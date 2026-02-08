Сибига: Киев непричастен к покушения на российского генерала

Сибига: Киев непричастен к покушения на российского генерала

Киевская хунта продолжает открещиваться от причастности к покушению на генерала Алексеева. Вслед за Зеленским об этом заявил и глава МИД Украины Сибига.

Киев всеми правдами и неправдами пытается откреститься от покушения на генерал-лейтенанта Владимира Алексеева. Впрочем, это озвучивают лишь представители политической верхушки режима, тогда как те же националисты чуть ли не открытым текстом говорят о причастности режима к преступлению. В частности, недобитый в Мариуполе командир 12-й бригады НГ «Азов»* (запрещенная в РФ террористическая и экстремистская организация) Денис Прокопенко* (внесён в список террористов и экстремистов) этого и не скрывает.



А вот Сибига хочет уверить представителей агентства Reuters, что это какие-то «третьи силы». Возникает такое ощущение, что в Киеве считают себя самыми умными, а всех вокруг недалекими и верящими во всяческие байки.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил агентству Reuters, что Киев не имеет никакого отношения к нападению.


Ранее в ФСБ сообщили, что задержан непосредственный исполнитель покушения и один из его пособников. Еще одна пособница сбежала на Украину, которая якобы никакого отношения к этому не имеет.
  1. Теренин Звание
    Теренин
    +9
    Сегодня, 10:58
    Сибига продолжает уверять, что Киев якобы не причастен к покушению

    Именно так и ведут себя - организатор преступления и киллер.
    1. роман66 Звание
      роман66
      +2
      Сегодня, 11:43
      Гена! hi
      А откуда ему знать, собственно говоря? Другое ведомство занималось
      1. ВАМ Звание
        ВАМ
        0
        Сегодня, 12:20
        А откуда ему знать, собственно говоря? Другое ведомство занималось
        В этом все и дело нациков на украине никто не контролирует. Да и вообще не понятно кто и за, что вообще отвечает. Посему какие бы договоренности с ними не достигались, так все и будет продолжаться, провокации, обстрелы, теракты. И в ответ на протесты это не мы. В конце Трамп и Гейропа заявят, о вынужденности ввести "миротворческий контингент" , для контроля за ситуацией. Не мытьем, так катаньем. hi
  2. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +4
    Сегодня, 11:00
    А нам его признание надо?Пусть сдохнет - не признав авторство .Потом разберёмся .
    1. Zoldat_A Звание
      Zoldat_A
      +4
      Сегодня, 11:16
      Андрей, laughing!
      Цитата: tralflot1832
      Пусть сдохнет - не признав авторство .Потом разберёмся

      "Caedite eos. Novit enim Dominus qui sunt eius" - "Убейте всех. Господь разберётся, кто его"

      Денис Прокопенко* после "Азовстали" подписку дал, что воевать против России не будет? Ну и как, работает?
      А кто на Украине сейчас реальная власть - "Сибиги" или "Денисы Прокопенки"?

      Вот она, цена "договорнячков"... Вот она, цена "гуманизьма" и "мыжнетакие"...
      1. FoBoss_VM Звание
        FoBoss_VM
        -2
        Сегодня, 11:20
        Ну кто ж виноват что у нас верховный такой... Сами выбирали
      2. роман66 Звание
        роман66
        +3
        Сегодня, 11:45
        Вопрос! Почему , в ответ, не грохнули кого-то из них? А лучше двух, и заявить с высокой трибуны, что так будет всегда. А не выдавать штатные налёты " Гераней" за " Месть кота Леопольда "
        1. bayard Звание
          bayard
          0
          Сегодня, 13:21
          Цитата: роман66
          Вопрос! Почему , в ответ, не грохнули кого-то из них?

          Это даже не вопрос и не о гарантиях гаранта . Россией и уКраиной практически один народ управляет . Им перед мамой будет стыдно . По порядку основанному на правилах воевать и гибнуть обязаны холопы , а господа-бояре должны пить шампанское на пригорке и наслаждаться музыкой Моцарта . Эпштэйн тому свидетель и порука .
  3. Илия Звание
    Илия
    +2
    Сегодня, 11:00
    Да кто же тебе поверит, укрохряк?
  4. Ivan№One Звание
    Ivan№One
    +1
    Сегодня, 11:03
    Так и исполнитель с запада 404 (как пишут в тг)
    То что ему кто-то паспорт у нас зачем-то выдал, так это ему мозги не поменяло явно
  5. Сергей Новиков_3 Звание
    Сергей Новиков_3
    +2
    Сегодня, 11:04
    "Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил агентству Reuters, что Киев не имеет никакого отношения к нападению.."

