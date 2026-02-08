Москва меняет стратегию по Украине, окончательно снимая дипломатию с повестки

24 768 52
Москва меняет стратегию по Украине, окончательно снимая дипломатию с повестки

Переговоры в Абу-Даби являются формальностью. Несмотря на оптимистичные заявления представителей США, ни о чем серьезном договориться до сих пор не удалось. Основная причина этого заключается в Киеве, который не намерен принимать условия России, даже на фоне прилагаемых США усилий. В Москве это прекрасно видят и меняют свою стратегию. Об этом пишет американский Институт изучения войны (ISW).

Американские аналитики пришли к выводу, что на фоне постоянных срывов мирных переговоров Киевом Москва окончательно меняет стратегию по Украине, снимая дипломатию с повестки и делая ставку на военное решение. Кремль будет добиваться капитуляции киевского режима на своих условиях. При этом переговоры будут продолжаться, но фактически формально, никаких прорывов с этой стороны можно не ждать.



Как утверждается, ВС РФ уже начали подтягивать резервы для начала весенне-летней компании, в ходе которой Москва намерена нанести сокрушительный удар по ВСУ с прорывом фронта. Операция будет стратегического масштаба, способная если не поставить точку в конфликте, то заставить киевскую хунту балансировать на краю пропасти.

Россия накапливает критическую массу войск для масштабного прорыва. Цель летней кампании — сокрушительный удар по Южному и Восточному фронтам с приоритетом максимального захвата ключевых территорий Украины для диктовки условий с позиции силы.


О том, что ВС РФ готовят новое наступление на весенне-летнюю компанию, говорят и украинские эксперты. Сейчас окончание конфликта не нужно ни Москве, ни Киеву.
52 комментария
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Василий_Островский Звание
    Василий_Островский
    +7
    Сегодня, 18:14
    Сама конфигурация линии фронта говорит о тех местах, где будет наступление. Не бином Ньютона....
    А вот то, что переговоры только для дыма - очень скороспелый вывод.
    Дипломатический и военный аспекты обязательно вести вместе, иначче - как в начале 22-го...

    Выводы сделаны, та что - со всех щелей давить будут 404-ю, пока не угомонтся кокаинист.
    1. Теренин Звание
      Теренин
      +20
      Сегодня, 18:22
      Цитата: Василий_Островский
      пока не угомонтся кокаинист.

      Зеля хоть и кокаинист, но объективно оценивает настроение бандеровской силы на Украине. Она остаётся силой и в отличии от России свернёт ему шею не задумываясь.
      Короче, исходить нужно из того, что будут бодаться с Россией даже три оставшихся бандеровца засыпанных наполовину землёй в своём вонючем схроне.
    2. belost79 Звание
      belost79
      -6
      Сегодня, 19:02
      "Сама конфигурация линии фронта говорит о тех местах, где будет наступление."
      Слабо верю в крупное наступление в сложившейся ситуации. Пока в войсках не будет массового защитного оружия от дронов, любое наступление закончится провалом. Мы сейчас находимся в историческом моменте, когда броня крепче меча.
      1. iljael Звание
        iljael
        +6
        Сегодня, 19:12
        Сами себе противоречите или против дронов защиту надо делать, или броня от них уже есть если -"Мы сейчас находимся в историческом моменте, когда броня крепче меча."
        1. belost79 Звание
          belost79
          +1
          Сегодня, 19:16
          Дроны это и есть броня прежде всего. Они очень эффективны прежде всего в обороне. Сейчас наступление армии без дронов и у нас, и у противника возможно, и оно будет успешным. Успешная оборона у ВСУ без дронов невозможна.
          1. iljael Звание
            iljael
            +1
            Сегодня, 19:24
            Да уж "Дроны это и есть броня прежде всего" оригинально по крайней мере .
            1. belost79 Звание
              belost79
              0
              Сегодня, 19:48
              Ну а чего тут оригинального. Дроны - это не кираса стальная, а активная броня. Они эффективны прежде всего в обороне. Согласитесь, что эффективней в наступлении обработать лесополосу планирующими бомбами, чем фпв-дронами. Зато фпв-дроны остановят любое количество бронированной техники. И любое количество наступающей пехоты, причем без преувеличения - дронов сейчас больше, чем людей.
              1. Single-n Звание
                Single-n
                -1
                Сегодня, 20:04
                Да как сказать. Дроны вон и мины раскидывают и самолеты сбивают и даже напалм разливают. Как раз дроны и зачищают укрепы. Как летучие так и ползуче-ходячие. морские дроны раскатали черноморский флот . причем атаковали даже на базах.Так что оборонительные дроны -это как нам пытались рассказать что есть оборонительные пушки.
                1. belost79 Звание
                  belost79
                  -2
                  Сегодня, 20:29
                  Ну тут как посмотреть. Дроны мины раскидывают - так мина это оборонительное оружие. Самолеты сбивают - часть ПВО, тоже оборонительное. Что касается позорища с нашим ЧФ - тут гораздо больший вклад не дронов, а наших славных флотоводцев, которые умудрились потерпеть поражение от изначально оборонительного оружия. Тут хох..ы нашим адмиралам памятник должны золотой поставить, за неоценимый вклад в их победу на море.
                  1. Single-n Звание
                    Single-n
                    -1
                    Сегодня, 21:30
                    Мина заброшенная в тыл и не дающая перебросить резервы защитнику это какое оружие?
                    А истребитель это атакующие оружие или оборонительное? И чем дрон отличается от истребителя?
                    Дрон можно считать аналогом торпеды. Торпеда это оборонительное оружие? Вот сейчас ВСУ атакуют дронами наши танкера это оборона?
                    Хватит повторять чушь совдеповской интеллигенции про "оборонительное и наступательное " оружие. Есть просто оружие.
                    1. belost79 Звание
                      belost79
                      +1
                      Сегодня, 22:12
                      Вообще-то, деление на оборонительное и наступательное оружие упоминается еще в среднии века. Что касается "совдеповской интеллигенции", то это она создала все то оружие, которым сейчас воюет армия. А если и появилось что-то новое, то, если начать копать по-глубже, это не реализованные проекты 'совдепии"
    3. carpenter Звание
      carpenter
      0
      Сегодня, 19:53
      Цитата: Василий_Островский
      А вот то, что переговоры только для дыма - очень скороспелый вывод.

