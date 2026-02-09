На Кубе закончилось авиационное топливо

6 147 54
На Кубе закончилось авиационное топливо

На Кубе закончилось авиационное топливо, кризис с горючим уже достиг и Гаваны. В аэропортах других городов это произошло еще раньше.

Энергетический кризис на Кубе в самом разгаре, остров Свободы не получает нефть из-за устроенной США блокады, ситуация критическая. Согласно официальному аэронавигационному уведомлению (NOTAM), в Международном аэропорту Хосе Марти в Гаване закончилось топливо Jet A-1, которое стандартно используется коммерческими самолётами. Пока предпринимаемые правительством острова антикризисные меры мало помогают.



Ранее сообщалось, что США перекрыли поставки нефти на Кубу из Венесуэлы и Мексики, фактически посадив кубинцев на голодный паек. Других источников получения горючего у Гаваны нет, да и американцы ввели почти полную блокаду острова, задерживая все танкеры, идущие в его направлении.

Как утверждается, Трамп также намерен лишить остров Свободы поступления валюты, чтобы окончательно задушить кубинскую экономику, много лет выживавшую под американскими санкциями. По мнению экспертов, коммунистический строй Кубы прекратит свое существование до конца года.
54 комментария
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Nexcom Звание
    Nexcom
    +17
    Сегодня, 08:07
    вот и началось именно так как я и предполагал ранее - Доня не стал атаковать Кубу в живую, а просто устроил блокаду и теперь будет ждать пока там всё само обвалится из-за дефицита.
    ну что сказать - падонок Доня.

    а доблестным кубинцам теперь тяжко придётся.
    1. Uncle Lee Звание
      Uncle Lee
      +9
      Сегодня, 08:09
      коммунистический строй Кубы прекратит свое существование до конца года
      Вставай, Фидель !
      1. Nexcom Звание
        Nexcom
        +5
        Сегодня, 08:11
        дык уже писал я такое тоже ранее - закидывать шлёпанцами стали....
        и ведь нечем помочь то кубинцам - не полезет наше руководство на рожон против амеров.
        Китай - тоже скорее всего.... так и будут все наблюдать пока Куба медленно загибается.....
        коллапс там теперь грядёт....
        1. роман66 Звание
          роман66
          +1
          Сегодня, 09:10
          Даже при охренненом желании и твёрдой воле - помочь реально нечем. Нет таких сил
          1. bayard Звание
            bayard
            0
            Сегодня, 13:46
            Ну на китайские то деньги пару танкеров на Кубу загнать разве проблема ? И даже с корабликом каким ради эскорта . Это не оружие - гуманитарная миссия . Китаям денег жалко ?
      2. APASUS Звание
        APASUS
        +16
        Сегодня, 08:16
        Цитата: Uncle Lee
        Вставай, Фидель !

        А при чем тут Фидель ? Это мы были до сих порт гарантами Независимости КУБЫ ,со времен Карибского кризиса. А сейчас ,что бы не беспокоить Трампа наши, бросят ее .А потом мы удивляемся что у нас нет друзей кроме Армии и Флота
        1. Zoldat_A Звание
          Zoldat_A
          0
          Сегодня, 09:18
          Цитата: APASUS
          А сейчас ,что бы не беспокоить Трампа наши, бросят ее .

          Интересно - а амерцы захватят танкеры под российским флагом, если их будут сопровождать наши военные корабли?

          Интересуюсь чисто гипотетически - знаю, что такого не будет. Потому что Трамп от такого без скипидара влезет на стену Орального кабинета и оттуда будет командовать. Выбор будет невелик - либо Третья мировая начинается ПРЯМО СЕЙЧАС в Саргассовом море, либо она начинается на Украине и далее в Европе. Вобщем, "Карибский кризис 2.0" - в самом спокойном варианте развития событий.

