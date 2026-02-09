Лондон нацелился на нефть с захваченных танкеров «теневого флота» России

1 968 18
Лондон нацелился на нефть с захваченных танкеров «теневого флота» России

Лондон почувствовал себя смелее после участия в захвате танкера Marinera в начале января и уже разрабатывает наполеоновские планы по борьбе с российским «теневым флотом». Об этом пишет британская пресса.

Министерство обороны Британии разрабатывает ряд предложений по борьбе с российским теневым флотом. В Лондоне мечтают захватить как можно больше танкеров с российской нефтью, а потом продавать ее, аргументируя это тем, что требуются средства на содержание захваченных судов, так как оно весьма дорогое.



Причем свои планы в Лондоне и не скрывают, расхрабрившийся после задержания танкера Marinera министр обороны Соединенного королевства Джон Хили уже выступил в парламенте, пытаясь получить разрешение на пиратство, и теперь намерен разработать совместные мероприятия по захвату танкеров с союзниками.

Действовать британцы намерены исключительно в районе Ла-Манша, чтобы было куда при случае убежать. Кроме того, в планах ВМС Британии создание командного центра по мониторингу «теневого флота» на восточном побережье. Там должны будут базироваться беспилотные катера, задачей которых будет предварительный мониторинг идущих к проливу танкеров. Если судно попадает под санкции или входит в «теневой флот», то ему наперерез выскакивают британские корабли, захватывают и быстро сматываются обратно. Вот такая современная пиратская Тортуга.
18 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Ропот 55 Звание
    Ропот 55
    +5
    Сегодня, 06:46
    Ну а что Вашингтону можно дербанить чужие суда,а почему нельзя Лондону,тем более пиратство у них давно в крови испанцы не дадут соврать. А если ответки нет то вон уже трибалты уху есть начинают.
  2. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +1
    Сегодня, 06:46
    ❝ Лондон почувствовал себя смелее после участия в захвате танкера Marinera в начале января и уже разрабатывает наполеоновские планы по борьбе с российским «теневым флотом» ❞ —

    — Видимо, подзабыли в Лондоне, чем закончились планы у самого Наполеона ...
    1. Lykases1 Звание
      Lykases1
      +1
      Сегодня, 06:56
      А при чем тут это? С Наполеоном воевала Российская империя. С Гитлером - СССР. Мы, вроде, в Российской Федерации живём.
    2. Тот же ЛЕХА Звание
      Тот же ЛЕХА
      0
      Сегодня, 07:34
      Слова лорда Палмерстона: «Как тяжело жить, когда с Россией никто не воюет». request
  3. ROSS 42 Звание
    ROSS 42
    +5
    Сегодня, 06:53
    Беззубость и безответность провоцирует более жёсткие действия. А эта Британия сидит на пороховой бочке, и России следовало бы одним-двумя ракетными ударами отрезвить британских вояк, а, если и это не поможет, пусть с ними говорит «Посейдон»...Заодно и деприватизацию проведём...
  4. Тот же ЛЕХА Звание
    Тот же ЛЕХА
    +2
    Сегодня, 07:00
    Не получая значимого ответа потомки пирата Дрейка и дальше будут подымать планку своей наглости...все в руках кремлевских ребят.
    Пара хороших оплеух Лондону не помешало бы...но чего то ждут в Кремле...а чего непонятно. request
    1. Ропот 55 Звание
      Ропот 55
      +1
      Сегодня, 07:08
      Тот же ЛЕХА hi, ну если посмотреть на то где и кто держит свои активы, недвижимость и где учатся и живут родственники этих людей то становится понятно.
      1. Тот же ЛЕХА Звание
        Тот же ЛЕХА
        +2
        Сегодня, 07:25
        Цитата: Ропот 55
        на то где и кто держит свои активы, недвижимость и где учатся и живут родственники этих людей то становится понятно.

        Чичваркин жалуется что русских олигархов не осталось в Лондоне...кого то выпнули, у кого то отобрали деньги ограбив счета в лондонских банках.
        Так что ничто не вечно под Луной...невыгодно там стало жить российским олигархам...сьехали куда то они.
        1. Ропот 55 Звание
          Ропот 55
          +1
          Сегодня, 07:27
          Тот же ЛЕХА, вот об этом не слышал,если правда то тогда не понятно чего этим бритам по носу не щёлкнут.
    2. Василий ))
      Василий ))
      +3
      Сегодня, 07:09
      Бахнем обязательно, но потом... Мы не ждем, они ведь еще даже не начали, а народ уже возмущается, что мы чего-то ждем.
  5. Joker62 Звание
    Joker62
    +1
    Сегодня, 07:01
    Лондон нацелился на нефть с захваченных танкеров «теневого флота» России

    Надо бриттов "маленько" потопить ихнего флота и свести до минимума т.е. до одного.
    Одна лодка и один корабль-сторожевик. Ну и баржу можно оставить...
    Остальное - всё на дно, к царстве Нептуна.
    1. Владимир М Звание
      Владимир М
      +2
      Сегодня, 07:09
      Всего лишь стоило в 2021 году потопить британский корабль нарушивший установленные границы вокруг Крыма и ничего бы этого не было. Сколько людей бы спасли....
      Но нельзя, не дают это сделать дома, деньги, дети, любовницы, иногда и жены "наших" власть имущих - все "нажитое непосильным трудом" на западе.
    2. Ропот 55 Звание
      Ропот 55
      +1
      Сегодня, 07:10
      Joker62,ага,заодно французов шугануть,и трибалтов поплющить,а в идеале и Вашингтону плюху отвесить.
  6. Deadушка Звание
    Deadушка
    +2
    Сегодня, 07:03
    захватывают и быстро сматываются обратно
    - а танкер вдруг неожиданно взрывается в порту наглобритов. "Корабли приманки" никто не отменял, как и подрыв(а можно и еще что-то подложить) .
  7. Василий ))
    Василий ))
    0
    Сегодня, 07:05
    Пусть начинают хоть сейчас. Мы готовы.
  8. g_ae Звание
    g_ae
    +1
    Сегодня, 07:14
    Что кремлевские позволяют делать сионо-бритам безнаказанно, то они и делают. Больше озабоченностей. И по Лондону не жахнуть, там "наши" люди. И вообще партнёры же.
  9. yuliatreb Звание
    yuliatreb
    0
    Сегодня, 07:19
    Гены не дают покоя "inselaffe", они уже давно ищут приключений на свою culus, но не находят их только по одной причине и об этом уже говорено неоднократно, для большинства наших состоятельных граждан и не только, Лондон стал вторым домом, а главное об этом ни кто не знает, тем более Верховный, ведь у него рейтинг доверия населения составляет 80%.
  10. sirGarry Звание
    sirGarry
    0
    Сегодня, 07:29
    Индия уже начала. Задержаны три танкера. Причём, формулировка чисто цыганская - танкеры находятся под санкциями США и перевозили нефть из стран, где идут боевые действия... Друзья, блин!