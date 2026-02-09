Лондон нацелился на нефть с захваченных танкеров «теневого флота» России
Лондон почувствовал себя смелее после участия в захвате танкера Marinera в начале января и уже разрабатывает наполеоновские планы по борьбе с российским «теневым флотом». Об этом пишет британская пресса.
Министерство обороны Британии разрабатывает ряд предложений по борьбе с российским теневым флотом. В Лондоне мечтают захватить как можно больше танкеров с российской нефтью, а потом продавать ее, аргументируя это тем, что требуются средства на содержание захваченных судов, так как оно весьма дорогое.
Причем свои планы в Лондоне и не скрывают, расхрабрившийся после задержания танкера Marinera министр обороны Соединенного королевства Джон Хили уже выступил в парламенте, пытаясь получить разрешение на пиратство, и теперь намерен разработать совместные мероприятия по захвату танкеров с союзниками.
Действовать британцы намерены исключительно в районе Ла-Манша, чтобы было куда при случае убежать. Кроме того, в планах ВМС Британии создание командного центра по мониторингу «теневого флота» на восточном побережье. Там должны будут базироваться беспилотные катера, задачей которых будет предварительный мониторинг идущих к проливу танкеров. Если судно попадает под санкции или входит в «теневой флот», то ему наперерез выскакивают британские корабли, захватывают и быстро сматываются обратно. Вот такая современная пиратская Тортуга.
