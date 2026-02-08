Экс-президент Польши заявил, что разорвать Россию на части ему помешали США

Экс-президент Польши заявил, что разорвать Россию на части ему помешали США

Мадлен Олбрайт, занимая в 90-е годы прошлого столетия должность постпреда Соединенных Штатов при ООН, не позволила польскому лидеру сделать необдуманный шаг. Экс-президент Польши Лех Валенса заявил, что хотел разорвать РФ на части, но ему помешали США.

Об этом он рассказал в интервью польскому агентству PAP.

Бывший президент Польши признался журналистам:



Я хотел разорвать Россию на части, но американцы меня остановили.

Поясняя свои слова, Валенса сообщил, что собирался оказать поддержку чеченским радикалам-сепаратистам. Он начал налаживать с ними контакты, чтобы оказывать им помощь. После распада Советского Союза он хотел, чтобы этот процесс продолжился и завершился разрушением российского государства. Польский лидер стремился к тому, чтобы Россия перестала существовать как единая держава. Такие планы трудно назвать мирными или дружескими.

Политика остановила Мадлен Олбрайт, предупредив, что его действия могут «взорвать мир». Она сказала тогда:

Мир взлетит на воздух.

Валенса признал ее правоту и не пошел дальше. Он сказал журналистам:

Она была права.

Позже Мадлен Олбрайт возглавила американский Госдеп.

Лех Валенса замечен в проявлениях русофобии уже давно и пока не изменил своего крайне негативного отношения к нашей стране. К примеру, в 2022 году он заявлял, что население России следует сократить до 50 миллионов человек. Кроме того, Валенса выступал за разделение нашей страны на несколько национальных государств.
  1. Михаил Нашарашев Звание
    Михаил Нашарашев
    +27
    Сегодня, 15:31
    Разухарился))) это Россия не раз рвала Польшу как тузик грелку)) и далеко не последний раз)))
    1. marchcat Звание
      marchcat
      +21
      Сегодня, 15:34
      Нет, ну это однозначно клиника для душевно больных русофобов. am
      1. frruc Звание
        frruc
        +10
        Сегодня, 15:37
        Экс-президент Польши Лех Валенса заявил, что хотел разорвать РФ на части

        Надо было штаны подтянуть и сопли утереть. А так, херой !
        1. Shurik70 Звание
          Shurik70
          +17
          Сегодня, 16:01
          Врёт про то, что чеченским террористам помощь не оказывалась.
          Им помощь шла как от Запада, так и от мусульманского Востока.
          Причём не только от частников, но и на уровне государств.
        2. свой1970 Звание
          свой1970
          0
          Сегодня, 21:52
          Цитата: frruc
          Экс-президент Польши Лех Валенса заявил, что хотел разорвать РФ на части

          Надо было штаны подтянуть и сопли утереть. А так, херой !

          Это вы зря - там надо было оторванную помочь пришить и лопухом зад вытереть.
          Сопли не обязательно...
          И после этого он Россию прям ух и разорвал бы.

          З. Ы. Образцово показательный пример того что работяга- пролетарий - это НЕ обязательно хорошо. Иногда таких пролетариев надо жечь, причём лучше живьём
      2. paul3390 Звание
        paul3390
        +28
        Сегодня, 15:40
        Дедушке 82 года, он похоже давно и глубоко в маразме... Возможно - с самого рождения.
        1. frruc Звание
          frruc
          +2
          Сегодня, 15:50
          paul3390
          Возможно - с самого рождения.

          Не исключено, если зачали его в пьяном угаре.
        2. poquello Звание
          poquello
          +8
          Сегодня, 15:57
          Цитата: paul3390
          Дедушке 82 года, он похоже давно и глубоко в маразме...

