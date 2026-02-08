Пока Зеленский рассуждал об ударах по РФ, ракеты «посетили» Киев и область

Глава киевского режим сделал ряд заявлений, из которых становится понятно, что ни к какому миру он не стремится и стремиться не собирается. По словам Зеленского, украинские войска будут наносить удары по российской энергетике, потому что любой такого рода объект является «военным». Зеленский заявил, что, продавая нефть, газ, Россия зарабатывает деньги, «финансирует войну», а потому удары нужно воспринимать именно как удары по «военным объектам».

Пока Зеленский в ходе пресс-конференции рассуждал о том, как будет бить по России, в Киевской области объявлена воздушная тревога и «угроза баллистики».



Сообщается о взрывах юго-западнее Киева. По некоторым данным, целью удара стал объект близ населённого пункта Боярка. На данный момент точных данных о цели не публикуется. При этом есть информация, что удар наносился ракетами ОТРК «Искандер-М».

По одним данным, по целям под Киевом ударили четырьмя ракетами, по другим – шестью. Причём как минимум одна из ракет прилетела по объекту в черте украинского столицы. Это один из немногих случаев, когда ракетный удар по столичному региону Украины наносился в дневное время, причём во время нахождения Зеленского в Киеве.

Тем временем, в «Укрэнерго» утверждают, что целый ряд городов и сёл Киевской области без электроснабжения остаётся по 22-23 часа в сутки. При таком «графике» работа крупных предприятий киевского режима, работающих в сфере ВПК, мягко говоря, крайне затруднительна.
  1. Комментарий был удален.
  Wladislaw
    Wladislaw
    +6
    Сегодня, 19:06
    Зелебобу не угостили там Искандером-М?
    Этого пса угостили бы парой маслин, а потом с каменным лицами сообщить, что это не мы и знать не знаем кто
    Андрей Гладких
      Андрей Гладких
      +2
      Сегодня, 20:22
      Зафиксированная телеметрия покажет, что прилетело с российской территории. Поэтому "с каменными лицами" следует заявлять - это была техническая ошибка, юноша-оператор уже уволен.
      frruc
        frruc
        +2
        Сегодня, 20:29
        удар по столичному региону Украины наносился в дневное время, причём во время нахождения Зеленского в Киеве.

        Думаю, пресс-конференция удалась, интервью получит потом , по всей морде.
  мазута
    мазута
    +9
    Сегодня, 19:10
    Вся их энергетика и транспорт с ж\д дорогами,мостами и обычными дорогами это военные объекты,требующие постоянного внимания ракет,бомб и в конечном итоге полной декоммунизации и десоветизации.
  rocket757
    rocket757
    +5
    Сегодня, 19:14
    Судя по всему, энергетика там заканчивается... сидеть на мобильных генератора перспектива так себе, очень разорительная, да и заменить/компенсировать потери системой энергетики так не можно.
    Reptiloid
      Reptiloid
      +2
      Сегодня, 20:26
      Виктор приветствую hi интересно, какую перспективу Зеленский представляет ? Да, укрочиновники учат ,что дети должны привыкнуть жить без света, что это не для одного поколения .... это нормально разве? fool
  tralflot1832
    tralflot1832
    -2
    Сегодня, 19:15
    Может зеленскому пора уже прекращать вызвать к западу - надо прекращать энергетическую войну .И заняться, делом - начать " камлать " по ночам на оставшихся энергетических мощностях Украины и вызывать " дух Минсков и Стамбулов " ,как когда-то они об этом просили .Только это у них осталось ,может чего то и получится .Наши предложения у них на столе .
    tralflot1832
      tralflot1832
      0
      Сегодня, 19:34
      Себя по тому с каким остервенением реагируют запад и зеленский на наши предложения на их столе - там " минсками и стамбулами не пахнет .А как им хочется минсков - первое заморозка.Эта мечта у них сбылась - заморозка так заморозка. Запускаем Искандеры и что у нас там ещё.Короче запускай.
    123_123
      123_123
      +3
      Сегодня, 20:06
      Цитата: tralflot1832
      Может зеленскому пора уже прекращать вызвать к западу - надо прекращать энергетическую войну .И заняться, делом - начать " камлать " по ночам на оставшихся энергетических мощностях Украины и вызывать " дух Минсков и Стамбулов " ,как когда-то они об этом просили .Только это у них осталось ,может чего то и получится .Наши предложения у них на столе .

      Не прекратят конечно. На разруху в стране и собственный народ зеле и окружению наплевать, давно понятно. Тогда с чего бы им прекращать выполнять приказы англичан, если и деньги и убежище на после у него там? Нужно стереть зелень и посмотреть что получится. Не поможет - не страшно, хуже-то не будет.
  Evgenijus
    Evgenijus
    +6
    Сегодня, 19:24
    В тех районах Киева и других районах Украины, где есть электричество хоть на краткое время, есть с большой долей вероятности военные объекты ВСУ, позиции ЗРК, цеха сборки и хранения вооружения. Подача электроэнергии в некоторые жилые районы это не жест любви властей к жителям незалежной, а маскировка объектов ВПК и ВСУ, требующих источников электропитания.
  Михаил Нашарашев
    Михаил Нашарашев
    +3
    Сегодня, 19:28
    Похоже, что за лохлов решили взяться основательно. Начался обратный отсчет для 404.
  Младший рядовой
    Младший рядовой
    +5
    Сегодня, 19:37
    Россия всегда строго соблюдает энергетические перемирия. Сегодня Львов не тронули, завтра целые сутки по Виннице не прилетит, послезавтра жители Ивано-Франковска целый день могут спокойно по улице ходить. К России здесь не придраться. Россия держит слово.
    carpenter
      carpenter
      +2
      Сегодня, 20:02
      Цитата: Младший рядовой
      К России здесь не придраться. Россия держит слово.

