Сибига назвал «юридически ничтожным» признание США Крыма и Донбасса российскими

10 113 43
Сибига назвал «юридически ничтожным» признание США Крыма и Донбасса российскими

Любое вероятное признание США Крыма и Донбасса российскими «юридически ничтожно». С таким заявлением выступил глава МИД Украины Сибига.

Представитель Киева снова высказался в том ключе, что киевская хунта во главе с Зеленским никогда не признает Крым или Донбасс российскими территориями, а значит, даже признание со стороны США будет «юридически ничтожным», т.е. нарушением международного права.



Любое решение какой-либо страны в рамках мирного урегулирования признать российский суверенитет над Крымом или Донбассом будет юридически ничтожным. Мы никогда этого не признаем. И это будет нарушением международного права. Речь идет не об Украине. Речь идёт о принципе.


Да и вообще у представителей Киева «обеспокоенностей» очень много, Зеленский беспокоится о том, что США и Россия о чем-то договариваются за его спиной, а Сибига снова грозит не признать двусторонних экономических соглашений США и РФ, если они будут затрагивать Киев. Тем более, если их с хунтой не согласуют.

Единственный вопрос: а с чего Сибига взял, что бандеровский режим во главе с клоуном и дальше будет у руля Украины, а не капитулирует и не сбежит на Запад с наворованными миллиардами, а соглашения Россия будет подписывать с другим правительством, более сговорчивым.
43 комментария
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. rocket757 Звание
    rocket757
    +5
    Сегодня, 19:16
    «юридически ничтожным»
    . Так то высокие договаривающие стороны на заявы из кукуев положили большой болт...
    Теперь гейропейские на очереди... и до них дойдёт, не по уму, так по другому месту, которое сильно ниже находится...
    1. майор Юрик Звание
      майор Юрик
      +10
      Сегодня, 19:30
      Юридически ничтожная сибига после войны хрен успеет за 15 минут добежать до канадской границы. Больно телесами богат..... laughing
      1. Охотовед 2 Звание
        Охотовед 2
        +4
        Сегодня, 19:55
        Да и вообще у представителей Киева «обеспокоенностей» очень много, Зеленский беспокоится о том, что США и Россия о чем-то договариваются за его спиной, а Сибига снова грозит не признать двусторонних экономических соглашений США и РФ, если они будут затрагивать Киев. Тем более, если их с хунтой не согласуют.

        Нет Зели, Сибиги и прочих хунтят… и Нет никаких проблем. Уже пора их Убивать, системно! Совсем страх потеряли, нужно это исправить.
        1. alex-defensor Звание
          alex-defensor
          +1
          Сегодня, 21:30
          Сибига назвал «юридически ничтожным» признание США Крыма и Донбасса российскими

          Юридически ничтожным является то политическое государство-подобное образование, которое незаконно возникло на землях бывшей Украины. Россия вправе забрать всё, ибо нет там государства, есть "Квартал 95".
          1. Shurik70 Звание
            Shurik70
            +1
            Сегодня, 22:21
            Но США не признают Крым и Донбас российскими, даже если когда это признает Украина.
            НИКОГДА англосансы не признают НИКАКИХ достижений России.
            1. alex-defensor Звание
              alex-defensor
              +1
              Сегодня, 22:36
              Цитата: Shurik70
              НИКОГДА англосансы не признают НИКАКИХ достижений России.

              100 процентов факт. Так и будет. Мир с этими пиратами не получиться никогда. Но возможно перемирие, вот только оно должно быть таким, какое выгодно и России...
      2. rocket757 Звание
        rocket757
        +2
        Сегодня, 20:00
        Такие чуйку имеют отменную, линяет, как только, так сразу...
        У них вообще "дипломат" ещё те прощелыги ушлые...
      3. frruc Звание
        frruc
        +1
        Сегодня, 20:09
        Да и вообще у представителей Киева «обеспокоенностей» очень много

        Основной их обеспокоенностью должна стать само существование украины как субъекта международного права.
        1. frruc Звание
          frruc
          +2
          Сегодня, 20:20
          Пусть эти Сибиги, Зелики, Прокопенки, Даниловы подумают куда сваливать со своими пожитками, пока их не замочили в сортире.
          1. Монтесума Звание
            Монтесума
            0
            Сегодня, 22:03
            Цитата: frruc
            Пусть эти Сибиги, Зелики, Прокопенки, Даниловы подумают куда сваливать со своими пожитками, пока их не замочили в сортире.