          банально всё как-то, он по профессии электрик, закончил ГПТУ
        3. alekc73 Звание
          alekc73
          +9
          Сегодня, 16:06
          Он не в маразме.Русофоб и враг со стажем.Еще с 1980 года целенаправленно боролся с социализмом и СССР. Польские власти его пожалели -могли расстрелять.
          1. Андрей ВОВ Звание
            Андрей ВОВ
            +5
            Сегодня, 16:32
            Да,тогда в 81 году Войцех Ярузельский уговорил СССР не вводить еще войска Варшавского договора по типу как в 1968 году и ввел военное положение,если не ошибаюсь,а "Солидарность"и сам этот черт из кормушки госдеповской и цру с самого основания ели.А как Польша стала "демократической" Гданьские верфи,где вся эта катавасия зародилась канули в лету обанкротившись полностью.
            1. ulfr Звание
              ulfr
              +2
              Сегодня, 17:34
              Да, Ярузельский делал всё возможное, чтобы спасти Польшу и её народ, пока беспризорные дети играли в военные игры с ЗOMO (Zmotoryzowane Odwody Milicji Obywatelskiej). Он много раз ездил в Москву, чтобы успокоить ситуацию. Он был мудрым человеком, великим государственным деятелем.
              1. Lako Звание
                Lako
                +2
                Сегодня, 20:33
                Да я помню, как пришёл домой, кажется это был 1981год, а по радио, транслировали обращение к народу Польши, Войцеха Ярузельского. У нас, в квартире собрались все соседи по площадке. Он настолько проникновенно говорил, что женщины, беларуска, русская и литовка по национальности, плакали слушая его. К сожалению, события в СССР, с приходом к власти меченого, вынудили его идти на уступки и не дали возможности удержать власть.
                1. свой1970 Звание
                  свой1970
                  0
                  Сегодня, 21:54
                  Цитата: Lako
                  К сожалению, события в СССР, с приходом к власти меченого, вынудили его идти на уступки и не дали возможности удержать власть.

                  Ммм с 1981 до 1991 лет прошло
          2. Sergej1972 Звание
            Sergej1972
            0
            Сегодня, 22:01
            Он начал бороться против СССР и социализма в Польше гораздо раньше.
        4. carpenter Звание
          carpenter
          +4
          Сегодня, 16:30
          Цитата: paul3390
          Дедушке 82 года, он похоже давно и глубоко в маразме..

          Так по жизни он электрик, что с него взять.
          1. Монтесума Звание
            Монтесума
            +7
            Сегодня, 16:39
            Цитата: carpenter
            Так по жизни он электрик, что с него взять.

            Не забижайте электриков! negative Мне, по роду былой деятельности, неоднократно приходилось иметь дело со спецами по электротехнике, и ни один из них не был свихнувшимся придурком.
            Минус не ставлю, считаю, что написано не всерьёз. smile
            1. Lako Звание
              Lako
              +1
              Сегодня, 20:47
              Похоже, на Гданьской судоверфи, он больше языком работал, чем отвёрткой и пасатижами. Я, Валенсу видел вживую и слышал его выступление. До сих пор не могу понять, как поляки пошли за ним. Ничего харизматичного в нем не увидел. Он даже, в должности президента, производил впечатление, простого работяги.
        5. Rafaello Звание
          Rafaello
          +2
          Сегодня, 17:09
          Лауреат Нобелевской премии мира Лех Валенса, как истинный электрик, хотел "подключить Россию к току". И это не теория заговора, а официальное интервью польскому агентству. Просто невероятно. Интересно, а Дональд Трамп не завидует Нобелевской премии мира Валенсы? wink
    2. Васян1971 Звание
      Васян1971
      +5
      Сегодня, 15:38
      Цитата: Михаил Нашарашев
      это Россия не раз рвала Польшу как тузик грелку

