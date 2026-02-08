Владимир Путин поблагодарил своего коллегу из ОАЭ за помощь в поимке киллера

Владимир Путин поблагодарил своего коллегу из ОАЭ за помощь в поимке киллера

Российский президент Владимир Путин поблагодарил за оказанную помощь президента Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммеда бен Заида Аль Нахайяна, в задержании исполнителя покушения на генерала Алексеева. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

В субботу вечером состоялся телефонный разговор российского президента с президентом ОАЭ. По словам Пескова, Путин выразил слова благодарности Мухаммеду бен Заиду Аль Нахайяну за помощь эмиратской стороны в задержании подозреваемого в покушении на Алексеева. Кроме того, лидеры двух стран обсудили некоторые вопросы сотрудничества и международной политики.



Президент Путин поблагодарил своего эмиратского коллегу за эффективное сотрудничество по линии специальных служб и помощь эмиратской стороны. Также главы государств продолжили обсуждение тем, которые были на повестке дня переговоров в ходе недавнего визита Нахайяна в Москву.


Ранее сотрудники ФСБ доставили из Дубая Любомира Корбу 1960 года рождения, стрелявшего в генерала Алексеева. Киллер хотел уйти через ОАЭ, но был задержан местными спецслужбами, после чего передан российским коллегам.

Между тем уточняется, что Корба ранил генерала в ногу и две пули успел пустить в живот. Произошло это из-за того, что Алексеев успел перехватить руку с пистолетом и не дать выстрелить себе в голову и грудь. На данный момент генерал в сознании, разговаривает, но еще слаб после перенесенных операций.
  Гаврило Принцип
    Гаврило Принцип
    -2
    Сегодня, 14:58
    А украинских генералов сколько было ликвидировано за время СВО интересно...
    Иван Иванов_36
      Иван Иванов_36
      +9
      Сегодня, 15:01
      Спецслужбами? Ни одного. Публично такой информации не было.
      Мини Мокик
        Мини Мокик
        +2
        Сегодня, 15:04
        Если и были, Россия этим не хвастается видимо 👍
        Иван Иванов_36
          Иван Иванов_36
          0
          Сегодня, 15:06
          Запад и Украина растрезвонили бы на весь мир эту информацию. Думаю, что даже попыток не было. В силу отсутствия задачи или возможности.
          Кирилл76
            Кирилл76
            -1
            Сегодня, 15:23
            Насчет возможности не скажу, а в отсутствие задачи верю..Ибо украина давно находится под внешним управлением, все решения принимаются на западе, поэтому украинские генералы давно уже влияют на военные действия как
            Волочкова на балет..:)
        Гаврило Принцип
          Гаврило Принцип
          -3
          Сегодня, 15:09
          Да и на Украине об этом по видимому не рассказывают. Да и в мировых СМИ. А про погибших в Москве и глубоком тылу русских генералов и командующих почему-то распространяют информацию.
          Мини Мокик
            Мини Мокик
            -2
            Сегодня, 15:15
            А о чем еще рассказывать сало героям? Только о таких вот перемогах.
            Гаврило Принцип
              Гаврило Принцип
              -3
              Сегодня, 15:22
              Хорошо что у нас хоть всё засекречено.
      Попуас
        Попуас
        +1
        Сегодня, 16:38
        Ракетными ударами полно...думаю
        Иван Иванов_36
          Иван Иванов_36
          +1
          Сегодня, 16:46
          Если только военных попросили.
    Incvizitor
      Incvizitor
      +2
      Сегодня, 15:22
      Ликвидированы должны быть спонсоры этой войны с запада, а остальные их ручные фашисты.
      123_123
        123_123
        0
        Сегодня, 16:19
        Цитата: Incvizitor
        Ликвидированы должны быть спонсоры этой войны с запада, а остальные их ручные фашисты.

        Должны. Но вместо этого запустили в страну кучу укротеррористов без эффективной проверки. Лучше поздно начать, чем никогда проверить всех въехавших.
    FoBoss_VM
      FoBoss_VM
      +1
      Сегодня, 15:43
      Нисколько . По мнению верховного мы не такие. ..
  Южноукраинец
    Южноукраинец
    +2
    Сегодня, 15:02
    .Президент Путин поблагодарил своего эмиратского коллегу за эффективное сотрудничество по линии специальных служб и помощь эмиратской стороны.

