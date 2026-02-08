ВС РФ нанесли удары по центрам подготовки ВСУ с иностранными инструкторами

17 672 41
ВС РФ нанесли удары по центрам подготовки ВСУ с иностранными инструкторами

ВС РФ провели масштабную операцию, нанеся точечные удары по нескольким областям Украины. Целями стали лагеря подготовки ВСУ и иностранных наемников, а также места хранения военной техники. Как утверждается, удары нанесены в ответ на покушение на генерал-лейтенанта Владимира Алексеева.

По имеющейся информации, удары были нанесены по объектам в районе Винницы и Киева, а также под Полтавой и в Черниговской области. Под Винницей и Киевом уничтожены лагеря подготовки иностранных наемников вместе с иностранными инструкторами. Как заявил советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, кандидат исторических наук, подполковник запаса Олег Иванников для aif.ru, информация о поражении замаскированных центров подготовки объективна, под удары попали французские и британские инструкторы, их сейчас вывозят в Польшу.



Число погибших наемников и преподавателей-иностранцев из Великобритании и Франции доходит до нескольких десятков. Сейчас проводятся мероприятия по их эвакуации в Польшу, и поэтому точный ущерб, нанесенный учебным центрам ВСУ, только предстоит еще установить, но сейчас можно уже говорить абсолютно точно, что он критический и непоправимый.


Также высокоточные удары были нанесены по местам хранения западной военной техники, переданной Киеву. В результате уничтожены ангары под Полтавой и в Черниговской области.
41 комментарий
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Пленник Звание
    Пленник
    +7
    Сегодня, 16:51
    sad Надеюсь, что вдовушек в странах натЫ прибавится.
    1. майор Юрик Звание
      майор Юрик
      +34
      Сегодня, 16:59
      Уничтожение лагерей обучения хуторян и наемников это ежедневная работа наших ВС, а вот месть за генерала Алексеева должна быть такой,чтобы держиморды правящие в куеве жались по углам и в них же гадили от страха..... negative
    2. Fitter65 Звание
      Fitter65
      +10
      Сегодня, 17:02
      Цитата: Пленник
      sad Надеюсь, что вдовушек в странах натЫ прибавится.

      Я бы так прямо про вдов не писал. У них в этом плане всё так накручено. Поэтому вполне возможно, что прибавится одиноких супругов за №1 и №2. Надо к "толерантам", толерантней относится. laughing laughing laughing laughing
    3. Андрей К Звание
      Андрей К
      +5
      Сегодня, 19:53
      Цитата: Пленник
      sad Надеюсь, что вдовушек в странах натЫ прибавится.

      в ответ на покушение на генерал-лейтенанта Владимира Алексеева

      Предполагаю, что уничтожение врага проводится всё-таки не "в ответ на", а потому что это враг и идёт война называемая СВО.
      За покушение на генерал-лейтенанта Владимира Алексеева должно быть обнулено руководство ГУР, СБУ и главнаркоман территории 404.
    4. aybolyt678 Звание
      aybolyt678
      +2
      Сегодня, 20:48
      Цитата: Пленник
      Надеюсь, что вдовушек в странах натЫ прибавится.

      не только вдовушек, но и вдовцов smile в странах натЫ много гомосексуальных пар,
      1. Пленник Звание
        Пленник
        0
        Сегодня, 20:51
        Значит мир станет немного чище.
  2. frruc Звание
    frruc
    +2
    Сегодня, 16:52
    французские и британские инструкторы, их сейчас вывозят в Польшу.

