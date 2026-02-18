«Мессершмитт» — король скорости, или история «Два в одном»

1 761 20
«Мессершмитт» — король скорости, или история «Два в одном»


Путь к рекорду


Продемонстрировав в небе Испании боевые возможности своего детища, истребителя Bf.109B-1, его конструктор, Вилли Мессершмитт (Willy Emil Messerschmitt), поставил перед собой амбициозную задачу. Он решил доказать своим конкурентам в Германии, а вместе с тем и всему миру, что быстрее самолёта, чем самолёт, созданный в третьем Рейхе и носящий его имя, нет и ещё долго не будет!



И вот в начале 1938 года фирма Messerschmitt AG приступила к созданию машины, предназначенной исключительно для установления рекорда скорости.

Проект, объединивший вместе создание четырёх опытных прототипов, получил обозначение Me.209 и заводскую регистрацию под номером P1059.


Сборка макета Ме 209

В целях установления рекорда скорости, Вилли Мессершмитт создавал будущего рекордсмена вокруг специально для этого созданного двигателя Даймлер-Бенц DB 601 ARJ с взлётной мощностью 1800 л. с. и с кратковременным форсажем до 2300 л. с.

И если ресурс обычного серийного мотора DB 601 составлял 200–300 часов, то этот монстр был создан с запасом прочности, рассчитанным всего на один полёт.

Итак, в июне 1938 года была закончена сборка Me.209V-1 под заводским номером WNr 1185, а так как самолёт не принадлежал к Люфтваффе, он получил гражданскую регистрацию под индексом D-INJR. «V» от немецкого Versuch («опытный», «экспериментальный»), а цифра 1 значит первый опытный экземпляр.


Me.209V1, профиль явно невоенного самолёта. Пилотская кабина и фонарь утоплены в фюзеляж позади непропорционально удлинённого моторного отсека, очень короткая, небольшая хвостовая часть, своеобразное и относительно небольшое вертикальное оперение

Свой первый полёт этот «первый опытный» совершил 1 августа 1938 года в 10 часов 57 минут, продолжительность полёта составила 7 минут. Полёт проходил на аэродроме Аугсбург-Хаунштеттен, пилотом был Германн Вурстер (Hermann Wurster).



Me 209 V1. Бросается в глаза небольшая площадь крыла и «зализанный» фюзеляж как продолжение моторного отсека

Прототип Me 209 V-2 (WNr 1186, D-IWAH) впервые поднялся в воздух 8 февраля 1939 года, также под управлением Германа Вурстера.


Messerschmitt Me 209 V-2 D-IWAH, в ангаре на дальнем плане

4 апреля 1939 года самолёт с индексом V-2 потерпел аварию, но пилотировавший его старший пилот-испытатель Фриц Вендель (Fritz Wendel) не пострадал. Самолёт же восстановлению не подлежал.

Третий прототип, Me 209 V-3 (WNr 1187, D-IVFP), построенный в мае 1939 года, не продемонстрировал удовлетворительных результатов и простоял где-то на задворках аэродрома, пока в 1944 году не был уничтожен во время бомбардировки американцами или англичанами.


Открытый фонарь пилотской кабины Me 209 V-3 (WNr 1187, D-IVFP)

И вот 26 апреля 1939 года, пилотируя доработанный и переоборудованный Me.209V-1, старший пилот-испытатель Фриц Вендель установил мировой рекорд скорости 755,138 км/ч, как абсолютный мировой рекорд для поршневых самолётов.

Полёт выполнялся над прямой измерительной трассой длиной ровно 3 км, расположенной в районе городов Аугсбург — Бухлоэ (Augsburg – Buchloe) в Германии. Это стандартная дистанция для измерения скоростных рекордов по FAI (Международной авиационной федерации). Скорость засчитывалась по среднему времени прохождения самолётом трёхкилометровой дистанции туда и обратно.

