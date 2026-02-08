Коммунистической Кубе пророчат падение до конца этого года

7 076 43
Коммунистической Кубе пророчат падение до конца этого года

Коммунистический режим на Кубе может пасть уже до конца этого года, к такому мнению приходят аналитики, рассматривая вводимые против острова Свободы администрацией Трампа меры.

Гаване пророчат падение до конца этого года, если Трамп будет продолжать свою политику в отношении Кубы, а он, судя по всему, отступать и не собирается. На первом этапе он лишил остров Свободы поступлений нефти из Венесуэлы и Мексики, что уже почувствовали кубинцы. На днях прошло несколько сообщений, что ряд авиакомпаний Кубы прекращают полеты из-за отсутствия топлива, на нескольких аэродромах топлива нет совсем, в столице острова ситуация чуть лучше, но ненамного.



Вторым этапом Трамп намерен лишить Кубу притока валюты, которую кубинцы получают за счет туризма и весьма развитой медицины. Как утверждают в окружении американского президента, сейчас Трамп усиленно работает над этим.

Прекращение поставок топлива резко повысило ставки. Захват американцами Мадуро и угроза пошлин отрезали Остров Свободы от единственных поставщиков нефти — Венесуэлы и Мексики. По мнению аналитиков, отсутствие международных поставок в конечном итоге парализует страну.


Как подчеркнула профессор истории Ада Феррер, изучавшая Кубу долгое время, острову Свободы неоднократно предрекали падение режима, но прогнозы не сбывались. Но в этот раз Кубу некому поддержать извне. Раньше это был СССР, затем Венесуэла. Сейчас нет никого. И если в ближайшее время никто не появится, то на коммунистической Кубе можно будет ставить крест.

Теперь нет мецената, готового спасти рушащуюся экономику Кубы, как это сделала Венесуэла после распада СССР. В этот раз всё по-другому.
43 комментария
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Андрей Храмов Звание
    Андрей Храмов
    +4
    Сегодня, 15:55
    Да, Куба обречена... На очередную смену власти... Длительное время Куба был "американским публичным домом"...
    Затем стала "коммунистической ориентации". "Коммунизм" сегодня на государственном уровне в той или иной форме озвучен в Китае и Северной Корее. Всё. Россия - в стороне.
    1. Мини Мокик Звание
      Мини Мокик
      0
      Сегодня, 15:59
      Ага, все пропало 😫
      До конца года, этого мира может не стать, не то что Кубы.
      В самих США тоже не совсем спокойно.
      А мутит там по Кубе не Трумп, а Рубио.
      1. Андрей Храмов Звание
        Андрей Храмов
        -6
        Сегодня, 16:00
        Уважаемый Мини Мокик (Алекс)!

        Если не "всё-пропало", то кто будет "помогать" Кубы - Вы?
        1. Villy-V Звание
          Villy-V
          -2
          Сегодня, 19:44
          За один час может начать и закончится ядерный конфликт.
          Это мне в детстве так преподавали. Думаю - не лишено объективности.
          1. Андрей Храмов Звание
            Андрей Храмов
            +1
            Сегодня, 21:31
            Уважаемый Villy-V (Ivan)!

            Кто преподавал?
            Те, кто сами прошли через такой конфликт и обладали личным опытом в его участии?
  2. rocket757 Звание
    rocket757
    +2
    Сегодня, 16:01
    Как показывает практика, уроки истории, страны исчезают тогда, когда внутренние противоречия превышает пределы прочности самого общества, тех стран.
    Красивая замануха извне, сказки дядюшки Сэма и прочее подобное.
    На слабые умы это влияет сильно...
    Впрочем, это их дела, их руководству надо думать на перспективу...
  3. Sovetskiy Звание
    Sovetskiy
    -6
    Сегодня, 16:10
    Господин Трамп точно знает что он делает или маразм крепчал и танки наши быстры? wink
    Если падет социалистическая власть на Кубе, тысячи идейных кубинцев могут ломануться в Штаты, так скажем, с не дружественными намерениями отомстить за свою Родину и тогда Трампу Миннесота может показаться детским лепетом. wink
    1. sgrabik Звание
      sgrabik
      0
      Сегодня, 16:23
      А нам это только лишь на руку, чем будет хуже нашему врагу в лице США, тем в конечном итоге лучше для нас.
      1. Sovetskiy Звание
        Sovetskiy
        +10
        Сегодня, 16:27
        Цитата: sgrabik
        А нам это только лишь на руку, чем хуже нашему врагу, тем лучше для нас.

