62
      -1
      Сегодня, 11:07
      Цитата: Ирек
      Пора уже возвращать смертную казнь для таких уродов.

      Пока не будет снята моратория на смертную казнь - в расход не получиться.
      Всё зависит от воли нашего гаранта в лице ВВП.
      1. frruc Звание
        frruc
        0
        Сегодня, 12:05
        Я уже знаю, что эти уpoды будут рассказывать следственным органам, все как обычно, ничего нового.
  2. gribanow.c Звание
    gribanow.c
    +11
    Сегодня, 10:29
    59, 60 г.р., довольно старые люди
    1. Илия Звание
      Илия
      +5
      Сегодня, 10:40
      Промытые, или упертые укронацисты.
      gribanow.c
      (Константин Грибанов)
      +2
      Сегодня, 10:29
      Новый
      59, 60 г.р., довольно старые люди
      1. Теренин Звание
        Теренин
        +4
        Сегодня, 11:02
        Цитата: Илия
        Промытые, или упертые укронацисты.
        gribanow.c
        (Константин Грибанов)
        +2
        Сегодня, 10:29
        Новый
        59, 60 г.р., довольно старые люди

        Согласен. Таких перевоспитывать, только время терять.
    2. Ivan№One Звание
      Ivan№One
      0
      Сегодня, 10:59
      Денег все хотят
      Ну и идейным можно быть и в 100 лет
      1. gribanow.c Звание
        gribanow.c
        0
        Сегодня, 13:20
        Я почему-то думал, что пожилых агентов спецслужбы используют, только если это связано с конкретной легендой, а для таких дел, где нужны бойцовские качества, они не подходят в силу возраста request
    3. Алексей северянин Звание
      Алексей северянин
      0
      Сегодня, 11:28
      Мне не понятен мотив моих ровесников, рожденных в СССР. Ладно молодняк . А эти?... Жертвы перестройки? Точно пора выходить из моратория на смертную казнь и "лечить" эту болезнь хирургически!
      1. frruc Звание
        frruc
        0
        Сегодня, 11:57
        Алексей северянин
        А эти?... Жертвы перестройки?

        Данные "жертвы перестройки" в свое время переехали в Москву на ПМЖ, я так понимаю из украины, поддерживали связи со своими родственниками и знакомыми, через них были завербованы спец. службами под различными предлогами.
        1. Алексей северянин Звание
          Алексей северянин
          +1
          Сегодня, 12:05
          Да, я сейчас прочитал, что эти с западной Украины. Это все объясняет. Там и при советской власти таких хватало.
          1. frruc Звание
            frruc
            +2
            Сегодня, 12:09
            Алексей северянин
            Это все объясняет. Там и при советской власти таких хватало.

            Дело не в Западной украине, а украине вообще. Там антирусская пропаганда работает давно. Я жил в Днепропетровске и наслышан от тамошних жителей.
            1. Алексей северянин Звание
              Алексей северянин
              +3
              Сегодня, 12:23
              Я тоже немного знаком с тамошним психотипом населения. Жил в Крыму. Не хочу обижать честных крымчан, но там достаточно было и тех, кто за 3 копейки готов душу продать. Хуторская жадность, жажда халявы - благоприятная почва для перерождения. Вот и Буданов из Севастополя...
  3. Младший рядовой Звание
    Младший рядовой
    +15
    Сегодня, 10:31
    Быстрее надо заканчивать с историческим недоразумением под названием украина. Количество "сочувствующих" сильно поубавится при отсутствии финансирования. Но бандеровский понос еще долго надо будет в канализацию смывать.
    1. Владимир М Звание
      Владимир М
      +12
      Сегодня, 10:37
      Так в том то все и дело, никто и не собирается "заканчивать с историческим недоразумением под названием украина".
      А ведь все это можно было решить практически "безболезненно" в 2014 году... hi
      1. Дедок Звание
        Дедок
        +1
        Сегодня, 11:20
        А ведь все это можно было решить практически "безболезненно" в 2014 году...

        слишком много интересов было "там"...
        и не хотелось расставаться с этим ...
        а сегодня, на поверку, оказалось - что всё в этой жизни - эфемерно, а "накопленные богатства" - еще более...
        правда, стоит, признать что часть тех, кто считает себя "русским" - к русским - не относится...
        1. Владимир М Звание
          Владимир М
          +2
          Сегодня, 11:27
          А разве сейчас "интересы" пропали?
          Ну может в какой-то степени меньше стало "интересов" на Украине. А вот запад как держал наших "интересантов" за причиндалы, так и держит...
          1. Дедок Звание
            Дедок
            -2
            Сегодня, 11:28
            А разве сейчас "интересы" пропали?

