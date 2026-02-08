Сибига назвал «юридически ничтожным» признание США Крыма и Донбасса российскими
Любое вероятное признание США Крыма и Донбасса российскими «юридически ничтожно». С таким заявлением выступил глава МИД Украины Сибига.
Представитель Киева снова высказался в том ключе, что киевская хунта во главе с Зеленским никогда не признает Крым или Донбасс российскими территориями, а значит, даже признание со стороны США будет «юридически ничтожным», т.е. нарушением международного права.
Любое решение какой-либо страны в рамках мирного урегулирования признать российский суверенитет над Крымом или Донбассом будет юридически ничтожным. Мы никогда этого не признаем. И это будет нарушением международного права. Речь идет не об Украине. Речь идёт о принципе.
Да и вообще у представителей Киева «обеспокоенностей» очень много, Зеленский беспокоится о том, что США и Россия о чем-то договариваются за его спиной, а Сибига снова грозит не признать двусторонних экономических соглашений США и РФ, если они будут затрагивать Киев. Тем более, если их с хунтой не согласуют.
Единственный вопрос: а с чего Сибига взял, что бандеровский режим во главе с клоуном и дальше будет у руля Украины, а не капитулирует и не сбежит на Запад с наворованными миллиардами, а соглашения Россия будет подписывать с другим правительством, более сговорчивым.