            У них всё давно готово к срочному перебазированию на запасные аэродромы - как только запахнет жареным, все их юридические озабоченности моментально уступят место элементарному стремлению спасения собственной шкуры.
        2. Ныробский Звание
          Ныробский
          +4
          Сегодня, 20:28
          Цитата: frruc
          Да и вообще у представителей Киева «обеспокоенностей» очень много

          Основной их обеспокоенностью должна стать само существование украины как субъекта международного права.

          Учитывая то, что после распада СССР между Россией и Украиной работа по демаркации границ не была доведена до конца т. к была сорвана украинской стороной, между РФ и Украиной нет и итогового договора о границах, а стало быть юридически ничтожны именно они, бандерлоги. Пусть довольствуются тем, что Россия являясь правопреемницей СССР в настоящий момент приводит свои границы не в рамках административного деления СССР, а в соответствие с исторической справедливостью. Бандерлоги свой шанс упустили и не этому хряку Сибиге рассуждать о каких то территориальных признаниях. Будут жрать то, что им останется после установления новых границ
          1. frruc Звание
            frruc
            +2
            Сегодня, 20:39
            Ныробский
            не этому хряку Сибиге рассуждать о каких то территориальных признаниях.

            Ему рассуждать не представляется возможным, мозги салом заплыли. Никому не нужная свинья.
      4. ZovSailor Звание
        ZovSailor
        0
        Сегодня, 22:33
        майор Юрик
        Сегодня, 19:30
        Юридически ничтожная сибига после войны хрен успеет за 15 минут добежать до канадской границы. Больно телесами богат..... laughing

        hi Найдутся десятки, сотни, тысячи кулеб, сибиг и прочих бандеронацистов, которые будут считать так, как прикажет Россия, учитывая, что каждый из бандеронацистов за грощи продаст мать родную, что подтверждено всем ходом исторических событий с далёкого прошлого.
    2. Pete Mitchell Звание
      Pete Mitchell
      +3
      Сегодня, 20:13
      и не сбежит на Запад с наворованными миллиардами
      Если хозяин не грохнет, то если и сбегут, то с ‘голым задом’.
      А вообще то
      Цитата: rocket757
      высокие договаривающие стороны на заявы из кукуев положили большой болт...
      на всех.
      1. rocket757 Звание
        rocket757
        +1
        Сегодня, 20:39
        Нам то зачем гадать, пусть голова болит у тех ребят из кукуев ... придёт срок, все и произойдёт, как ни будь.
      2. Foggy Dew Звание
        Foggy Dew
        +1
        Сегодня, 22:24
        если и сбегут, то с ‘голым задом’

        Дык у них это самый главный капитал
    3. Наган Звание
      Наган
      +2
      Сегодня, 20:52
      России давно следовало бы признать юридически ничтожным признание ельцинским режимом нэзалэжнисти бывшей УССР. Но... мынетакие.
      1. Sergej1972 Звание
        Sergej1972
        0
        Сегодня, 23:19
        Проблема в том, что тогда, по справедливости, надо отзывать признание независимости других 13 республик, и даже союзной Белоруссии.
  2. ваш вср 66-67 Звание
    ваш вср 66-67
    +2
    Сегодня, 19:17
    Любое решение какой-либо страны в рамках мирного урегулирования признать российский суверенитет над Крымом или Донбассом будет юридически ничтожным.