            за эти годя должны пропасть...
            но в "кровно заработанные" вцепились из последних сил...
  4. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +3
    Сегодня, 10:35
    В этом случае СБУ оказалась на шаг впереди ФСБ.СБУ жёстко мониторят россиян в соцсетях .Иногда можно увидеть как . am
    1. tralflot1832 Звание
      tralflot1832
      +3
      Сегодня, 10:56
      Пример .Вчера хотел посмотреть он- лайн камеру в Киеве на западном метеоресурсе - шиш .Зато в Нелидово ( Тверская обл ) - пожалуйста. am Дурдом - война идёт .
      1. Теренин Звание
        Теренин
        0
        Сегодня, 11:05
        Цитата: tralflot1832
        Пример .Вчера хотел посмотреть он- лайн камеру в Киеве на западном метеоресурсе - шиш .Зато в Нелидово ( Тверская обл ) - пожалуйста. am Дурдом - война идёт .

        В том то и дело, что Украина и запад с Россией - воюют, а мы с ними упорно продолжаем играть в "Зарницу".
      2. Дедок Звание
        Дедок
        +1
        Сегодня, 11:25
        Пример .Вчера хотел посмотреть он- лайн камеру в Киеве на западном метеоресурсе - шиш .Зато в Нелидово ( Тверская обл ) - пожалуйста.

        если оглянетесь, то можете увидеть - как целая когорта "людей" - вцепилась в свои кресла...
        одного случая с камерой на здании штаба ЧКФ достаточно
      3. frruc Звание
        frruc
        0
        Сегодня, 12:17
        tralflot1832
        Вчера хотел посмотреть он- лайн камеру в Киеве

        Там смотреть нечего. Такое впечатление, российский город средней величины из 90-х годов. То что интересно посмотреть, их камеры не транслируют.
    2. Дедок Звание
      Дедок
      -1
      Сегодня, 11:23
      В этом случае СБУ оказалась на шаг впереди ФСБ

      и не только...
      если посмотреть на деятельность ОГПУ-НКВД до войны, то очень смахивает на сегодняшнюю работу СБУ-ГУР...
    3. frruc Звание
      frruc
      0
      Сегодня, 12:02
      tralflot1832
      В этом случае СБУ оказалась на шаг впереди ФСБ.СБУ жёстко мониторят россиян в соцсетях .Иногда можно увидеть как

      Это можно видеть каждый день, каждый час. Меньше надо заходить в разные "Телеги" , "Вацапы" и "чат-рунеты" , поменьше уши развешивать и языком болтать.
  5. Солдатов В. Звание
    Солдатов В.
    +5
    Сегодня, 10:36
    После следственных действий и установления и задержания исполнителей и организаторов нужно по приказу Верховного Главнокомандующего всех расстрелять или повесить. Это война а не игра в юнармейцы.
  6. rocket757 Звание
    rocket757
    +3
    Сегодня, 10:39
    Как зачем почему... это важно только следствию.
    Преступники, предатели, нет места таким на этом свете. soldier
    1. Теренин Звание
      Теренин
      0
      Сегодня, 11:07
      Цитата: rocket757
      Как зачем почему... это важно только следствию.
      Преступники, предатели, нет места таким на этом свете. soldier

      Тем более, что жёсткие меры социальной защиты предотвратят и последующие жертвы.
      1. rocket757 Звание
        rocket757
        0
        Сегодня, 12:27
        Так то диверсант, вражий агент, получается... таких ровнять, прикапывать... они свой выбор делают осознанно.
  7. Cap.Nemo58rus Звание
    Cap.Nemo58rus
    +2
    Сегодня, 10:44
    Что за старики-разбойники? Этот , которого из Эмиратов вернули живым, из тюрьмы не вернётся ,даже если пожизненку не дадут. Зато на гольфстриме прокатился... winked А которая в бедлам сбежала ,она как ушла интересно. Успела с...!
    1. Ныробский Звание
      Ныробский
      +3
      Сегодня, 10:55
      Цитата: Cap.Nemo58rus
      Что за старики-разбойники? Этот , которого из Эмиратов вернули живым, из тюрьмы не вернётся ,даже если пожизненку не дадут. Зато на гольфстриме прокатился... winked А которая в бедлам сбежала ,она как ушла интересно. Успела с...!

      Скорее всего через Прибалтику. Прямых рейсов с Украиной сейчас нет. Если ей готовили отход через эти страны то у неё там не было проблем с их погранцами и таможней и она проскочила по зелёной. А наши видимо ориентировку получили уже после того как она свалила.
      Шустрая змеюка. no
    2. Дедок Звание
      Дедок
      -1
      Сегодня, 11:26
      А которая в бедлам сбежала ,она как ушла интересно.

