Любое вероятное признание США Крыма и Донбасса российскими «юридически ничтожно». С таким заявлением выступил глава МИД Украины Сибига.Представитель Киева снова высказался в том ключе, что киевская хунта во главе с Зеленским никогда не признает Крым или Донбасс российскими территориями, а значит, даже признание со стороны США будет «юридически ничтожным», т.е. нарушением международного права.Да и вообще у представителей Киева «обеспокоенностей» очень много, Зеленский беспокоится о том, что США и Россия о чем-то договариваются за его спиной, а Сибига снова грозит не признать двусторонних экономических соглашений США и РФ, если они будут затрагивать Киев. Тем более, если их с хунтой не согласуют.Единственный вопрос: а с чего Сибига взял, что бандеровский режим во главе с клоуном и дальше будет у руля Украины, а не капитулирует и не сбежит на Запад с наворованными миллиардами, а соглашения Россия будет подписывать с другим правительством, более сговорчивым.