      Кстати в компании с "европартнёрами".
      Все почему-то постоянно забывают полный состав "делителей". lol
    3. ТермиНахТер Звание
      ТермиНахТер
      +4
      Сегодня, 16:24
      У пшека, совершившего переворот в поляндии на матрасные деньги начался старческий маразм)))
      1. ROSS 42 Звание
        ROSS 42
        +2
        Сегодня, 16:27
        Экс-президент Польши заявил, что разорвать Россию на части ему помешали США

        Держите меня семеро...
    4. bondov Звание
      bondov
      -1
      Сегодня, 21:31
      Россия не раз рвала Польшу как тузик

      - Россия рвала в 18 веке земли Великого Княжества Литовского , а в 19 веке, после наполеоновских войн, было присоединение только части Польши, и то на правах унии (союза по-современному)
      Ну вот Маск предлагает тотально роботизировать промышленность США - все возможности для этого в штатах есть - ИИ (AI), элементная электронная база, финансы и даже такая необходимость... в РФ же индустриализация только началась, а русский робот - это среднеазиат... сомнительно что с железкой конкуренцию выдержит...
      при падении спроса на нефть/газ и почти тотальных санкциях... хорошо,
      если РФ выдержит, а если, как после первой мировой - потеря Украины и части Беларуси (брестский мир) и вынос царя и затем правительства..? Польша же в 16 веке контролировала
      земли вплоть до княжества московского - соседом Москвы в 14 веке стало княжество Литовское а затем и Речь Посполитая...
      1. Михаил Нашарашев Звание
        Михаил Нашарашев
        0
        Сегодня, 21:55
        Тэкс…. , какая связь между роботизацией в сша, Польшей и кто кого рвать будет?
        1. bondov Звание
          bondov
          -1
          Сегодня, 22:06
          ну, написал, чтобы вас не раздавило собственное величие...
          Вообще-то там же написано черным по белому на русском языке, вы, похоже, не в курсе, что произошло после первой мировой в Империи и как действуют санкции, и США, похоже, за очень дружественную страну считаете, если не сообразите про связь между тотальной роботизацией США и попытками РФ ликвидировать последствия деиндустриализации...
      2. свой1970 Звание
        свой1970
        +1
        Сегодня, 22:01
        Цитата: bondov
        потеря Украины и части Беларуси (брестский мир) и вынос царя и затем правительства..?

        После чего поделили Польшу напополам с Германией!!!!
        Польша молиться должна за нынешних наших - причем миниму 3 раза в день. А жители Жешува должны молиться за здравие : вообще круглосуточно!!!!
        1. bondov Звание
          bondov
          -1
          Сегодня, 22:10
          И... и что ? делить снова собрались ? последний дележ Польши в 1939 вообще-то национальной катастрофой закончился и для Германии, и для СССР - ок. 30 млн погибших... повторение от большого ума мерещится ???
          1. свой1970 Звание
            свой1970
            0
            Сегодня, 22:25
            Цитата: bondov
            И... и что ? делить снова собрались ? последний дележ Польши в 1939 вообще-то национальной катастрофой закончился и для Германии, и для СССР - ок. 30 млн погибших... повторение от большого ума мерещится ???

            Я вам по секрету скажу - если ВДРУГ делить будем то 90% польского населения успеет удрать в немецкую зону оккупации.
            Но вообще дележа не предвидится - ЯО по Варшаве значительно реалистичнее.

            З. Ы.
            Если бы Гитлера не выталкивали бы в СССР - он вполне мог бы править 3 (ЕС) Рейхом годов эдак до 1950-1955
            1. bondov Звание
              bondov
              -1
              Сегодня, 22:32
              Если бы Гитлера не выталкивали бы в СССР -
              это вы про Молотова и его Пакт с протоколом, что ли??
              1. свой1970 Звание
                свой1970
                0
                Сегодня, 22:34
                Цитата: bondov
                Если бы Гитлера не выталкивали бы в СССР -
                это вы про Молотова и его Пакт с протоколом, что ли??

