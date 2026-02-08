Эпопея с самолётами Ан окончена: в Перу выбрали западный аналог

Усилиями МИД и ГП «Антонов» разоблачена подставная компания из ОАЭ, аффилированная с РФ. Российские дельцы пытались продать «самолёт-фантом» по поддельным документам. Украина – надёжный партнёр. Мы дорожим доверием стран Латинской Америки и Карибского бассейна и призываем работать только с официальными производителями.

В Перу с 2019 года тянется эпопея с закупкой военно-транспортных самолётов семейства Ан для нужд МВД страны. В ноябре 2019 года данное ведомство подписало контракт на постройку компанией «Антонов» одного Ан-178 за $64 млн.Однако это соглашение так и не было реализовано и закончилось затяжным скандалом. По условиям сделки, самолёт должны были поставить в октябре 2021 года. К этому моменту борт для Перу оказался готов лишь частично (примерно на 40%). Как утверждал производитель, задержка вызвана проведением «масштабного импортозамещения» для перехода на новые детали взамен российских.Перу отказывалось платить, пока не увидит готовый самолёт. Подрядчик, в свою очередь, заявил об отсутствии из-за этого средств для завершения работ. Сделка была сорвана, а заказчик уже выделенные деньги так и не вернул.Поскольку потребность в самолёте никуда не делась, после провала соглашения по Ан-178 перуанцы снова вышли на мировой рынок, выбрав в 2025 году достаточно сомнительную схему. Победителем нового тендера МВД была признана в октябре компания Aero Express FZE из ОАЭ, которая предложила продать подержанный Ан-74 за $63,9 млн.На днях правоохранители по итогам следствия заявили, что самолёт либо вовсе не существует, либо будет поставлен из российских запасов, что недопустимо из-за санкционного режима. В итоге МВД Перу признало недействительной процедуру закупки.К данному скандалу попыталась «примазаться» украинская сторона, хотя не исключено как раз её участие в новой афёре:Только неясно, о каких «производителях» идёт речь – последним «телодвижением» украинского авиастроения стал благополучно похороненный проект по Ан-178.По неофициальным данным, после расторжения контракта на Ан-74 МВД Перу выбирает среди западных аналогов, склоняясь к ВТС C-27J Spartan, производимому итальянской компанией Leonardo. Тем более данная машина уже эксплуатируется ВВС страны.