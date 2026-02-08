Увеличенная дальность и мощь для ВСУ: США показали испытания авиабоеприпаса ERAM

5 064 19
Увеличенная дальность и мощь для ВСУ: США показали испытания авиабоеприпаса ERAM

ВВС США заявили о проведении в январе испытаний нового ударного средства поражения воздушного базирования ERAM («ударный боеприпас с увеличенной дальностью»), которое способно совершать более длительный полёт и имеет более мощную БЧ. Соответствующие фото были показаны в сети:

Это важная веха в разработке нового поколения ударных вооружений для авиационных платформ.

ERAM официально позиционируется в качестве крылатой ракеты, разработанной для нужд ВСУ в роли «доступного по цене» средства поражения в кратчайшие сроки – как, утверждается, в течение 16 месяцев. Минобороны США отмечало, для кого создаётся новый боеприпас:



Программа запущена для удовлетворения насущных потребностей ВСУ в высокоточных средствах поражения большой дальности.

ERAM проектировался с тем расчётом, чтобы его можно было быстро интегрировать не только в американский истребитель F-16, но и в имеющиеся у ВСУ советские боевые самолёты МиГ-29 и Су-27. Учитывая плотность воздействия российской РЭБ, в него заложена навигация, которая не полагается исключительно на GPS.

Ракета должна быть дешёвой и собираться из коммерчески доступных компонентов, чтобы быстро нарастить серийное производство, которое ожидается на уровне до 1000 единиц в год. В августе 2025 года Госдепартамент объявил о том, что ВСУ одобрена продажа до 3350 единиц ERAM за $825 млн.



Фактически ERAM представляет собой гибрид крылатой ракеты и управляемой авиабомбы. Дальность полёта составляет до 450–460 км (зависит от высоты сброса), масса осколочно-фугасной БЧ около 230 кг (500 фунтов), скорость дозвуковая (примерно 700–740 км/ч). Наведение на цель осуществляется с помощью GPS, ИНС и ГСН на конечном этапе.
19 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Андрей К Звание
    Андрей К
    +14
    Сегодня, 14:09
    Увеличенная дальность и мощь для ВСУ

    Всё что надо знать о миротворчестве американцев.
    Программа запущена для удовлетворения насущных потребностей ВСУ в высокоточных средствах поражения большой дальности.

    Уймутся только когда по матрасникам начнёт прилетать нежданчик.
    1. ROSS 42 Звание
      ROSS 42
      +11
      Сегодня, 14:18
      Программа запущена для удовлетворения насущных потребностей ВСУ в высокоточных средствах поражения большой дальности.

      Нужно и нам запустить программу массового производства полупогруженных и малошумных БЭК для хуситов и поставлять им в нужном количестве...
      Какого хрена Кремль лобызается с американцами, называет их партнёрами...Партнёрами чего?
      Нам нужно стать партнёрами в поставках вооружения врагам наших врагов!!!
      1. Андрей К Звание
        Андрей К
        +10
        Сегодня, 14:29
        Цитата: ROSS 42
        Нам нужно стать партнёрами в поставках вооружения врагам наших врагов!!!

        Союз Советских Социалистических Республик именно этим и занимался.
        Превентивно создавал проблемы врагам, что бы им было чем заняться, вместо пакостей в нашу сторону.
        И это очень даже работало.
        1. Васян1971 Звание
          Васян1971
          +3
          Сегодня, 14:44
          Цитата: Андрей К
          И это очень даже работало.

          Да. Пока происки этих врагов не убили СССР...
      2. Андрей Малащенков Звание
        Андрей Малащенков
        0
        Сегодня, 14:31
        ROSS 42
        (Юрий Васильевич)

        Какого хрена Кремль лобызается с американцами, называет их партнёрами...Партнёрами чего?
    2. Ratmir_Ryazan Звание
      Ratmir_Ryazan
      +6
      Сегодня, 14:20
      Всё что надо знать о миротворчестве американцев.


      Если кто-то надеялся на то, что американцы хотят мира, то этот человек очень недалекого ума.
      1. Васян1971 Звание
        Васян1971
        +1
        Сегодня, 14:46
        Цитата: Ratmir_Ryazan
        Если кто-то надеялся на то, что американцы хотят мира, то этот человек очень недалекого ума.

        Ну, почему же? Дьявол кроется в деталях. Они хотят Мир, желательно весь. request
      2. Hagen Звание
        Hagen
        0
        Сегодня, 15:00
        Цитата: Ratmir_Ryazan
        Если кто-то надеялся на то, что американцы хотят мира, то этот человек очень недалекого ума.

