Российские войска в течение ночи 9 февраля наносили удары по объектам противника, используя различные средства огневого поражения. Значительное число прилётов зафиксировано в Одессе. Противник пишет о прилётах по меньшей мере 15 БПЛА типа «Герань» и работе систем противовоздушной обороны.Прилёты фиксировались в Днепропетровской области. Огневое поражение нанесено цели в населённом пункте Шахтёрское. Целью этой, по последним сведениям, являлась пункт дислокации одного из подразделений противника, которое готовили для отправки на восток области – «противостоять русским». Несколько «Гераней» решили вопрос о «противостоянии» по-своему…Метка пожара появилась на карте NASA в районе населённого пункта Малая Павловка Полтавской области. Метка соответствует Качановскому газоперерабатывающему заводу, входящему в структуру «Укрнафты».Кроме того, в ночное время суток поражены цели в Сумской и Харьковской областях. Сообщается о прилётах и на западной Украине – в Волынской области.В Киеве (на Оболони) прогремел взрыв на трансформаторной подстанции. В итоге она полностью сгорела.Напомним, что накануне глава киевского режима заявлял, что «удары по объектам энергетики России следует воспринимать как удары по военным объектам, так как, продавая нефть и газ, Россия финансирует войну». А если такая в Киеве логика, то зачем же тогда жаловаться на то, что удары по украинской энергетики наносят Вооружённые силы России? Ведь получается, что любой энергообъект Украины - априори военный.