          Всё это теория, потому что на практике ничего такого не случится. Троллит Трамп Европу - и ладно. А Куба... Ну, что Куба?... Она от Москвы далеко, её из окон Кремля не видно...
          1. topol717 Звание
            topol717
            +7
            Сегодня, 09:24
            Цитата: Zoldat_A
            Интересно - а амерцы захватят танкеры под российским флагом, если их будут сопровождать наши военные корабли?
            Этого никто не знает. слишком много переменных в этом уравнении. Слишком много если, но история не знает слов "если бы". Сейчас ясно одно, точно не захватит, так как никаких танкеров не будет. Танкеров из России скоро вообще не будет, даже в Китай. Друзья гаранта умудрились просрать весь рынок нефти.
            1. Zoldat_A Звание
              Zoldat_A
              0
              Сегодня, 09:26
              Цитата: topol717
              Сейчас ясно одно, точно не захватит, так как никаких танкеров не будет.

              Хоть бы ИИ кто-нибудь напряг смоделировать, что ли... laughing
            2. isv000 Звание
              isv000
              0
              Сегодня, 13:28
              Цитата: topol717
              Танкеров из России скоро вообще не будет, даже в Китай.

              С Китаем трубопроводами обойдёмся. Мало существующих? Ну, так, время само подсказывает что надо ускоряться в строительстве новых. Вот только ненадолго всё это - пока мы будем гнать чинцам сырьё они разработают альтернативные источники энергии...
      3. topol717 Звание
        topol717
        +5
        Сегодня, 09:01
        Цитата: Uncle Lee
        Вставай, Фидель !
        Федель мог встать, когда за спиной был СССР. Который всячески помогал. Был бы СССР и пошло бы сейчас на кубу 2-3 танкера при охране кораблей ВМФ и АПЛ. И фиг бы кто даже подумал про какой то там захват. А Россия сейчас слишком слаба, для таких вызовов. Хотя если такие вызовы не начнёшь принимать, то всегда и будешь слабаком.
        1. даэтоя Звание
          даэтоя
          +2
          Сегодня, 09:15
          интересно кто сделал Россию такой слабой what
          1. topol717 Звание
            topol717
            -7
            Сегодня, 09:20
            Такие как вы, которые только и могут только что расшатывать да накидывать.
        2. ROSS 42 Звание
          ROSS 42
          0
          Сегодня, 09:25
          Цитата: topol717
          А Россия сейчас слишком слаба, для таких вызовов.

          А в чём тут вызов? Предполагаете, что Трамп ополоумел настолько, что рискнёт напасть на флот РФ, заходящий в регион? А сможет ли пережить?
          Дело в другом, кто там на Кубе звал Россию на помощь (если, конечно, нам об это не говорят преднамеренно)? Не получилось бы как в Сирии...Или Курской области:
          Во взятым в полное окружение в Свято-Николаевском Белогорском мужском монастыре в курском селе Горналь, где находятся около 300 бойцов ВСУ, есть кубинские наёмники и легионеры из других стран.
          1. topol717 Звание
            topol717
            +2
            Сегодня, 09:31
            Цитата: ROSS 42
            Предполагаете, что Трамп ополоумел настолько, что рискнёт напасть на флот РФ, заходящий в регион?
            Ф-16 рискнул скакаусам поставлять, а ведь это носитель ЯО. Точно также и тут затеет длинные переговоры и в когда уже почти договорятся ..... Потом нам расскажут, что нас обманули.
            1. ROSS 42 Звание
              ROSS 42
              0
              Сегодня, 09:36
              Нам ли обдумывать проблемы, способы решения которых не известны в Кремле? Не зная расклада сил и средств, мы можем только делать предположения в надежде на более благоприятный исход.
              hi
            2. Наган Звание
              Наган
              0
              Сегодня, 10:57
              Цитата: topol717
              Ф-16 рискнул скакаусам поставлять

              Ну ваще-то поставила не то Дания, не то Голландия, из списываемых. И вроде как разрешение на реэкспорт было выдано еще администрацией Маразматика Джо.
    2. Федор Соколов Звание
      Федор Соколов
      0
      Сегодня, 08:30
      Во время войны севера с югом в США, северянам удалось победить юг при помощи операции "Анаконда", северяне просто устроили полную экономическую блокаду южным штатам, а тут как в известной русской пословице: "И пёс перед хлебом смиряется".
      1. Nexcom Звание
        Nexcom
        +2
        Сегодня, 08:33
        ...ну то есть у янки опыт уже имеется таких дел. не в первый раз такое проворачивают....
        1. роман66 Звание
          роман66
          0
          Сегодня, 09:12
          в первый раз такое проворачивают..