        Американцы - не строго ориентированная колонна, состоящая из людей, стремящихся к одной цели. На самом деле это масса самовлюбленных, циничных и песпринципных лидеров, которые в одной упряжке не побегут принципиально. Поэтому рыжий клоун может хотеть окончание конфликта, потому как это выгодно ему для промежуточных выборов, Вэнс у до лампочки сколько будет потерь у Украины, он вроде бы за окончание войны, но поскольку его в это дело не сильно привлекают, он допускает, что у рыжего может и не быть там успеха. Рубио отровенно нелюбит русских и поэтому втихую подыгрывает глобалистам, наживающихся на войне. С этой троицей телега никуда не едет... Не говоря уж о глубоком понимании сути конфликта и причинах его породивших. Но в главном я согласен. Как говорят умные люди, каждый народ имеет душу, сложившуюся десятками поколений. Вот у США, а еще конкретней у англосаксов, эта душа черная, рожденная агрессией, грабежами и насилием, проявленные в последние десятки веков. США нам - экзистенциальный враг на все времена.
  2. Андрей Малащенков Звание
    Андрей Малащенков
    +2
    Сегодня, 14:14
    которое ожидается на уровне до 1000 единиц в год. В августе 2025 года Госдепартамент объявил о том, что ВСУ одобрена продажа до 3350 единиц ERAM за $825 млн.


    Значит сешеасты просчитали что война в свинарнике продлиться еще 3.5 лет - Так какого ляда Трампушка корчит из себя миротворца ??????
    1. Керенский Звание
      Керенский
      +1
      Сегодня, 15:06
      Значит сешеасты просчитали что война в свинарнике продлиться еще 3.5 лет

      Они просто освоили деньги из другой статьи бюджета. Были бы деньги на помощь пингвинам и туда бы прикрутили эту поделку.
  3. poquello Звание
    poquello
    -1
    Сегодня, 14:15
    это шаг к прямому вовлечению в конфликт соседних с укропией стран, маловероятно что укроВВС с этими штуками будут летать в пределах своих воздушных границ
    1. Сергей Новиков_3 Звание
      Сергей Новиков_3
      +2
      Сегодня, 14:35
      Разумеется, планируют использовать румынские авиабазы. 57-й авиабаза ВВС Румынии "Михаил Когэлничану" очень серьезно расширина и уже претендует на самую большую авиабазу НАТО в Европе. По большому счету, им даже аэродромы подскока не нужны, украинцам. Чем это кончится? Разбомбим эти румынские базы. Какой к черту мир? Большая война на пороге.
  4. Младший рядовой Звание
    Младший рядовой
    +2
    Сегодня, 14:20
    КР с такими системами наведения не может быть дешевой.
    в кратчайшие сроки – как, утверждается, в течение 16 месяцев.

    Быстрее надо с какляндией заканчивать.
  5. pvs Звание
    pvs
    0
    Сегодня, 14:38
    Цитата: ROSS 42
    Какого хрена Кремль лобызается с американцами, называет их партнёрами...Партнёрами чего?

    В сексе тоже партнеры есть. Но весь вопрос в нюансах... Кто кого...
  6. rocket757 Звание
    rocket757
    -1
    Сегодня, 14:53
    Сделают и продадут... бЫзнЭс и ничего лишнего.
  7. landromat
    landromat
    +1
    Сегодня, 15:17
    У Финляндии 30 спутников с мощными АФАР радарами. У России 4! Фины знают про каждый самолет на аэродроме, корабль и жд состав на нашей территории и практически глобально по миру практически онлайн.... Причем были бы эти спутникичем-то сказочно дорогим....
  8. кот бегемот Звание
    кот бегемот
    0
    Сегодня, 15:18
    Трамп таким образом хочет остановить войну на бывшей Украине. И попросит нобелевскую премию мира.
  9. Foggy Dew Звание
    Foggy Dew
    -3
    Сегодня, 15:23
    Ню-ню. В два раза дешевле топора - это конечно актуально, вот только российский Калибр от 300 тысяч баксов, так что матрасы проигрывают сразу. Это еще не говоря о том, что Калибр - полноценная КР, а не этот урезаный по всем параметрам огрызок с дальностью, сопоставимой с УПАБ. Короче, гонка проиграна, не начавшись
  10. General Failure Звание
    General Failure
    -1
    Сегодня, 18:54
    Дальность полёта составляет до 450–460 км

    Сразу вычитайте из этой цифры 200км.
    Примерно на столько дотягивается наша ПВО за ЛБС. Это и будет рубеж пуска, иначе самолеты быстро закончатся.

    То есть, по дальности получится очередной Химарь - его-то хоть можно скрытно подтащить поближе.
    Но эта ракетобомба, довольно низкоскоростная в отличие от ракет химаря. И поэтому для ПВО более легкая цель.
    Короче, очередная пакость, но совсем-совсем не вундервафля.