        Для кого для нас? Ценою всей Кубы?
        В таком случае будет как в той цитате немецкого пастора:
        Когда нацисты хватали коммунистов, я молчал: я же не был коммунистом.
        Когда они сажали социал-демократов, я молчал: я же не был социал-демократом.
        Когда они хватали членов профсоюза, я молчал: я же не был членом профсоюза.
        Когда они пришли за мной — заступиться за меня было уже некому.
        1. Doccor18 Звание
          Doccor18
          +5
          Сегодня, 17:20
          Цитата: Sovetskiy
          В таком случае будет как в той цитате немецкого пастора:

          У капиталистов не друзей, а есть временные интересы (возможность заработать).
          Раздолбали Ливию и Сирию, прибрали к рукам Венесуэлу, приготовиться Кубе и Ирану, а дальше что? А дальше, видимо, будет вырисовываться договорнячок на самом высшем уровне с олигархатом одной из крупнейших стран...
          1. Sovetskiy Звание
            Sovetskiy
            +4
            Сегодня, 17:38
            Цитата: Doccor18
            А дальше, видимо, будет вырисовываться договорнячок на самом высшем уровне с олигархатом одной из крупнейших стран...

            Ну мы же знаем чем обычно заканчиваются договорнячки для одной из сторон, правда? wink
            И обманут судя по всему опять отнюдь не США. lol
          2. VenDora Звание
            VenDora
            +1
            Сегодня, 18:21
            Он и сейчас уже есть. Капиталист капиталисту друг и брат. А какая там Венесуэла, Куба и тд и тп.Свой карман ближе.
        2. Salimi from iran Звание
          Salimi from iran
          0
          Сегодня, 17:29
          Is Putin (( the guy in the church )) ?
    2. Тарелка Звание
      Тарелка
      -2
      Сегодня, 16:45
      Цитата: Sovetskiy
      с не дружественными намерениями отомстить за свою Родину

      Если Куба падёт, значит, не так уж и нужна кубинцам их "социалистическая Родина". Думается, и мстить они тогда не будут. А вот что поедут в Штаты в поисках лучшей жизни, про которую наверняка много слышат, это точно.
      1. Sovetskiy Звание
        Sovetskiy
        +14
        Сегодня, 16:52
        Цитата: Тарелка
        Если Куба падёт, значит, не так уж и нужна кубинцам их "социалистическая Родина".

        Если США дожмут Китай и Индию по российской нефти, а Запад объявит полное эмбарго на торговлю с РФ и страна развалится на удельные княжества по типу Сибирской республики в 90-х, вы тоже будете "философствовать" о том что: "значит, не так уж и нужна русским их уже капиталистическая Родина?" fool
        1. Тарелка Звание
          Тарелка
          +3
          Сегодня, 16:53
          Ну вообще да - примерно так и буду.
        2. lutikovvn Звание
          lutikovvn
          +1
          Сегодня, 17:23
          Эту удавку они с нас не снимут, независимо от того, будем мы бодаться с Украиной или остановимся.Они нашли наше слабое место и действенный рычаг.
          1. Sovetskiy Звание
            Sovetskiy
            +4
            Сегодня, 17:49
            Цитата: lutikovvn
            Они нашли наше слабое место и действенный рычаг.

            Вообще то это слабое место устроили те самые сограждане дорвавшись до власти под чутким руководством старших партнеров, уничтожив свою промышленность целыми секторами.
            Рыночек требовал "открытости" экономики. Теперь эти самые люди закрывают то, что осталось, не меняя целепологания заданного старшими партнерами.
            Если короче: Мухи убедили пчёл собирать мёд и отдавать его мухам, в обмен на отходы после поедания этого меда. wink
      2. Альф Звание
        Альф
        +1
        Сегодня, 21:01
        Цитата: Тарелка
        А вот что поедут в Штаты в поисках лучшей жизни, про которую наверняка много слышат,

        Слышать-то слышат, а вот как на самом деле ? В конце 80-х мы тоже слышали, как хорошо будем жить при капитализме...
  4. евгений-дальневосточник Звание
    евгений-дальневосточник
    -1
    Сегодня, 16:11
    ну-ну...Ждём вторую высадку в Заливе свиней...
  5. Андрей Храмов Звание
    Андрей Храмов
    -5
    Сегодня, 16:11
    Фидель Катро-со-товарища не совершал на Кубе прокоммунистического переворота со сносом режима Батисты. Это было просто "силовое изменение власти". Но когда стало понятно, что взять власть и удержить её - это разные вещи - барбудос сориентировались на СССР, типа, мы все из себя социалистические-коммунистические. И присели на подкормку из СССР.
    А для СССР Куба была удобной ракетной стартовой позицией против США. Интересы СССР и Кубы - каждый в свою сторону - совпали.
    На определённое время.
    Вот и вся "международная" политика.
    Сегодня у России мотиваций на Кубе и в Кубе - нет.
    Сферы влияние и интересов между Россией и США - поделены.
    В Анкоридже.
    1. Lako Звание
      Lako
      0
      Сегодня, 20:09
      Ну да сферы интересов, между Россией и США, поделены. США получили доступ к нефтянным месторождениям в Венесуэле, Сирии, пытаются подмять под себя Иран и Кубу, а Россия получила дырку от бублика.
  6. ЖЭК-Водогрей Звание
    ЖЭК-Водогрей
    +7
    Сегодня, 16:18
    Социалистический блок на пике своего распространения. 35% населения планеты на тот момент. Спустя несколько лет от него почти не останется и следа. Сегодня последней страной реального социализма остается Куба.
  7. Александр Елизаров Звание
    Александр Елизаров
    0
    Сегодня, 16:18
    . Теперь нет мецената, готового спасти рушащуюся экономику Кубы, как это сделала Венесуэла после распада СССР. В этот раз всё по-другому.

