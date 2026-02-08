Стрелявший в генерала оказался заброшенным в Россию уроженцем Западной Украины

Стрелявший в генерала оказался заброшенным в Россию уроженцем Западной Украины

Стрелявший в генерал-лейтенанта Алексеева киллер оказался уроженцем Западной Украины, это следует из сообщения Следственного комитета России.

СК опубликовал официальное заявление о ходе расследования уголовного дела по факту покушения на генерал-лейтенанта Минобороны России Владимира Алексеева. Согласно ему, исполнителем покушения является уроженец Тернопольской области Украинской ССР, гражданин России Любомир Корба 1960 года рождения. По данным следствия, он прибыл в Москву в конце декабря прошлого года по заданию украинских спецслужб для совершения теракта.



Попытка Корбы уйти из России через Объединенные Арабские Эмираты не удалась, он был задержан в Дубае в результате совместных действий компетентных органов ОАЭ и России. Он уже доставлен в Москву.

Установлено, что Корба прибыл в Москву в конце декабря прошлого года по заданию спецслужб Украины для совершения теракта.


На данный момент в отношении Корбы принято решение об аресте, ему предъявлено обвинение по нескольким статьям. Следственные и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств преступления, а также розыск организаторов преступления, продолжаются.
  1. BAI Звание
    BAI
    +13
    Сегодня, 11:30
    Попытка Корбы уйти из России через Объединенные Арабские Эмираты не удалась, он был задержан в Дубае в результате совместных действий компетентных органов ОАЭ и России. Он уже доставлен в Москву.

Именно удалась. Он успел покинуть Россию. Летел бы в Израиль, его бы не выдали

    Именно удалась. Он успел покинуть Россию. Летел бы в Израиль, его бы не выдали
    1. poquello Звание
      poquello
      0
      Сегодня, 12:26
      Цитата: BAI
      Попытка Корбы уйти из России через Объединенные Арабские Эмираты не удалась, он был задержан в Дубае в результате совместных действий компетентных органов ОАЭ и России. Он уже доставлен в Москву.

      Именно удалась. Он успел покинуть Россию. Летел бы в Израиль, его бы не выдали

      а с чего бы он через ОАЭ полетел?
      1. Piramidon Звание
        Piramidon
        +1
        Сегодня, 12:45
        Цитата: poquello
        Именно удалась. Он успел покинуть Россию. Летел бы в Израиль, его бы не выдали

        Да слинял бы вместе с сообщницей в/на Украину и поминай, как звали.
        1. poquello Звание
          poquello
          +2
          Сегодня, 12:47
          Цитата: Piramidon
          Цитата: poquello
          это не моя фраза


          это не моя фраза
          Цитата: Piramidon
          Да слинял бы вместе с сообщницей в/на Украину и поминай, как звали.

          сообщницу в тот момент ещё не искали
      2. bayard Звание
        bayard
        0
        Сегодня, 13:05
        Цитата: poquello
        а с чего бы он через ОАЭ полетел?

        Наверное рейсы чаще из России , через РАЭ сейчас многие летают . Просто удобней было подгадать ретировку под удобный рейс и выдать себя за семейную пару вылетающую на отдых .
  2. Охотовед 2 Звание
    Охотовед 2
    +10
    Сегодня, 11:32
    В конце декабря прибыл и успел получить гражданство России? Это кто нему так помог?
    1. Kotofeich Звание
      Kotofeich
      +5
      Сегодня, 11:35
      Прибыл в Москву! Не сказано, что прибыл в Россию.
    2. Иван Иванов_36 Звание
      Иван Иванов_36
      0
      Сегодня, 11:35
      Да раньше получил, скорее всего.
    3. Aken Звание
      Aken
      +23
      Сегодня, 11:36
      Проблемы с получением гражданства возникают только у этнических русских. Остальным дают быстро и с радостью.
      Не удивлюсь, если тому то выдал гражданство ЭТОМУ, ничего не будет. Скажет - действовал по инструкции.
      1. Martin Porubcan Звание
        Martin Porubcan
        +6
        Сегодня, 12:47
        Вы правы, но ситуация здесь та же. Я гражданин Словацкой Республики, но 30 лет назад, после распада Чехословакии, я остался жить в Чехии. У меня есть жена и трое взрослых детей, все они имеют чешское гражданство, но я единственный со словацким гражданством. У меня здесь своя компания, я плачу налоги, у меня работают люди, но получить здесь гражданство возможно, хотя и очень сложно. Для различных иммигрантов из Украины и чернокожих из Африки это происходит легко и быстро, якобы в интересах государства. Государство, похоже, мной не интересует.
        1. Aken Звание
          Aken
          0
          Сегодня, 12:50
          Русскому для получения гражданства Германии требуется 10 лет.
          Что до негров, так это осознанная политика замещения белых.
          Трамп вот только взбунтовался. Единственный.
      2. carpenter Звание
        carpenter
        0
        Сегодня, 12:49
        Цитата: Aken
        Проблемы с получением гражданства возникают только у этнических русских.

