ВКС РФ пополнились истребителями Су-57 в новом техническом облике

ВКС РФ пополнились истребителями Су-57 в новом техническом облике

Российские ВКС получили новую партию истребителей пятого поколения Су-57, передачу самолетов осуществила ОАК, сообщает «Ростех».

Военные получили очередную партию истребителей Су-57 в новом техническом облике. Больших подробностей нет, но, как сообщили в ОАК, самолеты получили новый комплекс вооружения и бортовые системы. Параметры поставки традиционно не раскрываются, но подчеркивается, что партия крупная.

Все самолеты прошли необходимые наземные и летные испытания и полностью готовы к боевому применению. Инженерно-технический персонал принял машины на заводском аэродроме, после чего они отправились к местам постоянной дислокации.


Как подчеркнул глава «Ростеха» Сергей Чемезов, обновленные Су-57 стали еще мощнее и опаснее, обновления расширят спектр выполняемых самолетом задач.



Мы не просто штампуем самолеты, идет постоянное развитие машин с учетом потребностей заказчика и реальных боевых условий применения. Су-57 – грозное оружие, доказавшее свою эффективность на передовой. На его счету множество пораженных целей. Сегодня мы передали в войска машины, которые стали еще мощнее и опаснее.


  Владислав_В
    Владислав_В
    +2
    Сегодня, 08:32
    Очередная партия радости yes
  Проксима
    Проксима
    -8
    Сегодня, 08:33
    Новость отрадная! drinks good Только, сколько самолётов в этой партии? request Три, десять, тридцать? Военная тайна наверное.. recourse
    alexboguslavski
      alexboguslavski
      +6
      Сегодня, 08:54
      Если написано "крупная партия", то это значит, что в ней больше самолетов, чем просто в партии.
      Полагаю, что речь идет о трех-четырех машинах.
      keleg
        keleg
        0
        Сегодня, 09:01
        Думается, больше. "Три" это был обычный размер партии, FB же писал у себя, что партия "фантастическая"
        https://t.me/bomber_fighter/24029
      ROSS 42
        ROSS 42
        +4
        Сегодня, 09:11
        Цитата: alexboguslavski
        Если написано "крупная партия", то это значит...

        На вооружении Воздушно-космических сил (ВКС) России находятся примерно 40 истребителей пятого поколения Су-57.
        Предполагаю, что крупной партией могут назвать звено - 6 машин (не меньше!!!)...
        bayard
          bayard
          +6
          Сегодня, 10:51
          Цитата: ROSS 42
          На вооружении Воздушно-космических сил (ВКС) России находятся примерно 40 истребителей пятого поколения Су-57.

          Столько "примерно сорок" , а точнее минимум 44 - 46 шт. было по итогам позапрошлого (2024) года . По итогам прошлого года их было уже свыше 70 шт. - всего построено и передано заказчикам 36 шт. , но 6 шт. в конце года ушли в Алжир . С прошлого года заработала уже вторая сборочная линия , а первая сборочная вышла на "плато" - 30 шт. в год . Ожидаемое количество на этот год Су-57 - порядка 45 шт. А так же в этом году возможно заработает и третья сборочная линия , оснащение и монтаж оборудования на которой должны были завершить ещё до конца прошлого года . Если 3-ю линию в этом году запустят (тут уже от кооперации зависит , чтоб комплектующих на все линии хватало) , то продукцию с от неё можно будет ожидать уже в будущем году (строительный цикл от закладки до сдачи заказчику не менее года) .
          Не знаю что именно заставило Файтер-Бомбера использовать такой эпитет , но дело в том , что подобные эпитеты встречаются уже не первый раз о размерах передаваемых партий . Что подтверждает информацию , что производство боевой авиации у нас действительно раскрутили на полную производственную мощность . Т.е. всё согласно плану . А по планам было в прошлом году выйти на выпуск (по типам) Су-35С , Су-30СМ2 и Су-34М до 30 шт. в год каждого типа . Что же касается выпуска Су-57 , то для него построены три совершенно новые сборочные линии производительностью по 30 самолётов в год каждая . И это не считая сборочной линии , которая будет развёрнута в Индии .
          Проблему такого взрывного роста производства боевой авиации решили в плане кадров организацией перетока кадров из сегмента Гражданской Авиации , где были задержки с запуском серийного производства лайнеров (из за неготовности кооперации) . Так решили кадровый вопрос и вывели за 3+ года производство на военных авиазаводах до проектных величин . Ну , а для производства Су-57 просто построили три совершенно новые сборочные линии в Комсомольске . Сейчас уже идёт подготовка производственных мощностей для Су-75 .
          Именно поэтому Россия снова возобновляет экспорт боевой авиации - производственные мощности это уже позволяют . И именно поэтому появляются такие эпитеты о размерах передаваемых партий новых самолётов "огромны" , "невиданные" , "очень большие" . После того как накануне СВО в РФ едва не свернули производство боевой авиации , низведя её до уровня примерно по 8 самолётов каждого типа в год ... многие и не поверили такому взрывному росту их производства сейчас . А строили так мало не потому что "не могли" , а потому что МО давала именно такие заказы . Маленькие .

