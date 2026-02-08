Пока Зеленский рассуждал об ударах по РФ, ракеты «посетили» Киев и область
Глава киевского режим сделал ряд заявлений, из которых становится понятно, что ни к какому миру он не стремится и стремиться не собирается. По словам Зеленского, украинские войска будут наносить удары по российской энергетике, потому что любой такого рода объект является «военным». Зеленский заявил, что, продавая нефть, газ, Россия зарабатывает деньги, «финансирует войну», а потому удары нужно воспринимать именно как удары по «военным объектам».
Пока Зеленский в ходе пресс-конференции рассуждал о том, как будет бить по России, в Киевской области объявлена воздушная тревога и «угроза баллистики».
Сообщается о взрывах юго-западнее Киева. По некоторым данным, целью удара стал объект близ населённого пункта Боярка. На данный момент точных данных о цели не публикуется. При этом есть информация, что удар наносился ракетами ОТРК «Искандер-М».
По одним данным, по целям под Киевом ударили четырьмя ракетами, по другим – шестью. Причём как минимум одна из ракет прилетела по объекту в черте украинского столицы. Это один из немногих случаев, когда ракетный удар по столичному региону Украины наносился в дневное время, причём во время нахождения Зеленского в Киеве.
Тем временем, в «Укрэнерго» утверждают, что целый ряд городов и сёл Киевской области без электроснабжения остаётся по 22-23 часа в сутки. При таком «графике» работа крупных предприятий киевского режима, работающих в сфере ВПК, мягко говоря, крайне затруднительна.