Взлёт и посадка происходили с аэродрома в окрестностях Аугсбурга, откуда Me 209 V-1 вылетел к началу измерительной трассы, прошёл по ней на максимальной скорости, развернулся и повторил проход. По правилам FAI засчитывалось среднее значение.
Тем самым Вилли Мессершмитт и его лётчики «сделали» конкурентов из фирмы Heinkel, претендовавших на первое место в мире.

На снимке три победителя. Руководитель проекта Вилли Мессершмитт (Willy Messerschmitt), старший пилот-испытатель Фриц Вендель (Fritz Wendel) и Me 209 V-1

Мало того, сам Эрнст Удет (Ernst Udet), легенда Люфтваффе, участвовал на стороне конкурентов в этой гонке за скорость. В июне 1938 на самолёте Heinkel He.100V2 он установил рекорд в 634,7 км/ч.


Heinkel He 100 V2 W.Nr. 1902 (D-IUOS), самолёт, на котором летал Удет. Снимок 1938 года

Позже, 30 марта 1939 года, пилот Ганс Дитерле (Hans Dieterle) на Heinkel He.100V8 улучшил рекорд до 746,6 км/ч.


Heinkel He.100V8 D IDGH, снимок 1939 года

Тогда казалось, что они выиграли, но ребята из «Мессершмитта» победили. И как победили, лишь через тридцать лет, 16 августа 1969 года, рекорд был побит американским лётчиком-испытателем Дэррилом Г. Гринамайером (Darryl G. Greenamyer) на самолёте Grumman F8F-2 Bearcat под названием «Conquest I», модифицированном специально для полёта на рекорд.

Самолёт, оснащённый двигателем мощностью около 3100 л.с., смог развить среднюю скорость около 483,041 миль/ч (~777,5 км/ч).

Но это мы как-то далеко унеслись в будущее. А в 1939 году немцы ликовали.

По соображениям пропаганды они официально зарегистрировали рекорд под обозначением Messerschmitt Bf.109R, подчёркивая этим, что Bf.109, являвшийся серийным истребителем Люфтваффе, – лучший в мире. Но Bf.109 с «приклеенной» буквой R, что значит рекорд, был чистой воды пиар, бумажно-пропагандистская акция. Германия же готовилась к большой войне, и Государственное министерство, ответственное за ВВС (Luftwaffe) и всю авиационную промышленность, RLM (Reichsluftfahrtministerium), воспылало желанием заполучить сверхскоростной истребитель на базе рекордсмена Ме 209.

Тут то и «попал под раздачу» четвёртый прототип Ме 209 V4, вернее под издевательства над самолетом.


Me 209 V-4 WNr 1188, D-IRND

Немцы — народ исторически дисциплинированный, а приказ есть приказ, так что конструкторы принялись впихивать невпихуемое.

Подвергнув прототип V4 определённой переделке по планеру и фонарю, оснастив его обычным двигателем DB 601A максимальной мощностью 1175 л.с., они попытались безуспешно воткнуть в самолёт два пулемёта MG 17 (7,92 мм) и 20-мм пушку MG-FF.

Кстати, пушка длиной около 1370 мм весила без боекомплекта около 33 кг.


Me 209 V-4, хорошо видны пулемёты MG.17 и оснащение пилотской кабины

Как оказалось, безуспешно, так как под капотом двигателя и в крыле всё ещё практически спортивного самолёта было катастрофически мало места, да и охлаждение мотора ухудшалось при любой попытке установить вооружение. К тому же сам процесс стрельбы негативно влиял на работу и надёжность двигателя.

Тем не менее первый полёт четвёртого прототипа Me 209 V-4 (WNr 1188, D-IRND) состоялся 12 мая 1939 года. Пилотировал его Германн Вурстер.


Me 209 V-4 WNr 1188, D-IRND. На фюзеляже можно видеть последние буквы по-прежнему «гражданской» регистрации «RND»

Лётные испытания V-4, подтвердивших плохую управляемость, перегрев двигателя и «нелюбовь» самолёта к военно-полевым аэродромам, продолжались до 1941 года.

Затем мучить самолет перестали, он был признан бесперспективным, особенно на фоне уже разрабатывавшегося Bf.109F, да и Курт Танк (Kurt Tank) с его Fw.190 дышал в спину.