    Вывозят на телегах лошадьми, торжественно и печально ? Будем помнить. crying
    1. Foggy Dew Звание
      Foggy Dew
      +2
      Сегодня, 17:15
      На свинособачьих упряжках. Скотину там еще в 14ом на мясо пустили - с кормами полная Жозефина Петровна, а дальше все только ухудшалось. А швайнхунды скачками размножаются, так что для регулярных рейсов хлев-цвинтарь наберут вислоухих, для хозяев-то! Не впервой же возить панов, заблудившихся в альпийских горах или насмерть укушеных пингвином)
  3. Vladlous Звание
    Vladlous
    +15
    Сегодня, 16:58
    Хорошо, что дали в ответ. Вот только, наверное, не стоит ждать каждого нового покушения. А просто покончить с этими лагерями подготовки, инструкторами и прочим хламом, чтобы подобного впредь не повторялось. Да и вообще перестать играть в эти полумеры - на Украине полно шлака от их президента до областных депутатов. Гражданских там нет. Любой политический деятель нынешней Украины - это эсэсовец наших дней.

    Очень надеюсь, что эта атака будет не единичным эпизодом, а лишь звеном системы, направленной на тотальное физическое, политическое и военное уничтожение бандеровской власти и её приспешников.
    1. ROSS 42 Звание
      ROSS 42
      +1
      Сегодня, 18:08
      Цитата: Vladlous
      Любой политический деятель нынешней Украины - это эсэсовец наших дней.

      Смелое и верное заявление, а главное - правильное.
  4. алек Звание
    алек
    +14
    Сегодня, 16:58
    Как утверждается, удары нанесены в ответ на покушение на генерал-лейтенанта Владимира Алексеева.

    А без покушения никто о них не знал? Или мы только в ответку можем? По таким целям надо работать постоянно.
  5. ximkim Звание
    ximkim
    -4
    Сегодня, 16:59
    ВС РФ нанесли удары по центрам подготовки ВСУ с иностранными инструкторами

    К 2032 году в Украине небудет иностранных инструкторов и инструкторов.
  6. Младший рядовой Звание
    Младший рядовой
    +4
    Сегодня, 16:59
    Да там везде иностранные инструкторы. Лупи куда хочешь - не промахнешься.
    1. Иван Кузьмич Звание
      Иван Кузьмич
      -1
      Сегодня, 18:47
      привет, теплится надежда что в 2032 году не будет. украины
    2. Иван Кузьмич Звание
      Иван Кузьмич
      -1
      Сегодня, 18:47
      привет, теплится надежда что в 2032 году не будет. украины
  7. Владимир_2У Звание
    Владимир_2У
    +5
    Сегодня, 17:03
    Каждый раз когда вижу что удары по законным военным целям нанесены в "ответ" на что то - то лишний раз убеждаюсь, что СВО продлится и долго и кроваво. Либо кончится позорным миром... Потому что если верхи не хотят менять подход к ведению войны - то и ход войны будет только ухудшаться... Ой, не войны же, а "специальной военной операции".
  8. Mike777 Звание
    Mike777
    +2
    Сегодня, 17:13
    This is nonsense and signs of weakness, foreign soldiers in Ukraine are already legitimate targets, this is not response to the assassination attempt on Lieutenant General Vladimir Alekseyev. All ruling elite in Ukraine or sbu should be eliminated, this is weakness or lack of strategy or political will. The Kremlin are scared of something.
  9. ximkim Звание
    ximkim
    -3
    Сегодня, 17:14
    Цитата: Пленник
    sad Надеюсь, что вдовушек в странах натЫ прибавится.

    И в округах прибавится.
  10. К-50 Звание
    К-50
    +1
    Сегодня, 17:16
    ВС РФ провели масштабную операцию, нанеся точечные удары по нескольким областям Украины. Целями стали лагеря подготовки ВСУ и иностранных наемников, а также места хранения военной техники. Число погибших наемников и преподавателей-иностранцев из Великобритании и Франции доходит до нескольких десятков.

    Замечательная новость. fellow
    На "бис" можно повторить? winked laughing
  11. Уарабей Звание
    Уарабей
    +6
    Сегодня, 17:19
    ""Как утверждается, удары нанесены в ответ на покушение на генерал-лейтенанта Владимира Алексеева""

    А кем это утверждается почему не написали?
    1. Andobor Звание
      Andobor
      +4
      Сегодня, 17:37
      Цитата: Уарабей
      А кем это утверждается почему не написали?