        Вот поэтому я и есть ЛБГ.
        1. Aken Звание
          Aken
          +1
          Сегодня, 12:54
          Такие истории на просторах интернета всплывают постоянно. Их слишком много, чтобы быть случайностью. Просматривается крепкая рука государства.
    4. alexboguslavski Звание
      alexboguslavski
      +5
      Сегодня, 11:38
      Он его еще в прошлом веке мог получить при обмене советских паспортов. проживая на тот момент на территории РФ.
      1. Piramidon Звание
        Piramidon
        0
        Сегодня, 12:50
        Если вспомнить как легко раздавали российские паспорта на Донбассе, то ничего удивительного в том, что в России сейчас находится много "спящих агентов" СБУ. Живет в каком-нибудь Мухоске с российским гражданством и по команде из центра выезжает на задание
    5. роман66 Звание
      роман66
      +9
      Сегодня, 11:38
      Алексей, а ты всерьез считаешь, что в органах власти нет предателей? Хоть за деньги, хоть по залету? Это не Сталинская гвардия
      1. Imperor_Alive Звание
        Imperor_Alive
        +6
        Сегодня, 12:08
        Можно подумать, в "сталинской гвардии" не было предателей...
        1. poquello Звание
          poquello
          0
          Сегодня, 12:36
          Цитата: Imperor_Alive
          Можно подумать, в "сталинской гвардии" не было предателей...

          с 1939-го года в Советском Союзе работала целая сеть немецких шпионов МАКС
      2. poquello Звание
        poquello
        0
        Сегодня, 12:34
        Цитата: роман66
        Алексей, а ты всерьез считаешь, что в органах власти нет предателей? Хоть за деньги, хоть по залету? Это не Сталинская гвардия

        )))))))))))) дудадудаду Владимир Минишкий в ГКО соврать не даст ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
    6. ZovSailor Звание
      ZovSailor
      0
      Сегодня, 11:45
      Охотовед 2
      Сегодня, 11:32
      В конце декабря прибыл и успел получить гражданство России? Это кто нему так помог?[b][/b]

      hi Надо бы передать доказательства причастности вражеских сил по препятствованию мира, об их неуважении Дону и доставить инофрмацию непосредственно рыжему нарциссу в Фашингтон и кураторам бандеронацистов в Ландон и MI 6 - директору бандеронацистского происхождения мадам Блейз Метревели. angry
      1. carpenter Звание
        carpenter
        0
        Сегодня, 12:53
        Цитата: ZovSailor
        MI 6 - директору бандеронацистского происхождения мадам Блейз Метревели.

        Где их только нет, как тараканы расползлись по миру.
    7. Андрей Николаевич Звание
      Андрей Николаевич
      +1
      Сегодня, 12:24
      У нас скоро паспорта, ведрами, раздавать будут. Как в Запорожской и Херсонской области. А потом, силовики будут лет 30 « новых граждан» отлавливать.
      1. Martin Porubcan Звание
        Martin Porubcan
        -1
        Сегодня, 12:49
        Да, предоставление гражданства за хорошее поведение было бы правильным, но только после 10 лет пребывания в интеграционном лагере на Дальнем Востоке.
    8. carpenter Звание
      carpenter
      0
      Сегодня, 12:47
      Цитата: Охотовед 2
      В конце декабря прибыл и успел получить гражданство России? Это кто нему так помог?

      Кроме того, в Москве был задержан пособник предполагаемого преступника Виктор Васин, 1959 года рождения.
  3. Иван Иванов_36 Звание
    Иван Иванов_36
    +1
    Сегодня, 11:34
    Ну тут вопрос больше не к ФСБ, а к Путину и власти. Они пустили всех без разбора на территорию.
    1. Дедок Звание
      Дедок
      -3
      Сегодня, 11:36
      Ну тут вопрос больше не к ФСБ,

