ВСУ применяют для сбросов с дронов малые авиационные боеприпасы серии БАМ

Военнослужащие ВСУ применяют для сбросов с дронов малые авиационные боеприпасы серии БАМ. Распространены модели БАМ 0,5 и БАМ 0,5к.

Информацию о них можно найти на ресурсах противника.

Носителями таких боеприпасов являются малоразмерные беспилотники ВСУ. Обе модели имеют длину 300 мм и диаметр 47 мм. Разница между ними заключается в том, что первая является осколочной, а вторая – бронебойной.

БАМ 0,5 начинен примерно 300 граммами осколков сферической формы. Масса каждого составляет 0,9 г. Его общая масса – 510 граммов, из которых 47 граммов – это взрывчатка. При этом эффективность поражения ростовой мишени на расстоянии пяти метров от места сброса составляет 50 процентов. Подрыв инициируется при помощи электроники и двух датчиков – головного контактного и донного пьезоэлектрического. Питается эта система от аккумуляторной батареи емкостью 1250 миллиампер-часов. Рабочее напряжение – 3,2-4 В.

Общая масса БАМ 0,5к немного больше – 530 граммов. Взрывчатое вещество боеприпаса весит 54 грамма, а облицовка – 15 г. На нем размещены такие же датчики, как и на БАМ 0,5, питающиеся от аналогичной батареи. Боеприпас способен пробивать лист брони толщиной до 40 мм.

Обе модели защищены от несанкционированного подрыва. Боеприпасы были приняты на вооружение ВСУ в 2023 году.

Кроме того, в армии Украины используют для сбросов с БПЛА и другие стандартные боеприпасы. В частности, украинские военные располагают малыми осколочными бомбами МОА-120, МОА-400 и МОА-900. Их общая масса составляет соответственно 2,4, 4 и 9,2 килограмма.
  1. BAI Звание
    BAI
    +1
    Сегодня, 11:33
    А у нас есть специализированные беприпасы для дронов заводского изготовления, или все подряд приходится подвешивать?
    1. Мячик Звание
      Мячик
      +2
      Сегодня, 11:39
      Всё у нас есть. И заводского производства, а не эта тяп-ляп кустарщина из пластиковой бутылки.
      1. Васян1971 Звание
        Васян1971
        +1
        Сегодня, 11:58
        Цитата: Мячик
        а не эта тяп-ляп кустарщина из пластиковой бутылки.

        Какая разница, чем тебя убьют или покалечат - высокотехнологичным гаджетом или отломанной от табуретки ножкой?
    2. d.zacharith Звание
      d.zacharith
      +1
      Сегодня, 12:04
      Есть естественно и у нас
    3. Nikolaevich I Звание
      Nikolaevich I
      +1
      Сегодня, 12:24
      Цитата: BAI
      А у нас есть специализированные беприпасы для дронов заводского изготовления, или все подряд приходится подвешивать?

      Да,есть ! Есть и заводского производства (кстати, близкие по весу и размерам к описанным здесь в статье...),есть и "самопал" ,и есть трофеи ! ( Почему "кустарят" -сейчас точно сказать не могу... Причины могут быть разные ! Иногда "заводских" поставок может не хватать ... а иногда , уверенность в том,что если хочешь иметь "идеальные" ,,сбросы,, ,то лучше сделать самому ! ) Кстати, в моём архиве должны быть "номенклатурные" таблицы "заводских" авиационных боеприпасов !
    4. Тестов Звание
      Тестов
      0
      Сегодня, 12:40
      BAI, наберите в поисковике: "боеприпасы серии ОФСП:-05-Б133 (-А133) или -0,8-А133, или -1,7-А133, или -2,5-А133"; " можно набрать "ПТАБ-2,5 для сброса с дронов" или "ВОГ-17 для сброса с дронов".
      Ну, а фронтовых самоделкиных опыта...:На любом языке найдёте всё, что душе Вашей больше нравится: гранаты ручные, гранаты гранатомётов автоматических, мины миномётов, мины противотанковые и т.д....Правда, чуть позже, после поисков в сети, встреча с профессионально любопытными операми возможна...
  2. Дедок Звание
    Дедок
    +4
    Сегодня, 11:34
    ВСУ применяют для сбросов с дронов малые авиационные боеприпасы серии БАМ

    а с виду - поллитровая бутылка из под воды, начиненная охотничьей картечью...
    т.е себестоимость производства - минимальна
  3. роман66 Звание
    роман66
    +2
    Сегодня, 11:40
    осколков сферической формы.

    Это называется картечь или шрапнель. lol
    1. AlexTss Звание
      AlexTss
      0
      Сегодня, 12:32
      "Готовые Поражающие Элементы" hi