    Не понимаю почему другие страны должны содержать, кормить, поить другую страну если Куба не хочет и не может содержать себя сама?
    Советский Союз и Россия много кому помогали , потом списали безнадёжную задолженность. Какая от этого выгода стране , да и простым гражданам?
    Попробуй квартплату не заплати несколько месяцев, так быстро тебе кислород перекроют.
    Берите пример с китайцев ... если им не платят долг они требуют рассчитаться натурой ( земли отдать, лес, воду, рыбу, нефть и ТД).
    1. Ivan№One Звание
      Ivan№One
      +4
      Сегодня, 16:40
      если Куба не хочет и не может содержать себя сама

      Куба >60 лет живет в худшем экономическом режиме, в котором Россия живет с 2022 года. Даже не режиме тотальных санкций, а в режиме эмбарго введенных Сша. Которые +- и всех соседей по контингенту (и не только) заставили сделать тоже самое.
      Стоило Чили или Гренаде отменить санкции и эмбарго против Кубы, как там или правый переворот случался или вторжение американцев.

      если им не платят долг они требуют рассчитаться натурой ( земли отдать, лес, воду, рыбу, нефть и ТД).

      Эээ, примеры пожалуйста
      Ну и вообще крутой пример. 1,5 миллиардный китай и 10 миллионная Куба это сравнимые величины
      1. Владимир М Звание
        Владимир М
        +4
        Сегодня, 17:27
        Только у Кубы в отличии от России нет ресурсов от слова совсем.
        1. Ivan№One Звание
          Ivan№One
          0
          Сегодня, 19:49
          Сахар есть. И пляжи.
          Вроде всё
          1. Владимир М Звание
            Владимир М
            0
            Сегодня, 20:18
            Одним сахаром сыт не будешь, особенно когда обложили санкциями. Да и пляжи здесь не помогут.
    2. Ате_ист Звание
      Ате_ист
      +1
      Сегодня, 21:50
      если Куба не хочет и не может содержать себя сама?

      Куба и хочет и может содержать себя сама. Ну вот не повезло ей - нет своих нефти, газа и угля в необходимом количестве. Без этого нельзя ни электроэнергию вырабатывать, ни бензин и солярку производить. Когда не было блокады со стороны США Куба покупала нефть в Венесуэле и Мексике за валюту. В свое время СССР строил на Кубе АЭС, но это было как раз накануне антисоветского переворота, строительство так и не закончилось. Новое руководство РФ с радостью доложило президенту США о крахе СССР и начало сливать своих союзников, в том числе, и Кубу
  8. Михаил Нашарашев Звание
    Михаил Нашарашев
    -2
    Сегодня, 16:20
    Некому помочь и теперь уже не за зачем
  9. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    0
    Сегодня, 16:25
    А что будет делать Трамп с канадцами на Кубе .Кстати забавно ,но они там есть - чем отличается канадский доллар от американского. laughing
  10. Фразах Звание
    Фразах
    -5
    Сегодня, 16:25
    Че Гевары, Фидели Кастры да Сальвадоры Альенды были нужны для декорации свободы на континенте. Уже не нужны, игры в либерализм и демократию кончились. Никто и так не собирался никого защищать, а деньги голодным латиносам и "детям Африки" были данью от башен за власть. По сию пору исправно башляют в разные мутные организации и фонды - давай мы тебе, дядя, мильярд дадим - бабки не свои, не жалко.
  11. Ivan№One Звание
    Ivan№One
    +5
    Сегодня, 16:29
    Теперь нет мецената, готового спасти рушащуюся экономику Кубы