    Вот это зрада. А что, разве не весь мир с xохлами?
    Гаврило Принцип
      Гаврило Принцип
      -1
      Сегодня, 15:24
      Да кто вам об этом рассказал? Каждый извлекает свою выгоду.
  БойКот
    БойКот
    +11
    Сегодня, 15:04
    Алексеев успел перехватить руку с пистолетом и не дать выстрелить себе в голову и грудь.
    Снимаю щляпу перед настоящим боевым генералом. Скорейшего выздоровления ему.
    Гаврило Принцип
      Гаврило Принцип
      +3
      Сегодня, 15:12
      Молодец мужик. Неужели охраны у него не было?
      Ясная
        Ясная
        0
        Сегодня, 15:32
        Цитата: Гаврило Принцип
        Молодец мужик. Неужели охраны у него не было?

        У него у самого должно-же быть какое-то оружие для самообороны. Он ведь кадровый военный и обстановку с криминалом должен знать лучше других. Сколько уже аналогичных случаев было.
        И как нарочно, напал на него не какой-то супер-Рембо, а такойже пожилой по возрасту. Все дело в предвидении - где удобнее напасть, там и нужно приготовится.
        Помнится при хорошей охране нанимали снайперов и ничего не помогало.
        Может я неправильно рассуждаю? request
      reframing
        reframing
        +2
        Сегодня, 15:33
        Насчёт охраны это действительно загадка
      Гардамир
        Гардамир
        0
        Сегодня, 18:59
        вообще-то он не мужик, а генерал. У него не только охраны не было, но и камеры почему-то глючили.

        Даже в Советском Союзе, мужицкой стране военных мужиками не обзывали.
  Vladlous
    Vladlous
    +3
    Сегодня, 15:12
    Конечно, здорово, что киллеров и их пособников поймали. Однако будут ли наказаны заказчики? И, что не менее важно, будут ли из произошедшего сделаны выводы?

    Ведь случившиеся - это далеко не первый случай, и даже, к сожалению, не пятый и не шестой. Это стало системой. Наших генералов, и вообще офицеров разного звания - уничтожают на территории нашей страны по заданию украинских и западных спецслужб. Я уж даже не говорю о заказных убийствах и покушениях на видных гражданских лиц. Например, убийство Дарьи Дугиной.

    Безусловно, попытка убийства генерала Алексеева стоит особняком во всём этом ряду. Он заместитель начальника ГРУ. Один из ключевых генералов России. Возможно, даже более значимый в некотором отношении чем Герасимов. Впрочем, не настаиваю на этом тезисе.

    В любом случае, покушение на него - это принципиально новый уровень беспредела на нашей территории. Особенно, если ещё учитывать и тот факт, что он является заместителем главы российской переговорной группы в Абу-Даби.

    И здесь неизбежно встаёт вопрос о том, кто конкретно это организовал? И каков будет ответ? Этот второй вопрос, кстати, уже давно перестал быть рядовым и требует весомых ответов. Тут, наверное, не прокатят удары по ТЭС, ТЭЦ или даже удары "Орешником".

    Тут, вероятно, ответ должен быть системный - не одиночные удары, а выход удларов на качественно новый уровень по обьектам и лицам, имеющим особое значение в иерархии киевского режима.

    Но будет ли ответ? Боюсь, что его отсутствие может привести к самым необратимым последствиям. Играя в поддавки, важно не заиграться.
    Тарелка
      Тарелка
      -1
      Сегодня, 15:15
      Я думаю, российская разведка уже продемонстрировала, что она не в курсе перемещений украинских генералов, иначе бы подобные акции уже давно были. А раз она не была в курсе раньше, то что могло бы измениться?
    navigator777
      navigator777
      -6
      Сегодня, 15:42
      Десятки тысяч, если не сотни тысяч погибших бойцов, а генералов сколько? Еденицы погибли, при этом погибли тысячи! мирных жителей, а вы и из за пары генералов взбеленились, чем их жизни то дороже обычных граждан России? Генералы сознательно пошли на службу, жизнью рискуя, а мирные ни в чем неповинные жители за что гибнут? Мне непонятен ваш особое отношение к тем кто нас должен защищать, но себя защитить не может, они сами виноваты в своей никчемности, беспечности и не профессионализме.
      Vladlous
        Vladlous
        +3
        Сегодня, 15:55
        Десятки тысяч, если не сотни тысяч погибших бойцов, а генералов сколько? Еденицы погибли, при этом погибли тысячи! мирных жителей, а вы и из за пары генералов взбеленились, чем их жизни то дороже обычных граждан России? Генералы сознательно пошли на службу, жизнью рискуя, а мирные ни в чем неповинные жители за что гибнут? Мне непонятен ваш особое отношение к тем кто нас должен защищать, но себя защитить не может, они сами виноваты в своей никчемности


        Здесь речь не о генералах как таковых, хотя, конечно, я понимаю Ваше негодование. Вопрос намного шире: если даже до генералов добираются, то, что говорить об обычных гражданах и военнослужащих. А виноваты они или нет - от этого простым людям не легче. Но тем сильнее очевидно, что страна, потрясая множеством бюрократических бумажек и никчёмными сборниками законов, порой противоречащих здравому смыслу, превратилась в проходной двор. Патриотам и русским - препоны, террористам и головорезам - всегда пожалуйста. Золотой молодёжи - все блага, русских - на утилизацию. Вот, что видно из текущей ситуации. Теперь мигрантов стали завозить эшелонами...

