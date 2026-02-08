Перманентная аварийность: пожар на подстанции привёл к отключениям во Львове

Перманентная аварийность: пожар на подстанции привёл к отключениям во Львове

Из Львовской области приходят сообщения о очередной волне отключений, которая прокатилась по региону. Сообщается о том, что часть области попала под аварийные отключения, затронувшие «десятки тысяч абонентов». Осложнилась в этом плане и обстановка непосредственно во Львове.

Причиной является нештатная ситуация на подстанции в населённом пункте Рясное-Русское. Это западный пригород Львова.



По последним данным, на электроподстанции вспыхнул пожар. При этом никаких прилётов по объекту не фиксировалось. По крайней мере, противник об ударах к настоящему моменту не сообщал. Значит ли это, что сама энергосистема Украины теперь находится в перманентном аварийном состоянии?

Тем временем в ходе своей пресс-конференции Зеленский объявил, что выносит часть производственных мощностей за пределы Украины. По словам главы киевского режима, в 2026 году будут работать «10 экспортных центров в Европе, где будет налажено производство украинских дронов».

Зеленский:

В феврале такое производство начнёт работу в Германии.

Это, во-первых, свидетельствует о том, что ВПК на Украине хромает на обе ноги, во-вторых, о том, что противник вообще не намерен выходить на мирный договор. Соответственно, надежда у Зеленского на внешние производственные мощности. А Мерц продолжит говорить, что немецкие заводы, где производится оружие для Украины, нельзя считать военными целями?
  1. rocket757 Звание
    rocket757
    0
    Сегодня, 20:45
    Производства выносят я за пределы... как показывает практика, все это заканчивается всегда одинаково и не в пользу, выносителей...
    Впрочем, некоторые на этом не хилые бабки зарабатывают! Можно не гадать, кто это будут, те самые НЕКОТОРЫЕ.
  2. Охотовед 2 Звание
    Охотовед 2
    +2
    Сегодня, 20:45
    Вот прям бальзам на контузию… как отлично, что до западенцев наконец дотянулись! good
    1. Андрей Николаевич Звание
      Андрей Николаевич
      +1
      Сегодня, 21:40
      От ты дывы, кумэ шо робыця! Нашэ нэзалэжнэ элеХтрЫчество, кляти москали, вкралы.
  3. Vladlous Звание
    Vladlous
    +3
    Сегодня, 20:54
    А западенцам свет по определению не нужен - они нечисть, хуже любых вурдалаков. Им тьма полагается, а не свет.
  4. Младший рядовой Звание
    Младший рядовой
    +1
    Сегодня, 20:55
    При этом никаких прилётов по объекту не фиксировалось.

    Эта была стелс-Герань-4М2М laughing В любом случае, видна рука Кремля.
  5. Виктор Сергеев Звание
    Виктор Сергеев
    0
    Сегодня, 21:04
    В Германии? Это значит в 10 раз дороже, плюс логистика доставки.
    1. Ракитин Звание
      Ракитин
      +1
      Сегодня, 21:14
      Они и так собирались в Хохланде из немецких деталек и за немецкие евро.
  6. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +2
    Сегодня, 21:10
    Какой-то Тарас включил лишний тепловентирятор .Это скорее всего от потужности .Я очень обеспокоен - как там с озоном на Украине. С метаном не шутят.
  7. Foggy Dew Звание
    Foggy Dew
    +2
    Сегодня, 21:23
    Стандартная для инфраструктуры ситуация. По достижению определенного уровня аварий они начинают самоподдерживаться, т.к. изношена вся инфраструктура и малейшее ее напряжение сверх нормы - это авария. Удивлен что этого раньше не произошло, до ударов. В 13ом году довелось в Марике по работе полазить по их электросетям - глаза в орбиты обратно вставить вышло только на подлете к Москве. Так же не бывает!
  8. Михаил Нашарашев Звание
    Михаил Нашарашев
    +1
    Сегодня, 21:57
    «подстанции в населённом пункте Рясное-Русское.» спасибо за наводку)) вот и новый кандидат на вылет)))
  9. кот Краш Звание
    кот Краш
    0
    Сегодня, 22:05
    Всё понятно. Спецы прочитали название села и решили нанести контрудар (типа отомстить). И хоть так, но всё же получилось.