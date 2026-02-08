Новая система уклонения с ИИ позволит БПЛА СКАТ 350М уходить от дронов врага
Российский разведывательный дрон СКАТ 350М получил систему уклонения от дронов противника. Об этом сообщили в концерне «Калашников».
Специалисты концерна оснастили СКАТ 350М новой системой уклонения от FPV-дронов на основе искусственного интеллекта. Как подчеркивают в концерне, новая система имеет расширенное количество маневров, что поможет беспилотнику эффективнее уклоняться от атак вражеских дронов. Данное новшество применено по требованиям военных.
Беспилотник СКАТ 350М изначально разработан как гражданская модель, однако отлично зарекомендовал себя в зоне СВО. Он предназначен для воздушной разведки местности и сопровождения наземных операций. Работает в связке с ударными дронами, а также наводит на цель ракеты. Имеет аэродинамическую схему «летающее крыло», размах крыла 3,2 м. Запуск с катапульты, приземление парашютным способом. Поэтому конструкция усиленная. В воздухе способен находиться до 4-х часов, поднимаясь на высоту до 5 тысяч метров.
