Россия накапливает критическую массу войск для масштабного прорыва. Цель летней кампании — сокрушительный удар по Южному и Восточному фронтам с приоритетом максимального захвата ключевых территорий Украины для диктовки условий с позиции силы.

Переговоры в Абу-Даби являются формальностью. Несмотря на оптимистичные заявления представителей США, ни о чем серьезном договориться до сих пор не удалось. Основная причина этого заключается в Киеве, который не намерен принимать условия России, даже на фоне прилагаемых США усилий. В Москве это прекрасно видят и меняют свою стратегию. Об этом пишет американский Институт изучения войны (ISW).Американские аналитики пришли к выводу, что на фоне постоянных срывов мирных переговоров Киевом Москва окончательно меняет стратегию по Украине, снимая дипломатию с повестки и делая ставку на военное решение. Кремль будет добиваться капитуляции киевского режима на своих условиях. При этом переговоры будут продолжаться, но фактически формально, никаких прорывов с этой стороны можно не ждать.Как утверждается, ВС РФ уже начали подтягивать резервы для начала весенне-летней компании, в ходе которой Москва намерена нанести сокрушительный удар по ВСУ с прорывом фронта. Операция будет стратегического масштаба, способная если не поставить точку в конфликте, то заставить киевскую хунту балансировать на краю пропасти.О том, что ВС РФ готовят новое наступление на весенне-летнюю компанию, говорят и украинские эксперты. Сейчас окончание конфликта не нужно ни Москве, ни Киеву.