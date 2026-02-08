В Ливии в ходе учений снаряд взорвался внутри танка

В Ливии в ходе учений снаряд взорвался внутри танка

Южнее города Мисурата в Ливии в ходе учений танкового подразделения погиб военнослужащий. Еще один солдат был ранен.

Об этом сообщили местные источники.



Известно, что причиной происшествия стал взрыв снаряда внутри танка, сдетонировавшего по неизвестной причине.


Учения с боевой стрельбой проводила Ливийская армия. Эта вооруженная структура подчинена находящемуся в Триполи Правительству национального единства (ПНЕ), которое контролирует западную часть страны и признано ООН.

На данный момент горячая фаза Гражданской войны в Ливии осталась в прошлом. Несмотря на это, в стране продолжают функционировать никому не подчиненные вооруженные группировки. Чаще всего попытки разоружить их или хотя бы взять под контроль заканчиваются неудачно.

Информация о ситуации в стране поступает крайне скудная, но известно, что стабильность отсутствует даже в столице – в городе Триполи. Там до сих пор существует разделение на зоны, или «соты», каждую из которых контролирует та или иная полукриминальная группировка. Они стали появляться в ходе Гражданской войны.

Власти периодически пытаются включить такие группы в свои силовые структуры – армию или правоохранительные органы. Некоторые теперь считаются «бригадами», подчиненными МВД или Минобороны, представляющих часть Ливии, контролируемую ПНЕ. Но чаше всего подчинение таких ополченцев официальной власти существует только на бумаге.

В это время активных боевых действий со стороны Ливийской национальной армии, контролирующей восток страны, пока не наблюдается. Но такое относительное затишье, вероятнее всего, носит временный характер, и интенсивные военные действия рано или поздно возобновятся.
  1. Теренин Звание
    Теренин
    +3
    Сегодня, 17:38
    Власти периодически пытаются включить такие группы в свои силовые структуры – армию или правоохранительные органы. Некоторые теперь считаются «бригадами», подчиненными МВД или Минобороны,

    У нас также было в Чечне, когда структуры т.н. Ичкерии перешли к федералам.
    До весны 2002 года в республике существовало так называемое «чеченское ополчение», составленное из боевиков Кадырова и Ямадаевых. Затем в марте 2002 года из них была создана спецрота военной комендатуры Горной группировки министерства обороны, а осенью 2003 года она выросла до спецбатальона «Восток» 42-й мотострелковой дивизии российской армии численностью до 1500 человек.
  2. Младший рядовой Звание
    Младший рядовой
    +3
    Сегодня, 17:38
    взрыв снаряда внутри танка, сдетонировавшего по неизвестной причине.

    По неизвестным причинам снаряды не взрываются.
    стабильность отсутствует даже в столице – в городе Триполи. Там до сих пор существует разделение на зоны, или «соты», каждую из которых контролирует та или иная полукриминальная группировка.

    Так и было задумано. Главное что идея Джамахирии разрушена и демократические компании плотно присосались к полимерам.
    1. Васян1971 Звание
      Васян1971
      0
      Сегодня, 18:52
      Цитата: Младший рядовой
      По неизвестным причинам снаряды не взрываются.

      «Кирпич ни с того ни с сего никому и никогда на голову не свалится»©. Вот, прямо с языка...
    2. Наган Звание
      Наган
      0
      Сегодня, 21:30
      Цитата: Младший рядовой
      По неизвестным причинам снаряды не взрываются.
      Cдypy можно, говорят, даже предмет мужской гордости сломать, а уж снаряд... Арабы, они такие арабы...
  3. Андрей Малащенков Звание
    Андрей Малащенков
    +1
    Сегодня, 17:47
    Учения с боевой стрельбой проводила Ливийская армия. Эта вооруженная структура подчинена находящемуся в Триполи Правительству национального единства (ПНЕ)