      Переговоры, только для "переговоров". Все прекрасно помнят и знают про Минск и Истанбул, на которых кроме дыма, огня не заметили. Хоть сейчас в переговорах и участвуют США, подвижки не видно и не предвидится, кроме говорильни о "благотворные, положительные, обнадёживающие".
    4. GRIG88 Звание
      GRIG88
      -4
      Сегодня, 20:24
      Вот только нефть через 3 месяца танкерами возить будет нельзя. ЕС в своем 20 пакете позаботился.
      1. neland36 Звание
        neland36
        -3
        Сегодня, 20:46
        Так кому хуже будет ЕС или России тоже пишите!
      2. nik-mazur Звание
        nik-mazur
        0
        Сегодня, 20:49
        Цитата: GRIG88
        нефть через 3 месяца танкерами возить будет нельзя

        Это как?
  2. rocket757 Звание
    rocket757
    +3
    Сегодня, 18:18
    Кремль будет добиваться капитуляции киевского режима на своих условиях.
    . А что не так!? Договариваться с кукуевским не о чем, а вот доказать, что "гейропейский рай" для них как не светил, так и не светит, это можно, нужно. Тем более и сами гейропейцы давно, а то и сразу это знали, только в слух говорить не спешили... soldier
    1. ROSS 42 Звание
      ROSS 42
      +7
      Сегодня, 18:35
      Кремль будет добиваться капитуляции киевского режима на своих условиях.

      Слышать это - мы слышали, теперь дело за малым - исполнить...
      А то уже надоело смотреть на эти наглые нацистские рожи.
      1. rocket757 Звание
        rocket757
        0
        Сегодня, 19:11
        Всякие телестудии и прочие объекты СМИ, ка приоритетные цели, нашими не обозначены....
        Впрочем, зелебобики найдут где проявится, рядом хватает озабочены, которые готовы им предоставить площадки для болтовни...
  3. Hitriy Zhuk Звание
    Hitriy Zhuk
    0
    Сегодня, 18:18
    [Достижение разблокировано: Заманать Кота Леопольда]

