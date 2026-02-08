НАТО не будет считать нападением удары по своим военным на Украине

Зеленский зря надеется на войска стран НАТО, которые могут быть введены на Украину, никакой защиты они обеспечить не смогут. Даже в случае удара по ним ВС РФ, никто не будет считать это нападением на свои страны. Об этом заявил глава делегации Украины в Парламентской ассамблее НАТО Егор Чернев.

Чернев пояснил позицию НАТО в отношении войск, которые могут быть введены на украинскую территорию. По его словам, если Россия атакует эти войска в то время, когда они находятся на Украине, то никто не будет считать это нападением на свои страны. И ни о какой «коллективной обороне» речь здесь даже не идет. Это подтвердил генсек альянса Марк Рютте.



Если РФ атакует войска НАТО на территории Украины, то НАТО не будет считать это нападением на свои страны. Это не активирует ни 4, ни 5 статью НАТО. Об этом мне заявил генсек альянса Рютте.


Статьи о коллективной обороне устава НАТО срабатывают только в том случае, если опасность угрожает непосредственно стране, входящей в альянс, т.е. стоит на ее границах или уже вторглась на ее территорию. А Украина, как известно, страной НАТО не является и вряд ли ей станет в ближайшей перспективе.

Между тем Зеленский требует от США и Европы гарантий безопасности для Украины на уровне 5-й статьи устава НАТО, чтобы в случае «нападения России» все остальные страны бежали бы Киеву на помощь.
  1. Охотовед 2 Звание
    Охотовед 2
    +3
    Сегодня, 20:43
    Вот и ответ… никому не нужна Ядёрёная Война!
    1. d.zacharith Звание
      d.zacharith
      +1
      Сегодня, 20:56
      И в чем тогда смысл отправки военных НАТО в (на) 404?
      1. частное лицо Звание
        частное лицо
        +2
        Сегодня, 21:20
        И в чем тогда смысл отправки военных НАТО в (на) 404?

        Смысл испытывать своё вооружение в реальных боевых действиях , ну и "пинать" всук чтобы те шевелились.
        1. d.zacharith Звание
          d.zacharith
          +2
          Сегодня, 21:24
          Вооружение как бы испытывается и без участия военных стран НАТО. Заградотрядов тоже по идее хватает
          1. частное лицо Звание
            частное лицо
            0
            Сегодня, 21:30
            Вооружение как бы испытывается и без участия военных стран НАТО.

            Ну это которое поставляется официально но ведь и то которое не доверят всукам так сказать опытные образцы.
      2. Ныробский Звание
        Ныробский
        +2
        Сегодня, 21:27
        Цитата: d.zacharith
        И в чем тогда смысл отправки военных НАТО в (на) 404?

        Видимо хотят расквартироваться в Николаевской и Одесской областях, что бы создать помеху России на тот случай если она решит лишить украину выхода к Чёрному морю. Без этого актива ценность украины для ЕС и НАТО упадёт до неликвида. winked
      3. Alexej Звание
        Alexej
        0
        Сегодня, 21:54
        Цитата: d.zacharith
        И в чем тогда смысл отправки военных НАТО в (на) 404?

        Спецов своих натаскивать, попутно проверяя в боевых действиях наработки в РЭБ и прочее.
      4. poquello Звание
        poquello
        0
        Сегодня, 22:09
        Цитата: d.zacharith
        И в чем тогда смысл отправки военных НАТО в (на) 404?

        ээ, а в чём смысл двух тысяч поляков убитых в рейде на Курскую область? наверное в том что это им удобно - мы не бомбим натовские заводы, везущие оружие укрофашистам, не сбиваем их разведчиков в зоне досягания, но в нейтральной, тч вопрос интересный и сквозит желанием НАТО повоевать с нами штатными единицами
        1. d.zacharith Звание
          d.zacharith
          0
          Сегодня, 22:14
          То есть либо это официальное приглашение пободаться на территории 404 без применения неконвекционных БП, либо ввода войск европейских стран не произойдет
          1. poquello Звание
            poquello
            +1
            Сегодня, 22:31
            Цитата: d.zacharith
            То есть либо это официальное приглашение пободаться на территории 404 без применения неконвекционных БП, либо ввода войск европейских стран не произойдет

