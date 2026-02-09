В огневом мешке оказались подразделения противника южнее Купянска

Российские войска увеличивают площадь контроля территории к востоку от реки Оскол в Харьковской области. В результате успешных наступательных действий армии России под контроль перешли ещё около 10 квадратных километров территории в районе населённых пунктов Новая Кругляковка и Богуславка. Речь идёт о территории к югу от реки Лозовая.

К настоящему моменту южная часть Новой Кругляковки контролируется Вооружёнными силами России. А оставшиеся группы противника в северной части этого села и соседней Богуславке попали в огневой мешок, размеры которого в результате ударов ВС РФ продолжают сокращаться.





Севернее этого участка фронта сохраняется контроль территорий со стороны противника в районе Ковшаровки. Однако там в последнее время осложнилась логистика для ВСУ. Контроль российскими войсками значительной части Купянска-Узлового не позволяет противнику поставлять снабжение через Купянск. Пока в Харьковской области морозы, ВСУ могут переходить через Оскол по льду. Однако после начала оттепели этот вариант снабжения всей своей группировки на левобережье Оскола для ВСУ обнулится. С наведением переправ - проблемы, так как зона огневого контроля со стороны ВС РФ растёт.

В самом же Купянске к настоящему моменту сложился, если можно так выразиться, военный паритет. Свои зоны контроля есть как у ВСУ, так и у армии России.