      а нынче погранвойска - самостоятельны в выборе решений?
      погранцы - пропустили...
      1. Иван Иванов_36 Звание
        Иван Иванов_36
        -7
        Сегодня, 11:37
        Так в том и дело, что несамостоятельны. Была команда от Путина и всех пускали.
      2. Владимир М Звание
        Владимир М
        -1
        Сегодня, 11:44
        У нас давно уже нет погранвойск. Отсюда и проблемы в этой области.
    2. Светлан Звание
      Светлан
      -3
      Сегодня, 11:43
      За окошком дождь и град. Это Путин виноват!
      Кошка бросила котят - Это Путин виноват,
      Зайку бросила хозяйка - Кто виновен, угадай-ка!
      Вот кончается доска У несчастного бычка,
      Наша Таня громко плачет - Рядом Путин, не иначе!
      1. Martin Porubcan Звание
        Martin Porubcan
        +3
        Сегодня, 12:53
        Звучит смешно, но наши чешские СМИ пишут то же самое. Во всём плохом виноват Путин. Под влиянием нашей пропаганды я начинаю думать, что Путин также виноват в том, что моя жена нашла любовника :):):):):):):):):):):):):):):):):):):):):)
    3. Ныробский Звание
      Ныробский
      +2
      Сегодня, 12:13
      Цитата: Иван Иванов_36
      Ну тут вопрос больше не к ФСБ, а к Путину и власти. Они пустили всех без разбора на территорию.

      Справедливости ради надо отметить то, что въезжал он не через Кремль.
      Сейчас единственным легальным окном для въезда украинцев в Россию является Шереметьево-2, так что этот вопрос надо всё таки адресовать к ФСБ. Хотя да, полностью снимать вину с властей нельзя т.к. законотворческая деятельность в её руках.
      В Шереметьево, прежде чем дать добро на въезд в Россию, всех въезжающих проверяют на их "принадлежность и причастность" к ВСУ, нац.формированиям со шмоном их аккаунтов в соц.сетях, восстанавливая даже то, что они успели зачистить из своей истории. Достаточно одного лайка под антироссийским комментом, что бы получить отказ на въезд. А этот чертила, к тому же коренной западэнец, въехал и больше месяца болтался вне поля зрения, пока не отметился совершением покушения со стрельбой. Понятно же, что въезжал он без оружия и эту волыну, как и прочее содействие и инструктаж, он получал уже на территории России, а стало быть ещё есть , что и куда копать.
      Полностью заколотить окно в Шереметьево-2 тоже нельзя т.к. у тех же жителей украины которых бандерлоги "эвакуировали" с оккупированных территорий ЛДНР просто не останется иного способа вернуться к себе домой и к родственникам, что они делают сейчас через территорию других стран с которыми есть авиасообщение.
      Надо что то менять в работе с въезжающими. Обязать что бы в течение суток он встал на учёт в ОВД, в течение 3-х суток сообщил в органы где остановился, в течение 10 дней куда и к кому устроился работать, и т.д. и т.п. с ежедневной отметкой у участкового. Можно и браслет на ногу нацепить, пусть полгода с ним дружит, а если всё тип топ, то тогда можно и... "перецепить, с ноги на руку, ещё на полгода". А у нас получается так, что въехал и вали куда хочешь, болтайся где хочешь, делай что хочешь winked
      1. Иван Иванов_36 Звание
        Иван Иванов_36
        +1
        Сегодня, 12:20
        Он - гражданин России. И никакую фильтрацию не проходил. Вы чем там думаете? И получил гражданство, когда всех без разбора пускали с Украины и раздавили паспорта по политическим мотивам.
        1. Ныробский Звание
          Ныробский
          0
          Сегодня, 12:27
          Цитата: Иван Иванов_36
          Он - гражданин России. И никакую фильтрацию не проходил. Вы чем там думаете?

          Дерзить не надо. Я думаю так, что любой чертила, независимо от гражданства, имеющее отношение к стране воюющей с Россией, в данном случае уроженец Западной украины, должен проходить фильтрацию и иметь оперативное сопровождение. Вот о чём я думаю.
          Я бы их ещё на месяц определял в карантинное учреждение, что бы навести уточняющие справки.
      2. мазута Звание
        мазута
        +1
        Сегодня, 12:22
        Они общались с "нашим"отставником ВМФ,делали переводы друг другу денежных средств,65 летний Виктор Васин где только не отметился с комментариями.Так кто и как проверял все связи киллера Корбу Любомира болтающегося между Россией и Украиной?
        1. Ныробский Звание
          Ныробский
          0
          Сегодня, 12:29
          Цитата: мазута
          Они общались с "нашим"отставником ВМФ,делали переводы друг другу денежных средств,65 летний Виктор Васин где только не отметился с комментариями.Так кто и как проверял все связи киллера Корбу Любомира болтающегося между Россией и Украиной?

Ответил чуть выше. hi

          Ответил чуть выше. hi
    4. Аскольд65 Звание
      Аскольд65
      +1
      Сегодня, 12:23
      Цитата: Иван Иванов_36
      Ну тут вопрос больше не к ФСБ, а к Путину и власти. Они пустили всех без разбора на территорию.