    Офигенный профессор, не очень понятно что изучавшая.
    Не "рушашуюся", а 60 лет ее рушат. Огромный и богатый сосед, держащий остров в экономической (а иногда и не только экономической) блокаде.?
  12. 1944-1989 Звание
    1944-1989
    -5
    Сегодня, 16:31
    США в их нынешнем виде рухнут, потому что рабочий класс больше не будет поддерживать богатых паразитов, которые ненавидят всё хорошее, и единственная женщина, которую они могут себе позволить, — это проститутка.
  13. Андрей Храмов Звание
    Андрей Храмов
    -8
    Сегодня, 16:35
    Вокруг Кубы за всё время её мезальянса с СССР было накручено много «революционной» романтики и «прокоммунистических» мифологем.
    Например, вокруг Эрнесто Гевары, который «Че», и который не кубинец, а аргентинец, врач по образованию.
    Но захотелось ему «революции».
    На Кубе, типа – получилось.
    Силой взяли власть.
    В Боливии, куда Гевара приехал совершать очередную «революцию» – не получилось.
    Его убили.
    Боливийцы.
    Видимо, им «революция» никуда «не встала»…

    А в СССР пели "втихаря" частушки:
    "Куба - отдай наш хлеб
    Куба - возьми свой сахар.
    Куба - Хрущёва уж больше нет.
    Куба - пошла на х...".
    1. Ivan№One Звание
      Ivan№One
      +5
      Сегодня, 16:51
      Его убили.
      Боливийцы.

      Угу. А сержанту, который и расстрелял раненого пленного Че, через много лет, при Эво Моралесе, вернули зрение кубинские врачи, к которым этот трусливый пес записался под фиктивным именем.
      Кубинские, а не американские (ну или боливийские)
      Если чести нет, ее нет никогда.
      1. Андрей Храмов Звание
        Андрей Храмов
        -6
        Сегодня, 16:56
        Уважаемый Ivan№One (Иван)!

        А в чём честь и в чём бесчестье?

        К боливийцам в страну приезжает варяг "лепить" им революцию, которая им и нафиг не нужна.
        И сколько этот раненный-пленный "вальнул" боливийцев, пока его самого не подстрелили?

        Да и на Кубе он был уже совершенно не нужен, ибо ничего кроме "революции" - "не понимал в жизни".
        1. Ате_ист Звание
          Ате_ист
          +1
          Сегодня, 22:10
          Да и на Кубе он был уже совершенно не нужен, ибо ничего кроме "революции" - "не понимал в жизни"

          Слышь, знаток жизни, уж не опускай Че Гевара до своего уровня - такие как ты в своей жизни даже 1% не сделали из того, что успел сделать Че за свой короткий век. Причем, не для себя любимого, а для других людей
    2. Ате_ист Звание
      Ате_ист
      +1
      Сегодня, 22:01
      А в СССР пели "втихаря" частушки

      Дебилы, может и пели. Нормальные люди пели "Гуантанамера"
  14. Mitka Звание
    Mitka
    -1
    Сегодня, 17:05
    Рыжий юда, глядишь, до конца месяца остынет!
  15. igorra Звание
    igorra
    0
    Сегодня, 17:26
    Совет кубинцам один - нет Рубио, нет проблем.
  16. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    0
    Сегодня, 18:12
    Повод начинать нервничать появится если в портах Кубы у причалов не увидим суда под Российским флагом .Маринтрафик в помощь - в режиме он лайн .И не надо ждать статей на эту тему bully .В пятницу например в сирийском Тартусе и рядом было 4 балкера и один танкер под российскими флагами.Если статей на эту тему не было ,это не говорит что унас нет морского трафика с Сирией.
  17. Комментарий был удален.
  18. Александр Елизаров Звание
    Александр Елизаров
    -1
    Сегодня, 18:47
    Цитата: Ivan№One
    если Куба не хочет и не может содержать себя сама

    Куба >60 лет живет в худшем экономическом режиме, в котором Россия живет с 2022 года. Даже не режиме тотальных санкций, а в режиме эмбарго введенных Сша. Которые +- и всех соседей по контингенту (и не только) заставили сделать тоже самое.
    Стоило Чили или Гренаде отменить санкции и эмбарго против Кубы, как там или правый переворот случался или вторжение американцев.

    если им не платят долг они требуют рассчитаться натурой ( земли отдать, лес, воду, рыбу, нефть и ТД).

    Эээ, примеры пожалуйста
    Ну и вообще крутой пример. 1,5 миллиардный китай и 10 миллионная Куба это сравнимые величины

    Здравствуйте.
    Вот пример
    https://www.pravda.ru/world/1094386-badahshan/
    Президент Рахмон передал Китаю один процент территории страны в Бадахшане
    Китайский дракон поглощает Таджикистан
    Таджикская оппозиция возмущена тем, что официальный Душанбе передал Китаю участок земли на Восточном Памире площадью 1 тысяча 158 квадратных километров, что составляет один процент территории страны.