    Походу мЫшАм больше не предложат "жить дружно". wassat
  4. Добрый Звание
    Добрый
    +13
    Сегодня, 18:19
    Не надо с ними говорить, нужно бить. Не осталось там нормальных людей.
    1. Себенза Звание
      Себенза
      -2
      Сегодня, 18:25
      Кто остался? Сколько? Куда их? Нормальные кто?
    2. PavelT Звание
      PavelT
      +4
      Сегодня, 18:45
      Относительно "нормальные" сбежали в ЕС. Если за неделю-две грохнуть всю генерацию электроэнергии на Украине, то сбежит вообще всё городское население туда (деревенские топят дровами). И это будет хорошо для нас, плохо для Европы.
      1. Single-n Звание
        Single-n
        +1
        Сегодня, 20:06
        как раз те что удрали в Ес и ходят там с флагами и вопят: "война до победы!!! Даешь границы 1991!!". Чем дальше от передовой тем больше патриот.
  5. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +4
    Сегодня, 18:24
    Как мой папа говорил 2 ,это тоже государственная оценка.Зеленский за переговоры получил не двойку ,а кол .Пусть в следующий раз приходит к Верховному с " родителями " .Заморозки по линии ЛБС не будет.Хотя как знать .Зеленский умеет выпрашивать- блэкаут ,заморозку ..Я отношусь к тем ,почему на Украине есть свет .Т.е электричество в домах ?
  6. G17 Звание
    G17
    +13
    Сегодня, 18:26
    Уже первая фраза этого опуса "Переговоры в Абу-Даби являются формальностью", вызывает недоумение. Для Кремля это не формальность. Иначе бы а) эти переговоры с украинскими фашистами в "духе Анкориджа" не начинались бы вообще; б) их бы прервали сразу после покушения на генерал-лейтенанта ГРУ Алексеева. Переговоры идут так "успешно", что уже перестали даже упоминать об освобождении наших областных центров Херсона и Запорожья, а сосредоточились только на Донбассе. Очень сильно попахивает предательством очередного Минска-3, который всё равно будет сорван и война возобновится.
    1. Монтесума Звание
      Монтесума
      +2
      Сегодня, 18:50
      Цитата: G17
      Очень сильно попахивает предательством очередного Минска-3

      Четыре года читаю комменты про "минскистамбулыдоговорнякипредательствонасопятьобманули", а всё никак эти предсказания не сбываются, несмотря на жгучее желание некоторых вангователей, чтобы так и случилось.
      1. Glock-17 Звание
        Glock-17
        +1
        Сегодня, 19:09
        Так здесь заслуга в первую очередь Зеленского. Он настаивает на войне до последнего украинца. Хотя сам он точно умирать не собирается. Смоется а куда нибудь в Израиль
  7. Дилетант Звание
    Дилетант
    +8
    Сегодня, 18:26
    Неужели на пятый год войны наконец начнем воевать по-настоящему. Давно пора.
    1. PavelT Звание
      PavelT
      +3
      Сегодня, 18:48
      Ну, только начинаем.
      Что-то невидно НИ ОДНОЙ серьезной попытки грохнуть мосты укров через Днепр. Хотя бы в г. Запорожье - там всего 40 км до линии фронта, все ФАБ с УМПК долетят, я уж молчу про "Торнадо", "Искандер", Х-22, Х-32...
  8. Михаил Нашарашев Звание
    Михаил Нашарашев
    +1
    Сегодня, 18:28
    Уже всем понятно, что с лохлами договориться не получится, потому что они не договороспособные, будут их мочить в сортире, будут их умножать на ноль, начали в конце 25 г достаточно бодро с энергетики и логистики, весной продолжат по очистным сооружениям и также по логистике, к лету доберутся до мостов, и амба, вот тогда мы и посмеемся
  9. Andrey_5 Звание
    Andrey_5
    +1
    Сегодня, 18:36
    Где взять критическую массу войск без мобилизации? Как обуть, одеть, вооружить эту массу без мобилизации экономики.
    1. matwey Звание
      matwey
      -2
      Сегодня, 19:03
      Ну это как в той истории. Два мужика проходят дом, а там свадьба и народ заходит. Один мужик другому, чем гостей угощать то будут. Через некоторое время народ на перекур выходит, сытый, пьяный и довольный. Другой мужик говорит, вот видишь оказывается всё есть, тебе то откуда знать, а тот говорит они мои соседи я то точно знаю, что у них не чего нету...
    2. tsvetahaki Звание
      tsvetahaki
      -2
      Сегодня, 20:29
      Цитата: Andrey_5
      Где взять критическую массу войск без мобилизации? Как обуть, одеть, вооружить эту массу без мобилизации экономики.

