ФСБ подтверждает задержание исполнителя и пособника покушения на Алексеева
Российские силовики задержали пособника киллера, стрелявшего в генерал-лейтенанта Владимира Алексеева, второй сообщнице удалось скрыться. Об этом говорится в сообщении ЦОС ФСБ.
Согласно предоставленной информации, сотрудникам ФСБ совместно с МВД удалось установить и задержать в городе Москва гражданина России Виктора Васина, 1959 года рождения. Еще одна предполагаемая сообщница — гражданка России Зинанда Серебрицкая, 1971 года рождения, успела сбежать на Украину.
Также в Дубае при содействии партнеров ОАЭ задержан и уже передан нашим силовикам гражданин России Любомир Корба, 1960 года рождения, являющийся непосредственным исполнителем преступления. Оперативные и следственные мероприятия по делу продолжаются, нужно выйти на организаторов.
Напомним, что в Алексеева стреляли два дня назад, в генерала попало три пули, он потерял много крови, но врачи скорой помощи сумели доставить его в одну из столичных больниц, где он был оперативно прооперирован. В субботу сообщалось, что Алексеев пришел в сознание.
