Нардеп ВРУ назвал способ, как заставить Россию принять условия Украины

Переговоры для киевской хунты сейчас невыгодны, потому что Украина не в состоянии диктовать свои условия. Поэтому сначала надо нанести поражение российским войскам, а уже потом садиться за стол переговоров. «Эрудицией» блеснул глава украинского комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности Роман Костенко.

У Костенко всё просто: раз переговоры для Киева сейчас невыгодны, значит нужно сделать так, чтобы они стали выгодными, а для этого всего лишь нужно победить Россию на поле боя и заставить ее принять условия Киева. По словам нардепа ВРУ, Украине необходимо продержаться до весны, а там всё изменится. Уже не нужно будет отопления, станет полегче и т.д., и т.п.



А для победы на поле боя необходимо сначала остановить продвижение российских войск, ежемесячно убивать по 50 тысяч российских солдат и сбивать до 90% российских дронов. Ничего сложного нет, формула простая. Осталось ее реализовать.

Нам нужно остановить их на поле боя, довести их потери до 50 000 в месяц, сбивать 80–90% дронов. Тогда не РФ будет говорить «отдайте нам территории».

Видимо, в цирке выходных не бывает, над Костенко посмеялись даже на Украине, данный индивид является ручным нардепом Банковой и выдает нарративы Зеленского. То, что Киев хочет выйти из переговоров, известно уже давно, однако «нелегитимный» не знает, как это сделать так, чтобы самому не пострадать, во всем обвинить Россию, да еще и США перетащить на свою сторону.
  1. alexboguslavski Звание
    alexboguslavski
    +11
    Сегодня, 17:39
    У Костенко всё просто: раз переговоры для Киева сейчас невыгодны, значит нужно сделать так, чтобы они стали выгодными, а для этого всего лишь нужно победить Россию на поле боя и заставить ее принять условия Киева.


    А теперь прогноз погоды:

    Украину ожидает в ближайшие дни резкое похолодание до -24 градусов, сообщают местные синоптики. По их данным, несмотря на активацию атлантических циклонов которые способствуют потеплению, в ближайшие несколько дней холод будет только нарастать. В понедельник 9 февраля доминантой в погоде станет скандинавский антициклон, который создаст условия для дальнейшей закачки арктического воздуха, а во вторник, 10 февраля ночные морозы усилятся до 19-24°.


    У Костенко задница к очку не примерзнет. А ты, Мыкола, воюй. lol
    1. Теренин Звание
      Теренин
      +8
      Сегодня, 17:56
      У Костенко всё просто: раз переговоры для Киева сейчас невыгодны, значит нужно сделать так, чтобы они стали выгодными, а для этого всего лишь нужно победить Россию на поле боя и заставить ее принять условия Киева.

      Вспомнил барона Мюнхаузена winked «Тот самый Мюнхгаузен» (1979)
      -Положение было отчаянным. Нужно было выбирать одно из двух: погибнуть или как-то спастись.
      - Ну, и что же вы выбрали?
      - Угадайте... Я решил спастись.
      - Меня осенило, и я, схватив себя за волосы, вытянул себя из болота вместе с конём...
      1. alexboguslavski Звание
        alexboguslavski
        0
        Сегодня, 17:58
        Чего-то давненько Миши Подоляка не слышно? Хорошая бы пара была с этим Костенком. smile
    2. Седов Звание
      Седов
      +1
      Сегодня, 18:00
      А теперь прогноз погоды:

      Украину ожидает в ближайшие дни резкое похолодание до -24 градусов, сообщают местные синоптики. По их данным, несмотря на активацию атлантических циклонов которые способствуют потеплению, в ближайшие несколько дней холод будет только нарастать...
      Почаще бы такие прогнозы погоды для Украины..
    3. frruc Звание
      frruc
      +1
      Сегодня, 18:37
      У Костенко* всё просто

      Таких как Костенко много. У них все просто, лишь бы денег и оружия больше присылали.
      1. свой1970 Звание
        свой1970
        0
        Сегодня, 21:20
        Цитата: frruc
        У Костенко* всё просто

        Таких как Костенко много. У них все просто, лишь бы денег и оружия больше присылали.

        Ровно под статьей у меня вылезла реклама Джума - коврик у входной двери с лестницей в бездну.......
        Очень символично для Украины вообще и подобных нардепов..... .
    4. Kotofeich Звание
      Kotofeich
      +1
      Сегодня, 19:04
      Цитата: alexboguslavski
      10 февраля ночные морозы усилятся до 19-24°.

