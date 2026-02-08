Испытанная в зоне СВО ударно-разведывательная система «РУС-ПЭ» пойдет в серию
8 78314
Концерн «Калашников» запускает в серийное производство новую переносную разведывательно-ударную систему с управляемыми боеприпасами «РУС-ПЭ». Об этом сообщил официальный представитель концерна.
Система «РУС-ПЭ» предназначена для высокоточного поражения одиночных, неподвижных и движущихся целей (или группы целей) противника управляемым боеприпасом. Система прошла апробацию в зоне СВО, однако подробностей не приводится. На выставке World Defence Show в Эр-Рияде барражирующий боеприпас «РУС-ПЭ» будет представлен впервые, сообщает ТАСС.
Концерн «Калашников» осуществляет мировую премьеру барражирующего боеприпаса «РУС-ПЭ» на выставке World Defence Show. Работа по созданию этого изделия велась несколько лет, оно уже прошло апробацию на линии боевого соприкосновения.
Управляемый боеприпас «РУС-ПЭ» представляет собой носитель с Х-образными рулями, боевой частью и двухканальной головкой самонаведения. Сам боеприпас находится в переносном транспортно-пусковом контейнере. Старт пневматический. Продолжительность полета до 30 минут, скорость — до 140 км/час.
ГСН обеспечивает работу в автономном, полуавтономном и ручном режимах. Двухканальная гиростабилизированная оптическая система ГСН позволяет обнаруживать и идентифицировать стационарные и движущиеся цели в автоматическом режиме, используя технологии искусственного интеллекта.
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено), Кирилл Буданов (внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), Международное общественное движение ЛГБТ и его структурные подразделения признано экстремистским (решение Верховного Суда Российской Федерации от 30.11.2023), «Хайят Тахрир аш-Шам» (признана тер. организацией Верховным Судом Российской Федерации)
«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; Дмитрий Муратов; Михаил Ходорковский; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»
Информация