    Юрист? laughing
    1. Foggy Dew Звание
      Foggy Dew
      +1
      Сегодня, 20:01
      Иногда. Обычно он энодокринолог. Хотя паспорт этой страны наверняка уже в загашнике есть)
  3. Младший рядовой Звание
    Младший рядовой
    +2
    Сегодня, 19:29
    Главное что все признали бандеровский клоунарий ничтожным. И все вопросы решаются без рагульного участия. Но пока можно чем-нибудь поживиться в этом цирке, милостиво дают пожить до последнего какела.
  4. мазута Звание
    мазута
    +3
    Сегодня, 19:32
    В принципе это всё, что нужно знать о переговорном процессе и позициях договаривающихся сторон.Ну хоть ребят из плена вместе с гражданскими возвратили,уже есть толк.
  5. Горизонт Звание
    Горизонт
    +2
    Сегодня, 19:37
    Мочить уродцев пока не запищат.
  6. Vladlous Звание
    Vladlous
    +5
    Сегодня, 19:37
    Ребята, конечно, могут не признавать Крым и Донбасс российскими, как и Херсон с Запорожьем - но разве их мнение имеет значение? Оно имеет значение лишь до тех пор, пока его цитируют, обсуждают, и что не менее важно - пока мы демонстрируем готовность идти на переговоры.

    Пока мы выражаем готовност пусть и "формально" (что тоже странно) вести переговоры- у этой корпортативной мафии есть время разворовывать ресурсы. А кроме того они ощущают себя в безопасности, поэтому грозят всем вокруг, дерзят, хамят, одним словом ведут себя откровенно нагло.

    Но их сила - в нашей нерешительности. Как и в том, что они убеждены: их союзники в США готовятся свергнуть Трампа. От нас такие как Сибига и прочие нацисты не ожидают решительных действий, а от Трампа они не ожидают слишком продолжительного правления.

    Зеленский и компания полагают, что Россия продолжит действовать в духе битвы за деревни и посадки на Донбассе, что является, на мой взгляд, принципиальной ошибкой. Хочешь отжать Донбасс, а уж тем более Херсон с Запорожьем или ещё что-то: превращай территори Украины в зону тотального коллапса.

    Пока на Украине рабоает хоть одна ТЭС, пока депутаты и министры знают, что по ним не прилетит - они будут верить, что им позволено всё. Пока не дымится здание Верховной Рады Украины, а Банковая не обращена в развалины - нацисты будут полагать, что побеждают.

    Только превращение Киева и иных городов в места покинутые Богом - возможно, немного их отрезвят. Но в это я не верю. Мы имеем дело не с людьми, а с помешенными зомби. Социальные, психологические и медицинские опыты на населении не прошли даром.
  7. faterdom Звание
    faterdom
    +3
    Сегодня, 19:39
    То есть, США - никто, и звать их никак?
    Смело!
    Давай Сибега, наяривай!
  8. Васян1971 Звание
    Васян1971
    +3
    Сегодня, 19:44
    а значит, даже признание со стороны США будет «юридически ничтожным», т.е. нарушением международного права.

    "Ха ха" три раза! Да для США нарушение международного права - любимая игрушка! Кого может испугать любимая игрушка?
  9. BrTurin Звание
    BrTurin
    +1
    Сегодня, 19:46
    Цитата: ваш вср 66-67
    Любое решение какой-либо страны в рамках мирного урегулирования признать российский суверенитет над Крымом или Донбассом будет юридически ничтожным.