          И по поводу "нового облика Су-57" . Фото предоставлено не было (те что есть - иллюстративные - старые) , но зато было заявление в середине прошлого года , что "с будущего года в войска пойдёт новая модификация Су-57М-1" . Если это правда , то ... Ростех и ОАК превзошли мои ожидания более чем на год ... И это не может не радовать . Ибо новая модификация буквально на голову превосходит характеристиками и боевыми возможностями базовую версию ... которая (базовая) стала теперь по сути экспортной версией Су-57Э .
          Цитата: ROSS 42
          крупной партией могут назвать звено - 6 машин

          Звено , это 4 машины . Есть пара , есть звено , и есть эскадрилья (12 шт.) . О количестве этой партии можно конечно только гадать , но словосочетание "очень большая" может иметь какое угодно значение . И если это действительно Су-57М-1 , то это уже поколение минимум 5+ . А если и двигатели новые и с плоскими поворотными соплами , то 5++ (плюсы за новое БРЭО и двигатели) .
    Incvizitor
      Incvizitor
      -2
      Сегодня, 12:19
      Ну у нормальных людей крупная это десятки а у них хрен знает думаю и десяти не будет.
  Аркадий007
    Аркадий007
    -4
    Сегодня, 08:33
    Самолеты это хорошо, но вот что делать без своего Старлинка понимаю плохо.
    alexboguslavski
      alexboguslavski
      +15
      Сегодня, 08:50
      То, что всегда: одним - уничтожать врага всеми доступными средствами, другим - принимать действенные меры по организации связи, а третьим - сопли распускать в интернете, что всё пропало.
      Владислав_В
        Владислав_В
        +2
        Сегодня, 09:00
        Прямо,честно,коротко!С уважением. drinks
      роман66
        роман66
        -1
        Сегодня, 09:16
        С начала сво
        принимать действенные меры по организации связи,

        И где она? 4 года, Карл!
        bayard
          bayard
          +4
          Сегодня, 10:54
          Цитата: роман66
          И где она? 4 года, Карл!

          И чем вам Старлинк не связь ? Маск выручает .
          А свой аналог вроде начинают уже потихоньку разворачивать . Судя из доклада молодого главы Роскосмоса Путину .
      Vitaly.17
        Vitaly.17
        +2
        Сегодня, 11:12
        Цитата: alexboguslavski
        третьим - сопли распускать в интернете

        Не только. Вот уже на нескольких сайтах типа "Русской весны", "Два майора" написали о сборе средств для средств связи нашим бойцам из за отключения Старлинк.
    PROXOR
      PROXOR
      +1
      Сегодня, 11:57
      Быстрых решения два. Высотный ретранслятор связи (аэростат или Стратосферный БПЛА) или тянем как ВОВ провода. Только вместо двух жил - одна жила оптоволокна.
      Sky Strike fighter
        Sky Strike fighter
        +1
        Сегодня, 13:01
        Цитата: PROXOR
        Быстрых решения два. Высотный ретранслятор связи (аэростат или Стратосферный БПЛА) или тянем как ВОВ провода. Только вместо двух жил - одна жила оптоволокна.


