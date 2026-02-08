ВСУ применяют для сбросов с дронов малые авиационные боеприпасы серии БАМ
Военнослужащие ВСУ применяют для сбросов с дронов малые авиационные боеприпасы серии БАМ. Распространены модели БАМ 0,5 и БАМ 0,5к.
Информацию о них можно найти на ресурсах противника.
Носителями таких боеприпасов являются малоразмерные беспилотники ВСУ. Обе модели имеют длину 300 мм и диаметр 47 мм. Разница между ними заключается в том, что первая является осколочной, а вторая – бронебойной.
БАМ 0,5 начинен примерно 300 граммами осколков сферической формы. Масса каждого составляет 0,9 г. Его общая масса – 510 граммов, из которых 47 граммов – это взрывчатка. При этом эффективность поражения ростовой мишени на расстоянии пяти метров от места сброса составляет 50 процентов. Подрыв инициируется при помощи электроники и двух датчиков – головного контактного и донного пьезоэлектрического. Питается эта система от аккумуляторной батареи емкостью 1250 миллиампер-часов. Рабочее напряжение – 3,2-4 В.
Общая масса БАМ 0,5к немного больше – 530 граммов. Взрывчатое вещество боеприпаса весит 54 грамма, а облицовка – 15 г. На нем размещены такие же датчики, как и на БАМ 0,5, питающиеся от аналогичной батареи. Боеприпас способен пробивать лист брони толщиной до 40 мм.
Обе модели защищены от несанкционированного подрыва. Боеприпасы были приняты на вооружение ВСУ в 2023 году.
Кроме того, в армии Украины используют для сбросов с БПЛА и другие стандартные боеприпасы. В частности, украинские военные располагают малыми осколочными бомбами МОА-120, МОА-400 и МОА-900. Их общая масса составляет соответственно 2,4, 4 и 9,2 килограмма.