          И уж явно не в последний
  2. Филин Звание
    Филин
    +3
    Сегодня, 08:09
    Необходимо спасать Кубу, хватит предавать и продавать своих друзей и союзников!
    1. Седов Звание
      Седов
      +1
      Сегодня, 08:19
      Необходимо спасать Кубу, хватит предавать и продавать своих друзей и союзников!
      Свиньёй туда пойдём? Или клином?
      1. Aken Звание
        Aken
        -2
        Сегодня, 08:50
        Танкерами надо идти под конвоем кораблей.
        1. роман66 Звание
          роман66
          0
          Сегодня, 09:13
          Какими кораблями пожертвовать предлагаете?
          1. Aken Звание
            Aken
            +1
            Сегодня, 09:18
            Судя по вопросу, Вы уже смирились с глобальным поражением России.
            Но если Вы готовы пожертвовать Кубой, готовьтесь пожертвовать и Белоруссией.
            А потом финал. Когда наши с Вами области будут воевать друг с другом, у нас будет шанс встретиться вживую. В поле.
      2. роман66 Звание
        роман66
        -2
        Сегодня, 09:12
        Засадный полк выставим
    2. Тарелка Звание
      Тарелка
      -2
      Сегодня, 13:31
      Цитата: Филин
      Необходимо спасать Кубу, хватит предавать и продавать своих друзей и союзников!

      Когда это Куба нам стала союзником? Что она полезного и - главное - нужного нам дала за последние пару десятилетий, чтоб мы ради неё своё, простите, мягкое место рвали? Да, у нас есть торговые отношения. Но это определённо не ключевой российский торговый партнёр. Боюсь, операция по спасению Кубы окупилась бы... м... лет через 30-40?
  3. Taskmaster Звание
    Taskmaster
    +7
    Сегодня, 08:20
    Оголтелый капиталист хочет сокрушить кубинский народ под лозунгами свободы, демократии и "прав человека" и представить это своим коллегам-миллиардерам как инвестиционную возможность восстановить времена рабства при мяснике Батисте. Дьявол Марко Рубио мечтал о бомбардировке острова. И он хочет сделать это к 70-летию высадки Фиделя Кастро и Че Гевары на острове в этом году. Никто не приедет и не спасет их. Китайцы предпочли бы спасти исламистов в Иране, чтобы защитить свои границы.

    Впереди остров свободы ждут мрачные времена.
  4. КошмарИваныч Звание
    КошмарИваныч
    +7
    Сегодня, 08:27
    Соплежуйское руководство РФ к сожалению даже ключевым союзникам помогать не будет ,ибо они мыслят категориями сиюминутной выгоды , как и любая другая компрадорская буржуазия. sad
    1. spirit Звание
      spirit
      -4
      Сегодня, 09:00
      союзникам помогать не будет

      Чем мы им можем помочь?Флотом,деньгами?)Первого нет,второго теперь тоже нет.Так что Куба скоро, вернётся в "родную гавань"fellow
    2. Дмитрий Ригов Звание
      Дмитрий Ригов
      -2
      Сегодня, 12:28
      Баба с возу, кобыле легче. Пусть теперь американцы кормят Кубу и Сирию.
    3. Тарелка Звание
      Тарелка
      0
      Сегодня, 13:32
      Цитата: КошмарИваныч
      ключевым союзникам