        Ну, а что касается генралов. То они разные. И никчёмных полно, и тех по кому трибунал давно плачет. Но есть и достойные. Вот таких жаль... А ещё жаль, что своих кладём рядами и колоннами ради сохранения вражеских жизней. Что, каждый генерал убитый, вот ответ на Ваш вопрос, это плевок в Россию. Потому как никому не интересно каким он был генералом, все кричат, что Россия снова прошляпила своего генерала. Впрочем, это справедливо и про наши города и области, которые подвергаются укаринским ударам, про каждого убитого мирного жителя в Курской и других областях... Игры в поддавки всегда заканчиваются поражением. Поэтому надеюсь, что с этим уже завяжут.
        navigator777
          navigator777
          +2
          Сегодня, 17:43
          Ну не знаю, СССР в ВОВ не потдавался а потерял больше 400 генералов, для меня лично генерал это такой же военнослужащий, не лучше, хочет огромную зарплату, привелегии, каракулевую шапку, дачу, то будь готов умереть за родину как обычный солдат, вот и все, не важно кто просрал или не просрал, идёт война, он погиб, от пули снайпера или киллера, да какая разница мне, тем более если достойный, то погиб как настоящий герой.
          Vladlous
            Vladlous
            +1
            Сегодня, 17:50
            Да, я с Вами согласен - генерал такой же солдат и должен быть готов погибнуть. Беда в том, что сегодня полно генералов, которые по сути своей вороватые менеджеры. Ну, а что касается генерала в лучшем смысле этого слова - то его потеря с человеческой точки зрения равнп потери рядового, сержанта, да кого бы то ни было, включая любого мирного жителя. Но с точки зрения государства - потеря генерала это в первую очередь пощёчина по престижу страны. Как бы ни мне, ни Вам это цинично не казалось. С другой стороны, всё в этом мире таково, какое значение мы придаём тому или иному. В нынешнем обществе помешанность на статусе, кастах и доходах - вот генералы и ценятся. Хотя, безусловно, это неверная интерпретация причины и следствия. По человечески полностью Вас понимаю, а государственная точка зрения - она, полагаю, иная.
    gsev
      gsev
      +3
      Сегодня, 16:08
      Цитата: Vladlous
      Однако будут ли наказаны заказчики?

      При наличии хорошей авиации и дальнобойных дронов это не проблемма. Причем эффективнее бить по учебным центрам подготовки украинских военных в том числе по центрам подготовки при вузах и по центрам допризывной военной подготовки молодежи. Профессиональных разведчиков проще уничтожать нанося удары мощным оружием.
    alekc73
      alekc73
      -1
      Сегодня, 16:17
      Это системный провал спецслужб.Видимо выводы не делаются.Или предательство в системе.Где то кроты.
    nedgen
      nedgen
      0
      Сегодня, 17:37
      Цитата: Vladlous
      Но будет ли ответ? Боюсь, что его отсутствие может привести к самым необратимым последствиям. Играя в поддавки, важно не заиграться.

      Если в политике играть в поддавки невозможно не заигратся. К сожалению видим ето каждый день. Мосты через Днепр и Днестр к примеру как стояли так и стоят.
  Andobor
    Andobor
    +1
    Сегодня, 15:19
    Главный эмир, который в Эмиратах на деньгах, уже несколько лет в Путинской куртке ходит:
    https://vkvideo.ru/video-24136539_456384165?list=ln-kok7RLHKZTbIgelpm9
  ximkim
    ximkim
    -5
    Сегодня, 15:19
    Ранее сотрудники ФСБ доставили из Дубая Любомира Корбу 1960 года рождения, стрелявшего в генерала Алексеева. Киллер хотел уйти через ОАЭ, но был задержан местными спецслужбами, после чего передан российским коллегам.

    Да
    Пусть для начала ФСБ потресут .
    Да и вообще так себе информация - разве служба Путина покажет заказчика и стрелка в Алексеева?
    Конешно нет.
    gsev
      gsev
      0
      Сегодня, 16:10
      Цитата: ximkim
      разве служба Путина покажет заказчика и стрелка в Алексеева?

