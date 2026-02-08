Испытанная в зоне СВО ударно-разведывательная система «РУС-ПЭ» пойдет в серию

Концерн «Калашников» запускает в серийное производство новую переносную разведывательно-ударную систему с управляемыми боеприпасами «РУС-ПЭ». Об этом сообщил официальный представитель концерна.

Система «РУС-ПЭ» предназначена для высокоточного поражения одиночных, неподвижных и движущихся целей (или группы целей) противника управляемым боеприпасом. Система прошла апробацию в зоне СВО, однако подробностей не приводится. На выставке World Defence Show в Эр-Рияде барражирующий боеприпас «РУС-ПЭ» будет представлен впервые, сообщает ТАСС.



Концерн «Калашников» осуществляет мировую премьеру барражирующего боеприпаса «РУС-ПЭ» на выставке World Defence Show. Работа по созданию этого изделия велась несколько лет, оно уже прошло апробацию на линии боевого соприкосновения.


Управляемый боеприпас «РУС-ПЭ» представляет собой носитель с Х-образными рулями, боевой частью и двухканальной головкой самонаведения. Сам боеприпас находится в переносном транспортно-пусковом контейнере. Старт пневматический. Продолжительность полета до 30 минут, скорость — до 140 км/час.

ГСН обеспечивает работу в автономном, полуавтономном и ручном режимах. Двухканальная гиростабилизированная оптическая система ГСН позволяет обнаруживать и идентифицировать стационарные и движущиеся цели в автоматическом режиме, используя технологии искусственного интеллекта.
  1. Андрей Малащенков Звание
    Андрей Малащенков
    +11
    Сегодня, 14:21
    Система прошла апробацию в зоне СВО

    Так и вижу рекламный слоган
    Покупай «РУС-ПЭ» без слов
    Им уже мочили х****в
    Не убег х***л ни где
    Его догнала «РУС-ПЭ»
    1. ROSS 42 Звание
      ROSS 42
      +1
      Сегодня, 16:41
      Или так:
      Покупай «РУС-ПЭ» - всё чисто!
      Наши мочат им нацистов.
      Проявил себя «РУС-ПЭ»
      И в разведке, и стрельбе.
  2. rocket757 Звание
    rocket757
    +5
    Сегодня, 14:42
    Оснащение, насыщение передовых подразделений различными ударными системами, классическим или беспилотниками, позволяет успешно выполнять поставленные задачи, за счёт высокой плотности и эффективности огневого воздействия на противника!
    ПЛОТНОСТЬ ОГНЯ, одно из важнейших составляющих успехов наших подразделений на поле боя! soldier
    1. михаилл Звание
      михаилл
      +3
      Сегодня, 14:52
      Цитата: rocket757
      ПЛОТНОСТЬ ОГНЯ, одно из важнейших составляющих успехов наших подразделений на поле боя! soldier

      Перефразируя нетленное: -При двухстах "Ланцетах" на километр фронта о противнике не спрашивают и не докладывают.......
    2. Nikolaevich I Звание
      Nikolaevich I
      +3
      Сегодня, 15:42
      Цитата: rocket757
      ПЛОТНОСТЬ ОГНЯ, одно из важнейших составляющих успехов наших подразделений на поле боя!

      Хмм...мне ваш оптимизм напомнил анекдот : А он сможет выпить литр водки ? Выпить-то выпьет ,да кто ему даст ?! Далеко не всегда "домашние расчёты совпадают с базарной ценой !" Да взять бы тот же "РУС-ПЭ"... Вспомните сообщения о "Ланцете-Z53" ! Вспомните фотки с 300-мм ТПК ! И одинарные,и счетверенные ПУ ,(а журналисты уже "рисовали " с помощью своих программ и "20-зарядные" установки на самоходном шасси !) И шо ? Я как-то потратил время на сбор инфы о применении этих новых "ланцетов" на СВО ! ("Лопатил" видеозаписи с СВО из различных источников , разговаривал с участниками СВО...) И ничего ! Ноль ! Кстати , можно упоминать и "БПЛА в тубе" БАС-80 ! Тоже "массовостью не страдает" !
      1."Ланцет-Z53"; 2.БАС-80
      1. rocket757 Звание
        rocket757
        -2
        Сегодня, 16:07
        Увы, у нас не СССР и нет такого, ВСЁ ДЛЯ ФРОНТА, ВСЁ ДЛЯ ПОБЕДЫ.
        Кстати, где вы у меня излишний оптимизм нашли? Писать о том, ЧТО НАДО СДЕЛАТЬ, это несколько другое, отличается от восторженных "У НАС ВСЁ ЕСТЬ и СКОЛЬКО НАДО".
        А так, все придётся делать самим, делать будут те люди, которые у нас есть и на тех производства, которые есть в реале, а не на бумаге...
        1. Nikolaevich I Звание
          Nikolaevich I
          0
          Сегодня, 19:36
          Цитата: rocket757
          Кстати, где вы у меня излишний оптимизм нашли?

          Извиняюсь..."оговорился" ! request
          1. rocket757 Звание
            rocket757
            -1
            Сегодня, 20:04
            Так, писсимизм, оптимизм, категории отвлеченные... нам бы посчитать, разведать по точнее, тогда можно и более определёнными категориям обозначать проходящие, у нас, процессы.
  3. gorunov Звание
    gorunov
    -6
    Сегодня, 15:03
    Похоже на модную нынче фразу РУС-ПЭ-ПЭ, ВАТА-ФА
    1. БойКот Звание
      БойКот
      +2
      Сегодня, 15:09
      ни разу не слышал, посмотрел в сети. Бред от рэпера может быть модным только в (дальше цензура запретит, поэтому точка)
  4. paul3390 Звание
    paul3390
    +1
    Сегодня, 15:04
    Если всё работает как заявлено - штука похоже действительно крайне полезная... Надо таких как можно больше.
    1. Foggy Dew Звание
      Foggy Dew
      -1
      Сегодня, 15:18
      Помнится такие же матрасные очень жидко обделались сперва в Сирии, потом и на Укре. Будем посмотреть
  5. alexboguslavski Звание
    alexboguslavski
    +1
    Сегодня, 15:35
    Вес БЧ интересно какой? судя по характеристикам этот РУС аналогичен Ланцету-1 (Изделие-510 с килограммовой БЧ.
    1. Piramidon Звание
      Piramidon
      0
      Сегодня, 20:55
      Цитата: alexboguslavski
      Вес БЧ интересно какой? судя по характеристикам этот РУС аналогичен Ланцету-1 (Изделие-510 с килограммовой БЧ.

      В процессе модернизации БЧ увеличат и назовут РУС-ПЭПЭЦ