После неудачных испытаний самолёт был передан в центр материально-технического обеспечения Luftwaffe (Luftzeugamt), где впоследствии пошёл на металлолом.

Ну а так как бренд Me.209, он же якобы Bf.109R, обрёл широкую известность по всему миру, его решили использовать при конструировании и испытании следующей модели, которой чиновники из RLM мечтали заменить отличный для того времени истребитель Me.109.

Зачем, честно говоря, непонятно. Линия Bf.109 являлась практической демонстрацией настоящего, состоявшегося истребителя, завоевавшего себе зловещую славу сначала в небе Испании, затем других стран Европы, а с 22 июня 1941 в воздушных боях против ВВС Красной Армии.

По всей видимости, «манагеры» из RLM не знали, что иногда «лучшее — это враг хорошего», вот они и решили, что Вилли Мессершмитт обязательно представит им новый, абсолютно недосягаемый по скорости истребитель. А может быть, под уже регулярными бомбардировками англичан, а затем и американцев, они таким образом лихорадочно искали противоядие против английских «Комаров» de Havilland Mosquito, которых бриты умудрялись раскочегарить до 680 км/час.

В любом случае, В 1942 году инженеры «Мессершмитта» начали трудиться над созданием нового, уже чисто боевого самолёта.

Король умер, да здравствует король!


И хотя проектируемый истребитель назвали Me.209V-5, с предыдущими четырьмя V он никак не был связан. Это должна была быть совсем другая машина, высотный истребитель-перехватчик и прямой конкурент перспективного Ta.152. Самолёт проектировался с «нормальным» крылом, классическим для «Мессершмитта» шасси и полноценным вооружением.


Истребитель должен был получить перспективный высотный двигатель DB603A мощностью 1820 л.с., хотя сразу было понятно, что придётся решать проблему, связанную с габаритами и весом мотора.

Первый полёт состоялся 3 ноября 1943 года, пилотировал самолёт тот же Фриц Вендель.


Me 209 V-5, он же Me 209 II

В процессе последующих испытаний стало ясно, что истребитель слишком тяжёл, сложно управляем и обладает посредственной манёвренностью. К концу 1943 года проект оказался на грани закрытия: первый прототип нового поколения, Me.209V-5, не сумел продемонстрировать качественного превосходства над уже существующими истребителями.

В условиях нарастающей конкуренции и жёстких требований RLM единственным реальным способом реанимации программы становилось радикальное улучшение высотных характеристик самолёта.

Двигатель DB603A, установленный на V-5, оказался неудачным компромиссом. Он был тяжёлым и габаритным, требовал существенных доработок планера и, что наиболее критично, не обеспечивал решающего преимущества на больших высотах.

Идею реинкарнации «209-го» необходимо было спасать — именно в этой логике и появился Me 209 V-6.


В сложившейся ситуации Вилли Мессершмитт был вынужден усмирить конструкторскую гордыню и пойти на осознанный, прагматичный шаг. Для Me.209V-6 был выбран двигатель Junkers Jumo 213E мощностью до 1868 л.с., который к концу 1943 года рассматривался как основной силовой агрегат для будущих высотных перехватчиков Люфтваффе.

Двигатель Jumo 213E оснащался двухступенчатым механическим нагнетателем, был изначально оптимизирован для работы на больших высотах и обеспечивал лучшую интеграцию с системами форсирования.

Возможность применения GM-1 (закиси азота) для высот свыше 8–9 км и MW-50 (метанол-водяной смеси) на низких и средних высотах позволяла существенно расширить рабочий диапазон двигателя и придать самолёту выраженную высотную специализацию — именно то, чего принципиально не хватало варианту V-5.


Таким образом, Me.209V-6 стал не просто очередным прототипом, а последней технически обоснованной попыткой сохранить проект в условиях жёсткой конкуренции с Focke-Wulf.

