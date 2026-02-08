Стрелявший в генерала оказался заброшенным в Россию уроженцем Западной Украины
Стрелявший в генерал-лейтенанта Алексеева киллер оказался уроженцем Западной Украины, это следует из сообщения Следственного комитета России.
СК опубликовал официальное заявление о ходе расследования уголовного дела по факту покушения на генерал-лейтенанта Минобороны России Владимира Алексеева. Согласно ему, исполнителем покушения является уроженец Тернопольской области Украинской ССР, гражданин России Любомир Корба 1960 года рождения. По данным следствия, он прибыл в Москву в конце декабря прошлого года по заданию украинских спецслужб для совершения теракта.
Попытка Корбы уйти из России через Объединенные Арабские Эмираты не удалась, он был задержан в Дубае в результате совместных действий компетентных органов ОАЭ и России. Он уже доставлен в Москву.
Установлено, что Корба прибыл в Москву в конце декабря прошлого года по заданию спецслужб Украины для совершения теракта.
На данный момент в отношении Корбы принято решение об аресте, ему предъявлено обвинение по нескольким статьям. Следственные и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств преступления, а также розыск организаторов преступления, продолжаются.