                Нет это я про попытку отжать Норвегию Англией - дальше у Гитлера путей к железу не было. Гитлер маневры Англии вокруг Норвегии и Баку прекрасно понял и пошел в СССР
  2. Alex F._2 Звание
    Alex F._2
    +7
    Сегодня, 15:33
    О, этот из палаты "разрывателей России", сегодня там гуляют и двери на распашку? Разорвать смог только свои штаны вздутием пивного брюшка, а туда же - хвастать!
  3. Васян1971 Звание
    Васян1971
    +3
    Сегодня, 15:34
    Экс-президент Польши Лех Валенса заявил, что хотел разорвать РФ на части, но ему помешали США.

    Аж мурашки по спине пробежали...
    Политика остановила Мадлен Олбрайт, предупредив, что его действия могут «взорвать мир». Она сказала тогда:
    Мир взлетит на воздух.
    Валенса признал ее правоту и не пошел дальше. Он сказал журналистам:
    Она была права.

    Она и сейчас права, однако нынешние "властелины мира" потеряли ум, окончательно.
  4. ulembeck Звание
    ulembeck
    +2
    Сегодня, 15:37
    Ещё один "плохой танцор". Расчленёнка ему по ночам снится..
  5. михаилл Звание
    михаилл
    +4
    Сегодня, 15:38
    Лех Валенса- бобр!
    Ну, вы меня поняли.
  6. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +6
    Сегодня, 15:39
    Мне друг сложивший в Польше ,рассказывал когда бьёшь поляка не говори по русски .Войцех Ярузельский не дал порвать Польшу на куски введя военное положение в стране .Если бы не ввёл ,мой батальон связи вышел из парка с утра с погруженным боекомплектом .А это было в ГСВГ , как только согласился ввести ,до опубликования в СМИ ,мы получили команду отбой .Не буду уточнять - осень 1981 г .
    1. tralflot1832 Звание
      tralflot1832
      +5
      Сегодня, 16:05
      Почему это запомнилось ,единственный раз за службу в ГСВГ наш экипаж получил приказ погрузить в КШМ БТР 50 ПУМ ротный боекомплект из оружейной комнаты в машину ( часть) и разблокировать бортовые бойницы закрытые радиоппаратурой ,ЗАС была установлена и проверена в работе .Как сейчас модно - тот ещё квест ,всё это грузилось часть в парке ,а часть уже на дороге Приказ : .Господа ,просьба занять места в кок- питах и запустить двигателя к счастью не поступила . drinks А может и к несчастью .Начальник штаба дивизии Баранов ,фамилия многим известная - впоследствии кем он ушёл на пенсию ,надо уточнить .Только с пришествием многих лет понял кто это был.
      1. tralflot1832 Звание
        tralflot1832
        +3
        Сегодня, 16:15
        Да и ещё начальник взвода радиоремонтников в батальоне прапорщик Зеленский .Проверял прямого отношения к нынешнему Зеленскому отношения вроде не имеет. bully Как то так.
        1. Монтесума Звание
          Монтесума
          +2
          Сегодня, 17:01
          Цитата: tralflot1832
          Да и ещё начальник взвода радиоремонтников в батальоне прапорщик Зеленский .Проверял прямого отношения к нынешнему Зеленскому отношения вроде не имеет.

          Андрей hi , нынешний Зеленский уже и к родному деду Семёну, участнику ВОВ, награждённому двумя орденами Красной Звезды, отношения не имеет. Предателем и хамелеоном внучок оказался.
  7. Василий ))
    Василий ))
    +3
    Сегодня, 15:40
    Раскукарекался, разрыватель херов.
  8. Foggy Dew Звание
    Foggy Dew
    +2
    Сегодня, 15:41
    Да нет, там та же схема, что задействована сейчас - накачка террористов оружием на госуровне. Пшек в этом просто передаст, как и сейчас, эту схему уже задействовали, но не с чехами, а с западенцами. И пшеки ровно на том самом месте, на которое хотел залезть еще Валенса
  9. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +2
    Сегодня, 15:42
    ❝ Я хотел разорвать Россию на части ❞ —