        Кто то выбирает решение ещё проще и вот что из этого получается.

        . Внимание! ГУР/СБУ занимается сбором данных по Старлинкам наших военнослужащих.

        Создана группа "Satrlink продажа Шахты", в которой предлагают бесплатно восстановить доступ к Старлинкам. Это при том, что услуги дропа на быв. Украине стоят 10-20 тысяч рублей.

        Далее предлагают заполнить все данные и отправить их неизвестно кому.

        Группа новая аккаунту для связи зарегистрированы 06 февраля. Телефонный номер принадлежит оператору Ip телефонии (такие используют мошенники для звонков).

        Канал создан 24 сентября 2025 года, имён и фамилий нет.

        Казалось бы, нужно быть ... чтобы на это повестись, но мне пишут, данные высылают массово.

        Данные мошенников:
        Группа: https://t.me/starlinkshopShahti
        Контакты:
        @starshopsupport1
        @starshopsupport2
        +7(901)620-81-86


        https://t.me/yurasumy/26717
        PROXOR
          PROXOR
          0
          Сегодня, 13:04
          Цитата: Sky Strike fighter
          Внимание! ГУР/СБУ занимается сбором данных по Старлинкам наших военнослужащих.

          Создана группа "Satrlink продажа Шахты", в которой предлагают бесплатно восстановить доступ к Старлинкам. Это при том, что услуги дропа на быв. Украине стоят 10-20 тысяч рублей.

          Далее предлагают заполнить все данные и отправить их неизвестно кому.

          Группа новая аккаунту для связи зарегистрированы 06 февраля. Телефонный номер принадлежит оператору Ip телефонии (такие используют мошенники для звонков).

          Канал создан 24 сентября 2025 года, имён и фамилий нет.

          Казалось бы, нужно быть ... чтобы на это повестись, но мне пишут, данные высылают массово.

          Данные мошенников:
          Группа: https://t.me/starlinkshopShahti
          Контакты:
          @starshopsupport1
          @starshopsupport2
          +7(901)620-81-86

          Трижды подумал бы, использовать такой потом терминал. Фактически это уде промаркированный терминал, по которому можно собирать информацию вплоть по перемещениям штаба.
    ALCA056000
      ALCA056000
      +1
      Сегодня, 12:41
      Стандартный приём либераста - увести разговор от чего-то положительного и начать ныть про что, где, когда наконец .... ой ой ой..... am
      Sky Strike fighter
        Sky Strike fighter
        -3
        Сегодня, 12:49
        То есть вы за замалчивание проблем и как следствие этого оставление этих проблем нерешёнными,а если кто то что то дельное советует,то ату его?
        nik-mazur
          nik-mazur
          0
          Сегодня, 14:12
          Цитата: Sky Strike fighter
          То есть вы за замалчивание проблем

          А вы за то, что бы орать о проблемах (как реальных, так и надуманных) везде и всегда, независимо от уместности, ради того, что бы... а, кстати, ради чего? Какой смысл в упоминании Старлинка в теме про поставки Су-57?
          Sky Strike fighter
            Sky Strike fighter
            0
            Сегодня, 14:25
            Рассматривается дальнейшая перспектива развития Су-57.Без дальнейшего развития технологий управления БПЛА/истребителей через аналоги Starlink невозможно реализовать управление беспилотных вариантов истребителей следующего,6 поколения. А где такие технологии начать отрабатывать,как не на том же Су-57, желательно в двухместном исполнении, чтобы если что пойдет не так на первых порах,то сидящий за штурвалом пилот мог подстраховать.Связь она в первую очередь требует внимания.Без связи ничего не видно и ничего не слышно.И не забываем что первый шаг к решению проблемы это признание что такая проблема есть,а для этого надо её озвучить для дальнейшего решения,а не молчать,что типа всё хорошо.
            nik-mazur
              nik-mazur
              0
              Сегодня, 14:32
              Цитата: Sky Strike fighter
              Рассматривается дальнейшая перспектива развития Су-57

