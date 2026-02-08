Испытанная в зоне СВО ударно-разведывательная система «РУС-ПЭ» пойдет в серию

Концерн «Калашников» осуществляет мировую премьеру барражирующего боеприпаса «РУС-ПЭ» на выставке World Defence Show. Работа по созданию этого изделия велась несколько лет, оно уже прошло апробацию на линии боевого соприкосновения.

ГСН обеспечивает работу в автономном, полуавтономном и ручном режимах. Двухканальная гиростабилизированная оптическая система ГСН позволяет обнаруживать и идентифицировать стационарные и движущиеся цели в автоматическом режиме, используя технологии искусственного интеллекта.