    Это прозападная структура посему сдох максим ну и ут с ним
    1. Мини Мокик Звание
      Мини Мокик
      +2
      Сегодня, 18:59
      Эта структура, которая просто позволяет качать полимеры тем, кто больше заплатит.
  4. мазута Звание
    мазута
    +1
    Сегодня, 18:34
    Т54(55)машины хорошие...Но всему есть предел,тем более б\к завезённому наверное при СССР.
  5. nedgen Звание
    nedgen
    +2
    Сегодня, 18:38
    Ребята может кто-то узнает то чудо юдо в котором взорвался снаряд? С первого взгляда похож на Т-62 но башня другая, 6 опорных катков, башня слишком назад. Может кто-то знает что ета за машина?
    1. Bad_gr Звание
      Bad_gr
      +1
      Сегодня, 18:51
      Цитата: nedgen
      Ребята может кто-то узнает то чудо юдо в котором взорвался снаряд? С первого взгляда похож на Т-62 но башня другая, 6 опорных катков, башня слишком назад. Может кто-то знает что ета за машина?
      На видео Т-62 (спереди три катка рядом и чуть разнесены два следующих), а на фото вариации на тему Т-72.
      1. nedgen Звание
        nedgen
        +1
        Сегодня, 18:57
        По видео согласен а вот на фото какое-то чудо юдо да и ствол какой-то короткий на танках заднего плана
        1. Bad_gr Звание
          Bad_gr
          +2
          Сегодня, 19:00
          Цитата: nedgen
          По видео согласен а вот на фото какое-то чудо юдо да и ствол какой-то короткий на танках заднего плана
          Сейчас очень часто в новостях стали применять ИИ, а он мажет нарисовать картинку, ничего общего с фактом, не имеющую.
          1. Bad_gr Звание
            Bad_gr
            0
            Сегодня, 22:52
            Цитата: Bad_gr
            Сейчас очень часто в новостях стали применять ИИ......
            https://t.me/adrenaline_extreme_chat/614862
      2. Saxahorse Звание
        Saxahorse
        0
        Сегодня, 21:42
        Цитата: Bad_gr
        На видео Т-62 (спереди три катка рядом и чуть разнесены два следующих), а на фото вариации на тему Т-72.

        Да, на фото и на видео разные танки. Какой то фейк рисованный ИИ.
    2. TEM Звание
      TEM
      0
      Сегодня, 21:02
      ЭТО РУМЫНСКАЯ КРАКОЗЯБРА ВРЕМЁН ЧАУШЕСКУ .
    3. Наган Звание
      Наган
      0
      Сегодня, 21:32
      Цитата: nedgen
      Может кто-то знает что ета за машина?
      Вариация на тему "советский танк", сгенерированая ИИ.
  6. Bad_gr Звание
    Bad_gr
    +1
    Сегодня, 18:47
    В Ливии в ходе учений снаряд взорвался внутри танка
    Южнее города Мисурата в Ливии в ходе учений танкового подразделения погиб военнослужащий. Еще один солдат был ранен.
    Что же это за танковый снаряд, который взорвался внутри танка и убил всего одного из экипажа ?
    1. Bad_gr Звание
      Bad_gr
      +1
      Сегодня, 18:58
      Цитата: Bad_gr
      Что же это за танковый снаряд, который взорвался внутри танка и убил всего одного из экипажа ?
      Энергии пороха даже одной гильзы хватает, что бы у танка сорвать башню с пагона. От взрыва танкового снаряда внутри танка последствия должны быть более существенные, и однозначно, фатальные для всего экипажа.
  7. пищак Звание
    пищак
    +4
    Сегодня, 19:47
    Видео мне недоступно, а на заставке изображён явный фантазийный "бзик" ИИ! smile
    Но зная примерное вооружение ливийцев( а также, утвердившись в своих предположениях прочитав комментарии увидевших видео) и прочтя описание трагедии, пришёл к выводу, что причиной гибели танкиста и ранения ещё одного члена экипажа могло быть несоблюдение техники безопасности при ручном заряжании пушки на танке Т-62.
    У нас на учебном танковом полигоне в 1970х годах во время итоговых ротных стрельб было аналогичное ЧП с Т-62.
    Заряжающий, недостаточно тренированый малорослик из азиатских республик, заряжая на ходу танка полутораметровый тяжёленький 115-мм артвыствыстрел, использовал вместо деревянного досыльника стальную "скалку" крепления пушки "по-походному", которым "цокнул" по капсюльной втулке гильзы при незакрытом клиновом затворе.
    С "вышки" увидели нехарактерную "картину выстрела из пушки"-снаряд вылетел, но упал недалеко впереди, а танк, при этом дав "шептуна" пороховых газов из всех щелей, продолжал медленное движение( танкисты знают, как это бывает "при стрельбе с ходу", без остановок, при работающем стабилизаторе пушки-15-20 км/час), но на вызовы по рации экипаж не откликался-все люки экипажа были закрыты...когда их открыли ключом снаружи, то живых в этом танке не было-весь экипаж, 4 человека, убило избыточным давлением пороховых газов, а практический снаряд, имитирующий подкалиберный, не взорвался-это же не осколочно-фугасный( который мы стали применять при стрельбах после того, как на ночных учебных стрельбах, улетевший далеко мимо мишени, учебный "подкалибер" на излёте пробил комбайны и жилой дом в соседнем колхозе за пределами полигона).
    А у ливийцев, наверное, башенные люки и люк механика-водителя, были приоткрыты?, если погиб только один человек и один ранен, а не весь экипаж.
    Это взорвался пороховой заряд( не, ну мне нет доступа к видео, поэтому "картину взрыва" не наблюдаю, лишь предположение).
    При "взрыве снаряда"( у них, осколочно-фугасного и кумулятивного, во взрывателе встроен предохранитель от случайного падения с высоты человеческого роста и просто так, без вылета через ствол, когда срабатывает ещё один встроенный, тоже инерционный-для невзрыва поблизости от дульного среза пушки при попадании в случайное препятствие, предохранитель, он не взорвётся!) так "легко" ливийские танкисты не отделались бы!
    1. Альф Звание
      Альф
      0
      Сегодня, 20:58
      Цитата: пищак
      использовал вместо деревянного досыльника стальную "скалку"