      Странно, наши синоптики говорят обратное. С понедельника потепление, а с четверга сплошной +.
    5. drags33 Звание
      drags33
      0
      Сегодня, 20:03
      Ну раз в б/украине ожидается похолодание, то надо сделать так, чтобы у них "потеплело" - побольше огоньку, Искандеров с Геранями!!!! И там будет не то, что тепло, там жарко будет!
    6. LIONnvrsk Звание
      LIONnvrsk
      0
      Сегодня, 20:04
      Цитата: alexboguslavski
      10 февраля ночные морозы усилятся до 19-24°.

      Максимум до -15...16 ночью и -9 днём, а через пару дней днём плюсовая температура будет.
      https://www.ventusky.com/ru/kyiv
    7. Piramidon Звание
      Piramidon
      -1
      Сегодня, 20:44
      Цитата: alexboguslavski
      А теперь прогноз погоды:

      Украину ожидает в ближайшие дни резкое похолодание до -24 градусов, сообщают местные синоптики. По их данным, несмотря на активацию атлантических циклонов которые способствуют потеплению, в ближайшие несколько дней холод будет только нарастать. В понедельник 9 февраля доминантой в погоде станет скандинавский антициклон, который создаст условия для дальнейшей закачки арктического воздуха, а во вторник, 10 февраля ночные морозы усилятся до 19-24°.

      По всем прогнозам только сегодняшняя и завтрашняя ночи будут относительно холодными
    8. aybolyt678 Звание
      aybolyt678
      0
      Сегодня, 21:16
      что то не вижу я морозов в Киеве на Гисметео. До 16. это конечно очень неприятно но это не минус 24
  2. Vladlous Звание
    Vladlous
    +16
    Сегодня, 17:40
    А мне кажется, что для победы России над Украиной надо перестать играть в поддавки. Безусловно, это тоже очевидно, но напомнить будет не лишним.

    Уверен, что после уничтожения Верховной Рады в полном составе, удара по месту заседания правительства Украины и ликвидации Зеленского - вряд ли Украина будет в состоянии продолжать войну. Это, кстати, намного дешевле и эффективнее, чем вести войну на передовой и бить по энергеткие.

    Достаточно уничтожить на Украине 2 - 3 тысячи ключевых деятелей, чтобы обрушить систему управления и ввергунть страну в хаос. Не думаю, что с ними в принципе нужно вести переговоры в этом случае.

    Видимо есть какие-то договорённости между нашим руководством и Украиной. Но, создаётся впечатление, что Украина их регулярно нарушает. Не связано ли это с родственными связями части нашей эилты и украинской. Или за этим стоит нечто большее?

    Впрочем, этой уже другой вопрос.
    1. 78bor1973 Звание
      78bor1973
      +3
      Сегодня, 17:50
      План хорош ,исполнение хромает на две ноги и ведь ничего с этим не поделаешь ! По ходу так мёрзнут что думают что с наступлением весны всё сразу изменится в лучшую сторону ,но походу всё только начинается ,проблема с водой останется , оттаявшая канализация и не функционирующие очистные усложнят эпидемическую обстановку и т.д wassat
      1. Теренин Звание
        Теренин
        +1
        Сегодня, 18:03
        Цитата: 78bor1973
        думают что с наступлением весны всё сразу изменится в лучшую сторону

        Вот действительно. laughing Осенью, на закрытой забором даче убираешься к зиме, как в операционной. Ни травинки, ни листика... все чин-чином! Как у кота яйца!
        Наступает весна и видишь, что по усадьбе, где никого зимой не было, как будто Мамай прошел. Бумага, мусор... Ё-моё!!! belay
        А тут всю зиму укры свои фекалии во двор сливают и хотят, чтобы зимой не было проблем.
        Реально что-ли де.билы? fool
      2. pin_code Звание
        pin_code
        +3
        Сегодня, 18:03
        Если будет так-даже лучше. Если люди не понимают по хорошему-им делают плохо, и он просто начинают сдохнуть как мухи(вот только жирные мухи, на всяких мерсах и брабусах-бешенцы. И я точно знаю, что в Германии их ненавидят абсолютно все, кроме власти. И эти бешенцы ещё пожалею о своём отношении к коренные немцам). Ошибки исправлять нет времени. Извиняюсь.
    2. alexboguslavski Звание
      alexboguslavski
      -1
      Сегодня, 17:52
      Цитата: Vladlous
      А мне кажется, что для победы России над Украиной надо перестать играть в поддавки.