Me.209V-6 становился «двухрежимным» истребителем, способным эффективно действовать в широком диапазоне высот, а это была концепция, аналогичная проекту Ta.152H Курта Танка. По сути, появление Me 209 V-6 было последней попыткой спасти индекс «209».

Первый полёт Me.209V-6 состоялся 22 декабря 1943 года. В последующих испытательных полётах был сделан акцент на его применении в качестве высотного перехватчика, ориентированного на борьбу с тяжёлыми бомбардировщиками противника на верхних эшелонах.

Испытания показали, что переход на Jumo 213E действительно дал определённые улучшения. Высотные характеристики стали более сбалансированными, расширился рабочий диапазон силовой установки, повысилась гибкость применения благодаря сочетанию GM-1 и MW-50. Однако этих улучшений оказалось недостаточно, чтобы переломить общую ситуацию. Me.209V-6 оставался тяжелее и конструктивно сложнее конкурентов, хуже вписывался в существующую производственную и логистическую систему Люфтваффе и не обладал преимуществами унификации, которые уже были достигнуты в рамках семейства Fw.190. В условиях нарастающего дефицита ресурсов эти факторы имели решающее значение.

Да и время работало против «Мессершмитта». К моменту появления самолёта RLM уже отдало предпочтение проекту Ta.152, к тому же ресурсы Люфтваффе были ограничены. Me.209V-6 оказался грамотным инженерным проектом, но проиграл по времени и приоритетам, а не по техническим решениям.

В результате в 1944 году проект Me 209 (V-5 / V-6) был официально прекращён.

В принципе, Me 209 V-6 можно рассматривать как логически выстроенный инженерный проект, ставший последней попыткой спасти индекс «209» и вернуть «Мессершмитту» утраченные позиции в области высотных поршневых истребителей. Однако он проиграл не по уровню технических решений, а по времени и расстановке приоритетов, уступив инициативу Focke-Wulf и проекту Курта Танка.

Коротко о конкурентах



Focke-Wulf Ta 152 совершил первый полёт в 1944 году, был принят серийно на вооружение в январе 1945 года. Имел потрясающие скоростные и высотные характеристики:

- скорость в форсированном режиме порядка 750 км/ч на высотах 10-12 километров;
- практический потолок до 14 000–14 800 метров;
- вооружение из трех пушек (1 х 30-мм, 2 х 20-мм), что позволяло бороться с американскими тяжелыми бомбардировщиками.

Но уже было поздно, очень поздно...

Заключение


Таким образом, история рекордсмена Messerschmitt Me.209 представляет собой два принципиально разных проекта, объединённых лишь индексом.

Me.209 V-1…V-4 были специализированными рекордными машинами конца 1930-х годов, созданными исключительно для достижения максимальной скорости и не имевшими прямого отношения к боевой авиации. Их кульминацией стал мировой рекорд Фрица Венделя, тридцать лет оставшийся непревзойдённым в классе поршневых самолётов.

Me.209 V-5 и V-6, напротив, являлись попыткой перезапустить индекс «209» уже в логике военного времени — как перспективный высотный истребитель.

Несмотря на технически грамотные решения, включая переход к двигателю Jumo 213E и ориентацию на высотную специализацию, проект не сумел предложить Люфтваффе решающего преимущества по сравнению с уже имеющимися Ta.152.

В результате Me 209 стал примером того, как выдающийся рекордный успех не смог трансформироваться в жизнеспособную боевую программу: проект проиграл не по инженерным причинам, а по времени, ресурсам и приоритетам.

И всё же даже сегодня, с высоты прошедших более восьмидесяти лет, поражает уровень инженерной мысли, технического дерзновения, здорового авантюризма и самозабвенной отдачи конструкторов, механиков и лётчиков того времени.

