ВС РФ нанесли удары по центрам подготовки ВСУ с иностранными инструкторами
ВС РФ провели масштабную операцию, нанеся точечные удары по нескольким областям Украины. Целями стали лагеря подготовки ВСУ и иностранных наемников, а также места хранения военной техники. Как утверждается, удары нанесены в ответ на покушение на генерал-лейтенанта Владимира Алексеева.
По имеющейся информации, удары были нанесены по объектам в районе Винницы и Киева, а также под Полтавой и в Черниговской области. Под Винницей и Киевом уничтожены лагеря подготовки иностранных наемников вместе с иностранными инструкторами. Как заявил советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, кандидат исторических наук, подполковник запаса Олег Иванников для aif.ru, информация о поражении замаскированных центров подготовки объективна, под удары попали французские и британские инструкторы, их сейчас вывозят в Польшу.
Также высокоточные удары были нанесены по местам хранения западной военной техники, переданной Киеву. В результате уничтожены ангары под Полтавой и в Черниговской области.
