Нардеп ВРУ назвал способ, как заставить Россию принять условия Украины
Переговоры для киевской хунты сейчас невыгодны, потому что Украина не в состоянии диктовать свои условия. Поэтому сначала надо нанести поражение российским войскам, а уже потом садиться за стол переговоров. «Эрудицией» блеснул глава украинского комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности Роман Костенко.
У Костенко всё просто: раз переговоры для Киева сейчас невыгодны, значит нужно сделать так, чтобы они стали выгодными, а для этого всего лишь нужно победить Россию на поле боя и заставить ее принять условия Киева. По словам нардепа ВРУ, Украине необходимо продержаться до весны, а там всё изменится. Уже не нужно будет отопления, станет полегче и т.д., и т.п.
А для победы на поле боя необходимо сначала остановить продвижение российских войск, ежемесячно убивать по 50 тысяч российских солдат и сбивать до 90% российских дронов. Ничего сложного нет, формула простая. Осталось ее реализовать.
Видимо, в цирке выходных не бывает, над Костенко посмеялись даже на Украине, данный индивид является ручным нардепом Банковой и выдает нарративы Зеленского. То, что Киев хочет выйти из переговоров, известно уже давно, однако «нелегитимный» не знает, как это сделать так, чтобы самому не пострадать, во всем обвинить Россию, да еще и США перетащить на свою сторону.