Жаль только, до боли жаль, что достижения авиационной науки того времени в своей основной массе были подчинены не задачам мирного развития, а целям тотальной войны, развязанной нацистской Германией, войны, последствия которой измерялись не рекордами, а миллионами и миллионами человеческих жизней и разрушенных судеб.
20 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Дырокол Звание
    Дырокол
    0
    Сегодня, 04:12
    чиновники из RLM мечтали заменить отличный для того времени истребитель Me.109. Зачем, честно говоря, непонятно

    Очень даже понятно. Уже в 1941 стало очевидно, что из Bf.109 выжать особо уже нечего. Bf.109 самолет из 1935, несомненно хороший, но его время уходило. Другой вопрос, что Вилли не смог создать ничего нового, потому что как ни странно Германия не смогла создать современный мотор. Положение могло спасти оснащение DB 605 турбокомпрессором, но они предпочли костыли типа водометаноловой смеси.
    В результате Me 209 стал примером того, как выдающийся рекордный успех не смог трансформироваться в жизнеспособную боевую программу

    Это было невозможно, потому как самолет-рекордсмен существует на грани, у него нет запаса на модернизацию.
    П.С: Ну и самое главное, отсутствие бензина с октановым числом более 100...
    1. путник 63 Звание
      путник 63
      0
      Сегодня, 04:50
      Во первых, Ме-109 были различных модификаций и вполне прилично воевали до конца войны! Во вторых нет бензина с октановым числом более 100! Это всё равно, как нагреть воду более 100 градусов! В третьих в конце войны появился Ме-262 с двумя турбореактивными двигателями. Эпоха поршневой авиации шла к закату, ну и зачем реанимировать? Доктор сказал в морг, значит в морг.
      1. Дырокол Звание
        Дырокол
        0
        Сегодня, 04:59
        Цитата: путник 63
        Ме-109 были различных модификаций и вполне прилично воевали до конца войны!

        То что они воевали до конца войны это неоспоримо. На счет "прилично" это преувеличение.
        Цитата: путник 63
        Во вторых нет бензина с октановым числом более 100!

        Соглашусь в том, что эту смесь уже сложно назвать бензином.
        Цитата: путник 63
        в конце войны появился Ме-262 с двумя турбореактивными двигателями

        Реактивная авиация несомненно было будущим. Но в 1944 она была в стадии зарождения со всеми вытекающими типа низкая невероятно надежность двигателей, высочайший расход топлива.
      2. Luminman Звание
        Luminman
        +2
        Сегодня, 05:24
        Цитата: путник 63
        Во вторых нет бензина с октановым числом более 100!
        Есть! Только очень дорогой. Да и не производили его в то время...
    2. Проксима Звание
      Проксима
      +1
      Сегодня, 04:52
      Цитата: Дырокол
      В результате Me 209 стал примером того, как выдающийся рекордный успех не смог трансформироваться в жизнеспособную боевую программу

      А вот если взять серийные самолёты, то пожалуйста: МиГ-3 - абсолютный мировой рекордсмен по скорости на тот момент. Удивительно конечно. Авиация - это сфера высоких технологий. Для страны, где позавчера была гражданская война, а практически вчера была коллективизация с индустриализацией - это сверх достижение. fellow Были времена конечно...
      1. Дырокол Звание
        Дырокол
        +1
        Сегодня, 05:01
        Цитата: Проксима
        А вот если взять серийные самолёты, то пожалуйста: МиГ-3 - абсолютный мировой рекордсмен по скорости на тот момент.

        Заявляя такое необходимо обязательно указывать высоту и приводить пример сверстников.
        П.С: МиГ-3 был бы отличным самолетом если бы не двигатель.
        1. Uncle Lee Звание
          Uncle Lee
          0
          Сегодня, 06:03
          Максимальная скорость: у земли — 495 км/ч, на высоте 7800 м — 640 км/ч.
        2. Проксима Звание
          Проксима
          +3
          Сегодня, 06:14
          Цитата: Дырокол

          Заявляя такое необходимо обязательно указывать высоту

          По-моему всё ясно для первоклассника. Хорошо, указываю высоту: серийный не "зализанный" МиГ на высоте 7800 м выдавал 621 км/ час. При любых раскладах - это сверхдостижение для молодой Советской страны!
          Цитата: Дырокол
          МиГ-3 был бы отличным самолетом если бы не двигатель.