      А когда Куба стала нашим ключевым союзником? Венесуэла-то всяко поважнее была. Что мы потеряем от падения Кубы?
      Ну и выше сказали, что у РФ элементарно нет ресурсов для оказания реальной помощи.
  5. север 2 Звание
    север 2
    +3
    Сегодня, 08:51
    если сейчас Россия "бросит" Кубу , то это будет просто "рекорд" , За не полных сорок лет бросить два раза своего друга -это надо ещё уметь . Нет , ну там по одному разу быть брошенными Югославии , ГДР , Вьетнаму , Ливии и всем бывшим из Варшавского Договора не привыкать . Кстати , как бы этот список не дополнили бы Херсон и Запорожье ....
    1. Nastia Makarova Звание
      Nastia Makarova
      0
      Сегодня, 09:48
      конечно бросит, Россия и не собирается помогать
  6. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    0
    Сегодня, 09:08
    Маринтрафик показывает не менее 6 танкеров находятся в терводах Кубы ,аппаратура АИС на них отключена .Так что ничего не понять.Для точности - где на Кубе приёмные нефтетерминалы - чтобы понятно куда надо смотреть ?
  7. belovvladimir Звание
    belovvladimir
    +3
    Сегодня, 09:13
    Вот он Светоч демократии по американски, как были гнусными подонкам сша такими и остались, и у кого то вызывает сомнение что сша это свобода всего, а многие так хвалили, заступились, честно так и хочется им американцам пожелать не только пролив имени Сталина но и Иллоустоун или как он супер вулкан называется, пусть эту демократию спалит нахрен полностью!
    1. ГолыйМужик Звание
      ГолыйМужик
      0
      Сегодня, 13:07
      Полагаю те "многие" которые хвалили, несмотря на бамбардировки Югославии и прочих, и дальше будут хвалить несмотря на генацид в Газе, похищение в Венесуэле, блокаду Кубы и файлы Эпштейна.
  8. ROSS 42 Звание
    ROSS 42
    +2
    Сегодня, 09:17
    На Кубе закончилось авиационное топливо

    А в новой России Фиделей Кастро никогда и не было.
    Надо полагать, в МИД РФ готовы насосы, для надувания щёк, и практикуют упражнения для выражения возмущения...Знаменитая лавровская фраза станет апофеозом российского «par dépit» в отношении США...
  9. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +2
    Сегодня, 09:33
    Не надо боготворить кубинцев ,они ещё те челы.Когда перестройкой горбачёва ещё и не пахло ,они подложили нам конкретную жабу .Отказались от траулеров типа Атлантик постройки ГДР и построили серию судов в Испании 12 - 14 бортов.Откуда деньги можно догадаться. Причина - немецкий суда слишком сложные в обслуживании и эксплуатации и чуть чуть дороже ..Последний раз я их видел у берегов Англии на приёмке рыбы - у английских рыбаков ,2 траулера .Было время - когда приходилось помогать англицким рыбакам в освоении их уловов .Добрые были времена были когда-то.
    1. tralflot1832 Звание
      tralflot1832
      +1
      Сегодня, 09:44
      Видел кубинские траулеры у Англии в начале 90 ых .
      1. tralflot1832 Звание
        tralflot1832
        +2
        Сегодня, 09:55
        Они не плохо нас доили при СССР .Приходилось инвалютный рубль СЭВ превращать в полновесный доллар для Кубы .Ту Кубу при СССР не сравнить с сегодняшней .Земля и небо .
        1. Ghost1 Звание
          Ghost1
          +1
          Сегодня, 09:59
          Сейчас похожее с африканскими друзьями.
          1. tralflot1832 Звание
            tralflot1832
            0
            Сегодня, 10:19
            С африканскими друзьями у нас партнёрские отношения , мы им охрану они нам ресурсы и поле дейтельности для роскомпаний .Наверно покойный Пригожин это подсказал .
    2. isv000 Звание
      isv000
      +1
      Сегодня, 13:32
      Цитата: tralflot1832
      Не надо боготворить кубинцев ,они ещё те челы.

