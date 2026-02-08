Коммунистической Кубе пророчат падение до конца этого года
Коммунистический режим на Кубе может пасть уже до конца этого года, к такому мнению приходят аналитики, рассматривая вводимые против острова Свободы администрацией Трампа меры.
Гаване пророчат падение до конца этого года, если Трамп будет продолжать свою политику в отношении Кубы, а он, судя по всему, отступать и не собирается. На первом этапе он лишил остров Свободы поступлений нефти из Венесуэлы и Мексики, что уже почувствовали кубинцы. На днях прошло несколько сообщений, что ряд авиакомпаний Кубы прекращают полеты из-за отсутствия топлива, на нескольких аэродромах топлива нет совсем, в столице острова ситуация чуть лучше, но ненамного.
Вторым этапом Трамп намерен лишить Кубу притока валюты, которую кубинцы получают за счет туризма и весьма развитой медицины. Как утверждают в окружении американского президента, сейчас Трамп усиленно работает над этим.
Как подчеркнула профессор истории Ада Феррер, изучавшая Кубу долгое время, острову Свободы неоднократно предрекали падение режима, но прогнозы не сбывались. Но в этот раз Кубу некому поддержать извне. Раньше это был СССР, затем Венесуэла. Сейчас нет никого. И если в ближайшее время никто не появится, то на коммунистической Кубе можно будет ставить крест.
Информация