В Сети появились кадры пролёта российского истребителя Су-57Э над Алжиром
9994
Алжирские ВВС, вероятно, уже получили на вооружение один или несколько российских истребителей пятого поколения, судя по кадрам пролета Су-57Э над алжирской территорией.
В Сети появился ролик с пролетом Су-57Э в Алжире, снятым, видимо, случайно. Самолёт проходит высоко в небе с характерным звуком двигателей, за который на Западе получил название «Баньши» (мифическое существо из ирландского фольклора, чей крик предвещает скорую смерть). Силуэт истребителя позволяет говорить, что это точно Су-57, а вот знаки принадлежности не разглядеть.
По неподтвержденным данным, Алжир в конце прошлого года уже получил два первых истребителя Су-57Э в рамках подписанного в феврале 2025 года контракта на нераскрытое количество российских самолетов пятого поколения. Алжир является первым иностранным покупателем Су-57Э, это уже бесспорно.
Ранее сообщалось, что алжирские пилоты проходят обучение на Су-57 в России, подготовка входит в контракт. В ВВС Алжира Су-57Э должны заменить МиГ-25, снятые с вооружения в 2022 году. Вообще же Алжир уже давно отдает предпочтение советскому и российскому оружию, это уже традиция.