      Как мне представляется, предоставлением гражданства должен заниматься специальный Департамент по миграции и натурализации (ДМиН).
      1. Сначала претендент на паспорт РФ должен получить разрешение на проживание по определённым пунктам закона.
      2. Только после этого может получить ВНЖ по ещё более ограниченным статьям.
      3. А прожив не менее 10-и лет с ВНЖ может получить паспорт. НО..... Для этого при федеральных округах должна быть спец. комиссия ДМиН в виде жюри из 12-и человек известных граждан, где претендент должен пройти "кастинг" с представлением справок от МВД, ФСБ и налоговой. А так же неплохо ещё и рекомендации от граждан РФ, которые с ним имели дело.
    5. poquello Звание
      poquello
      0
      Сегодня, 12:43
      Цитата: Иван Иванов_36
      Ну тут вопрос больше не к ФСБ, а к Путину и власти

      какой такой вопрос? бабка с полона вернулась плачет, а никто не гарантирует что не завербована, и так со всеми
  4. убей фашиста Звание
    убей фашиста
    +3
    Сегодня, 11:40
    Работой спецслужбы будут загружены на долгие годы вперед даже после окончания СВО. Надо пересматривать УК и пенитенциарную систему. Чтобы бандеровская мерзость не выходила из мест заключения.
  5. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +2
    Сегодня, 11:40
    Фильтр в Шереметьево СБУ научились обходить .И сколько таких вьехало ,как он так быстро получил Российский паспорт?Действительно патриоты России из зарубежья годами над этим бьются !!!!
    1. Иван Иванов_36 Звание
      Иван Иванов_36
      0
      Сегодня, 11:44
      Он раньше получил гражданство. С 2013 года начал приезжать в Россию. Сейчас его никто бы не пустил и фильтрацию он не прошел бы.
      1. tralflot1832 Звание
        tralflot1832
        +2
        Сегодня, 12:47
        bully Спасибо.Доигрались в двойное гражданство Украина - Россия.До меня доходили ,через третьи руки что украинцев с паспортом России не берут ТЦК в " космонавты " на ЛБС.Это палка с двумя концами .
    2. Винни76 Звание
      Винни76
      +1
      Сегодня, 11:57
      Цитата: tralflot1832
      Фильтр в Шереметьево СБУ научились обходить .

      Мужик 60 года рождения. Вполне мог не дружить с интернетом и соц сетями.. Соответственно никакого компромата.
      1. мазута Звание
        мазута
        0
        Сегодня, 13:02
        Отлично он со всем дружил,общались с нашим предателем Васиным,обменивались переводами денежных средств.Без элементарных знаний и навыков сейчас не проживёшь,тем более не рванёшь по быстрому в ОАЭ.
  6. Светлан Звание
    Светлан
    +8
    Сегодня, 11:42
    1960 года рождени. То есть он ходил в школу и сформировался в СССР (но в западной Украине)
    И это ответ тем, кто говорит, что запад охмурил только молодняк, только тридцатилетних. И что инфильтрация излишня
    1. Gerome Звание
      Gerome
      -1
      Сегодня, 11:52
