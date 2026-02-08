Владимир Путин поблагодарил своего коллегу из ОАЭ за помощь в поимке киллера

Президент Путин поблагодарил своего эмиратского коллегу за эффективное сотрудничество по линии специальных служб и помощь эмиратской стороны. Также главы государств продолжили обсуждение тем, которые были на повестке дня переговоров в ходе недавнего визита Нахайяна в Москву.

Российский президент Владимир Путин поблагодарил за оказанную помощь президента Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммеда бен Заида Аль Нахайяна, в задержании исполнителя покушения на генерала Алексеева. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.В субботу вечером состоялся телефонный разговор российского президента с президентом ОАЭ. По словам Пескова, Путин выразил слова благодарности Мухаммеду бен Заиду Аль Нахайяну за помощь эмиратской стороны в задержании подозреваемого в покушении на Алексеева. Кроме того, лидеры двух стран обсудили некоторые вопросы сотрудничества и международной политики.Ранее сотрудники ФСБ доставили из Дубая Любомира Корбу 1960 года рождения, стрелявшего в генерала Алексеева. Киллер хотел уйти через ОАЭ, но был задержан местными спецслужбами, после чего передан российским коллегам.Между тем уточняется, что Корба ранил генерала в ногу и две пули успел пустить в живот. Произошло это из-за того, что Алексеев успел перехватить руку с пистолетом и не дать выстрелить себе в голову и грудь. На данный момент генерал в сознании, разговаривает, но еще слаб после перенесенных операций.