Несостоявшийся «корейский» охотник на караваны

Проект «Красный кардинал» (PROJECT REDBIRD). Инфракрасные приборы были ещё довольно примитивны, так что в полную меру их применение развернули уже во Вьетнаме

Прожекторы панацеей не стали, да и зенитчикам противника часто помогали больше чем самим экипажам В-26

Основной инструмент бомбардиров В-26 в борьбе с северокорейской логистикой — прицел Нордена. Абсолютно такой же стоял на американских бомбардировщиках ещё в период Второй мировой. Надо ли говорить, что в ночных вылетах на уничтожение малоразмерных подвижных целей он не помогал от слова совсем. Фото с места бомбардира ночного В-26С, Корея

Линейка Р-61 426-й или 427-й эскадрилий после списания и перед утилизацией, США, 1945 год

Р-61 547-й эскадрильи в ходе подготовки к вылету на штурмовку, остров Лусон, 1945 год. Хорошо видна подвеска бомбы на пилон под фюзеляжем

Северокорейская колонна в 1950 году, когда ещё можно было кататься днём. Увидеть вот такой «куст» ночью, в условиях светомаскировки, с высоты нескольких сот метров, не имея радара и специальных оптических средств наблюдения, было задачей нетривиальной

«Двойной мустанг» 68-й эскадрильи на взлёте, Корея. Уникальная машина показала себя в ходе конфликта в общем-то никак. Одна воздушная победа и проваленный шанс полностью реализоваться на новом поприще