            на базаре два дурака, один продаёт - другой покупает, ИМХО при ударе армейского корпуса каких-либо стран НАТО по нашим ВС надо долбить эти страны всем что есть и желательно всем сразу
    2. ZovSailor Звание
      ZovSailor
      0
      Сегодня, 22:17
      Охотовед 2
      Сегодня, 20:43
      Вот и ответ… никому не нужна Ядёрёная Война!

      hi По сути идёт война всего лженедоЗапада, длящаяся с момента основания Древней Руси, нацеленная на экспансию территории России методом её фрагментации, порабощение российского народа, разрушение государства и национальной идентичности.
      Речь может идти только о Победе ВС РФ в СВО-КТО, иначе российский народ ожидает рабство.
  2. rocket757 Звание
    rocket757
    +2
    Сегодня, 20:46
    НАТО не будет считать нападением удары по своим военным на Украине
    . Кстати, разумный ход и НИКАКИХ КРАСНЫХ ЛИНИЙ!
    1. Монтесума Звание
      Монтесума
      +3
      Сегодня, 21:41
      Цитата: rocket757
      НАТО не будет считать нападением удары по своим военным на Украине
      .
      Кстати, разумный ход и НИКАКИХ КРАСНЫХ ЛИНИЙ!

      Интересное заявление, но добавит ли оно решимости "коалиции желающих"?
      1. rocket757 Звание
        rocket757
        +2
        Сегодня, 21:46
        Коалиция... все таки, когда главный, сильный, под крылышком которого гейропейские сидели долго, занялся своими делами где то там, но не здесь, на счёт решимости, уверенности, наглости, у них стало как то не так, как раньше...
        В общем, что будет, посмотрим, гадать в такой ситуации смысла нет.
    2. paul3390 Звание
      paul3390
      +2
      Сегодня, 21:46
      Согласно статье 5 НАТО - автоматического объявления войны не происходит даже в том случае если удар будет нанесён прям по территории члена НАТО... Ибо сказано:

      окажет помощь Договаривающейся стороне, подвергшейся или Договаривающимся
      сторонам, подвергшимся подобному нападению, путем немедленного
      осуществления такого индивидуального или совместного действия, которое
      сочтет необходимым      , включая применение вооруженной силы с целью
      восстановления и последующего сохранения безопасности
      Североатлантического региона.
      1. rocket757 Звание
        rocket757
        +2
        Сегодня, 21:48
        Таки да, есть нюансы, которые проверять не было необходимости...
    3. topol717 Звание
      topol717
      +2
      Сегодня, 22:13
      Цитата: rocket757
      . Кстати, разумный ход и НИКАКИХ КРАСНЫХ ЛИНИЙ!
      Но Россия может посчитать это опасностью для себя, и применить вполне себе оружие массово поражение по стране, чей контингент будет на 404, и потом уже 5ю статью применять будет некому.
      1. rocket757 Звание
        rocket757
        0
        Сегодня, 22:41
        На счёт ядрёных аргументов все гораздо сложнее и гадать, кто, что и когда может применить дело такое, неопределённое. Так то до этого доводить не стоит, но фиг её знает, кому и что в дурные бошки взбредет...
  3. Vladlous Звание
    Vladlous
    +2
    Сегодня, 20:50
    Раньше я думал, что натовские войска действительно официально могут появиться на Украине. Однако сейчас многое изменилось, главное, что с темы спрыгнули американцы, по крайне мере пока. А на что способны без них европейцы?

    Нет, я не отрицаю, что у них есть энное количество серьёзных вояк. Но, на мой взгляд, не выполенны два ключевых условия.

    Первое. Они (европейские политики) много болтают, угрожают, совещаются, помогают Украине как могут, но у них нет достаточной политической воли. Да и одно дело помогать инструкторами, советниками, наёмниками, вооружением, и совсем другое вводить свои контингенты. Даже не 1000 человек с вооружением, а хотя бы тысяч 10 - 15. Полагаю, их вполне утсраивает, чтобы Украина продолжала воевать, но сами они воевать не спешат.

    Ну, а вторая фишка заключается в том, что их армии малочисленны, каждый солдат на весь золота. Потому как в основном армии профессиональные. В целом страны не готовы рисковать прямым столкновением с Россией. Опять же - зачем тогда Украине помогали?