              В каком месте вы увидели рассматривание перспективы развития Су-57 в этом комментарии?
              Цитата: Аркадий007
              Самолеты это хорошо, но вот что делать без своего Старлинка понимаю плохо.

              Обыкновенный наброс на вентилятор, когда под позитивной новостью пишут о каких-то проблемах – пофигу о каких, главное, что бы было. Недавно точно так же Купянск пихали в каждую новость. Потом «захваты российских танкеров». Прямо сейчас популярен Старлинк, но ему на пятки уже наступает «эвакуация Белгорода».
  Joker62
    Joker62
    +7
    Сегодня, 08:42
    ВКС РФ пополнились истребителями Су-57 в новом техническом облике

    В Добрый Путь good и Отличной службы в Строю! soldier drinks
  Nikolaevich I
    Nikolaevich I
    +7
    Сегодня, 08:52
    Ну шо ? Занесём в авиационную таблицу Су-57М ? А есчо я слыхивал о Су-57М1 (поколение 5+ ) и разработке прототипа 6 поколения (5++) ,который,наверное, можно будет наименовать Су-57М2 ? Семейство Су-57 растёт ! Правда , самих еропланов всё ещё маловато по сравнению с США и КНР ! Но кто-то как-то ответил на вопрос о любви к детям... : Детей не очень,но сам Процесс ! Процесс доводки ,модернизации Су-57 -наше Всё ! Может это и правильно в данном случае ? Как же сожалел в своё время А.Райкин ,что ему платят за "каликчество "; а не за "какчество" ! Так пусть пока будет "борьба за какчество",которое (будем верить!) всенепременно перейдет в каликчество ?
    ROSS 42
      ROSS 42
      +4
      Сегодня, 09:05
      Цитата: Nikolaevich I
      Правда , самих еропланов всё ещё маловато по сравнению с США и КНР !

      Мал золотник, да дорог...Не в плане себестоимости, естественно, и в сравнении с F-35...
      Что касается качества, то оно проверяется в бою (в деле), и желательно с равным противником. Даже наличие высококачественной техники - ничто в сравнении с выучкой лётчиков.
      Кулл90
        Кулл90
        +3
        Сегодня, 11:11
        Lockheed Martin с июня 2025 г. поставляет в вооруженные силы США истребители F-35, включая все F-35A, без новых бортовых РЛС Northrop Grumman AN/APG-85, поскольку новые локаторы до сих пор недоведены. Вместо них в носовой части поставляемых F-35 временно размещается балластный груз.
    Sky Strike fighter
      Sky Strike fighter
      +4
      Сегодня, 09:08
      . А есчо я слыхивал о Су-57М1 (поколение 5+ ) и разработке прототипа 6 поколения (5++) ,который,наверное, можно будет наименовать Су-57М2 ?


      Су-57М1 дай Бог ,чтобы на днях начали строить,чтобы к концу года получить первые их экземпляры в состав ВКС.Там уже будет новая АФАР,двигло Ал-51Ф1,новая кабина. Прототип же 6 поколения с Су-57 никак не связан.Скорее всего речь идёт о Миг-41(о котором говорил тот же Квочур в интервью и не только он,а значит проект вполне себе реальный), создающийся по технологиям малозаметности,отличающимся от технологий по которым создавался Су-57. Недавно по СМИ проходила информация о патенте на новый газогенератор для гиперзвукового/окологиперзвукового двигателя для истребителя. Скорее всего для Миг-41,потому что больше никаких особых вариантов вроде как и нету.

