В Ливии в ходе учений снаряд взорвался внутри танка
Южнее города Мисурата в Ливии в ходе учений танкового подразделения погиб военнослужащий. Еще один солдат был ранен.
Об этом сообщили местные источники.
Известно, что причиной происшествия стал взрыв снаряда внутри танка, сдетонировавшего по неизвестной причине.
Учения с боевой стрельбой проводила Ливийская армия. Эта вооруженная структура подчинена находящемуся в Триполи Правительству национального единства (ПНЕ), которое контролирует западную часть страны и признано ООН.
На данный момент горячая фаза Гражданской войны в Ливии осталась в прошлом. Несмотря на это, в стране продолжают функционировать никому не подчиненные вооруженные группировки. Чаще всего попытки разоружить их или хотя бы взять под контроль заканчиваются неудачно.
Информация о ситуации в стране поступает крайне скудная, но известно, что стабильность отсутствует даже в столице – в городе Триполи. Там до сих пор существует разделение на зоны, или «соты», каждую из которых контролирует та или иная полукриминальная группировка. Они стали появляться в ходе Гражданской войны.
Власти периодически пытаются включить такие группы в свои силовые структуры – армию или правоохранительные органы. Некоторые теперь считаются «бригадами», подчиненными МВД или Минобороны, представляющих часть Ливии, контролируемую ПНЕ. Но чаше всего подчинение таких ополченцев официальной власти существует только на бумаге.
В это время активных боевых действий со стороны Ливийской национальной армии, контролирующей восток страны, пока не наблюдается. Но такое относительное затишье, вероятнее всего, носит временный характер, и интенсивные военные действия рано или поздно возобновятся.