      "медовая приманка"?
    3. frruc Звание
      frruc
      0
      Сегодня, 12:20
      Cap.Nemo58rus
      Успела с...!

      Вариантов много. Скорей всего самолетом через а/п Турции, ОАЭ, Казахстана. Билеты брали заранее, все продумали.
    4. Piramidon Звание
      Piramidon
      0
      Сегодня, 12:37
      Цитата: Cap.Nemo58rus
      А которая в бедлам сбежала ,она как ушла интересно. Успела с...!

      Да так же, как и этот в Эмираты. Одновременно бежали, она налево, он направо. Он то тоже успел уйти, но ошибся со страной и его вернули. Слинял бы вместе с ней, тоже не читали бы мы сейчас про его задержание
  8. VITO06011987 Звание
    VITO06011987
    0
    Сегодня, 10:47
    В связи с задержаниями хотелось бы заметить по какой причине в генерала стреляли старики. СБУ не могло для этой цели найти нормальных агентов . На верняк связались бы с Лэнгли. Они наверняка кого-нибудь порекомендовали. Наверное думают что на дворе 1991. Всё можно сделать быстро и без усилий.
    1. frruc Звание
      frruc
      0
      Сегодня, 12:24
      VITO06011987
      по какой причине в генерала стреляли старики.

      Все просто, старики и малолетки быстрее поддаются обработке и меньше вызывают подозрение, им легче раствориться в уличных массах.
  9. dementor873 Звание
    dementor873
    +4
    Сегодня, 10:49
    Непонятно одно. Начальник РХБЗ, замначальника ГРУ. В своих структурах высшие должностные лица не имеют охраны, живут в типовых многоэтажках. И если про химзащиту еще как-то объяснить можно, то спецы ГРУ куда смотрели? Раздолбайство уже повсюду добралось. Разве , что только в Кремле ФСО еще работает. Думаю у Нарышкина дела не лучше обстоят.
    1. smart fellow Звание
      smart fellow
      +1
      Сегодня, 11:28
      Непонятно одно ... живут в типовых многоэтажках

      Это элементарно. Не воруют, а на зарплату большего не позволишь. Те генералы кто живет в элитных охраняемых домах и поселках опасности для украинцев и Запада не представляют - эти больше боятся что за ними придут свои правоохранительные органы.
  10. Gerome Звание
    Gerome
    -3
    Сегодня, 10:50
    Судя по активности диверсантов, это в России народ поддерживает Украину, а не наоборот (сарказм). Что скажет секта свидетелей Адного народа?
  11. К-50 Звание
    К-50
    +1
    Сегодня, 10:50
    Придавите их после суда, такие люди просты не должны жить, они снова продадут Родину и кого-нибудь убьют, ибо вряд ли они станут агнецами после отсидки, ещё сильнее озлобятся. Оно нам надо таких упырей среди своих сограждан и родственников терпеть и рисковать?
    В землю их!
  12. убей фашиста Звание
    убей фашиста
    +2
    Сегодня, 10:51
    Радует, что генерал выжил и что исполнителя взяли. Мразь сбежавшую, думаю, достанут со временем, если, конечно, раньше псина сама не сдохнет.
    1. убей фашиста Звание
      убей фашиста
      +1
      Сегодня, 11:06
      Как и предполагалось - исполнитель преступления "новый россиянин" родом из тернополя.
  13. Ivan№One Звание
    Ivan№One
    +1
    Сегодня, 10:53
    Слмшком нежно его из самолёта выводят

    гражданин России

    И когда этот "уроженец тернопольской области" гражданство получил?
    И зачем ему его вообще дали, западенцу?
    1. Gerome Звание
      Gerome
      -9
      Сегодня, 11:04
      Так Адин народ же. У вас на аватарке флаг адептов этой секты.
      1. Ivan№One Звание
        Ivan№One
        +1
        Сегодня, 11:10
        У меня на аватарке флаг тех, кто освободил украину за 22 месяца от немцев и их союзников.
        Флаг тех, кто бандеровцев щемил по ямам и аврагам. И проводил операции по ликвидации их лидеров зарубежом, не боясь реакции "партнёров".
        Флаг тех, при ком в харькове или киеве дети зиги не кидали и не скакали.
        И тд и тп