      . Например, при двухконтурной работе заявляется тяга в 20 тонн, что, несомненно, заставляет задуматься.

      «Двигатель на 20 тонн имеет удельный расход топлива 0,398 кг/кгс*ч, при степени двухконтурности 5,62 и температуре газа на входе в турбину 1630 К».

      Отмечается, что создание данного двигателя не требует использования новых технологий и материалов, которые могли бы затянуть и удорожить процесс разработки. Ещё более подозрительным в этой связи выглядит то, что эти заметки были удалены с сайта разработчика. Кроме того, на сайте было заявлено о достижении скорости вплоть до 4-5 махов, что является пределом гиперзвука. Весьма странно выглядит вся эта ситуация, и только сейчас становится ясно, почему все эти годы шла разработка. Удивительно, что точно такие же параметры заявлены для перспективного истребителя шестого поколения МиГ-41. В большинстве случаев источники упоминают скорость в 4-5 махов, что позволяет предположить, что теоретически двигатель АМНТК «Союз» может быть использован для оснащения самолёта и обеспечения необходимых характеристик.

      Проект нового самолёта разрабатывается на базе истребителя четвёртого поколения МиГ-31.

      «Такая модернизация должна была состояться еще лет двадцать тому назад. Однако этого тогда не произошло, поэтому сейчас требования повышаются. Они заключаются в том числе в (повышении) скорости перехватчика до 4-4,3 Маха», — отметил летчик-испытатель Анатолий Квочур (РИА Новости).


      https://m.vk.com/wall-33567915_779198
      Neo-9947
        Neo-9947
        +2
        Сегодня, 09:29
        Если скорость 4 Маха, то летчик в кабине будет? На такой скорости можно лететь только равномерно и прямолинейно, при любом маневре человека по фонарю перегрузкой размажет.
        Sky Strike fighter
          Sky Strike fighter
          0
          Сегодня, 10:07
          Цитата: Neo-9947
          Если скорость 4 Маха, то летчик в кабине будет? На такой скорости можно лететь только равномерно и прямолинейно, при любом маневре человека по фонарю перегрузкой размажет.


          Ну тогда ИИ в помощь,как на Геранях или управление через аналог Starlink,через который ИИ,подключенный к управлению истребителем и будет управлять истребителем 6 поколения. И да 6 поколение истребителей по крайней мере должно иметь одну из опций использовать такой истребитель как управляемый БПЛА,благо технологии управления БПЛА в ходе СВО значительно продвинулись и теперь это уже не является фантастикой.Те же Герань-2 как то же научили сбивать при помощи установленных на них ПЗРК самолёты/вертолеты ВСУ.Как поговаривают такие Герани вполне себе управляются операторами,находящимися далеко на земле.По тому же принципу скорее всего и будут управляться истребители 6 поколения в версиях БПЛА.
      Eug
        Eug
        0
        Сегодня, 09:35
        У двигателя АМНТК Союз, по опубликованным открытым данным, диаметр больше 1,5 метра, плюс теплоизоляция... какими же будут размеры самолёта, на котором он будет установлен?
        Sky Strike fighter
          Sky Strike fighter
          +2
          Сегодня, 09:56
          Возможно ,что модернизируют Д-30ФМ6 на современный лад. Не исключен вариант что планируется создание ТРД Д-30Ф6М с установкой современной плазменной системы зажигания, цифровой системы управления и новых монокристаллических лопаток турбин, которые способны выдерживать высокие температуры. Поставить на него новый газогенератор, патент на который попал в СМИ,и будет вполне себе годный движ для Миг-41.И да он компактнее двигла от АМНТК Союз.

