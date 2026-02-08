Турки усомнились в здравомыслии Зеленского после ударов по танкерам

Турки усомнились в здравомыслии Зеленского в частности и всей верхушки киевского режима в общем после нападения на танкеры в Черном море. Об этом пишет турецкая пресса.

Удары украинских безэкипажных катеров по танкерам с российской нефтью у побережья Турции никак не повлияли на отношения Москвы и Стамбула. Все с точностью наоборот, у России и Турции отношения даже улучшились, чего не скажешь об отношениях Стамбула и Киева. По мнению турецких экспертов, своими действиями Зеленский ударил как раз по Турции, что позволяет усомниться в его умственных способностях.



Нападения на гражданские танкеры являются прямым ударом не только по мореходству, но и по всей системе дипломатических отношений, вызывая серьезные сомнения в здравомыслии представителей киевского режима.


Ранее президент Турции Тайип Реджеп Эрдоган жестко раскритиковал удары Украины по танкерам в Черном море. МИД Турции выразил обеспокоенность действиями Киева, заявив, что они угрожают жизни людей, судоходству и окружающей среде, в Киев было отправлено предупреждение о недопустимости атак.

Напомним, что в прошлом году Украина атаковала у побережья Турции два танкера с нефтью и один с растительным маслом.
  1. Aken Звание
    Aken
    +3
    Сегодня, 12:41
    Долго же турки собирались.
    1. Ivan№One Звание
      Ivan№One
      +3
      Сегодня, 13:04
      Турки пока ничего антизеленского не сделали
  2. ALCA056000 Звание
    ALCA056000
    +1
    Сегодня, 12:41
    Турок точно чухонцы покусали, если до них только сейчас доходит, что у кастрюль отсутствует здравомыслие...
  3. Zaurbek Звание
    Zaurbek
    +1
    Сегодня, 12:47
    А может, тупо британцы или французы этим занимаются....
  4. Младший рядовой Звание
    Младший рядовой
    +2
    Сегодня, 12:49
    Здравомыслие как раз имеется. Без команды сверху, клоун ничего не сделает, тем более английскими БЭКами. Просто Эрдогана стараются в тонусе держать, а то он слишком сильно полимерами с помидорами торгует.
  5. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    0
    Сегодня, 12:51
    ❝ Ранее президент Турции Тайип Реджеп Эрдоган жёстко раскритиковал удары Украины по танкерам в Чёрном море ❞ —

    — «Байрактаров» в отместку случайно не послал или чего посерьёзнее? ...
  6. drags33 Звание
    drags33
    +2
    Сегодня, 13:02
    Особых умственных способностей у Зе не было никогда... Юркий, эластичный, изворотливый, услужливый - это ДА...
    1. Ivan№One Звание
      Ivan№One
      0
      Сегодня, 13:05
      А юркие и эластичные часто лучше и дольше умных живут
  7. Vladlous Звание
    Vladlous
    0
    Сегодня, 13:09
    Я думаю, что турки чего-то ждали, а не дождавшись - решили отреагировать. Но все эти политические игры именно, что игры, хоть и кровавые. Напомню, что все эти интриги чаще сего заканчиваются тем, что все участники могут сыграть в ящик, если обьявится полноценный политический деятель. Игры - это признак вырождения политического класса, а не силы и влияния, как порой думают.

    И практически все политики современности в это играют. Но можем ли мы назвать их по-настоящему сильными... Не знаю, большой вопрос. Во всяком случае манера не замечать жёстих оплеух, реального ущерба своей стране и своим гражданам - приживается всё больше. А это уже больше не про прагматизм, а про трусость и слабость прагматизмом обьясняемой.

    Украина же не столько сумасшедшая, сколько наглая и обалдевшая от безнаказанности. Как преступник, совершивший десятки преступлений и так и не понёсший наказания. Особенно по персоналиям. "Северные потоки" взорвали, по Кремлю били, по резиденции Путина били, танкеры атакуют, всех несогласных куда угодно посылаюи, шантажируют, устраивают заказные убийства... список длинный. И все типа действуют от силы... Слабенкьо это всё выглядит.
  8. андрей мартов Звание
    андрей мартов
    0
    Сегодня, 13:12
    Клоун Зеля первым начал обязываться ,обозвав Эрдогана усатым тараканом.Вот Реджеп и ответил Зеле . . . winked
  9. ulembeck Звание
    ulembeck
    0
    Сегодня, 13:18
    президент Турции Тайип Реджеп Эрдоган жестко раскритиковал удары

    МИД Турции выразил обеспокоенность

    Надо же, не мы одни такие!