    Думаю, что вся эта риторика, конечно, звучит не просто так. Сейчас она в первую очередь пытается обвинить в бедах Европы Россию. Людей готовят к войне, но многие верят в это всё меньше и меньше.

    Есть, конечно, вероятность, что ради удержания власти, ради сохранения конституционного строя, если их экономические дела пойдут совсем кисло - они могут втянуть свои страны в войну с Россией. Но пока есть возможность они будут стараться продолжать действовать в прежнем духе.
    1. kventinasd Звание
      kventinasd
      +1
      Сегодня, 21:37
      Цитата: Vladlous
      Потому как в основном армии профессиональные.

      Это у европы профессионалы? Сильно сомневаюсь.
      Профессионалы куются на фронте.
      Есть, конечно, вероятность, что ради удержания власти, ради сохранения конституционного строя, если их экономические дела пойдут совсем кисло - они могут втянуть свои страны в войну с Россией.

      Путин уже озвучил что их ждёт. Есть большая вероятность всему ЕС со всем населением исчезнуть с карты мира, поэтому эта истерия европейских ̶л̶и̶д̶е̶р̶о̶в̶ лузеров, только ради отмывания денег, но никак не про войну.
    2. topol717 Звание
      topol717
      -1
      Сегодня, 22:21
      главное, что с темы спрыгнули американцы, по крайне мере пока. А на что способны без них европейцы?
      Видите ли, если они туда залезут, то это будут объединенные войска НАТО. Которые очень быстро потом распухнут.
      Цитата: Vladlous
      Да и одно дело помогать инструкторами, советниками, наёмниками, вооружением, и совсем другое вводить свои контингенты. Даже не 1000 человек с вооружением, а хотя бы тысяч 10 - 15.
      Если не дай бог парламентеры согласятся хотя бы на 1000 то очень скоро их там станет и 10 и даже 50 тыс.
      Цитата: Vladlous
      В целом страны не готовы рисковать прямым столкновением с Россией
      Конечно не готовы, какой дурaк захочет воевать против такой страны? Вот нашли одного дурoчка, который ради их хотелок, угробил свою страну, Сейчас с него еще начнут требовать возврат своих долгов. Если не то ему надо срочно делать выборы и бежать в Канаду, с надеждой что его оттуда не выдадут тем же американцам за растрату американских денег.
  4. Normann Звание
    Normann
    +3
    Сегодня, 20:51
    Это и так было ясно, а вот то что они не оспаривают наличие своих войск на Украине уже пунктик.
  5. Младший рядовой Звание
    Младший рядовой
    +4
    Сегодня, 20:51
    Надоело постоянное упоминание пятой статьи. Она короткая, и все однозначно написано. Никто из членов НАТО не обязан впрягаться за другого. Клон просто морочит голову еще не сдохнувшим какелам, как и вступлением в ЕС. Это называется пропаганда. Причем совсем дешевая, на уровне рагулей.
  6. Пленник Звание
    Пленник
    +1
    Сегодня, 20:55
    Что- что, а чуйка и чувство самосохранения у этих "классических заднеприводных аппаратов" вызывает восхищение. sad
  7. Foggy Dew Звание
    Foggy Dew
    +1
    Сегодня, 20:57
    Да какбы пофигу, все равно никто их не разрешит вводить
  8. Александр Елизаров Звание
    Александр Елизаров
    -10
    Сегодня, 21:01
    . Зеленский зря надеется на войска стран НАТО, которые могут быть введены на Украину, никакой защиты они обеспечить не смогут. Даже в случае удара по ним ВС РФ, никто не будет считать это нападением на свои страны. Об этом заявил глава делегации Украины в Парламентской ассам

