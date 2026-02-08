НАТО не будет считать нападением удары по своим военным на Украине

Если РФ атакует войска НАТО на территории Украины, то НАТО не будет считать это нападением на свои страны. Это не активирует ни 4, ни 5 статью НАТО. Об этом мне заявил генсек альянса Рютте.

Зеленский зря надеется на войска стран НАТО, которые могут быть введены на Украину, никакой защиты они обеспечить не смогут. Даже в случае удара по ним ВС РФ, никто не будет считать это нападением на свои страны. Об этом заявил глава делегации Украины в Парламентской ассамблее НАТО Егор Чернев.Чернев пояснил позицию НАТО в отношении войск, которые могут быть введены на украинскую территорию. По его словам, если Россия атакует эти войска в то время, когда они находятся на Украине, то никто не будет считать это нападением на свои страны. И ни о какой «коллективной обороне» речь здесь даже не идет. Это подтвердил генсек альянса Марк Рютте.Статьи о коллективной обороне устава НАТО срабатывают только в том случае, если опасность угрожает непосредственно стране, входящей в альянс, т.е. стоит на ее границах или уже вторглась на ее территорию. А Украина, как известно, страной НАТО не является и вряд ли ей станет в ближайшей перспективе.Между тем Зеленский требует от США и Европы гарантий безопасности для Украины на уровне 5-й статьи устава НАТО, чтобы в случае «нападения России» все остальные страны бежали бы Киеву на помощь.