      Как сообщили в публикации «Аргументы и факты», масштабная операция Воздушно-космических сил России 8 февраля стала жестким ответом на покушение на генерал-лейтенанта Министерства обороны РФ Владимира Алексеева, совершенное 6 февраля в Москве.
      Все остальные утверждения - перепечатки.
  12. Дед-дилетант Звание
    Дед-дилетант
    +6
    Сегодня, 17:22
    удары нанесены в ответ на покушение на генерал-лейтенанта Владимира Алексеева.

    Я удовлетворен тем, что враги отправились к праотцам. Но я не понимаю, почему удар был нанесен "в ответ". Есть враг, его надо уничтожать. Без поводов. Или мы - Иран, с его в высшей мере странной "войной", когда перед ударом по Израилю иранцы заблаговременно предупреждали о них США?
    Надо бить всех, кто в 404-й берет в руки оружие. А не жевать сопли. И иностранные там инструкторы с наемниками, или украинские бойцы, не важно.
  13. ximkim Звание
    ximkim
    -1
    Сегодня, 17:23
    Цитата: Пленник
    sad Надеюсь, что вдовушек в странах натЫ прибавится.

    Цитата: Пленник
    sad Надеюсь, что вдовушек в странах натЫ прибавится.

    Берёшь район, и превращаешь в округ- там вся больница, морги, полиция и администрация в одном месте.
    И все можно скрывать-количество потерь от войны , а потом потерпевших от войны
  14. Saler Звание
    Saler
    -1
    Сегодня, 17:30
    Какая прекрасная новость для Сталмера и Макрона! good
    Пусть они теперь отсчитываются перед вдовами своих солдат за что они погибли на Украине. request
  15. Теренин Звание
    Теренин
    +8
    Сегодня, 17:32
    Как утверждается, удары нанесены в ответ на покушение на генерал-лейтенанта Владимира Алексеева.

    Кем утверждается?
    Я например, не такой наивный чтобы согласится, что теракт стал причиной удара по центрам подготовки ВСУ и наемников.
    Вот если сообщницу киллера - Зинаиду Серебрицкую (Антонюк) через какое то время найдут на Украине с пулей в затылке, вот это и будет русский ответ на покушение.
    1. Сибирь55 Звание
      Сибирь55
      +2
      Сегодня, 17:59
      Что-то мне подсказывает, что свою "пулю" она не от русских получит
      1. Теренин Звание
        Теренин
        +2
        Сегодня, 18:05
        Цитата: Сибирь55
        Что-то мне подсказывает, что свою "пулю" она не от русских получит

        Этот вопрос к спецслужбам. Кого уж вербанут bully
        1. Сибирь55 Звание
          Сибирь55
          -1
          Сегодня, 18:05
          Да я о другом: свои же и хлопнут
          1. Теренин Звание
            Теренин
            +1
            Сегодня, 18:08
            Цитата: Сибирь55
            Да я о другом: свои же и хлопнут

            А им это зачем?
  16. PVV66 Звание
    PVV66
    0
    Сегодня, 17:42
    Помнится верховный обещал наносить удары по центрам принятия решений. Нужно бить по голове, а не по заднице. Голова принимает решения. Полумерами проблему не решить. А по центрам подготовки лупить нужно регулярно.
  17. Василий_Островский Звание
    Василий_Островский
    +2
    Сегодня, 17:46
    Странно читать и слушать заявления нашей пропаганды - "В ответ на..."
    Многократно уже говорили о том, что это низводит СВО на просто реакцию на обстрелы и пр.... Когда в стране появятся нормальные пропагандисты?
    Цели СВО - не "в ответ на...", то есть если бы не стреляли в генерала ГРУ, то и мы бы не давили эту иноную публику? Думать пропагандистам законом не запрещено...
  18. alexboguslavski Звание
    alexboguslavski
    +3
    Сегодня, 17:48
    Как утверждается, удары нанесены в ответ на покушение на генерал-лейтенанта Владимира Алексеева.


