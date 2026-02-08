Промышленный объект в Одессе охвачен пожаром в результате удара

Как сообщает местный мэр Андрей Садовой, во Львове прогремела серия взрывов. Также на Львовщине и в соседней Ивано-Франковской области объявляли воздушную тревогу.

Садовой сообщил, что во Львове повреждения отмечены как минимум на семи промышленных предприятиях:



Очень много повреждено предприятий. Сегодня – больше семи предприятий.

Украинские СМИ сообщают и о других последствиях российских атак.

Так, сегодня ночью сильный прилет зафиксирован в Краматорске, расположенном в оккупированной ВСУ части Донецкой Республики.

Также после удара ВС России на промышленном объекте в Одессе возник сильный пожар. Местные жители слышали взрывы. Незадолго до этого по Одесской области объявили воздушную тревогу. Были поражены несколько объектов, включая морской порт.

Также сегодня около полуночи беспилотники «Герань» успешно атаковали украинский военный аэродром в Миргороде Полтавской области.

А в Харьковской и Днепропетровской областях российские военные поразили несколько железнодорожных узлов.

В Киеве атаки ВС России привели к еще большим проблемам с электроснабжением. Как сообщает пресс-служба украинской энергетической компании ДТЭК, опубликовавшая графики отключения света в столице Украины, они стали еще более частыми. Теперь киевляне будут как-то обходиться без электроснабжения по 20 часов в сутки, тогда как раньше электричество отключали на 15-18 часов в день.


Ситуация в городе в ближайшее время вряд ли улучшится, так как российские удары по инфраструктурным объектам не прекращаются. Для помощи в устранении последствий в Киев привлекаются ремонтные бригады из других регионов Украины.
    Сегодня, 12:42
    ❝ Во Львове прогремела серия взрывов. Также на Львовщине и в соседней Ивано-Франковской области объявляли воздушную тревогу ❞ —
    ❝ По Одесской области объявили воздушную тревогу. Были поражены несколько объектов, включая морской порт ❞ —
    ❝ В Харьковской и Днепропетровской областях российские военные поразили несколько железнодорожных узлов ❞ —
    ❝ В Киеве атаки ВС России привели к еще большим проблемам с электроснабжением ❞ —

    — Кому не досталось, обращайтесь, ещё не вечер ...
    Сегодня, 12:44
    Сильна была советская власть, вон сколько промышленных объектов посторила, не кончаются никак
    Сегодня, 12:49
    "В ночь на 8 февраля БПЛА "Герань" нанес удар по авиабазе Миргород в Полтавской области.

    Налет начался после того, как на авиабазе приземлился транспортный самолет с военным грузом, пишет "Военный обозреватель".

    Ан-124 "Руслан" украинской авиакомпании "Антонов" прибыл из польского Жешува, с грузом из США, уточнила "Герань цветущая". Авиабаза Жешув находится недалеко от украинской границы. Это главный воздушный хаб военных поставок НАТО для ВСУ."
    И каков результат?
    Сегодня, 12:59
    повреждения отмечены как минимум на семи промышленных предприятиях:
    На самом деле все ракеты были сбиты. Не сбили только одну. Вот она по всем семи предприятиям и прошлась. Лемберг (Львов) надо в первую очередь декоммунизировать. Там давно этого хотят.