      Стрелка и помошника поймали. Современная химия запросто поможет узнать как он получал задание. Вполне возможно всю информацию от него уже получили арабские контрразведчики, когда он требовал, чтобы его отпустили на Украину.
  Товарищ
    Товарищ
    +2
    Сегодня, 15:22
    Махровых «азовцев» и английских наёмников пожурили и отпустили. Они ведь убивали простых людей. Ребятки отдохнули, и опять на фронт.
    Любопытно, как с этими поступят ?
    В России давно пора вернуть смертную казнь, но поменять пулю на петлю.
    И вот этого убийцу первым же и повесить.
    reframing
      reframing
      +5
      Сегодня, 15:35
      Товарищ, их не отпустили. Их обменяли.
      Скажу, что вы непонятно кому товарищ.
      Гаврило Принцип
        Гаврило Принцип
        0
        Сегодня, 16:15
        Полностью согласен с вами. Такой большой, а верит в сказку "Как еврей одного пана на фашистов поменял". Но мы знаем что это происки вражеских радиостанций.
    gsev
      gsev
      -1
      Сегодня, 16:12
      Цитата: Товарищ
      Махровых «азовцев» и английских наёмников пожурили и отпустили. Они ведь убивали простых людей.

      Это одна из глупых и трагических ошибок Путина. Но исправиться не поздно и начать расстреливать украинскую агентуру и их пособников сразу после ареста за поджог релейных шкафов и финансирование ВСУ.
  Vitaly.17
    Vitaly.17
    +3
    Сегодня, 15:24
    Нужно было договорится, что бы киллера судили в Эмиратах как международного террориста и показательно казнили перед переговорами с бандеровской делегацией. После отрубленной башки этого урода многие бы потом вспомнили что деньги в могиле не нужны.
    gsev
      gsev
      -1
      Сегодня, 16:16
      Цитата: Vitaly.17
      что бы киллера судили в Эмиратах как международного террориста и показательно казнили перед переговорами с бандеровской делегацией.

      России повезло что Госдеп США промедлил вступиться за украинского диверсанта. После перехвата интересной информации дипломаты США уже через 20 часов выходят на самый высокий уровень стран типа Таджикистан и добившись от руководства страны нужного решения доводят это решение до низовых исполнителей.
  tralflot1832
    tralflot1832
    +2
    Сегодня, 15:31
    Цитата: Тарелка
    Я думаю, российская разведка уже продемонстрировала, что она не в курсе перемещений украинских генералов, иначе бы подобные акции уже давно были. А раз она не была в курсе раньше, то что могло бы измениться?

    А потом узнаешь генерал НАТО или рангом пониже умер на горнолыжной трассе."Тут Штирлиц понял ,что пастор Шлагг ни когда не стоял на лыжах ". bully
    gsev
      gsev
      -1
      Сегодня, 16:21
      Цитата: tralflot1832
      А потом узнаешь генерал НАТО или рангом пониже умер

      Это было когда у СССР в союзниках были националисты Азии, боровшиеся за независимость своих народов. После того как СССР и Россия перестали обеспечивать потребности дружественных стран в экономическом развитии возможности российских спецслужб упали. Глупо вьетнамскому или китайскому диверсанту рисковать жизнью за страну, бизнес элита которой или входит в банду Эпштейна или имеет подобную банду в России.
  alexboguslavski
    alexboguslavski
    -1
    Сегодня, 15:59
    Легитимный пишет:

    Наш источник сообщает, что Зеленский недоволен провальной спецоперацией СБУ по ликвидации замглавы ГРУ Алексеева в Москве.
    Курировал ее лично первый заместитель председателя СБУ, генерал-майор Александр Поклад (фактически рулит всем СБУ), который докладывал Зеленскому еще вечером в день покушения , что все участники «спецоперации» по устранению кремлевского vip силовика выведены с территории противника на «союзную». Как оказалось арабы никакие не союзники.

    Зеленский сейчас будет пытаться игнорировать данный кейс, который на фоне его скрытых попыток затянуть/сорвать мирные переговоры, наносит украинской стороне огромный медийный ущерб. Эта провальная спецоперация будет дорого стоить Украине и Зеленскому.

    Есть версия, что кто-то с окружения Зеленского, слил инфу заранее русским, где и кого искать.
    Некоторые даже выдвигают конспирологию, что могли даже американцы слить русским инфу, так как им необходимо вынудить Зеленского пойти на мирные соглашения, а не затягивать войну по указке глобалистов в игре против Трампа.
  ximkim
    ximkim
    0
    Сегодня, 16:51
    Цитата: gsev
    Цитата: ximkim
    разве служба Путина покажет заказчика и стрелка в Алексеева?

    Стрелка и помошника поймали. Современная химия запросто поможет узнать как он получал задание. Вполне возможно всю информацию от него уже получили арабские контрразведчики, когда он требовал, чтобы его отпустили на Украину.

    Служба Путина покажет заказчика и стрелка?