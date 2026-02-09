Израиль объявил о готовности в одиночку атаковать Иран
Война против Ирана будет в любом случае, даже если Трамп не отдаст такого приказа. О своей готовности действовать в одиночку заявил Израиль. Об этом сообщают израильские медиа.
Как уже сообщалось, Тель-Авив недоволен течением переговоров США с Ираном, на которых обсуждается только иранская ядерная программа. В Израиле считают, что баллистические ракеты Ирана представляют очень большую угрозу для еврейского государства, поэтому Тегеран должен закрыть программу по их разработке. Тель-Авив подчеркивает, что не позволит Ирану восстановить свой стратегический потенциал, и если США не в состоянии остановить Иран, то Израиль это сделает самостоятельно.
Как утверждает израильская пресса, американцев уже предупредили о том, что война на Ближнем Востоке будет в любом случае, если Иран не откажется от своих программ, а он не откажется. Так что удары по ключевым военным объектам и производствам уже готовятся.
Отсюда и спешка Нетаньяху, который перенес свой визит в США с 18 февраля на 11, израильский премьер будет уговаривать Трампа присоединиться к ударам по Ирану. Ведь одно дело воевать самим с перспективой ответных ударов, а совсем другое, когда тебя поддерживают США.
Между тем в Иране заявили о готовности к конфликту, определив Израиль основной целью для ответных ударов. Если в конфликт ввяжутся и США, то прилетит по военным базам американцев.
Информация