      В поддавки мы не играем, но всегда находимся в положении отыгрывающегося. А это к победе не приводит. В лучшем случае будет ничья, но можно и проиграть в овертайме.
    3. Монтесума Звание
      Монтесума
      +1
      Сегодня, 18:13
      Цитата: Vladlous
      Не связано ли это с родственными связями части нашей эилты и украинской. Или за этим стоит нечто большее?

      Да уж чего там, разоблачите эти связи, чтобы все знали. Заодно просветите про "нечто большее". Но, видимо, конкретной информации, кроме гадания на кофейной гуще, предоставить вы не сможете, кроме туманной формулировки:
      Цитата: Vladlous
      Впрочем, этой уже другой вопрос.
      1. Vladlous Звание
        Vladlous
        -3
        Сегодня, 18:15
        Ну, хорошо. А Вы как обьясните то, что укринская элита живёт как ни в чём не бывало? Слишком много странностей накопилось.
        1. Монтесума Звание
          Монтесума
          0
          Сегодня, 18:22
          Цитата: Vladlous
          А Вы как обьясните

          Не объясню, потому что нет у меня информации на этот счёт. И нет никакого реального смысла, при её отсутствии, браться строить предположения на основе своих домыслов.
        2. nik-mazur Звание
          nik-mazur
          0
          Сегодня, 20:36
          Цитата: Vladlous
          как обьясните то, что укринская элита живёт как ни в чём не бывало?

          Вам непонятно, почему люди с большими деньгами, связями, а некоторые ещё и при власти, живут лучше, чем те, кто этого не имеет? В чём тут вопрос-то?
    4. Сергей Дымский Звание
      Сергей Дымский
      +1
      Сегодня, 18:17
      Верно. Если их не удалось купить (а пытались?), то лучше уничтожить. Зато другие начнут бояться, а, значит, уважать.
    5. ROSS 42 Звание
      ROSS 42
      -5
      Сегодня, 18:29
      Цитата: Vladlous
      Впрочем, этой уже другой вопрос.

      Ярослав! На другие вопросы отвечает Путин во время «ежегодных вечеров вопросов и ответов».
      Вы говорите правильные вещи и один вопрос возникает: «Почему Россия этого не делает?»
      Только вряд ли найдётся в правительстве человек, способный ответить на этот и другие вопросы про НДС, про инфляцию, про ипотеку, про подростковую агрессия и терроризм, про заведомо пустые переговоры, про Олимпиаду, про двуличие Трампа в отношении России и почему оно проявляется; про отношение к тем, кто действительно ищет союзников в борьбе с американской военщиной; про победы, которых не было; про обещания, которые не выполнены; про виновных в провале поручений и их наказании.
    6. Андрей Гладких Звание
      Андрей Гладких
      -1
      Сегодня, 20:02
      Какие-то договоренности, скорее всего, всё таки есть. Но не с Украиной, а с американцами. А те в случае действий Украины, нарушающие договоренности заявляют, что это сделано вопреки их (американцев) договоренностей с украинцами и, что их возможности контроля над украинцами небезграничны.
    7. nik-mazur Звание
      nik-mazur
      0
      Сегодня, 20:30
      Цитата: Vladlous
      Достаточно уничтожить на Украине 2 - 3 тысячи ключевых деятелей, чтобы обрушить систему управления и ввергунть страну в хаос ... Это, кстати, намного дешевле и эффективнее, чем вести войну на передовой и бить по энергеткие

      А военные всего мира не знают, что оказывается существует такой простой и быстрый способ выиграть войну.
      Жаль, что нет Нобелевской премии по военной науке – вы бы её обязательно получили.
    8. Аль Манах Звание
      Аль Манах
      0
      Сегодня, 23:11
      Безусловно, это тоже очевидно, но напомнить будет не лишним.

      Вы это кому здесь напомнили-то?
  3. Младший рядовой Звание
    Младший рядовой
    -1
    Сегодня, 17:45
    А электрифицируют когда? А то в палатках незалежности (или как их там), за зарядку телефона денюжку стали брать.
  4. Tagan Звание
    Tagan
    +3
    Сегодня, 17:46
    Поэтому сначала надо нанести поражение российским войскам, а уже потом садиться за стол переговоров.

