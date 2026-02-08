Турки усомнились в здравомыслии Зеленского после ударов по танкерам
3 37211
Турки усомнились в здравомыслии Зеленского в частности и всей верхушки киевского режима в общем после нападения на танкеры в Черном море. Об этом пишет турецкая пресса.
Удары украинских безэкипажных катеров по танкерам с российской нефтью у побережья Турции никак не повлияли на отношения Москвы и Стамбула. Все с точностью наоборот, у России и Турции отношения даже улучшились, чего не скажешь об отношениях Стамбула и Киева. По мнению турецких экспертов, своими действиями Зеленский ударил как раз по Турции, что позволяет усомниться в его умственных способностях.
Нападения на гражданские танкеры являются прямым ударом не только по мореходству, но и по всей системе дипломатических отношений, вызывая серьезные сомнения в здравомыслии представителей киевского режима.
Ранее президент Турции Тайип Реджеп Эрдоган жестко раскритиковал удары Украины по танкерам в Черном море. МИД Турции выразил обеспокоенность действиями Киева, заявив, что они угрожают жизни людей, судоходству и окружающей среде, в Киев было отправлено предупреждение о недопустимости атак.
Напомним, что в прошлом году Украина атаковала у побережья Турции два танкера с нефтью и один с растительным маслом.
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено), Кирилл Буданов (внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), Международное общественное движение ЛГБТ и его структурные подразделения признано экстремистским (решение Верховного Суда Российской Федерации от 30.11.2023), «Хайят Тахрир аш-Шам» (признана тер. организацией Верховным Судом Российской Федерации)
«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; Дмитрий Муратов; Михаил Ходорковский; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»
Информация