          А вот тут вы от части правы. Двигатель сгубил МиГ тем, что был востребован на Ил-2 (очень востребован fellow ). Уже начали выпускаться МиГи с двигателями адаптированными к средним и низким высотам, но..
          1. Дырокол Звание
            Дырокол
            0
            Сегодня, 07:07
            Цитата: Проксима
            Двигатель сгубил МиГ тем, что был востребован на Ил-2

            Сколько низкая надёжность и малый ресурс.
        3. Наган Звание
          Наган
          -1
          Сегодня, 06:18
          Цитата: Дырокол
          МиГ-3 был бы отличным самолетом если бы не двигатель
          Поликарпов, может, и довел бы его до ума. Но Поликарпова сплавили в длительную командировку в Германию, а за время его отсутствия расчленили его КБ, и самую большую часть отдали Артему Микояну, не столько за инженерный талант, сколько за родство с членом Политбюро Анастасом Микояном. В эту часть и отдали поликарповский проект И-200, который и стал МиГ-1, а после того, как его малость подшаманили, МиГ-3.
          1. Дырокол Звание
            Дырокол
            0
            Сегодня, 07:06
            Цитата: Наган
            Поликарпов, может, и довел бы его до ума.

            Каким образом? Они не двигателист. У него с ними всегда война была. Ничего бы он не сделал, пример М-71.
            1. Наган Звание
              Наган
              0
              Сегодня, 07:07
              Он умел заставлять самолеты летать на тех моторах, что ему давали.
              1. Дырокол Звание
                Дырокол
                0
                Сегодня, 07:13
                Цитата: Наган
                Он умел заставлять самолеты летать на тех моторах, что ему давали.

                Ага, ему дали М-82 и он его игнорировал до последнего. Так то он был прав, мотор был посредственным.
                1. Наган Звание
                  Наган
                  0
                  Сегодня, 07:25
                  На М-82 его И-185 летал не сильно лучше уже серийного Ла-5. Стрелял, конечно, лучше, все же 3 пушки лучше двух. Но, во-первых, Поликарпов ждал М-71, да так и не дождался. Во-вторых, предпочтение было отдано уже серийному и более дешевому Ла-5. А в-третьих, Поликарпов последние годы страдал от рака, от которого в итоге и умер, а в этом состоянии вообще странно, что он хоть что-то пытался делать.
          2. Grossvater Звание
            Grossvater
            +1
            Сегодня, 07:28
            М-да?! Ну, ну. А ничего, что "талантливый" Николай Николаевич,отбывая в командировку запретил пускать в ход и вообще кому либо показывать почти готовый проект И-20?
            Это перед самой войной!
            Уж если говорить о "превилигированном" авиаконструкторе, то это был как раз Поликарпов. За одну эту выходку, его, по тогдашним порядка, следовало бы, как минимум изрядно вздрючить.
            Кроме того, гибель Чкалова ПОЛНОСТЬЮ на совести КБ. Во первых несанкционированная переделка мотора, снятие одного из бензонасосов, во вторых выпуск в полет И-18 без санкции представителя моторного КБ.
            Ну и со знанием аэродинамики у Николая Николаевича было очень, не очень. И-16 со 1100 сильным двигателем не смог разогнаться быстрее Як-11 с 750 сильным.
            1. Наган Звание
              Наган
              0
              Сегодня, 07:44
              Цитата: Grossvater
              И-16 со 1100 сильным двигателем не смог разогнаться быстрее Як-11 с 750 сильным.

              Один впервые взлетел в 1933, другой в 1945. С учетом скорости развития авиации в те годы - целая вечность. Да взять хоть капот NACA, уменьшающий лобовое сопротивление до 60%, который в США начали применять примерно тогда, когда конструкция И-16 уже была в основном проработана, а в других странах еще на несколько лет позже.
  2. mark1 Звание
    mark1
    0
    Сегодня, 06:24
    Извините, но я не понял над чем сокрушается автор.Сам же пишет, что проект и сложный и дорогой и не пойми как летает,нет ни одного довода, что самолет получался лучше конкурента (вообще нет ни каких ттх) в чем печаль то?
  3. Grossvater Звание
    Grossvater
    0
    Сегодня, 07:19
    Полёт выполнялся над прямой измерительной трассой длиной ровно 3 км, расположенной в районе городов Аугсбург — Бухлоэ (Augsburg – Buchloe) в Германии. Это стандартная дистанция для измерения скоростных рекордов по FAI (Международной авиационной федерации). Скорость засчитывалась по среднему времени прохождения самолётом трёхкилометровой дистанции туда и обратно.

