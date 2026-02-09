Израиль объявил о готовности в одиночку атаковать Иран

Война против Ирана будет в любом случае, даже если Трамп не отдаст такого приказа. О своей готовности действовать в одиночку заявил Израиль. Об этом сообщают израильские медиа.

Как уже сообщалось, Тель-Авив недоволен течением переговоров США с Ираном, на которых обсуждается только иранская ядерная программа. В Израиле считают, что баллистические ракеты Ирана представляют очень большую угрозу для еврейского государства, поэтому Тегеран должен закрыть программу по их разработке. Тель-Авив подчеркивает, что не позволит Ирану восстановить свой стратегический потенциал, и если США не в состоянии остановить Иран, то Израиль это сделает самостоятельно.



Как утверждает израильская пресса, американцев уже предупредили о том, что война на Ближнем Востоке будет в любом случае, если Иран не откажется от своих программ, а он не откажется. Так что удары по ключевым военным объектам и производствам уже готовятся.

Отсюда и спешка Нетаньяху, который перенес свой визит в США с 18 февраля на 11, израильский премьер будет уговаривать Трампа присоединиться к ударам по Ирану. Ведь одно дело воевать самим с перспективой ответных ударов, а совсем другое, когда тебя поддерживают США.

Между тем в Иране заявили о готовности к конфликту, определив Израиль основной целью для ответных ударов. Если в конфликт ввяжутся и США, то прилетит по военным базам американцев.
16 комментариев
  1. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +7
    Сегодня, 06:17
    ❝ Израиль объявил о готовности в одиночку атаковать Иран ❞ —

    — Готов ли Израиль принять в одиночку всё, что прилетит в ответ? ...
    1. ROSS 42 Звание
      ROSS 42
      0
      Сегодня, 06:48
      Цитата: Владимир Владимирович Воронцов
      — Готов ли Израиль принять в одиночку всё, что прилетит в ответ? ...

      Если от коалиции сочувствующих, то вряд ли. Только где та коалиция, где те союзники?
  2. Оби Ван Кеноби Звание
    Оби Ван Кеноби
    +4
    Сегодня, 06:33
    Евреи в конгрессе и сенате США никогда не бросят Израиль.
    У Трампа будет полная поддержка с их стороны. СССР больше нет.
    Поэтому война США и Израиля с Ираном лишь вопрос времени.
    1. Per se. Звание
      Per se.
      +1
      Сегодня, 07:22
      Цитата: Оби Ван Кеноби
      Евреи в конгрессе и сенате США никогда не бросят Израиль.

      "Изолируйте 50 самых богатых евреев — и войны прекратятся!" (Генри Форд. "The New-York Times." - 1925 год).
  3. Ропот 55 Звание
    Ропот 55
    +1
    Сегодня, 06:41
    Было уже раз на раз, потом ОБЕ стороны заявили О СВОЕЙ победе, а теперь на колу мочало начинай сначала, Иерусалиму неймётся доконать Иран,с протестами не выгорело на этот раз решили опять оружием,что ж если Вашингтон поддержет силой или б.к. на крайняк то у Израиля есть шанс .
  4. ROSS 42 Звание
    ROSS 42
    +3
    Сегодня, 06:45
    Война против Ирана будет в любом случае, даже если Трамп не отдаст такого приказа. О своей готовности действовать в одиночку заявил Израиль.

    Есть предложение к Ирану - нанести превентивный массированный ракетный удар по аэродромам и сооружениям боевой авиации Израиля...Тут уже бояться нечего: или пан или пропал. А ещё нужно постараться вывести в ноль военное и административное руководство Израиля. Или готовьте белые саваны...
    1. Ропот 55 Звание
      Ропот 55
      +1
      Сегодня, 06:51
      ROSS42 hi ,а Тегеран не хочет обострения,только только протесты затихли,тут на диалог с США выходить начали,не хотят они (иранцы) опять удары получать,в противном случае уже давно бы бахнули и залив перекрыли.
    2. Joker62 Звание
      Joker62
      +1
      Сегодня, 06:58
      Или рояль в кустах или грудь в крестах...
  5. Schneeberg Звание
    Schneeberg
    +4
    Сегодня, 06:46
    Тель-Авив подчеркивает, что не позволит Ирану восстановить свой стратегический потенциал
    Иран его давно уже восстановил и продолжает наращивать! Иранцам надо бы хорошенько почистить свои ряды от пятой колонны, которая может ударить в спину
    1. Ропот 55 Звание
      Ропот 55
      0
      Сегодня, 06:53
      Schneeberg hi ,им бы для начала свои службы контрразведки в чувство привести,а то у них израильтяне знают лучше что где как и кто чем сами иранцы.
  6. Вольноопределяющийся Марек Звание
    Вольноопределяющийся Марек
    +3
    Сегодня, 06:48
    "Типа " в одиночку напасть? Возможео напасть может. И, даже обязательно нападет. А, вот воевать в одиночку, будет вряд ли. Ресурсов маловато. Все неукупишь. Что то своё имень надо, а с этим- проблема. Хотя, подкуп и соответственно, продажность, никто не отменял.
    1. Ропот 55 Звание
      Ропот 55
      -1
      Сегодня, 06:56
      Вольноопределяющийся Марек hi ,тут ещё может карта внутренней оппозиции Ирана поиграть на стороне Израиля,в последний раз протестанты уже города захватывать пробовали и с автоматическим оружием шорохались,а это уже звоночек.
  7. Joker62 Звание
    Joker62
    +2
    Сегодня, 06:57
    Израиль объявил о готовности в одиночку атаковать Иран

    Всё сионистам немётся как развязать очередную врйну соседу.
    Ну тож, прогноз у покойного В.В.Жириновского явно сбывается.
    1. Ропот 55 Звание
      Ропот 55
      +2
      Сегодня, 07:03
      Joker62 hi , это у них от успехов,Сирии кусок отдали,Хезболла и Хамас отхватили,за такие бомбежки и гибель мирных никаких санкций не последовало,с Ираном в договорные удары "поиграли" вот как говорится ,-"От радости в зобу дыханье сперло".
  8. yuliatreb Звание
    yuliatreb
    -2
    Сегодня, 07:04
    и если США не в состоянии остановить Иран, то Израиль это сделает самостоятельно.

    Что то как то слабо в это верится, в одиночку, в туалет без разрешения сходить уже не можете, а тут такое серьёзное деяние совершить. Если иранцы не стушуются, то они могут похоронить амбиции Нетаньяху. Ну а дальше, возможно, предстоят события которые проанализировал В.В. Жириновский.
  9. Mitka Звание
    Mitka
    0
    Сегодня, 07:34
    А пейсы свиным жиром не намазать этим упырям!?!?!?