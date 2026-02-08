Экс-президент Польши заявил, что разорвать Россию на части ему помешали США
Мадлен Олбрайт, занимая в 90-е годы прошлого столетия должность постпреда Соединенных Штатов при ООН, не позволила польскому лидеру сделать необдуманный шаг. Экс-президент Польши Лех Валенса заявил, что хотел разорвать РФ на части, но ему помешали США.
Об этом он рассказал в интервью польскому агентству PAP.
Бывший президент Польши признался журналистам:
Поясняя свои слова, Валенса сообщил, что собирался оказать поддержку чеченским радикалам-сепаратистам. Он начал налаживать с ними контакты, чтобы оказывать им помощь. После распада Советского Союза он хотел, чтобы этот процесс продолжился и завершился разрушением российского государства. Польский лидер стремился к тому, чтобы Россия перестала существовать как единая держава. Такие планы трудно назвать мирными или дружескими.
Политика остановила Мадлен Олбрайт, предупредив, что его действия могут «взорвать мир». Она сказала тогда:
Валенса признал ее правоту и не пошел дальше. Он сказал журналистам:
Позже Мадлен Олбрайт возглавила американский Госдеп.
Лех Валенса замечен в проявлениях русофобии уже давно и пока не изменил своего крайне негативного отношения к нашей стране. К примеру, в 2022 году он заявлял, что население России следует сократить до 50 миллионов человек. Кроме того, Валенса выступал за разделение нашей страны на несколько национальных государств.