      Меньше слов давать надо, тогда и уважать начнут.
      Младший рядовой
        Младший рядовой
        +2
        Сегодня, 20:16
        Знаете ли, мне иногда кажется, что дипломатию надо отбросить в сторону и разговаривать на языке ультиматумов. Пообещал в случае враждебных действий отреагировать - трамбовать по полной программе, желательно ассиметрично. Пацан сказал - пацан сделал.
      Sasha1979
        Sasha1979
        +1
        Сегодня, 20:32
        Да, слов надо давать меньше, а ракет - больше. Противник ракеты уважает больше слов.
  Алексей Лантух
    Алексей Лантух
    +2
    Сегодня, 19:44
    Слить воду и эвакуировать детей: в Белгороде экстренные меры из-за повреждений
    Читайте на сайте: https://finobzor.ru/140353-slit-vodu-i-jevakuirovat-detej-v-belgorode-jekstrennye-mery-iz-za-povrezhdenij.html
    Это ответ Зелибобы на наши удары по Киеву. Приходится терпеть. Иного не дано. До границы 35 км. Цель для украинских РСЗО лёгкая. Что делать? Усилить, значительно усилить, удары по Украине добавив к ним удары ТЯО, конечно по отдельным военным и инфраструктурным объектам имеющим ключевое значение.
  d.zacharith
    d.zacharith
    +2
    Сегодня, 19:46
    Голоса вещают, что на проспекте Шухевича в Киеве в некоторых домах изнутри ручки окон обмазывают говном, чтобы не открывали и не выпускали тепло из парадных

    ☹️
    Младший рядовой
      Младший рядовой
      +3
      Сегодня, 19:56
      А что здесь такого? Под теплоизолятор подойдет. И к запаху надо привыкать. Хитрые какелы, везде найдут как одновременно по нескольким вопросам сэкономить.
    Piramidon
      Piramidon
      +2
      Сегодня, 20:19
      Цитата: d.zacharith
      Голоса вещают, что на проспекте Шухевича в Киеве в некоторых домах изнутри ручки окон обмазывают говном, чтобы не открывали и не выпускали тепло из парадных

      Это только начало на их пути возврата к прошлому. Они вошли в Россию проживая в саманных домах, то есть слепленных из гoвнa смешанного с глиной и соломой. Декоммунизация до конца.
    3. Комментарий был удален.
    Sasha1979
      Sasha1979
      +1
      Сегодня, 20:41
      Пусть еще головы обмажут, чтобы потеплее было.
    Incvizitor
      Incvizitor
      +1
      Сегодня, 21:48
      Говорят там бы было электричество будь это проспект Ленина...
  Vitaly_pvo
    Vitaly_pvo
    +1
    Сегодня, 19:58
    целый ряд городов и сёл Киевской области без электроснабжения

    зеленая энергетика forevor. Боремся за экологию в европе.
    Дедок
      Дедок
      0
      Сегодня, 20:29
      зеленая энергетика forevor

      forevЕr
  Foggy Dew
    Foggy Dew
    0
    Сегодня, 20:03
    Кстати, и смертную казнь пора возвращать - скоро ж судить этих всех...
    Piramidon
      Piramidon
      +1
      Сегодня, 20:23
      Цитата: Foggy Dew
      Кстати, и смертную казнь пора возвращать - скоро ж судить этих всех...

      Пусть восстанавливают всё за миску баланды. Не узбеков же с таджиками для этого нанимать.
    Sasha1979
      Sasha1979
      +1
      Сегодня, 20:35
      Чтобы судить, их сначала победить надо. Гитлеровцев все-таки в 1945-1946 судили, а не в 1943...
      Foggy Dew
        Foggy Dew
        0
        Сегодня, 20:45
        А подготовились к суду еще в Тегеране, как раз там Сталин упоминал о суде над преступниками
        Sasha1979
          Sasha1979
          +1
          Сегодня, 20:50
          Упоминать и готовиться можно сколько угодно. Но, чтобы судить преступника, его надо сначала поймать. Одних упоминаний и приготовлений недостаточно.
  tralflot1832
    tralflot1832
    0
    Сегодня, 20:18
    Я не помню эту украинскую группу .Но песня у них была забойная .Весна приде .бу - бу - весна приде .Попросил " запеденца" перевиди песню дальше на русский, он не смог,это какая-то мова исковеркованная " москалями " на том и сошлись.. Середина 90ых .
    Foggy Dew
      Foggy Dew
      +3
      Сегодня, 20:37
      Вопли Видоплясова. Название некошерное - в честь оккупанта Достоевского... В честь украинской литературы не назвать, за неимением таковой
  Eugen 62
    Eugen 62
    +2
    Сегодня, 20:56
    По некоторым данным, целью удара стал объект близ населённого пункта Боярка.
    К этому населённому пункту строил узкоколейку Павел Корчагин. Интересно, хотя бы помнят бандеровцы такую фамилию? Или они кроме бандеры и шухевича свою историю совсем забыли?
  tralflot1832
    tralflot1832
    +1
    Сегодня, 21:06
    Цитата: Foggy Dew
    Название некошерное

    Вот пусть её и поют - согревает ..А эта милая американская морда передала привет 404 ым .Че разбудили ,я пошёл спать на шесть недель .Трамп ,меня при пожаре выносить первым . wassat