    Юрист? laughing
    политик
  10. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +3
    Сегодня, 19:48
    Я уже совсем старый ,что было раньше не помню ? Кулеба мозга или Сибига мозга .Да какая разница - мочи 404 ых.
  11. drags33 Звание
    drags33
    +2
    Сегодня, 19:49
    Юридически и политически ничтожным является недогосударство, бывшее когда-то Украиной! Во что страну превратили все эти клоуны - сибиги, шмыгали и др. во главе с главным клоуном?! Нет больше такой страны... Сейчас она напоминает курицу с только что отрубленной головой - бегает, мечется, а ее уже НЕТ....
  12. vicvladol Звание
    vicvladol
    +2
    Сегодня, 19:52
    Ух ты! Про международное право вспомнил! США плевали на международное право. Мадуро подтвердит.
    1. Наган Звание
      Наган
      +1
      Сегодня, 20:58
      Цитата: vicvladol
      Мадуро подтвердит.
      Побоится. Его при аресте предупредили, что всякое его слово может быть использовано против него в суде (закон Миранды). Так что теперь он все вопросы, кроме чисто бытовых, перетирает исключительно со своими адвокатами, а уж они от его имени со всеми прочими.
  13. 123_123 Звание
    123_123
    +3
    Сегодня, 19:53
    Юридически ничтожна так называемая власть на украине. Если сша признают, этого будет достаточно, чтобы не обращать внимания на все остальные виды признания и прочие капризы других стран. Потому что, как видим, сейчас практикуется политика двойных стандартов на уровне международного права, что дискредитирует и обесценивает последнее. Поэтому признание сильнейшей, как минимум в экономическом плане, страны, имеющей достаточно силы, чтобы забивать на мнение других стран будет вполне определяющим.
  14. Андрей Николаевич Звание
    Андрей Николаевич
    +2
    Сегодня, 20:01
    Я давно понял,что Сибиге можно только свиней пасти,колхозных. Уж больно умишком,скуд...
    1. Наган Звание
      Наган
      +2
      Сегодня, 21:04
      Цитата: Андрей Николаевич
      Сибиге можно только свиней пасти,колхозных
      Да где ж Вы для него колхоз в б/УССР найдете? Их декоммунизировали намного раньше энергосистемы. Поскольку колхозных свиней не осталось, он с горя пошел работать в МИД, и среди тамошних свиней нашел свое призвание. Опять же, МИДовских свиней пасти куда комфортней, слепни не жрут.
      1. Андрей Николаевич Звание
        Андрей Николаевич
        +1
        Сегодня, 21:32
        "он с горя пошел работать в МИД, и среди тамошних свиней нашел свое призвание." Да.. Вы привели железный аргумент. Не поспоришь..) Как я сразу, не догадался?)
  15. Пленник Звание
    Пленник
    +2
    Сегодня, 20:03
    Дипломатические способности дурака Сибиги юридически ничтожны. laughing
  16. bambr731 Звание
    bambr731
    +2
    Сегодня, 20:08
    а значит, даже признание со стороны США будет «юридически ничтожным», т.е. нарушением международного права.

    Про какое международное право он плетёт? request И какое дело РФ до того, признает 404-я новые регионы российскими или нет? Япония Курилы своими считает и чё?
  17. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +1
    Сегодня, 20:33
    Сибига мозга ,у меня есть неоcпоримый факт - Азовское море ,чьё ?А как все начиналось . wassat
    1. tralflot1832 Звание
      tralflot1832
      +1
      Сегодня, 21:33
      Если на одесском "привозе " нет хамсы то это плохой сигнал ,хамса эиигрироаала в Российскую Экономическую Зону .Ей плевать на международное признание.
  18. Vulpes Звание
    Vulpes
    +1
    Сегодня, 20:38
    Американцы ещё не поняли с кем они связались.
  19. sgrabik Звание
    sgrabik
    +1
    Сегодня, 20:39
    А эта жирная бандеровская свинья, Сибига, не слишком ли много на себя берёт, пытаясь отрицать признание Крыма и Донбасса российскими, это не в его компетенции и его предвзятого мнения никто не спрашивает.
  20. Себастьян Аристархович Перейра Звание
    Себастьян Аристархович Перейра
    +1
    Сегодня, 21:26
    Вот таких "сибиг" с кулебами" в истории "незалэжной " было уже изрядно,но толку от них,кроме подобных демовсхрюков не было.
    Территория тает, громадяне бегут, жинки отбывают чоловиков у плюшевых тцк , а ""сибиги " ораторствуют и попрошайничают.При удобном случае подставляют и кидают евролохов на бабки и обещания!
    1. Андрей Николаевич Звание
      Андрей Николаевич
      +1
      Сегодня, 21:37
      (Себастьян Аристархович, подождите... Им еще гражданство РФ дадут. Вот тогда, все плакать будем. Мир еще не видел, таких "патрЫотов России". Будут в грудь себя бить, тельняшки на себе рвать, доказывая свою "любовь" к России... Вот уж кто-кто а укропы в этом, преуспели. Пример тому- хрущевские времена, когда бывшие бандеровцы стали членами КПСС и занимали руководящие должности в советских и партийных органах. Перевертыши и гиль, одним словом.