В Сети появились кадры пролёта российского истребителя Су-57Э над Алжиром

999 4
В Сети появились кадры пролёта российского истребителя Су-57Э над Алжиром

Алжирские ВВС, вероятно, уже получили на вооружение один или несколько российских истребителей пятого поколения, судя по кадрам пролета Су-57Э над алжирской территорией.

В Сети появился ролик с пролетом Су-57Э в Алжире, снятым, видимо, случайно. Самолёт проходит высоко в небе с характерным звуком двигателей, за который на Западе получил название «Баньши» (мифическое существо из ирландского фольклора, чей крик предвещает скорую смерть). Силуэт истребителя позволяет говорить, что это точно Су-57, а вот знаки принадлежности не разглядеть.



По неподтвержденным данным, Алжир в конце прошлого года уже получил два первых истребителя Су-57Э в рамках подписанного в феврале 2025 года контракта на нераскрытое количество российских самолетов пятого поколения. Алжир является первым иностранным покупателем Су-57Э, это уже бесспорно.

Ранее сообщалось, что алжирские пилоты проходят обучение на Су-57 в России, подготовка входит в контракт. В ВВС Алжира Су-57Э должны заменить МиГ-25, снятые с вооружения в 2022 году. Вообще же Алжир уже давно отдает предпочтение советскому и российскому оружию, это уже традиция.

Видео лучше смотреть со звуком:

4 комментария
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Владислав_2 Звание
    Владислав_2
    +3
    Сегодня, 13:13
    Первый пошел drinks ....янки сейчас будут напрягаться и рвать волосы в не скромных местах laughing ....но начнут давить Алжир. Лиш бы те заданию не включили...
  2. Carlos Sala Звание
    Carlos Sala
    +1
    Сегодня, 13:13
    Это большой союзник России, который остался ей верным. Соединенные Штаты опасным образом вооружают королевство Марокко.
  3. андрей мартов Звание
    андрей мартов
    +1
    Сегодня, 13:16
    Надеюсь ,что снятые с вооружения МиГ-25 не попадут в недружественные России руки. . . hi
    1. Vitaly.17 Звание
      Vitaly.17
      +1
      Сегодня, 13:24
      Цитата: андрей мартов
      снятые с вооружения МиГ-25 не попадут

      Нужно предложить модернизировать под МиГ-25КЭ, по аналогии МиГ-31К.