      Да секта свидетелей Адного народа - это невменяемые, ничего не хотящие узнавать, которые черпают информацию об украинцах из пропаганды на ТВ. С Совка привыкли повторять про братские народы как попугаи, так и продолжают эту мантру. Это легче, чем думать или комменты почитать на украинских ресурсах.
      1. Светлан Звание
        Светлан
        +3
        Сегодня, 11:59
        Таджики, узбеки и другие азиатские народы, это другие народы. А белорусы, россияне и украинцы это да, один народ, искусственно разделенный на разные государства.Мы говорим на одном языке и выросли на одинаковых сказках.
        Есть вопросы только к западенцам.
        1. Gerome Звание
          Gerome
          -2
          Сегодня, 12:32
          Типичная гос. пропаганда. Американцы с англичанами говорят на одном языке, означает ли это, что они - один народ?
          А когда же русских искусственно разделили на три народа?
          1. Светлан Звание
            Светлан
            +1
            Сегодня, 12:40
            Нет, в данном случае это два народа, так как Штаты хоть и говорит на английском, но это страна эмигрантов, населенная миллионами выходцев из Азии, Китая и континентальной Европы
            1. Gerome Звание
              Gerome
              0
              Сегодня, 12:50
              Тогда язык - не аргумент.
    2. Ivan№One Звание
      Ivan№One
      0
      Сегодня, 12:03
      Страны в которой он ходил в школу нет уже 35 лет.
      И он даже дольше жил не в СССР, если вы проведёте простейщие вычисления
      Ну раз подняли эту тему, надо поднимать ее полностью?
      1. Gerome Звание
        Gerome
        0
        Сегодня, 12:49
        Ой! А кто же развалил СССР в 1991-ом? Не те ли, кого этот СССР взрастил и воспитал? Или это инопланетяне прилетели, и сгубили такую "великую" страну?
  7. Eug Звание
    Eug
    0
    Сегодня, 11:43
    А как он фильтрацию прошел в Домодедово? Для граждан Украины , желающих въехать в Россию, она обязательна и весьма жесткая.
    1. Иван Иванов_36 Звание
      Иван Иванов_36
      +4
      Сегодня, 11:54
      Паспорт Российский показал и проехал.
    2. Светлан Звание
      Светлан
      +1
      Сегодня, 12:07
      Погранцы такие же люди, и читать мысли не могут. А разведка специальная готовит как отвечать на вопросы погранцов чтобы пройти все эту инфильтрацию.
  8. Vlad Gor Звание
    Vlad Gor
    0
    Сегодня, 11:43
    Такое впечатление, что его уже вели спецслужбы и в РФ, и в ОАЭ. Поэтому так быстро нашли преступников.
  9. Incvizitor Звание
    Incvizitor
    0
    Сегодня, 11:45
    Когда в 2022 набираешь всех хвостоголовых без разбору это норма.
  10. Ivan№One Звание
    Ivan№One
    0
    Сегодня, 11:47
    Ой, "оказался". Кто бы мог подумать?
    Так там и тетка пишут, что из 404 родом. Правда не с запада.
  11. Gerome Звание
    Gerome
    -6
    Сегодня, 11:48
    Адин народ? Получайте!
  12. Васян1971 Звание
    Васян1971
    +2
    Сегодня, 12:02
    розыск организаторов преступления, продолжаются.