    Вона, как всё просто, оказывается.
    Кто бы мог подумать...
    Диву даёшься с этих идиoтoв с горящими глазами.
  5. Magic Archer Звание
    Magic Archer
    0
    Сегодня, 17:47
    Жаль что наши до сих пор не лупанули по этой Раде во время заседания. Чем нибудь типа Циркона. Чтобы у украинцев не было возможности перехватить. Тогда бы легче стало не только нам, но и простым украинцам. Недопущение!
  6. Василий_Островский Звание
    Василий_Островский
    0
    Сегодня, 17:49
    Вот они красавцы там, в этой инопланетной раде...
    Дарвин называл это естественным отбором...
    Таких людей перевоспитать невозможно. Вот и шел бы он в окопы, там таких уже мало
  7. жарофф Звание
    жарофф
    0
    Сегодня, 17:53
    Так и РФ сейчас невыгодно. Нужно сначала добить гадину.
  8. Пленник Звание
    Пленник
    0
    Сегодня, 17:53
    Посмеялись? И наши посмеялись? А нормальной реакцией было бы грохнуть эту твapь в его собственной норе. Только кто это сможет сделать? Мажоры из академии ФСБ, устроивших гонки на геликах по случаю выпуска? Ой ли! sad
  9. Андрей Малащенков Звание
    Андрей Малащенков
    0
    Сегодня, 17:55
    Хоспадя вот же страна дураков (так раньше называли шутов и клоунов )

    Да на Украине сейчас тяжелые времена и вот что им советуют политики

    Директор-распорядитель МВФ посоветовала украинцам рычать, как львы


    Цитата:
    Чтобы обрести уверенность в себе и преодолеть бытовые трудности.
    Кулеба призвал украинцев ходить в кафе и рестораны

    Цитата:
    Экс-глава МИД Украины Дмитрий Кулеба предложил гражданам необычный способ поддержать экономику в условиях масштабных веерных отключений электроэнергии. Он призвал украинцев активнее посещать кафе, рестораны и другие предприятия малого бизнеса. Об этом он написал у себя в соцсетях.
    Если у них нет хлеба пусть кушают пирожные .... кому то за это отрубили голову ...

    Но самое шикарное

    Невеста экс-главы МИД Украины Кулебы советует украинцам греться вибраторами (ВИДЕО)

    Цитата:
    Светлана Павелецкая, которая владеет секс-шопом, рассказала, что у нее в магазине продается вибратор с подогревом.

    «Есть игрушки, регулирующие температуру, и мы их продвигаем сейчас для холодных вечеров, потому что они нагреваются до 38 градусов. Если нет отопления, можно обложиться вибраторами и нормально себе греться», — сообщила Павелецкая.
  10. pin_code Звание
    pin_code
    -1
    Сегодня, 17:55
    Ну с не нардепом костенко все ясно. Лично по моему кодексу УК- на кол! И там таких много. И не только там.
  11. HAM Звание
    HAM
    0
    Сегодня, 17:59
    По всем параметрам у данного нардепа и электричество и тепло,и вода дома есть....в холоде и темноте,обычно,другие идеи в голову приходят...как бы во что не вляпаться.
    Костенко -готовый "министр войны"(по модному).....почему то напомнил "турецкоподданного" с его "парабеллумом".
  12. Single-n Звание
    Single-n
    +1
    Сегодня, 18:03
    Да ему в бизнес коучи нужно идти.. Вот прям вижу. Вот собирает он стадион ло.. , простите жаждущих просвещения. и являет ИСТИНУ.
    -Что бы ваше у вашего предприятия увеличилась прибыль нужно
    1.Сократить расходы
    2.Увеличить доходы.
    laughing laughing .
    1. Андрей Гладких Звание
      Андрей Гладких
      0
      Сегодня, 20:08
      Надо добавить п.3. Можно попытаться выиграть в лотерею.
      1. nik-mazur Звание
        nik-mazur
        0
        Сегодня, 20:39
        Цитата: Андрей Гладких
        Можно попытаться выиграть в лотерею

        Ещё можно получить наследство, найти клад или ограбить банк. Хотя это уже не про предприятия, а скорее, про их владельцев.
  13. rocket757 Звание
    rocket757
    0
    Сегодня, 18:04
    Видимо, в цирке выходных не бывает,
    Не редко, когда цирк уезжает клоуны остаются...
    Впрочем, может хватитить и таких, доморощенных... пример на лицо.
  14. Mitka Звание
    Mitka
    +1
    Сегодня, 18:09
    Добрая голова у этого парубка, только без мозгов!!!
  15. General Failure Звание
    General Failure
    0
    Сегодня, 18:13
    Украине необходимо продержаться до весны, .... Уже не нужно будет отопления, станет полегче и т.д., и т.п.