    Зеленский понимает, что 99 процентов никаких ударов по иностранным войскам не будет.
    И дело здесь не в юридических закорючках по НАТО, а в человеческом принципе мстить за своих убитых.
    При любым военном ударе разумные доводы отступают, а люди начинают руководствоваться эмоциями.
    Сами вообразите, как вы себя будете вести если у вас в руках топор, а близких вам людей (жену , детей) кто-то начинает бить.
    Там где будут иностранные войска российской армии не будет.
    1. Уарабей Звание
      Уарабей
      +5
      Сегодня, 21:25
      Удары будут по иностранным войскам 100 процентов. Эти Ваши красивые теории что Россия "испугается" их мести, это чушь голимая. Какая еще может быть месть, если они припрутся туда, где гарантированно станут целями для ударов, о чем уже не раз было объявлено? Закопают этих мстителей еще быстрее чем ваших побратимов.
    2. Кирилл76 Звание
      Кирилл76
      +3
      Сегодня, 21:37
      Вы бредите... Думаете,когда домой из украины в пластиковом мешке привезут какого нибудь условного Ганса, Тома или Пауля его родственники в Россию мстить побегут что-ли? В лучшем случае зададутся вопросом: "На х рена ты туда поперся"...
    3. свой1970 Звание
      свой1970
      0
      Сегодня, 21:39
      Цитата: Александр Елизаров
      Сами вообразите, как вы себя будете вести если у вас в руках топор, а близких вам людей (жену , детей) кто-то начинает бить.

      Вообразил и вспомнил - 30 лет тому назад одно мурло скакало с топором за соседом - ПМовская пуля участкового не только остановило его бег, но и сделало навсегда инвалидом.
      А не бегай за НЕСОРАЗМЕРНЫМИ целями...
      Цитата: Александр Елизаров
      человеческом принципе мстить за своих убитых.

      Вот бегут НАТОвцы мстить за своих убитых и тут прилетает по Варшаве - например.
      3- 5 ЯО стратегических.
    4. Vasia Звание
      Vasia
      +1
      Сегодня, 21:44
      Цитата: Александр Елизаров
      И дело здесь не в юридических закорючках по НАТО, а в человеческом принципе мстить за своих убитых.
      При любым военном ударе разумные доводы отступают, а люди начинают руководствоваться эмоциями.

      Странная логика, чубоносцев под лям к земле подготовили, а этих нельзя, потому что они мстить будут.
      После ФАБов часто никто ничем уже не руководствуется и мстить желание быстро убавляется.
  9. Вольноопределяющийся Марек Звание
    Вольноопределяющийся Марек
    +1
    Сегодня, 21:15
    Тут, некоторая заминка может быть в формулировке : "...т.е. стоит на ее границах... "- что под этим подразумевается ? "На границах"- это сколько километров от границы ? Все очень неопределённо и будет зависеть от желания или нежелания применения этих статей. И потом, верить им нельзя- сегодня, сказали одно, а завтра- другое.
  10. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +2
    Сегодня, 21:26
    Рютте стёр красные линии на Украине и нарисовал красные крестики.
  11. Vlad Gor Звание
    Vlad Gor
    0
    Сегодня, 21:31
    Нанесение ударов ракетами, дронами с территории Украины по странам НАТО не попадает под статьи 4 и 5. Россия не нападала, напали украинцы. Пусть разбираются с Киевом. Можно бомбить НАТО.
  12. Жека111 Звание
    Жека111
    0
    Сегодня, 21:34
    А сути это не меняет, более того, такие заявления создают иллюзию вседозволенности - НАТО введут войска, РФ по ним ударит, мол ничего страшного
    То есть нас активно подготавливают к прямому столкновению Россия-НАТО.
  13. Александр Елизаров Звание
    Александр Елизаров
    0
    Сегодня, 21:46
    Цитата: Кирилл76
    Вы бредите... Думаете,когда домой из украины в пластиковом мешке привезут какого нибудь условного Ганса, Тома или Пауля его родственники в Россию мстить побегут что-ли? В лучшем случае зададутся вопросом: "На х рена ты туда поперся"...

    У вас своё представление о жизни, у меня своё.
  14. кокосов тима Звание
    кокосов тима
    0
    Сегодня, 21:51
    "Если вдруг Европа свои угрозы подготовиться к войне против нас реализует и начнет нападать на Российскую Федерацию, президент сказал: это будет не специальная военная операция с нашей стороны. Это будет полноценный военный ответ всеми имеющимися у нас средствами в соответствии с доктринальными документами на этот счет", — заявил глава МИД Сергей Лавров.
  15. Александр Елизаров Звание
    Александр Елизаров
    0
    Сегодня, 21:55
    Цитата: Vasia
    Цитата: Александр Елизаров
    И дело здесь не в юридических закорючках по НАТО, а в человеческом принципе мстить за своих убитых.
    При любым военном ударе разумные доводы отступают, а люди начинают руководствоваться эмоциями.