      Они похожи на абхазов: им должны помогать, защищать, у них природа, благодатный край но работать должен кто то другой а им платить за их блага звонкой монетой...
  10. Личное мнение Звание
    Личное мнение
    +2
    Сегодня, 10:28
    Даже по комментариями видно, что народ до конца не осознал , что у власти в РФ буржуины. Притом не просто апологеты капиталлизма, а правые консерваторы для которых европейские социалисты и американские либералы уже идеолагические враги. Представить , что российские правые капиталисты будут спасать кубинских коммунистов невозможно. А вот на поведение китайских коммунистов интересно будет посмотреть в этой ситуации.
    1. Наган Звание
      Наган
      0
      Сегодня, 11:03
      Цитата: Личное мнение
      на поведение китайских коммунистов интересно будет посмотреть в этой ситуации.
      Они давно уже коммунисты только на словах, а так ревизионисты и оппортунисты, да еще с душком национализма. Маркс и Ленин за меньшее клеймили словом, а Сталин ставил к стенке, или ледорубом.
      1. Личное мнение Звание
        Личное мнение
        0
        Сегодня, 12:13
        В Китае вся власть у коммунистов , но не ортодоксальных как в СССР, а творческих для которых частная собственость всего лишь инструмент для достижения поставленных целей благосостояние всего народа.Они под нашим знаменем с серпом и молотом реководят и организуют весь процес развития страны. А то, что многотысячелетняя цивилизация не постеснялась использовать положительный опыт дикой для них страны говорит , что он стоит того.
    2. ГолыйМужик Звание
      ГолыйМужик
      0
      Сегодня, 13:13
      Давно уже нет борьбы идеологий. США запросто помогают своим сателитам, и исламистам и даже сами их выращивают, хотя такие им 11 сентября устроили (вероятно).
      Кубинцы на нашей стороне и мы бы помогли, если бы могли.
  11. Matsur Звание
    Matsur
    0
    Сегодня, 10:33
    Цитата: Nexcom
    дык уже писал я такое тоже ранее - закидывать шлёпанцами стали....
    и ведь нечем помочь то кубинцам - не полезет наше руководство на рожон против амеров.
    Китай - тоже скорее всего.... так и будут все наблюдать пока Куба медленно загибается.....
    коллапс там теперь грядёт....

    Вот такое вот оно, наше руководство. Даже танкер под охраной не отправит чтобы помочь кубинцам. Куба падет с молчаливого согласия всего мира, пождавшего хвост.
    1. ГолыйМужик Звание
      ГолыйМужик
      0
      Сегодня, 13:19
      Есть вариант отправить. В лучшем случае он даже доплывет. Но в целом блокаду снять не сможем, этого будет недостаточно и на Кубе всё равно будет переворот. Зато будем потом рассказывать какие мы молодцы, а нас опять предали.
  12. Ниттен Звание
    Ниттен
    +3
    Сегодня, 12:04
    Швыряние старых друзей всегда выходит боком. Налицо картина, где проповедуется стратегия по наставлениям отца Чичикова- Верь копейке.Павлуша! Копейка никогда не предаст. А потом скажут- Опять нас обманули,на четыре кулачка... Только Кубы уже не будет. Для России не проблема отправлять танкеры с грузами в сопроыождении ВМФ на постоянной основе. Для бюджета- не проблема. Денег-полные квартиры друзей сами знаете кого. Нет политической воли. Возможно мы чего-то и не знаем. Но решений и действий в стиле Жирика невидим. Как показывает история он был прав во многом.
  13. Incvizitor Звание
    Incvizitor
    0
    Сегодня, 12:28
    Фашингтон хуже любых фашистов хотя он их когда то и создал.
  14. isv000 Звание
    isv000
    +1
    Сегодня, 13:24
    Вот и настал момент истины для России: кинуть остров Свободы очередной раз или объединится с Китаем и помочь Кубе.
  15. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    0
    Сегодня, 13:51
    Цитата: isv000
    Цитата: tralflot1832
    Не надо боготворить кубинцев ,они ещё те челы.

    Они похожи на абхазов: им должны помогать, защищать, у них природа, благодатный край но работать должен кто то другой а им платить за их блага звонкой монетой...
    Наверно в море с ними встречались ?Или не дай бог на Кубе ? hi