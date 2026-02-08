Увеличенная дальность и мощь для ВСУ: США показали испытания авиабоеприпаса ERAM
ВВС США заявили о проведении в январе испытаний нового ударного средства поражения воздушного базирования ERAM («ударный боеприпас с увеличенной дальностью»), которое способно совершать более длительный полёт и имеет более мощную БЧ. Соответствующие фото были показаны в сети:
ERAM официально позиционируется в качестве крылатой ракеты, разработанной для нужд ВСУ в роли «доступного по цене» средства поражения в кратчайшие сроки – как, утверждается, в течение 16 месяцев. Минобороны США отмечало, для кого создаётся новый боеприпас:
ERAM проектировался с тем расчётом, чтобы его можно было быстро интегрировать не только в американский истребитель F-16, но и в имеющиеся у ВСУ советские боевые самолёты МиГ-29 и Су-27. Учитывая плотность воздействия российской РЭБ, в него заложена навигация, которая не полагается исключительно на GPS.
Ракета должна быть дешёвой и собираться из коммерчески доступных компонентов, чтобы быстро нарастить серийное производство, которое ожидается на уровне до 1000 единиц в год. В августе 2025 года Госдепартамент объявил о том, что ВСУ одобрена продажа до 3350 единиц ERAM за $825 млн.
Фактически ERAM представляет собой гибрид крылатой ракеты и управляемой авиабомбы. Дальность полёта составляет до 450–460 км (зависит от высоты сброса), масса осколочно-фугасной БЧ около 230 кг (500 фунтов), скорость дозвуковая (примерно 700–740 км/ч). Наведение на цель осуществляется с помощью GPS, ИНС и ГСН на конечном этапе.