    Странная логика, чубоносцев под лям к земле подготовили, а этих нельзя, потому что они мстить будут.
    После ФАБов часто никто ничем уже не руководствуется и мстить желание быстро убавляется.

    Есть разница между страной с сильной армией и экономикой и страной со слабой армией и экономикой?
    Например, турки ввели свою армию на Украину и что дальше? Наносить по ним удары? И предположим страна Лихтенштейн ввела на Украину свою "армию"? Чувствуете разницу в последствиях ударов?
  16. ALCA056000 Звание
    ALCA056000
    0
    Сегодня, 21:57
    Перед ослами, чтобы бежали, вешают морковку, а перед свиньями нату laughing
  17. Александр Елизаров Звание
    Александр Елизаров
    0
    Сегодня, 22:00
    Цитата: Уарабей
    Удары будут по иностранным войскам 100 процентов. Эти Ваши красивые теории что Россия "испугается" их мести, это чушь голимая. Какая еще может быть месть, если они припрутся туда, где гарантированно станут целями для ударов, о чем уже не раз было объявлено? Закопают этих мстителей еще быстрее чем ваших побратимов.

    Почему это чушь? Например, Турция, Польша, Румыния ввели свои армии и что дальше? Наносить удары? Хорошо нанесли удары убили 100 румынов и что румыны убежали сверкая голыми пятками? Или например в ответ румыны вместе с ВСУ нанесли удар по Приднестровью и поубивали всех кто оказал сопротивление.
    Что делать будете?
    Последствия могу быть любые, абсолютно непредсказуемые.
    1. poquello Звание
      poquello
      0
      Сегодня, 22:36
      Цитата: Александр Елизаров
      вместе с ВСУ нанесли удар по Приднестровью и поубивали всех кто оказал сопротивление.
      Что делать будете?

      а вы грузинский поход на Цхинвал не застали что-ли?
  18. Александр Елизаров Звание
    Александр Елизаров
    0
    Сегодня, 22:07
    Цитата: свой1970
    Цитата: Александр Елизаров
    Сами вообразите, как вы себя будете вести если у вас в руках топор, а близких вам людей (жену , детей) кто-то начинает бить.

    Вообразил и вспомнил - 30 лет тому назад одно мурло скакало с топором за соседом - ПМовская пуля участкового не только остановило его бег, но и сделало навсегда инвалидом.
    А не бегай за НЕСОРАЗМЕРНЫМИ целями...
    Цитата: Александр Елизаров
    человеческом принципе мстить за своих убитых.

    Вот бегут НАТОвцы мстить за своих убитых и тут прилетает по Варшаве - например.
    3- 5 ЯО стратегических.

    Я когда пишу стараюсь, чтобы люди поняли , что могут ощущать другие люди. Согласитесь, что не всегда люди руководствуются разумными аргументами, а именно эмоциями.
    Если, например, взять такие страны как Франция, Великобритания ,Турция то какой "участковый" сможет их утихомирить. Я такого не знаю.
  19. Десница ока Звание
    Десница ока
    0
    Сегодня, 22:09
    НАТО не будет считать нападением удары по своим военным на Украине

    Ну понятное дело.., прямой войны с Россией они всячески будут избегать... В ядерном угаре, на пике карьеры и власти, врят ли кто захочет самоубиться.
    В общем, сразу предупреждают - "даже если войска введем, начнем так уже воевать с вами, с территории укры.., то имейте в виду, это не будет означать начала нашей с вами войны!".... Еще бы.., они давно грезят таким сценарием... Плохо, что скорее всего - пройдет.., Путин жестко не ответит, на ввод в укру и прямое столкновение с нами, натовских солдат....Будем и с ними, как с украми воевать на поле боя. (((
  20. Земеля Звание
    Земеля
    0
    Сегодня, 22:38
    Проверяют как Россия отреагирует на заявление о возможном присутствии войск НАТО на украине.