        Так что лучше про свою "секту" расскажи
        1. Gerome Звание
          Gerome
          -5
          Сегодня, 11:17
          Флаг тех, кто бандеровцев простил, и пустил во власть в УССР. Флаг тех, кто отдал русские земли с русскими в УССР мазепышам. Флаг тех, кто отстроил УССР за деньги России после ВОВ, когда в русские регионы ни копейки не вкладывалось. Флаг тех, кто сам всё профукал в 1991 своими руками. Флаг фашистов к русским.
          1. Ivan№One Звание
            Ivan№One
            -1
            Сегодня, 11:50
            Ого, а твое последнее предложение тянет на УК РФ Статья 354.1. Реабилитация нацизма:
            распространение заведомо ложных сведений о деятельности СССР в годы Второй мировой войны... совершенные публично,

            Не боишься ответить?
            1. Gerome Звание
              Gerome
              -3
              Сегодня, 11:57
              Я привёл факты. А совки - это известные адепты ГУЛАГ-а, террор и доносы - это их кредо, у мразей и методы соответствующие. Шариковы ...
              1. Ivan№One Звание
                Ivan№One
                -3
                Сегодня, 12:00
                Факты? Ты не знаешь этого слова.
                Вот например факты:
                Русских в СССР в 1926 - 77 791 124
                Русских в СССР в 1989 - 145 155 489
                (А что там с этой динамикой после 89 года, к слову?)

                А на статью УК РФ в своём комментарии от 11:17 ты уже написал.
                1. Gerome Звание
                  Gerome
                  -1
                  Сегодня, 12:23
                  Видно, что ты сам эту статью (354.1) не читал или слишком туп, чтобы понять про что там написано. Я же говорю, не зря Булгаков про вас Шарикова описал - тупые строители "светлого будущего", которые закономерно обосрались в 1991. Своим террором тут не пугай, прошли ваши времена террора и садизма ...
                  1. Ivan№One Звание
                    Ivan№One
                    0
                    Сегодня, 12:56
                    Забавно у тебя пригорело. Аж полыхает. Боишься?
                    Не, на 354.1 ты как раз очень чётко написал:
                    1.
                    распространение заведомо ложных сведений о деятельности СССР в годы Второй мировой войны,

                    2.
                    а равно осквернение символов воинской славы России
                    (Как ты там знамя Победы назвал?)
                    1. Gerome Звание
                      Gerome
                      -1
                      Сегодня, 13:00
                      Пфф! У тебя на аве не Знамя Победы laughing
  14. Schneeberg Звание
    Schneeberg
    -2
    Сегодня, 11:07
    Это что же? Самолёт что ли специально наняли, чтобы этого ypoда перевезти?
  15. мусоргский Звание
    мусоргский
    +2
    Сегодня, 11:25
    Нет движений в сторону ужесточения наказаний за убийства да ещё в период военных действий. Вольному воля, видимо уже свыклись терпилами быть.
  16. Обычный Звание
    Обычный
    +1
    Сегодня, 11:30
    Да, при выходе из самолета, когда спускали по трапу ручонки у урода тряслись хорошо.
    1. frruc Звание
      frruc
      +1
      Сегодня, 12:31
      Обычный
      Да, при выходе из самолета, когда спускали по трапу ручонки у урода тряслись хорошо.

      Видно дверь самолета открывал своей башкой.
      1. Обычный Звание
        Обычный
        +1
        Сегодня, 12:34
        laughing Хорошая версия. Спасибо за классный юмор ,смеюсь до сих пор)))))
  17. Gerome Звание
    Gerome
    0
    Сегодня, 11:33
    Советская, а за ней и современная власть РФ никогда не хотела замечать проблем украинского сепаратизма. Всё заметалось под ковёр, и закидовалось пустыми лозунгами про братские народы. Никакой реальной работы по деукраинизации мазепышей не проводилось. Одно время даже русских украинизировали на востоке УССР.
  18. BAI Звание
    BAI
    -2
    Сегодня, 11:36
    выехавшая на Украину Серебрицкая Зинанда, 1971 г.р.

    И как она выехала? У нас с Украиной открытая граница?
    1. Ivan№One Звание
      Ivan№One
      0
      Сегодня, 13:06
      Видимо через третью страну
      Может на сутки раньше рванула
  19. Васян1971 Звание
    Васян1971
    -1
    Сегодня, 12:06
    мероприятия по делу продолжаются, нужно выйти на организаторов.

    Нужно. Вон они у арабов с нами "переговариваются"!
  20. Matsur Звание
    Matsur
    0
    Сегодня, 12:27
    Цитата: Ирек
    Пора уже возвращать смертную казнь для таких уродов.

    Ну хотя бы не меняли таких никогда. Дать 25 лет без права встреч и удо - и жизнь ВСЁ. Выйти в 90 лет на свободу чтобы у шлагбаума кпп лечь от накатившихся эмоций? Это наказание пострашнее. Тем более, когда покушение оказалось неудачным.