      Но, тем не менее
      Что-то невидно НИ ОДНОЙ серьезной попытки грохнуть мосты укров через Днепр. Хотя бы в г. Запорожье - там всего 40 км до линии фронта, все ФАБ с УМПК долетят, я уж молчу про "Торнадо", "Искандер", Х-22, Х-32...

      Что, и ФАБ критически не хватает??
  10. olbop Звание
    olbop
    +6
    Сегодня, 18:40
    Уверен, что никто с нашей стороны и не рассчитывал на успех этих переговоров. Известные условия России, на которых наша сторона настаивает, а вражеская сторона не может принять, ибо это будет означать конец киевской власти.
    Так что, похоже, обе стороны на этих переговорах играли в миротворчество, не желая прослыть непримиримыми в глазах других стран и, в не последнюю очередь, Трампа.
  11. Vladlous Звание
    Vladlous
    +3
    Сегодня, 18:45
    Жаль, конечно, что столь много внимания уделяется теме переговоров. Это вообще попахивает не только слабостью, но и предательством. Потому как во всей этой истории с Украиной начиная с 2014 года мы успешны в переговорах не были.

    Потому как значение имеет только сила. Я не верю, что наша страна настолько растратила свой потенциал, что не в состоянии разобраться с кивескими нацистами быстро и эффективно. Вопрос в политической воли. Не нужно класть на передовой десяки тысяч бойцов, привозить войну на свои территории, жалобно скулить лишь про Донбасс, забыв уже и про Херсон с Запорожьем.

    Это выглдит крайне убого. И это не вопрос к военным, к бойцам. Это вопрос к Путину. Он же Верховный Главнокомандующий. Почему война с Украиной ведётся ограниченными средствами, словно бы давая врагу время сохранить позиции, а то и укрепить их.

    У нас много говориться про "удары возмездия". Но эти удары не выходят за рамки обычных операций ракетных войск и ВКС. Потери наши меньше, чем у Украины, но тоже далеко не нулевые. Мне плевать на Украину. Я не хочу, чтобы Россия стала вотчиной мигрантов...

    А продолжение войны в таком вялом ключе этому способствует. Как способствует и появлению какого-нибудь нового Пригожина и нового "Вагнера". Щадить врага уже не представляется возможным.
  12. ankon Звание
    ankon
    +4
    Сегодня, 18:45
    На реплику читателя Добрый в комментариях.
    "Не надо с ними говорить, нужно бить. Не осталось там нормальных людей".
    Не согласен! На Украине много нормальных людей, просто надо работать нам с ними. Нет должных шагов. Почему бы главе государства не обратиться к народу Украины, что мешает? Конечно, это нужно было сделать еще до начала операции, но лучше поздно, чем молчание. Почему не видно на ТВ бывших лидеров Украины? Я думаю, у них есть что сказать народу!!!
    1. Себенза Звание
      Себенза
      -4
      Сегодня, 18:55
      Гвоздь дрогнул в стене, в ожидание новых икон.
  13. Stoler Звание
    Stoler
    -6
    Сегодня, 18:57
    Интересно откуда в нашей, десяток раз сокращенной, армии взялись РЕЗЕРВЫ ? Или опять мобилизуют??? recourse
  14. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +1
    Сегодня, 18:58
    Цитата: G17
    Очень сильно попахивает предательством очередного Минска-3,