    ...А если продержаться до лета, то пойдет трава и одуванчики и можно будет свинорылых на подножном корму держать...
    Совсем легко станет. Перемога не за горами, короче.
  16. Hitriy Zhuk Звание
    Hitriy Zhuk
    +1
    Сегодня, 18:20
    "Шобы победить москалiв их потрiбно победить."

    Походу нардеп учился у Кличко.
  17. ankon Звание
    ankon
    -2
    Сегодня, 18:25
    Жаль, что руководству РФ не хватает смелости... А так будем еще 4 года проводить СВО. За такой огромный срок не можем освободить Донецкую область! СТЫДНО должно быть! Надо уходить в отставку, на пенсию.
  18. pva1964 Звание
    pva1964
    0
    Сегодня, 18:44
    плохо когда ума нет нет и некогда не будет
  19. olbop Звание
    olbop
    0
    Сегодня, 18:44
    Слово "нардеп" почему-то вызывает ассоциации, связанные с запрещенными веществами.
    Впрочем, такие как Костенко со товарищи недалеко от этого ушли.
  20. Scientist_ Звание
    Scientist_
    0
    Сегодня, 19:07
    сначала надо нанести поражение российским войскам, а уже потом садиться за стол переговоров

    Анкдот напомнило:
    Собрались мыши решать наболевшие проблемы, все их обижают - волки, лисы, кошки, хорьки. Решили пойти к мудрой сове, спросить совета. Рассказали ей, она отвечает - "а вы станьте ёжиками, у них иголки, никто их не трогает". Обрадовались мыши, побежали назад. Тут одна мышь спохватывается и говорит - "а как же нам ёжиками стать?". Побежали обратно к сове и спросили. Она отвечает - "вы мне голову не морочте, я вопросами тактики не занимаюсь, моё дело стратегия" laughing
  21. nikvp Звание
    nikvp
    -1
    Сегодня, 19:11
    А если хотя бы одного такого деятеля целенаправленно ликвидировать?
    1. nik-mazur Звание
      nik-mazur
      0
      Сегодня, 20:40
      Цитата: nikvp
      А если хотя бы одного такого деятеля целенаправленно ликвидировать

      Тогда одним таким деятелем было бы меньше. В общем-то всё.
  22. АндрейВРН Звание
    АндрейВРН
    0
    Сегодня, 20:30
    Да тут и комментить нечего... Лучше чем в самой статье и не скажешь: " В цирке выходных не бывает..."!
  23. Eisenfaust Звание
    Eisenfaust
    0
    Сегодня, 21:20
    Пришли мыши к сове и говорят:
    - Сова, ты самая мудрая в этом лесу! Поэтому мы пришли к тебе за мудрым советом. Помоги нам, пожалуйста! Мы такие маленькие, такие беззащитные, а нас все обижают. Как нам сделать так, чтобы нас не обижали?
    Сова:
    - И ради этого простейшего вопроса вы оторвали меня от моих мудрых размышлений?! Вы хотите, чтобы вас больше не обижали? Все просто. Станьте львами.
    - О, спасибо тебе, мудрая сова! Мы знали, что правильно сделаем, если обратимся к тебе! Ты нам очень помогла!
    И мыши радостно убежали.
    Бегут такие, бегут... Стоп!
    Вернулись.
    - О мудрая сова, дозволь еще немного нарушить твой мудрый покой! Ты очень помогла нам своим мудрым советом стать львами. Теперь мы чувствуем, что находимся всего лишь в шаге от избавления от нашей беды. Но подскажи, о мудрая сова: а как нам стать львами?!
    И ответила мышам мудрая сова:
    - Э, нет! Мое дело - стратегия!
  24. тоже-врач Звание
    тоже-врач
    0
    Сегодня, 22:22
    Условия Украины это концлагерь для 20 миллионов русских , их фильтрация и уничтожение всех чиновников, учителей и артистов? Почитайте Тягнибока, он только сантехникам оставляет безусловное право на жизнь, а всех образованных людей под нож. Всё это планировалось начать уже летом 2014-го.

    Только сопротивление Донбасса спасло русское население Украины от тотального геноцида.