    Эээ.... По тогдашним правилам, полет должен был происходить на совсем небольшой высоте. Не помню уж, то-ли 50, то-ли 100 метров. Так и было, вот только сама трасса, сама местность располагалась на высоте около 500 м над уровнем моря, что, конечно, добавило ероплану скорости.
  4. Grossvater Звание
    Grossvater
    0
    Сегодня, 07:35
    Цитата: Наган
    Цитата: Дырокол
    МиГ-3 был бы отличным самолетом если бы не двигатель
    Поликарпов, может, и довел бы его до ума. Но Поликарпова сплавили в длительную командировку в Германию, а за время его отсутствия расчленили его КБ, и самую большую часть отдали Артему Микояну, не столько за инженерный талант, сколько за родство с членом Политбюро Анастасом Микояном. В эту часть и отдали поликарповский проект И-200, который и стал МиГ-1, а после того, как его малость подшаманили, МиГ-3.


    Ну, ну! Журнала "Огонек" перечитали?
    А вот что пишут в серьёзной литературе:
    "А вообще-то бытовало мнение, что поскольку он брат Анастаса Ивановича Микояна, занимавшего высокие посты в правительстве страны и руководстве КПСС, то может легче решить любой вопрос. Но вот у меня сложилось впечатление, что он тяготился этим положением и никогда не использовал родственные связи. Он даже как-то стеснялся этого родства, словно опасался, что любой его поступок могут превратно истолковать в этом плане. Я знаю, что многие вопросы строительства фирмы ему приходилось решать с гораздо большим трудом, чем другим генеральным конструкторам. И все лишь потому, что Артем Иванович не шел на использование своих близких отношений с сильными мира сего".

    Евге́ний Алекса́ндрович Федо́сов (род. 14 мая 1929 года, Москва) — советский и российский учёный, доктор технических наук, специалист в области процессов управления авиационной техникой, академик РАН, научный руководитель Государственного научно-исследовательского института авиационных систем (ГосНИИАС). Герой Социалистического Труда (1983). Лауреат Ленинской премии (1976).
    Под руководством и при непосредственном участии Федосова разработаны комплексы вооружения и управления: истребительных и ударных авиационных комплексов МиГ, Су, Ту, Як; ЗРК «Даль», «Оса», «Круг», «Куб», С-125 и С-300; системы ПРО А-35; боевых вертолётов Ми и Ка, а также ряда управляемых ракет класса «воздух — воздух» и «воздух — поверхность».
  5. Grossvater Звание
    Grossvater
    0
    Сегодня, 07:39
    Цитата: Наган
    Он умел заставлять самолеты летать на тех моторах, что ему давали.

    Ну дали ему 1100 сильный М-63. И что? 480 км/час, не более. Аэродинамика быстрее не позволяла, да и вообще... Вот что пишет про продукцию Поликарпова известный летчик испытатель М.Л. Галлай:
    "Но сколько людей, не обладавших подобными талантами (или, что совсем уже обидно, ещё не обладавших ими), погибло, попавшись на одну из пресловутых «строгостей» непомерно капризной машины!
    Нет! Не должен самолёт требовать от управляющего им человека такого же внимания и физической натренированности, как, скажем, работа циркового акробата или жонглёра. И дело тут не только в сравнительной «массовости» лётной профессии по сравнению с цирковой, а прежде всего в том, что для лётчика пилотирование самолёта не самоцель.
    Большая часть его внимания должна быть высвобождена для сознательного осуществления других функций, ради которых, в сущности, и предпринят полет".