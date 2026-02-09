Удары по целям в Одессе и Шахтёрском, горит Качановский ГПЗ под Полтавой

3 628 5
Удары по целям в Одессе и Шахтёрском, горит Качановский ГПЗ под Полтавой

Российские войска в течение ночи 9 февраля наносили удары по объектам противника, используя различные средства огневого поражения. Значительное число прилётов зафиксировано в Одессе. Противник пишет о прилётах по меньшей мере 15 БПЛА типа «Герань» и работе систем противовоздушной обороны.

Прилёты фиксировались в Днепропетровской области. Огневое поражение нанесено цели в населённом пункте Шахтёрское. Целью этой, по последним сведениям, являлась пункт дислокации одного из подразделений противника, которое готовили для отправки на восток области – «противостоять русским». Несколько «Гераней» решили вопрос о «противостоянии» по-своему…



Метка пожара появилась на карте NASA в районе населённого пункта Малая Павловка Полтавской области. Метка соответствует Качановскому газоперерабатывающему заводу, входящему в структуру «Укрнафты».

Кроме того, в ночное время суток поражены цели в Сумской и Харьковской областях. Сообщается о прилётах и на западной Украине – в Волынской области.

В Киеве (на Оболони) прогремел взрыв на трансформаторной подстанции. В итоге она полностью сгорела.

Напомним, что накануне глава киевского режима заявлял, что «удары по объектам энергетики России следует воспринимать как удары по военным объектам, так как, продавая нефть и газ, Россия финансирует войну». А если такая в Киеве логика, то зачем же тогда жаловаться на то, что удары по украинской энергетики наносят Вооружённые силы России? Ведь получается, что любой энергообъект Украины - априори военный.
5 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +2
    Сегодня, 06:11
    ❝ Целью этой, по последним сведениям, являлась пункт дислокации одного из подразделений противника, которое готовили для отправки на восток области – «противостоять русским» ❞ —

    — Не успели отправиться, русские сами «навестили» ...
    1. ваш вср 66-67 Звание
      ваш вср 66-67
      +2
      Сегодня, 06:30
      Противник пишет о прилётах по меньшей мере 15 БПЛА типа «Герань» и работе систем противовоздушной обороны.

      Еще не посбивали всë? laughing
      Собьют попозже...
  2. AUSSIE Звание
    AUSSIE
    +2
    Сегодня, 06:36
    Because Russia "visited" them, it saved them the trouble of making the journey to the east! Very considerate action. 🙂✊️🇷🇺🦘
  3. Schneeberg Звание
    Schneeberg
    +3
    Сегодня, 06:44
    Цитата: Владимир Владимирович Воронцов
    — Не успели отправиться, русские сами «навестили» ...
    Этикет такой! wink
  4. alexboguslavski Звание
    alexboguslavski
    +1
    Сегодня, 07:26
    В течение вчерашнего вечера по инфраструктуре аэродрома ВВСУ в районе Василькова были нанесены точечные удары баллистическими ракетами 9М723-1 «Искандер-М.

    Суммарно прилетело 9 баллистических ракет.

    Как сообщает ТГ-канал "Дневник Десантника", на авиабазе Васильков под Киевом фиксируется пожар, раздаются взрывы от вторичной детонации.

    Видимо, попали отлично.