    Чего то у вас в голове всё перепуталось .О" минсках " просили 404 ые и запад.И чем это всё кончилось?Запад с зе боятся что то предложить на подобие " минсков " и " стамбулов " - теперь они уже знают чем это кончится.
  15. Vlad Gor Звание
    Vlad Gor
    -4
    Сегодня, 19:17
    "Москва меняет стратегию по Украине, окончательно снимая дипломатию с повестки"
    Цели РФ по СВО на Украине нет. Цели нет, значит и стратегии нет. Что можно изменить, когда нет.
    Для неверящих, найдите документ РФ (закон, указ, постановление) в котором написано, что такое СВО на Украине, указаны цели и вообще, что такое СВО.
    У власти РФ ничего не меняется и не поменяется. Главное для неё переговоры, про победу над Украиной власть молчит.
    1. Лена Петрова Звание
      Лена Петрова
      -2
      Сегодня, 21:35
      Причины и цели СВО были заявлены в самом её начале.
      1. Vlad Gor Звание
        Vlad Gor
        0
        Сегодня, 23:20
        Вам будут признательны, если вы сообщите всем официальные документы РФ (закон, указ, постановление), в которых написано, что такое СВО, дано определение СВО. Заявления в СМИ и надписи на заборах не являются юридическими документами, они не обязательны и за них не несут ответственности. На устное заявление чиновника денег не дают. Привожу примеры, для понимания:
        -Законом "О противодействии терроризму" от 06.03.2006 N 35-ФЗ.
        -Постановление СФ ФС РФ от 22.02.2022 № 35-СФ "Об использовании Вооруженных Сил Российской Федерации за пределами территории Российской Федерации".
        Надеюсь, теперь вы понимаете о чём идёт речь
  16. Nikolaevich I Звание
    Nikolaevich I
    +1
    Сегодня, 19:23
    ВС РФ уже начали подтягивать резервы для начала весенне-летней компании,
    В.Лыткин ! Сдай экзамен ЕГЭ по русскому языку ,а потом лишь пиши статьи ! Весенне-летняя кАмпания,а не кОмпания ! negative
  17. pudelartemon Звание
    pudelartemon
    -1
    Сегодня, 19:37
    Извините за оффтоп - наболело. У меня умер друг в Донецке. Попробовал послать деньги через московский Сбер. Там ДНР считается ЗАГРАНИЦЕЙ!!! Со всеми вытекающими трудностями. Общался сейчас с дочкой друга, она говорит, что мы в шутку называем сами себя Недороссией.
    Так а что же Конституция РФ? За что идёт война и наши парни гибнут? Я в ауте.
    1. Себенза Звание
      Себенза
      -2
      Сегодня, 20:25
      Ответ. Как нудно, чтобы это было долго.
  18. bar Звание
    bar
    +1
    Сегодня, 19:39
    Цель этих и предыдущих переговоров только в том, чтобы не огорчать и не сердить Трампа, который хахотел их провести. Никаких других целей кроме самих переговоров даже не предусматривалось.
  19. Totor5 Звание
    Totor5
    +2
    Сегодня, 19:42
    Идея фикс для англосаксов - это Одесса. Поэтому нужно выбить у них эту табуретку из под ног.
    До Приднестровья!
  20. drags33 Звание
    drags33
    0
    Сегодня, 19:55
    Неужели дождались, неужели руководство меняет стратегию "жидкой силы" на хороший, добрый лом? Кажется сейчас уже всем стало ясно, что "братьев" там не осталось... Нам еще после военных действий разгребать этот гадюшник, как после 1945 г., когда много лет добивали бандеровцев... Кстати, тогда так и не добили и они снова озверились на Россию уже в XXI веке...
  21. Foggy Dew Звание
    Foggy Dew
    -1
    Сегодня, 20:05
    Тащемто уже видно было по составу делегации))) Военные права не имеют подписывать дипсоглашения, они могут принять капитуляцию гарнизона. На следующие переговоры надо следователей отправить
  22. sgrabik Звание
    sgrabik
    0
    Сегодня, 20:42
    И это правильно, нам с бандеровскими нацистскими преступниками абсолютно не о чем говорить, и наши условия все уже прекрасно знают.
  23. Goldmitro Звание
    Goldmitro
    0
    Сегодня, 20:57
    Основная причина этого (отсутствие успехов на переговорах) заключается в Киеве, который не намерен принимать условия России, даже на фоне прилагаемых США усилий. В Москве это прекрасно видят и меняют свою стратегию.

    Слава богу, наконец-то осознали - Запад уже в который раз пытается сокрушить Россию, ведёт против неё войну, причем, если можно так сказать, очень удобную для него - он, практически, не несёт людские потери, только поставляет на Украину оружие, боеприпасы, наёмников и пр. чтобы она своими людскими и пр. ресурсами убивала и убивала как можно больше русских, наносила как можно больше разрушений России. Судьба народа Украины Запад не волнует - народ должен вести и вести войну до последнего бандерлога!
  24. Алексей G Звание
    Алексей G
    +2
    Сегодня, 22:01
    Россия накапливает критическую массу войск для масштабного прорыва.

    Сомнительно...
    Для прорыва нужны танки, БМП, много мотопехоты. А есть ли они в достатке? С защитой от дронов?
    Очень сомнительно на 4й год войны. Для большой операции надо много ресурсов, а их много нет.
    Было бы здорово и мощно не колупать Донбасс, а окружить и взять Харьков! Это правильная операция у своей границы с правильной целью создать буфер от налетов на нашу территорию!