    А, чего их искать-то? Они у арабов с нами "переговариваются"...request
  13. sgrabik Звание
    sgrabik
    0
    Сегодня, 12:06
    По всему происходящему видно что у нас отсутствуют всякие препятствия для проникновения в нашу страну всяких мерзавцев, прибывающих к нам с враждебными намерениями, вот это и огорчает, и даже пугает, граница как дырявое дышло, приезжай, кто хочешь, никому не откажем, при этом нет никакого необходимого контроля, а в данный момент он должен быть гораздо выше и строже, чем в мирное время.
  14. Nikolaevich I Звание
    Nikolaevich I
    -1
    Сегодня, 12:08
    С начала этого века в Россию прибыли миллионы xoxлoв ! Сколько среди них штатных агентов СБУ ,остаётся дишь "воображать" ! (Может когда-нибудь и удастся это "уточнить" ...когда в руки ФСБ попадут архивы СБУ !) А идейных "пробандеровцев" ещё больше ! ( В Россию многие из таких перебрались ,лишь из-за того,чтобы не попасть в окопы под пули и снаряды русской армии ! Куда комфортнее орать :"Слава Украине!" со шматом сала в руках -чем реально проливать кровь и гибнуть в грязных окопах за эту "славу" ! ) Я думаю,что до половины из этих хохломиллионов -потенциальные предатели России !
  15. север 2 Звание
    север 2
    +2
    Сегодня, 12:08
    параллельно с рассказами про агентов СБДН -Службы Безопасности Дружественного Народа , следовало бы рассказать про то , как эти эти агенты так легко подбирается не кому то там попало в погонах , а аж генерал-лейтенанту из одной из самых секретных разведок- Военной Разведки ГШ . В нормальной стране про таких людей из таких разведок знают всего несколько человек в стране и только из высшего руководства . А тут какой то "фрукт" недавно приехавший в Москву уже знает всё- фамилию, должность , звание , адреса службы и домашний ,распорядок дня , знает "в лицо "!!! И это про заместителя Начальника Военной Разведки Генерального Штаба??? Вот про такое разгильдяйство такой важной разведки тоже следовало бы рассказать , а не только про террористах ею пользующихся .
  16. Misza1963 Звание
    Misza1963
    0
    Сегодня, 12:13
    No i to jest przyszłość. Tak wygląda, dopóki nie pozbycie się Ukraińców u siebie i dopóki oni będą na zachodniej Ukrainie sponsorowani przez zachód, a pewnie głównie Polskę, i będą czuć się tam swobodnie.
    To jest Wasz największy problem.
    Oni nigdy nie przestaną, a wręcz będą coraz bardziej niebezpieczni. Zachód będzie im sprzyjał, a to oznacza nie kończąca się terrorystyczną wojnę. Czeczenów można było jakoś spacyfikować, dając im zabawki i możliwośc cieszenia się swoboda w ramach kryminalnych interesów. Są dziś lojalni.
    Ale ci?!
    Nigdy.
    Polska wieku XVII, sama dysfunkcyjna, nie mogąc, czy raczej nie chcąc, ich kupić, stałe miała z nimi olbrzymie problemy. Bandyci nie znali granic. Napadali Turcję, Tatarów, Wołoszczyznę, Mołdawię...stałe niesyci łupów, gdyż stałe je tracili na zabawy i pijaństwo.
    Niszczyli międzynarodowe układy, mieli za nic swych wodzów, poniżali swoje kobiety, byli bezkarni.
    Aż przyszedł car.
    I zrobił porządek.
    Tego Wam nigdy nie zapomną.
    Ich trzeba potraktować jak zarazę. Bez litości. Podzielić rzecz prosta, a później dać im się samym mordować.
    Pilnować i nie dawać okazji ani tym bardziej próbować wykorzystać.
    A że macie u siebie ich V kolumnę?
    To oczywiste.
    I czas się tym zająć.
    Popatrzcie na Polskę dziś. Ukraińcy bardzo szybko opanowują ja. Są już w rządzie, mają swoich ludzi wszędzie. I to oni będą tych bandytów opłacać.
    Nie liczcie na to, że ich przekupicie. Oni wezmą i nadal będą robić to samo.
    Jeśli jeszcze nie znacie, to poczytajcie ich Doncowa, postać nie dostrzeganą,a bardzo ważna.
    I nigdy nie ustawajcie
  17. Объяснятор Звание
    Объяснятор
    +2
    Сегодня, 12:16
    Данное происшествие навивают вот что,- если за дело возьмутся серьезные спецслужбы -ЦРУ или Моссад?...что будет?
  18. Vulpes Звание
    Vulpes
    0
    Сегодня, 12:22
    Проходной двор, в который превращена вся страна, просто напичкан вражеской агентурой.
  19. rocket757 Звание
    rocket757
    +1
    Сегодня, 12:25
    Что обсуждаем? То, что живём в век, когда информация обо все, обо всех, ЗА РЕДКИМ ИСКЛЮЧЕНИЕМ, гуляет по простора инета или продаётся там же... да так считай, если не везде, то много где!!!
    Увы, наша страна ещё не прошла свой путь по восстановлению порядка как во внутренних делах, так и во внешних! И это при том, что общество разделено/не консолидировано по многим вопросам/проблемам!
    Попробуй власть "закручивать гайки" в попытках наведения порядка, так сразу вопли начнутся... впрочем, начни либерализацию/ослабление контроля, так такие же вопли начнутся уже с другой стороны...
    В результате, имеем то, что имеем...
  20. nobody75 Звание
    nobody75
    +1
    Сегодня, 12:34
    Обратите внимание, что террорист - глубоко "советский человек". Выросший в СССР! Никто ему мозги не промывал... Он всегда таким был.
    С Уважением
  21. Правдодел Звание
    Правдодел
    0
    Сегодня, 12:36
    Стрелявший в генерала оказался заброшенным в Россию уроженцем Западной Украины

