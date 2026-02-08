Новая система уклонения с ИИ позволит БПЛА СКАТ 350М уходить от дронов врага

Российский разведывательный дрон СКАТ 350М получил систему уклонения от дронов противника. Об этом сообщили в концерне «Калашников».

Специалисты концерна оснастили СКАТ 350М новой системой уклонения от FPV-дронов на основе искусственного интеллекта. Как подчеркивают в концерне, новая система имеет расширенное количество маневров, что поможет беспилотнику эффективнее уклоняться от атак вражеских дронов. Данное новшество применено по требованиям военных.



Беспилотник СКАТ 350М изначально разработан как гражданская модель, однако отлично зарекомендовал себя в зоне СВО. Он предназначен для воздушной разведки местности и сопровождения наземных операций. Работает в связке с ударными дронами, а также наводит на цель ракеты. Имеет аэродинамическую схему «летающее крыло», размах крыла 3,2 м. Запуск с катапульты, приземление парашютным способом. Поэтому конструкция усиленная. В воздухе способен находиться до 4-х часов, поднимаясь на высоту до 5 тысяч метров.
  1. BAI Звание
    BAI
    0
    Сегодня, 12:16
    Беспилотник СКАТ 350М изначально разработан как гражданская модель, однако отлично зарекомендовал себя в зоне СВО.

    Сейчас в Москве идет выставка дронов. Они ВСЕ двойного назначения
    1. Sky Strike fighter Звание
      Sky Strike fighter
      0
      Сегодня, 12:48
      Группа компаний «Беспилотные системы» в конце минувшего года впервые приняла участие в международной авиационно-космической выставке Dubai Airshow 2025, где представила линейку отечественных беспилотников во главе с флагманом Supercam S350 и новейшим скоростным дроном-разведчиком Supercam S180.

      . В компании отметили, что массовое использование дешевых FPV-дронов на передовой требует от разведывательных БПЛА повышенной маневренности и скорости. Supercam S180 за счёт компактного размера, усиленного центроплана и неразъёмного соединения консолей крыла демонстрирует высокую устойчивость, точное управление и достаточную скорость, чтобы уходить от атак таких дронов.


      https://www1.ru/news/2026/02/08/skorostnoi-razvedyvatelnyi-bpla-supercam-s180-sozdavalsia-kak-otvet-na-novye-usloviia-vedeniia-boia.html
    2. ученый Звание
      ученый
      +2
      Сегодня, 13:13
      Цитата: BAI
      Москве идет выставка дронов. Они ВСЕ двойного назначения

      Может и дождемся когда дроны смогут лесные пожары тушить и людей быстро эвакуировать в ЧС.
  2. ROSS 42 Звание
    ROSS 42
    0
    Сегодня, 12:17
    Он предназначен для воздушной разведки местности и сопровождения наземных операций.

    А в его задание можно включить уничтожение опознанного лица?
    Пусть летает и разведывает, а в нужном месте запустит дрон на уничтожение...
  3. poquello Звание
    poquello
    +1
    Сегодня, 12:23
    симпатишная птица
  4. Fangaro Звание
    Fangaro
    0
    Сегодня, 13:27
    Цитата: ROSS 42
    Он предназначен для воздушной разведки местности и сопровождения наземных операций.

    А в его задание можно включить уничтожение опознанного лица?
    Пусть летает и разведывает, а в нужном месте запустит дрон на уничтожение...


    Вы же и сами понимаете, что задание загружается, как в компьютере. И то, что загрузить можно и фото цели. И перезагрузить можно другое фото.
    ФСТЭК не просто буквы. И всякие хакеры не только энтузиазмом живы.