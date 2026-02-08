Перманентная аварийность: пожар на подстанции привёл к отключениям во Львове
Из Львовской области приходят сообщения о очередной волне отключений, которая прокатилась по региону. Сообщается о том, что часть области попала под аварийные отключения, затронувшие «десятки тысяч абонентов». Осложнилась в этом плане и обстановка непосредственно во Львове.
Причиной является нештатная ситуация на подстанции в населённом пункте Рясное-Русское. Это западный пригород Львова.
По последним данным, на электроподстанции вспыхнул пожар. При этом никаких прилётов по объекту не фиксировалось. По крайней мере, противник об ударах к настоящему моменту не сообщал. Значит ли это, что сама энергосистема Украины теперь находится в перманентном аварийном состоянии?
Тем временем в ходе своей пресс-конференции Зеленский объявил, что выносит часть производственных мощностей за пределы Украины. По словам главы киевского режима, в 2026 году будут работать «10 экспортных центров в Европе, где будет налажено производство украинских дронов».
Зеленский:
Это, во-первых, свидетельствует о том, что ВПК на Украине хромает на обе ноги, во-вторых, о том, что противник вообще не намерен выходить на мирный договор. Соответственно, надежда у Зеленского на внешние производственные мощности. А Мерц продолжит говорить, что немецкие заводы, где производится оружие для Украины, нельзя считать военными целями?
Информация