    Кем утверждается? Назовите этого негодяя?

    В сводке МО упоминания ФИО генерала Алексеева нет:
    За прошедшие сутки, в ответ на террористические атаки киевского режима по объектам гражданской инфраструктуры на территории России, Вооруженные Силы Российской Федерации нанесли массированный удар высокоточным оружием морского и воздушного базирования большой дальности, в том числе аэробаллистическими гиперзвуковыми ракетами «Кинжал», а также беспилотными летательными аппаратами по объектам энергетической и транспортной инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ, предприятиям военно-промышленного комплекса Украины, выполняющим заказы по производству ударных беспилотных летательных аппаратов, а также местам их хранения и подготовки к запуску на военных аэродромах.

    ✅ Цели удара достигнуты. Все назначенные объекты поражены.


    Набросить хотелось?
    1. Andobor Звание
      Andobor
      +3
      Сегодня, 17:59
      Цитата: alexboguslavski
      Кем утверждается? Назовите этого негодяя?

      Судя по всему такое утверждение пошло от "Аргументы и факты", остальное перепечатки в том числе и на ВО.
      1. alexboguslavski Звание
        alexboguslavski
        +1
        Сегодня, 18:03
        Когда я читаю "Аргументы и факты", мне кажется, что я болен желтухой.
  19. Sovetskiy Звание
    Sovetskiy
    -2
    Сегодня, 18:02
    Как утверждается, удары нанесены в ответ на покушение на генерал-лейтенанта Владимира Алексеева.

    Опять в ОТВЕТ...
    Кто то понимает логику такой политики действий?
    1. Andobor Звание
      Andobor
      +2
      Сегодня, 18:08
      Цитата: Sovetskiy
      Кто то понимает логику такой политики действий?

      Это не политика действий, это политика журналистов "А и Ф" и ВО которые их перепечатали, не надо путать действия и треп журналистов.
  20. tralmaster Звание
    tralmaster
    +2
    Сегодня, 18:03
    Надеюсь в мешках а не на носилках вывозят. Земля им английская стекловатой.
  21. faterdom Звание
    faterdom
    -1
    Сегодня, 19:42
    В результате уничтожены ангары под Полтавой

    Надеюсь, шведы там тоже были? Традиция у них под Полтавой сгореть.
  22. Лимрак Звание
    Лимрак
    -1
    Сегодня, 19:45
    Че то автор статьи не осознал что написал или это стратегия руководства страны где заранее осознают и знают подготовку врага в конкретных местах но.....кое кто запреает их трогать мол пускай готовятся и побольше русских солдат убьют потом....но вот вдруг покушение на очередного генерала...и вдруг якобы эт ответка по этим местам которые уже знали но почему то не предпринимали попыток ударить а ждали....то есть это саботаж измена или предательство кое кого в отношении русского солдата и русского народа - зная о цели и ее содержимом игнорировать ее уничтожение ?
  23. Piramidon Звание
    Piramidon
    0
    Сегодня, 20:32
    под удары попали французские и британские инструкторы, их сейчас вывозят в Польшу.

    Вывозят инструкторов или то, что от них осталось, то есть их тушки? А то пишут как будто они не пострадав сели в автобусы и уехали.
  24. Товарищ Ким Звание
    Товарищ Ким
    0
    Сегодня, 22:31
    Цитата: aybolyt678
    Цитата: Пленник
    Надеюсь, что вдовушек в странах натЫ прибавится.

    не только вдовушек, но и вдовцов smile в странах натЫ много гомосексуальных пар,


    Да там содомит на содомите!

    Особенно много их среди сионофашистов.