    Не удивительно, жить хочет. У ГРУ "руки" длинные. Вообще, не позавидуешь сейчас, конечно, украинским бонзам. Смерть, она такая .., и тонкая, и толстая одновременно.
    1. abacus66 Звание
      abacus66
      +4
      Сегодня, 11:13
      Не удивительно, жить хочет. У ГРУ "руки" длинные.

      Тот факт, что все они до сих пор живы, заставляет усомниться в длине "рук" упомянутой конторы...
      1. Мячик Звание
        Мячик
        +1
        Сегодня, 11:49
        Военные работают по приказу. Поверь: рано или поздно приказ будет, и ВСЕ укрофашисты будут наказаны, никто не уйдёт от ответа.
    2. Joker62 Звание
      Joker62
      +1
      Сегодня, 11:15
      Цитата: Сергей Новиков_3
      У ГРУ "руки" длинные.

      Скорее всего всего его укоротили до уровня размера между ног.
      А произшло во время у руля г-на Табуреткина (А.Э.Сердюков, если что...), когда правил ВВП... Вот у кого нужно спрашивать за такие дела...
    3. роман66 Звание
      роман66
      0
      Сегодня, 11:47
      . У ГРУ "руки" длинные.

      Ох, не смешите! Длины не хватает, даже задницу свою почесать
    4. VovaVVS Звание
      VovaVVS
      0
      Сегодня, 12:10
      С чего это? Боялись после первого, а после 4 и "Крокуса" можно уже не боятся: русским все равно
  6. faterdom Звание
    faterdom
    +3
    Сегодня, 11:07
    Он прямо-таки изумлен! Сам по телевизору только узнал.
    Помню Горбачев так отмазывался от любых кровавых событий, разрушающих страну.
  7. alexboguslavski Звание
    alexboguslavski
    +3
    Сегодня, 11:09
    Глава украинского МИДа в очередной подтвердил верную примету — как определить, когда Сибига говорит неправду.

    Все просто: открыл рот — значит врёт!




    Хотя? Говоря о третей силе, Сибига возможно из скромности не назвал ее МИ-6 laughing
  8. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +1
    Сегодня, 11:13
    С новыми подробностями- факт ,что СБУ с получением " незалежности " Украиной создало на территории России широкую сеть своих агентов
  9. Schneeberg Звание
    Schneeberg
    +2
    Сегодня, 11:15
    Интересно, а кто же в него тогда стрелял? Монголы? Или баски?. wink
    1. Zoldat_A Звание
      Zoldat_A
      +6
      Сегодня, 11:27
      Цитата: Schneeberg
      Интересно, а кто же в него тогда стрелял? Монголы? Или баски?. wink

      Как обычно, когда "Украина ни при чём" - марсиане.

      В кого ещё в Москве нужно выстрелить или кого взорвать, чтобы в Киеве ФИЗИЧЕСКИ некому было британские приказы исполнителям транслировать?
      1. Не_боец Звание
        Не_боец
        +1
        Сегодня, 11:40
        Исполнители найдутся всегда. Надо убивать организаторов из Англии.
    2. роман66 Звание
      роман66
      +2
      Сегодня, 11:48
      Ирландских террористов сразу исключаем?
  10. Александр Х Звание
    Александр Х
    +3
    Сегодня, 11:16
    Верю каждому зверю, а xoxлy и ежу погожу.
  11. К-50 Звание
    К-50
    +1
    Сегодня, 11:17
    Киевская хунта продолжает открещиваться от причастности к покушению на генерала Алексеева. Вслед за Зеленским об этом заявил и глава МИД Украины Сибига.

    Ага, ага. То-то одна из причастных прямиком к скакуасам ломанулась, видать за "заработанным".
    Только дурочка не поняла, что ей эти "серебрянники" поперёк глотки встанут, подавится, насмерть. туда ей т вари и дорога!
    1. Личное мнение Звание
      Личное мнение
      +1
      Сегодня, 11:52
      Ага, ага. То-то одна из причастных прямиком к скакуасам ломанулась, видать за "заработанным".
      Хотелось бы узнать подробнее об этом. Не так просто сейчас попасть на Украину из России.
      1. К-50 Звание
        К-50
        0
        Сегодня, 12:31
        Цитата: Личное мнение
        Хотелось бы узнать подробнее об этом. Не так просто сейчас попасть на Украину из России.