    — Ну хотят-то они в своём содомском саду и сейчас поголовно и злобою захлёбываются, что не могут ...
  10. Василенко Владимир Звание
    Василенко Владимир
    +2
    Сегодня, 15:46
    что у пшеков не отнять так это спеси и хвастовства
  11. К-50 Звание
    К-50
    0
    Сегодня, 15:46
    Валенса: Я хотел разорвать Россию на части, но американцы меня остановили. Политика остановила Мадлен Олбрайт, предупредив, что его действия могут «взорвать мир». Она сказала тогда: Мир взлетит на воздух.

    Ну, насчёт мира не уверен, но пшекия бы точно перестала существовать. как в том анекдоте: хи-хи, чпок!
    Одно дело вести противопартизанские действия и совсем другое против иностранной интервенции. На что у нас были и силы и возможности. так что валенок мог стать последним президентом пшекии, как и одним из последних представителей сего народца. yes
  12. ODERVIT Звание
    ODERVIT
    0
    Сегодня, 15:47
    Негодяи пшеки, были есть и будут.
  13. Tagan Звание
    Tagan
    +1
    Сегодня, 15:49
    Ну что сказать, в полку Байдена прибыло. Два дeбила - это сила!
  14. двп Звание
    двп
    +1
    Сегодня, 15:50
    Слющяй какой сырозный чалавэк! Сразу и не по́думаешь что был осведомителем польской службы безопасности. Ещё один"кандидат" в Пилсудские.
  15. dfg Звание
    dfg
    +3
    Сегодня, 15:51
    Полоумный электрик это ты и вся твоя польша живы потому что вами не занимались )
  16. rocket757 Звание
    rocket757
    0
    Сегодня, 15:54
    Очередной "разрыватель"... дедок старенький, мозги... ну так, понятно, в смятку.
  17. Вольноопределяющийся Марек Звание
    Вольноопределяющийся Марек
    +1
    Сегодня, 16:00
    Да, про таких говорят " Ты не смотри, что у меня грудь вналая! Зато спина колесом! ".
  18. Dart2027 Звание
    Dart2027
    +4
    Сегодня, 16:12
    А сколько СССР нянчился с Польшей. И не только с ней.
  19. Андрей Крутилин Звание
    Андрей Крутилин
    +4
    Сегодня, 16:27
    Поляки мечтать не могли о границах по Одеру-Нейсе,
    о большей части Восточной Пруссии.
    За все заплачено кровью нашего народа.
    Наши мертвые солдаты охраняли эти границы.
    Теперь не охраняют. Они для поляков оккупанты.
    Считать спорными эти границы.
    Пусть подерутся.
  20. Слесарь Звание
    Слесарь
    +1
    Сегодня, 16:27
    Экс-президент Польши Лех Валенса заявил, что хотел разорвать РФ на части, но ему помешали США