    Ну, требуется, требуется возвращение смертной казни за такие преступления и предательство!!!
    И вот вопрос: кто не дает вернуть в России смертную казнь!? Ответ очевиден: либерасты...
    Проверка "на вшивость" на границе России - вопрос: чей Крым?
    Проверка "на вшивость" в России: вы за смертную казнь или против!?
    1. евгений-дальневосточник Звание
      евгений-дальневосточник
      +1
      Сегодня, 13:01
      Против смертной казни лично Владимир Владимирович. Получается он главный либерал в РФ?
      1. Gerome Звание
        Gerome
        0
        Сегодня, 13:27
        Соратник либерала Собчака laughing
  22. Scientist_ Звание
    Scientist_
    -1
    Сегодня, 12:37
    заброшенным в Россию

    Ночью с парашютом с самолёта сбросили?
  23. Scientist_ Звание
    Scientist_
    -1
    Сегодня, 12:40
    Цитата: Vlad Gor
    Такое впечатление, что его уже вели спецслужбы и в РФ, и в ОАЭ. Поэтому так быстро нашли преступников.

    Может просто первого попавшегося схватили чтобы отчитаться. На месте с поличным не взяли. А того ли сейчас взяли?
    1. евгений-дальневосточник Звание
      евгений-дальневосточник
      0
      Сегодня, 13:15
      А как мы узнаем? Главное чтоб граждане были удовлетворены "поимкой преступника".
  24. Andobor Звание
    Andobor
    +1
    Сегодня, 12:40
    У стрелка было минимум двое соучастников (граждан России) — Зинаида Серебрицкая (наводчица, проживавшая в одном доме со Степанычем) и экс-офицер ВМФ РФ Виктор Васин. Роль которого пока не указана, но который (согласно записей в социальных сетях и финансовым отчетам) уже очень давно имел не только антивластные настроения, но и проблемы в финансовой сфере.
    Половину ленты ВО нужно хватать и сажать, - недовольных властью и с финансовыми проблемами.
    1. Gerome Звание
      Gerome
      -1
      Сегодня, 13:14
      А давай тебя посадим за то, что не идёшь на СВО ради любимой тобой власти. Там без тебя Славянск никак не могут освободить. Не хочешь воевать за особняки чиновников на Рублёвке и в Испании? Не хочешь воевать за детишек элиты, которые живут, и учатся на западе? Что-то ты подозрительный - посадить!
  25. Scientist_ Звание
    Scientist_
    +1
    Сегодня, 12:44
    Надо было ещё в 2014 году создавать базу данных на бандеровцев. Они тогда активно пиарились в соцсетях и блогах. Многих убийц удалось бы задержать на границе.
  26. Игорь Белобров Звание
    Игорь Белобров
    +2
    Сегодня, 12:51
    И вот все просто. Уроженец западной Украины с таким имечком получает гражданство РФ????? Продажные твари из миграционных служб, В МВД этих тварей как блох на собаке.
  27. Vadim Isaev Звание
    Vadim Isaev
    -2
    Сегодня, 12:54
    Террорист в 66 лет? Сомнительно. Что-то другое,, Впрочем, разберутся.
  28. евгений-дальневосточник Звание
    евгений-дальневосточник
    -2
    Сегодня, 12:59
    Первое впечатление -- шняга! При таких заказах на убийство исполнителя убирают быстро. Никто бы ему не дал не то что смыться в район Персидского залива, он бы до аэропорта не доехал. Всё это смахивает на какой то спектакль. Но, взяли так взяли. Он и будет виновным и получит срок.
    1. Gerome Звание
      Gerome
      -1
      Сегодня, 13:04
      При таких заказах на убийство исполнителя убирают быстро

      Зачем убивать исполнителей? Если бы заказчики так делали, то новых кандидатов они бы не смогли найти. Заказчики не бояться, что на них выйдут органы - нет смысла убивать исполнителей.
      1. евгений-дальневосточник Звание
        евгений-дальневосточник
        -1
        Сегодня, 13:11
        Кандидата можно найти при таком варианте. Это может быть наивный человек, это может быть смертельно больной человек, это может быть зависимый человек (нарику не сложно войти в подъезд и выстрелить в спину жертве несколько раз), это может быть идейный человек (фанатик или смертник) Вариантов полно. А ликвидация исполнителя осовобождает заказчика от риска что в случае поимки киллера он расколется. Этож вроде элементарно?
        1. Ivan№One Звание
          Ivan№One
          0
          Сегодня, 13:29
          Как можно расколоться, если ничего не знаешь
    2. Иван Иванов_36 Звание
      Иван Иванов_36
      0
      Сегодня, 13:05
      Это кадровый сотрудник спецслужб. Не расходник. Их там двое. А вот нашего - завербовали. Он и есть расходник, по сути.
  29. Иван Иванов_36 Звание
    Иван Иванов_36
    0
    Сегодня, 13:03
    Цитата: Andobor
    (граждан России) — Зинаида Серебрицкая (наводчица, проживавшая в одном доме со Степанычем)

Она тоже с Украины.

    Она тоже с Украины.
  30. Massimo.1 Звание
    Massimo.1
    0
    Сегодня, 13:04
    Bene ,ora interrogatorio duro ed una volta ottenute tutte le notizie utili eliminarlo senza nessuna esitazione. E' venuto il momento di dare dei segnali fortissimi affinché sia da esempio.
  31. Fangaro Звание
    Fangaro
    -1
    Сегодня, 13:07
    Шиштидесятипятилетний киллер.
    Дурман какой то.
    И это спецзадание спецагента для убийства кадрового офицера, выданное кадровыми офицерами вражеского государства?
  32. Gerome Звание
    Gerome
    0
    Сегодня, 13:09
    Надо уничтожать Буданова и Ко и всю Украину, а не городить бесконечные меры безопасности, которые подготовленные западом украинские диверсанты легко обойдут.
  33. Fangaro Звание
    Fangaro
    0
    Сегодня, 13:10
    Цитата: Игорь Белобров
    И вот все просто. Уроженец западной Украины с таким имечком получает гражданство РФ????? Продажные твари из миграционных служб, В МВД этих тварей как блох на собаке.


