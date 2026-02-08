Нападения на гражданские танкеры являются прямым ударом не только по мореходству, но и по всей системе дипломатических отношений, вызывая серьезные сомнения в здравомыслии представителей киевского режима.

Турки усомнились в здравомыслии Зеленского в частности и всей верхушки киевского режима в общем после нападения на танкеры в Черном море. Об этом пишет турецкая пресса.Удары украинских безэкипажных катеров по танкерам с российской нефтью у побережья Турции никак не повлияли на отношения Москвы и Стамбула. Все с точностью наоборот, у России и Турции отношения даже улучшились, чего не скажешь об отношениях Стамбула и Киева. По мнению турецких экспертов, своими действиями Зеленский ударил как раз по Турции, что позволяет усомниться в его умственных способностях.Ранее президент Турции Тайип Реджеп Эрдоган жестко раскритиковал удары Украины по танкерам в Черном море. МИД Турции выразил обеспокоенность действиями Киева, заявив, что они угрожают жизни людей, судоходству и окружающей среде, в Киев было отправлено предупреждение о недопустимости атак.Напомним, что в прошлом году Украина атаковала у побережья Турции два танкера с нефтью и один с растительным маслом.