        Читайте в новостях по теме. hi
  12. Earl Звание
    Earl
    +4
    Сегодня, 11:20
    Вешали бы предателей прилюдно - меньше было бы желающих продать Родину за пачку печенья и банку варенья.
  13. gridasov Звание
    gridasov
    +2
    Сегодня, 11:22
    Украинская дипломатия весьма слаба в моделирования и анализе событий как процессов. Необходимо думать не только о собственных целях и задачах, но и задачах опонентов в моделях своих интересов. Не зря политику называют искусством интриг, провокаций, шантаж и всех пороков человечества. А дипломатия это элемент процесса внешних взаимоотношений.
  14. alexboguslavski Звание
    alexboguslavski
    +2
    Сегодня, 11:30
    Видео, опубликованное ФСБ.



    За уборщицу сразу схватились, но было уже поздно. Собственно говоря, если по Сибиге украина не при делах, то можно потребовать от нее выдачи Серебрицкой в Россию. Сразу будет видно, кто есть ху (с)
  15. Юрий Иляхин Звание
    Юрий Иляхин
    +3
    Сегодня, 11:33
    Одна пособница сбежала на Украину... 🤔? Недобитый азовец... Уж не его ли отпустили в Турцию и не ему ли , как его ,вспомнил, Абрамович айфончик подарил🤔?
  16. duschman80-81 Звание
    duschman80-81
    +4
    Сегодня, 11:39
    Одни вопросы. Как киллер оказался спокойно в доме? Как эта шалава могла выехать на украину? Почему не охраняют столь серьёзных специалистов? И главный , о каких переговорах может идти речь, после акта терроризма в отношении первого заместителя группы переговорщиков от РФ? С террористом будановым они там договариваются? Самолёты мы видете ли подняли. Самолёты в данной ситуации должны садиться только для заправки, пополнения боезапаса и отдыха лётчиков.
  17. Yustas201a Звание
    Yustas201a
    -1
    Сегодня, 11:42
    Пособница сбежала на 404,а у ГРУ что не хватает мочи ее найти и покарать,не может так у Моссада попросите,эти могут почему то работать по всему земному шарику.
  18. ROSS 42 Звание
    ROSS 42
    +2
    Сегодня, 11:55
    Еще одна пособница сбежала на Украину, которая якобы никакого отношения к этому не имеет.

    А от нас вот так просто можно сбежать на Украину? А СВР об этом знает?
  19. старпом Лом Звание
    старпом Лом
    0
    Сегодня, 12:08
    Стрелявший в генерал-лейтенанта Алексеева киллер оказался уроженцем Западной Украины

    уроженец Тернопольской области Украинской ССР, гражданин России Любомир Корба 1960 года рождения. По данным следствия, он прибыл в Москву в конце декабря прошлого года по заданию украинских спецслужб для совершения теракта.

    гражданство - двойное
  20. ROSS 42 Звание
    ROSS 42
    0
    Сегодня, 12:14
    Да он охренел - вечно недовольная рожа - не причастен Киев - причастен Львов или ещё какое нацистское гнездо...
  21. Matsur Звание
    Matsur
    0
    Сегодня, 12:21
    Верим верим. А чего не верить? Почти святой же человек laughing
  22. gridasov Звание
    gridasov
    0
    Сегодня, 12:30
    Сейчас, как уже фактами доказанное покушение на переговорщика, это компрометация если не сказать нивелирование доверия к опоненту, что естественно повлечет последствия. И это надо давно утвердить в понимании с кем имеете дело. Одним словом - быдлота.
  23. Fangaro Звание
    Fangaro
    0
    Сегодня, 13:00
    Не в защиту синей желтизны...
    В любой стране есть официальная власть и есть те, кто официальной властью недоволен и делают то, что могут. Ещё есть те, кто официальной власти угождают так, как слышат. "Как надоел этот Тарас со своей критикой!". "Какая ..... Тараса вчера прибила?!". " Так Вы же сказали надоел.". "И что?! Он хоть говорил, что я неправильно делаю. А теперь кто скажет?! Ты, что ли?!"
    То, что подельница сдриснула на Украину, не означает, что на Банковой это планировали.
    Это не значит, что на Банковой наши добрые соседи. Это значит, что на каждого "вождя" найдется много воискренне верующих в святость дьявольских поступков.