    А у Вас есть список тех, кого можно рекомендовать принять в МВД, в "миграционные службы"?
  34. Fangaro Звание
    Fangaro
    0
    Сегодня, 13:14
    Цитата: Scientist_
    Надо было ещё в 2014 году создавать базу данных на бандеровцев. Они тогда активно пиарились в соцсетях и блогах. Многих убийц удалось бы задержать на границе.


    Если б знать, что будет Порошенко, а потом Зеленский... Да знать наперед, что будут обманывать... Да знать, чем "швобода всем республикам, областям и народам" закончится... И не случилось бы создавать базу данных на бандеровцев. Может и танцев в 2014-м не случилось бы.
  35. Metallurg_2 Звание
    Metallurg_2
    0
    Сегодня, 13:21
    А у нас до сих пор xoxлов в страну пускают?
    1. евгений-дальневосточник Звание
      евгений-дальневосточник
      0
      Сегодня, 13:29
      Владимир Владмирович до сих пор называет их братским народом!
  36. Earl Звание
    Earl
    +1
    Сегодня, 13:23
    Стрелявший в генерала оказался заброшенным в Россию уроженцем Западной Украины
    Генерал, в которого стреляли, тоже является уроженцем Западной Украины и что теперь?! Его тоже в Россию забросили? Важно не кто где родился, а как не допустить подобного в будущем. Судя по тому, что убийства российских генералов поставлено на поток, никто никаких выводов не делает.
  37. Alexandr Sharapov Звание
    Alexandr Sharapov
    0
    Сегодня, 13:29
    Все об исполнителях покушения на генерала Алексеева

    Любомир Корба — непосредственный исполнитель

    Родился в Тернопольской области Украинской ССР в 1960 году и впоследствии получил российское гражданство. В период с 1993 по 2009 год возглавлял украинско-польскую компанию «Терпол», зарегистрированную в Тернополе. Позднее имел долю в российской компании ООО «Трейдконсалт», занимавшейся оптовой торговлей, которая была ликвидирована в 2010 году. В 2021 году Корба оформил временную регистрацию в городе Нягань Ханты-Мансийского автономного округа.
    Согласно официальной версии Следственного комитета РФ, Корба прибыл в Москву в конце декабря 2025 года по заданию украинских спецслужб для совершения теракта. После покушения через несколько часов покинул территорию России и вылетел в Объединенные Арабские Эмираты. 7-8 февраля 2026 года был задержан в Дубае при содействии правоохранительных органов ОАЭ и экстрадирован в Россию. Замоскворецкий районный суд Москвы избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу.

    Виктор Васин — пособник и связующее звено

    Виктор Васин (1959 года рождения) выступал в роли пособника, обеспечивавшего логистическую и финансовую поддержку исполнителя. Васин окончил Кемеровское училище войск связи и, согласно некоторым источникам, имел прошлое в ВМФ или спецсвязи. В последующие годы занимался строительным бизнесом в Москве и на Алтае, однако его компании — «Инвестстройпроект» и «Строймаркет» — были ликвидированы в 2020 году. На момент покушения против него было возбуждено два исполнительных производства на общую сумму 827 тысяч рублей.
    Ключевым фактором является давнее знакомство Васина с Корбой. По данным из открытых источников, между ними фиксировались денежные переводы на суммы 3 тысячи и 1,5 тысячи рублей. Это подтверждает координацию их действий в подготовке преступления. Кроме того, Васин в социальных сетях публиковал критические комментарии о российских властях и поддерживал экстремистскую организацию ФБК — благодатная почва для вербовки. Васин был задержан на территории Москвы 7 февраля 2026 года. Ему предъявлено обвинение по статье 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа) и статье 222 УК РФ (незаконный оборот оружия).

    Зинаида Серебрицкая — агент внутреннего наблюдения

    Зинаида Серебрицкая (1971 года рождения) играла роль пособника, осуществлявшего наблюдение за генералом Алексеевым. Она проживала в одном жилом комплексе с генералом на Волоколамском шоссе в Москве, что предоставляло ей прямой доступ к информации о его распорядке дня и перемещениях. Серебрицкая находилась в Москве как минимум с 2023 года, о чем свидетельствуют ее публикации в соцсетях. Серебрицкая заселилась непосредственно в тот же дом, где проживал генерал-лейтенант Алексеев. В домовом чате на Волоколамской улице она была очень активно, проявляя гражданскую позицию. Но при этом имела возможность собирать информацию о передвижениях Степаныча и передавать данные киллеру Корбе. Последняя активность Серебрицкой в социальных сетях зафиксирована за два дня до покушения. После совершения преступления она покинула Россию и выехала на территорию Украины.