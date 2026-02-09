На Кубе закончилось авиационное топливо, кризис с горючим уже достиг и Гаваны. В аэропортах других городов это произошло еще раньше.
Энергетический кризис на Кубе в самом разгаре, остров Свободы не получает нефть из-за устроенной США блокады, ситуация критическая. Согласно официальному аэронавигационному уведомлению (NOTAM), в Международном аэропорту Хосе Марти в Гаване закончилось топливо Jet A-1, которое стандартно используется коммерческими самолётами. Пока предпринимаемые правительством острова антикризисные меры мало помогают.
Ранее сообщалось, что США перекрыли поставки нефти на Кубу из Венесуэлы и Мексики, фактически посадив кубинцев на голодный паек. Других источников получения горючего у Гаваны нет, да и американцы ввели почти полную блокаду острова, задерживая все танкеры, идущие в его направлении.
Как утверждается, Трамп также намерен лишить остров Свободы поступления валюты, чтобы окончательно задушить кубинскую экономику, много лет выживавшую под американскими санкциями. По мнению экспертов, коммунистический строй Кубы прекратит свое существование до конца года.
