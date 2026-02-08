Российские войска освободили Сидоровку в Сумской области

7 087 7
Российские войска освободили Сидоровку в Сумской области

В результате наступательных действий российские войска в течение последних суток освободили Сидоровку в Сумской области. Также под контроль армии России перешло сегодня село Глушковка на Харьковщине.

Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.



В сообщении оборонного ведомства РФ говорится следующее:

Подразделения группировки войск «Север» в результате решительных действий установили контроль над населенным пунктом Сидоровка Сумской области.



В зоне ответственности группировки противник потерял убитыми и ранеными более 150 военнослужащих.

Глушковка была освобождена подразделениями группировки «Запад».



В сводке Минобороны сказано:

Установлен контроль над населенным пунктом Глушковка Харьковской области.

Здесь враг потерял около 210 человек личного состава.

Таким образом, наши военные освободили за сутки два населенных пункта, расширяя буферную зону перед русским приграничьем.

Как заявили в министерстве обороны РФ, российские военные в течение суток поразили большое количество украинских энергетических объектов и нанесли существенный ущерб транспортной инфраструктуре противника. Все пораженные объекты использовались для нужд Вооруженных сил Украины. Также ударам подверглись места размещения вражеских подразделений в 145 районах. Для атак ВС России задействовали ударные беспилотники, ракеты, артиллерию и оперативно-тактическую авиацию.

Российские расчеты противовоздушной обороны уничтожили за сутки 42 дрона противника.
7 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. rocket757 Звание
    rocket757
    +2
    Сегодня, 14:50
    расширяя буферную зону перед русским приграничьем.

    Про буферные зоны... какие могут быть буферные зоны, теперь, когда у противника есть возможность наносить удары по нашей территории на большие расстояния ...
    1. Ivan№One Звание
      Ivan№One
      +1
      Сегодня, 14:58
      Минометы, ствольную тоже никто не отменял... а "буферная зона" - это сами помните чьё определение, поэтому как-то так
      1. rocket757 Звание
        rocket757
        0
        Сегодня, 15:03
        Все правильно, диверсионным группам перемещатся/красится, тоже дальше/дольше...
        Увы, им есть чем пальнуть/пульнуть, на сотни километров от границы...
        1. Аркадий007 Звание
          Аркадий007
          +1
          Сегодня, 22:27
          Буферная зона на сегодня выглядит строго по Днепру, других вариантов не получается. При внятном рассмотрении. Плюсом необходимо отрезание Украины от моря.
          А чтобы этого достичь надо координально менять подход к ведению СВО.
          На сегодня мосты через Днепр основные транспортные узлы подкачки ВСУ! Этого не видят в ГШ или нельзя смотреть туда?
          1. rocket757 Звание
            rocket757
            0
            Сегодня, 22:46
            Жираф большой, он по своему определяет, что и когда нужно, а что не нужно...
            А так... вся та часть, те земли, где сейчас правит бал нечисть, это единая великая Россия и это определяющее для большинства НАШИХ ЛЮДЕЙ.
  2. кот бегемот Звание
    кот бегемот
    0
    Сегодня, 15:04
    Хочется конечно что бы наши шли быстрее и дельше, а пока что говорить о буферных зоназ рановато.Укрофашистов надо уничтожать на всей территории бывшей Украины, какая буферная зона? Их дроны долетают до Сызрани и Самары повреждая НПЗ.
  3. Fitter65 Звание
    Fitter65
    0
    Сегодня, 16:49
    Все пораженные объекты использовались для нужд Вооруженных сил Украины.
    Причём без разницы для каких. laughing laughing good