    Разбудили не вовремя , а то бы он как дал !
  21. 1944-1989 Звание
    1944-1989
    +1
    Сегодня, 16:33
    Одни пресмыкаются перед США, другие пребывают в бреду, они не знают, что делать, потому что осознают собственную никчемность.
  22. Ivan№One Звание
    Ivan№One
    +2
    Сегодня, 16:45
    Истории о которых невозможно молчать
    Этот ляшский черт оказывается не сдох еще
  23. Schneeberg Звание
    Schneeberg
    +1
    Сегодня, 16:53
    Я хотел разорвать Россию на части
    Помнится что он был стукачиком польских спецслужб
  24. Пленник Звание
    Пленник
    0
    Сегодня, 16:56
    Конечно помешали. США помешали, диарея экса и польская дистрофия. laughing
  25. Mitka Звание
    Mitka
    0
    Сегодня, 17:01
    Перегрели пшека в детстве!!!
  26. igorra Звание
    igorra
    +1
    Сегодня, 17:11
    Слишком долго фронтовики были у власти. Победители, в тоже же время это люди, перенесшие тяготы войны, жестокость, изуверство фашистов, не хотели снова перенести это. Поэтому наверное не решались применить силу, к так называемым союзникам, а эти добра не помнят и не понимают.
    П. С. Путин из той же оперы. Многих из его коллег, как он любит их называть, уже черти в аду заждались.
  27. Salimi from iran Звание
    Salimi from iran
    0
    Сегодня, 17:13
    I think the other globalists do have same ideas about chechnya
  28. ulfr Звание
    ulfr
    +1
    Сегодня, 17:19
    Валенса был смелым профсоюзным деятелем, но плохим президентом, покорным духовенству, который допустил обветшание больниц, в то время как церкви восстанавливались и строились. Его президентство было в значительной степени поверхностным; можно вспомнить, например, его рейды в стиле спецназа по разграблению аптек, где продавали презервативы. К счастью, его преемником стал Квасьневский, министр при режиме Ярузельского и защитник его политического наследия, который направил страну на правильный путь.
  29. Mazunga Звание
    Mazunga
    +1
    Сегодня, 17:22
    вот это простой гэбульник-стукачок как с ним кураторы работали))?
  30. odisey3000 Звание
    odisey3000
    +2
    Сегодня, 18:22
    У лехи словесный понос и он может сейчас нести какую угодно пургу ,особо никого не волнует что и когда он хотел делать.Но однозначно доказано что Валенса был тайным агентом польских спец служб ,работал этаким провокатором типа как у нас поп Гапон .Не понятно почему его тогда не прехлопнули и дали порезвиться с созданием солидарности .Но в 90 - е годы многое сейчас для нас непонятно ,особенно в действиях спец служб того времени,пример наше к г б как себя в 90 - е паскудно и предательски повело .А потом все с этой конторы писателями стали ,читать мемуары омерзительно ,каждый снимает с себя ответственность за развал страны .Типа я не я и песня не моя .
  31. nik-mazur Звание
    nik-mazur
    +2
    Сегодня, 18:32
    Бывший президент Польши признался журналистам: Я хотел разорвать Россию на части, но американцы меня остановили.
  32. enzelad Звание
    enzelad
    0
    Сегодня, 18:45
    Пациент палаты #6, что с него взять
  33. Sergey39 Звание
    Sergey39
    0
    Сегодня, 19:34
    Да, похоже все хотят «поиметь Нас», но он как был докером, так им и остался.
  34. duschman80-81 Звание
    duschman80-81
    0
    Сегодня, 20:09
    Я хотел разорвать Россию на части, но американцы меня остановили.
    И зачем я прочитал этот бред старого маразматика ?
  35. ulfr Звание
    ulfr
    +2
    Сегодня, 20:24
    Польша родилась в 966 году, когда Мешко I, правитель династии Пястов, обратился в западное христианство, чтобы поставить свою страну под защиту Папы Римского от немецкого господства. Но роль Церкви, неотделимая от страны, в конечном итоге привела к падению Польши в 1984 году после убийства отца Попелушко, движения «Солидарность» и «Месс за Отечество». Непорочное зачатие не может быть запятнано жадностью и злыми устремлениями.
    Будучи студентом, я знал коммунистическую Польшу, страну, излучающую дружбу, искренность и радость. Я влюбился в эту страну свободы, как за природу, так и за душу. Я держался подальше от мрачных, фундаменталистских, манипулятивных и суровых церквей. Когда я вернулся туда 20 лет спустя, я не нашел того радостного света, того теплого благополучия, той сладости жизни; Я видел лишь демонстрацию денег, тщеславия, зависти и расизма.
  36. Taurus1983 Звание
    Taurus1983
    0
    Сегодня, 20:37
    Этого бывшего президента Польши необходимо убить.