      Кстати, в немецком фильме 77-го года Офицеры есть точно такой же эпизод, когда на тренировке на макете танка заряжающий вместо деревяшки схватил железяку. А говорят, что немецкие офицеры ругаться не умеют...
      1. hiller Звание
        hiller
        0
        Сегодня, 22:45
        Танки Т-62. Вероятнее всего закидной(заряжающий) вместо досыльника снаряда использовал металлический стопор пушки, который в походном положении крепит казённик пушки к крыше танковой башни. Проходили(( и попадет по закону подлости по капсулю. Взрыв снаряда неминуем. Элементарное нарушение мер безопасности и правил использования вооружения и боеприпасов.
    2. Saxahorse Звание
      Saxahorse
      0
      Сегодня, 21:49
      Цитата: пищак
      Заряжающий, недостаточно тренированый малорослик из азиатских республик, заряжая на ходу танка полутораметровый тяжёленький 115-мм артвыствыстрел,

      Сразу вопрос к командиру. А зачем хлюпика в заряжающие поставили? Понятно же что и стрелять танк будет медленнее и вероятность ЧП всяких резко возрастает..
      1. Альф Звание
        Альф
        0
        Сегодня, 22:48
        Цитата: Saxahorse
        А зачем хлюпика в заряжающие поставили?

        Видимо, кто был в наличии. А с другой стороны, заряжающий работает по формуле "бери больше, кидай чаще". И военнослужащие с югов для этого вполне подходят. Там думать не надо.
  8. faterdom Звание
    faterdom
    0
    Сегодня, 20:01
    Маршал Хавтар довольно улыбнулся. Сын Каддафи уже не успел улыбнуться. А Ливия - это место, или участок поверхности Земли, где ранее располагалось государство Ливия.
    Это то, что хотели бы видеть в России Ходорковский, Навальный и прочие там Саркози и Макроны.
    Но...Франция ближе к Ливии, куда ближе и снаружи и изнутри.
  9. helilelik Звание
    helilelik
    0
    Сегодня, 21:33
    Было популярное видео "Уронили снаряд в танке", только оператор снимал с нескольких метров.