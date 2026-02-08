Эпопея с самолётами Ан окончена: в Перу выбрали западный аналог

В Перу с 2019 года тянется эпопея с закупкой военно-транспортных самолётов семейства Ан для нужд МВД страны. В ноябре 2019 года данное ведомство подписало контракт на постройку компанией «Антонов» одного Ан-178 за $64 млн.

Однако это соглашение так и не было реализовано и закончилось затяжным скандалом. По условиям сделки, самолёт должны были поставить в октябре 2021 года. К этому моменту борт для Перу оказался готов лишь частично (примерно на 40%). Как утверждал производитель, задержка вызвана проведением «масштабного импортозамещения» для перехода на новые детали взамен российских.



Перу отказывалось платить, пока не увидит готовый самолёт. Подрядчик, в свою очередь, заявил об отсутствии из-за этого средств для завершения работ. Сделка была сорвана, а заказчик уже выделенные деньги так и не вернул.

Поскольку потребность в самолёте никуда не делась, после провала соглашения по Ан-178 перуанцы снова вышли на мировой рынок, выбрав в 2025 году достаточно сомнительную схему. Победителем нового тендера МВД была признана в октябре компания Aero Express FZE из ОАЭ, которая предложила продать подержанный Ан-74 за $63,9 млн.

На днях правоохранители по итогам следствия заявили, что самолёт либо вовсе не существует, либо будет поставлен из российских запасов, что недопустимо из-за санкционного режима. В итоге МВД Перу признало недействительной процедуру закупки.

К данному скандалу попыталась «примазаться» украинская сторона, хотя не исключено как раз её участие в новой афёре:

Усилиями МИД и ГП «Антонов» разоблачена подставная компания из ОАЭ, аффилированная с РФ. Российские дельцы пытались продать «самолёт-фантом» по поддельным документам. Украина – надёжный партнёр. Мы дорожим доверием стран Латинской Америки и Карибского бассейна и призываем работать только с официальными производителями.

Только неясно, о каких «производителях» идёт речь – последним «телодвижением» украинского авиастроения стал благополучно похороненный проект по Ан-178.

По неофициальным данным, после расторжения контракта на Ан-74 МВД Перу выбирает среди западных аналогов, склоняясь к ВТС C-27J Spartan, производимому итальянской компанией Leonardo. Тем более данная машина уже эксплуатируется ВВС страны.
  1. ТермиНахТер Звание
    ТермиНахТер
    +6
    Сегодня, 16:30
    Последний Ан - 72, с большим скандалом, кое-как домучали в Харькове в 2016 г. После чего, больше самолетов не производилось. В 2021, в Куеве выкатили предсерийный Ан - 178, не известно в рабочем состоянии или макет. Дальнейшая его судьба не известна. Перуанцам можно не сочувствовать - больные люди)))
    1. carpenter Звание
      carpenter
      +7
      Сегодня, 16:37
      Цитата: ТермиНахТер
      Перуанцам можно не сочувствовать - больные люди)

      Нормальный человек, с хозлами дел не ведёт.
      1. Монтесума Звание
        Монтесума
        +1
        Сегодня, 17:09
        Цитата: carpenter
        Нормальный человек, с хозлами дел не ведёт.

        Кстати, у Зеленского случился очередной приступ мании величия - оне высочайшим указом опять соизволили объявить санкции negative
    2. knn54 Звание
      knn54
      0
      Сегодня, 18:24
      - а заказчик уже выделенные деньги так и не вернул.
      Очередная перемога, однако.
    3. sgrabik Звание
      sgrabik
      0
      Сегодня, 22:07
      Ан -178 так и остался опытным образцом, единственный опытный образец самолёта так и не был полностью достроен, он ни разу так и не взлетел.
  2. esl462 Звание
    esl462
    +2
    Сегодня, 16:38
    По-моему проще и дешевле было взять у китайцев Y-8.
    1. gsev Звание
      gsev
      -3
      Сегодня, 16:44
      Цитата: esl462
      По-моему проще и дешевле было взять у китайцев Y-8.

      Последними кто покупал гражданские самолеты у Украины были северокорейцы представители Латинской Америки. Возможно, что санкции наложенные на КНДР постмайданным правительством Украины после 2014 года поддолкнули КНДР попытаться реанимировать сотрудничество с Россией.
  3. Младший рядовой Звание
    Младший рядовой
    0
    Сегодня, 16:40
    либо будет поставлен из российских запасов, что недопустимо из-за санкционного режима

    Как же США ушатали своими санкциями весь мир. За счет этого и жируют.
  4. dementor873 Звание
    dementor873
    +5
    Сегодня, 16:41
    7 лет самолет ищут. Видать не сильно-то он им и нужен.
  5. Vulpes Звание
    Vulpes
    +2
    Сегодня, 16:54
    Ничего удивительного. КБ Антонова больше не существует. Да и до 2014 все было завязано на Россию.
  6. Melior Звание
    Melior
    +1
    Сегодня, 17:15
    Рядом Бразилия с Embraer C-390, который закупают даже Австрия и Южная Корея, но нет! laughing
  7. AC130 Ganship Звание
    AC130 Ganship
    0
    Сегодня, 17:18
    При чем здесь Ан178, если речь шла об Ан74? Абсолютно разные машины. От слова совсем.

    Ну и кстати, эта же новость про левого продавца Ан74 в других СМИ показана совсем по-другому.
  8. AC130 Ganship Звание
    AC130 Ganship
    +1
    Сегодня, 17:22
    Цитата: esl462
    По-моему проще и дешевле было взять у китайцев Y-8.

    Он и по размеру в 2 раза больше, и по грузоподъемности - в 3.
    На рынке есть двухдвигательные C295 и Спартан
  9. igorra Звание
    igorra
    0
    Сегодня, 17:31
    У селюков даже не получается собрать дендрофекальный аэроплан.
  10. AC130 Ganship Звание
    AC130 Ganship
    +1
    Сегодня, 17:31
    Там схема изначально была очень мутная, когда они вписали сумму контракта почти в 3 раза превышающую стоимость одного борта. Т.е. там откат за деньги налогоплательщиков Перу был заложен порядка 200%.
    За $67M можно новый C130 купить
    1. karabas-barabas
      karabas-barabas
      +1
      Сегодня, 18:20
      Базовый С-130 начинается с 75 мио $, с пакетом ЗИП и обслуживания на срок эксплуатации от 130 мио $ и выше. В общем С-130 один из самых дорогих в этом классе, но и надёжных и проверенных.
  11. AC130 Ganship Звание
    AC130 Ganship
    +2
    Сегодня, 17:36
    Цитата: igorra
    У селюков даже не получается собрать дендрофекальный аэроплан.

    Эти самолеты разрабатывались в СССР и напичканы железом со всего Союза. Там вся линейка Ан - такая. И не только Ан. Бе200 и Ту334 были специально разработаны под украинские двигатели.