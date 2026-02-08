Российские войска освободили Сидоровку в Сумской области
В результате наступательных действий российские войска в течение последних суток освободили Сидоровку в Сумской области. Также под контроль армии России перешло сегодня село Глушковка на Харьковщине.
Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.
В сообщении оборонного ведомства РФ говорится следующее:
Подразделения группировки войск «Север» в результате решительных действий установили контроль над населенным пунктом Сидоровка Сумской области.
В зоне ответственности группировки противник потерял убитыми и ранеными более 150 военнослужащих.
Глушковка была освобождена подразделениями группировки «Запад».
В сводке Минобороны сказано:
Установлен контроль над населенным пунктом Глушковка Харьковской области.
Здесь враг потерял около 210 человек личного состава.
Таким образом, наши военные освободили за сутки два населенных пункта, расширяя буферную зону перед русским приграничьем.
Как заявили в министерстве обороны РФ, российские военные в течение суток поразили большое количество украинских энергетических объектов и нанесли существенный ущерб транспортной инфраструктуре противника. Все пораженные объекты использовались для нужд Вооруженных сил Украины. Также ударам подверглись места размещения вражеских подразделений в 145 районах. Для атак ВС России задействовали ударные беспилотники, ракеты, артиллерию и оперативно-тактическую авиацию.
Российские расчеты противовоздушной обороны уничтожили за сутки 42 дрона противника.