          . Д-30Ф-6M был разработан для перехватчика МиГ-31М, который впервые поднялся в воздух в 1985 году и должен был поступить на вооружение в начале 1990-х годов в качестве основного перехватчика советских войск ПВО.Усовершенствованный и гораздо более экономичный по расходу топлива истребитель МиГ-31М Д-30Ф-6M был на 28% мощнее и развивал примерно 195 Кн, намного превосходя любой другой самолет в современном мире. Это позволило МиГ-31М летать еще быстрее и выше, нести радар, который был еще намного больше, и нести самый большой в мире ракетный арсенал, включающий шесть крупногабаритных ракет Р-37 и множество более мелких.

          Быстрое ухудшение состояния российской экономики после распада Советского Союза в конечном счете помешало стране профинансировать серийное производство МиГ-31М, несмотря на то, что его разработка была завершена, а нехватка финансирования вплоть до 2010-х годов даже препятствовала существенной модернизации старых МиГ-31. Перехватчик и его двигатель были полностью готовы к серийному производству к 1994 году, несмотря на постсоветские задержки.



          https://eadaily.com/ru/news/2024/03/26/pyat-samyh-moshchnyh-dvigateley-dlya-istrebiteley-reyting-mwm
      Nikolaevich I
        Nikolaevich I
        +1
        Сегодня, 09:55
        Цитата: Sky Strike fighter
        Прототип же 6 поколения с Су-57 никак не связан.Скорее всего речь идёт о Миг-41(

        Вы привели интересные сведения ,за что вам весьма благодарен ! А с тем ,что Су-57 не связан с 6 поколением ,не могу согласиться ! Так как ранее удалось ознакомиться с интервью с одним из ведущих конструкторов Су-57...В интервью разработчик говорил ,что в конструкцию Су-57 уже начинают вкладываться тех.решения,характерные для 6 поколения;то есть на базе "сушки" 5 поколения проверяются технические решения,идеи ,предназначенные для 6 поколения ! Что Су-57 позволит более реально(практически!) понять концепцию 6 поколения ! А это значит,что вполне реально ожидать появления на базе Су-57 самолёта ,если не полноценного 6 поколения ,то прототипа 6 поколения ...5++ !
        Sky Strike fighter
          Sky Strike fighter
          +2
          Сегодня, 10:47
          Су-57М1 это по сути и есть истребитель поколения 5++.Касаемо истребителя 6 поколения надо сначало определиться что считать истребителем 6 поколения, критерии и характеристики которыми он отличается от тех же истребителей 5 поколения.Если по характеристикам отличающим истребитель 5 поколения от истребителей 4++ поколения всё понятно,там технология стелс, сверхзвуковой режим полета без включения форсажа,сетецентрические возможности по оперативному обмену оперативными данными,то четких критериев, отличающих истребитель 6 поколения от истребителей 5 поколения пока что не сформулировано, кроме возможности управления роем БПЛА и самому истребителю иметь возможность управляться по принципу управляемого БПЛА,опять же скорее всего окологиперзвуковая скорость полета, вожможность выхода в ближний космос,но пока это только догадки.Завесу тайны касаемо характеристик истребителя 6 поколения ещё только предстоит приоткрыть.
      bayard
        bayard
        +1
        Сегодня, 11:10
        Цитата: Sky Strike fighter
        точно такие же параметры заявлены для перспективного истребителя шестого поколения МиГ-41. В большинстве случаев источники упоминают скорость в 4-5 махов, что позволяет предположить, что теоретически двигатель АМНТК «Союз» может быть использован для оснащения самолёта и обеспечения необходимых характеристик.

        Всё это просто здорово и очень интересно в чисто спортивном плане ... Но зачем такая скорость перехватчику , кого он собирается на таких скоростях перехватывать , на каких высотах и самое интересное - как он на таких скоростях будет применять вооружение из внутренних отсеков вооружения ? Если открытие створок даже на сверхзвуке является задачей совсем непростой ? Я просто не вижу целей для такого перехватчика ... ну разве что для выхода на динамическую горку и поражение спутников ... Но это уже совсем другая специфика . Да и спутников сейчас на орбитах как грязи .
        Но в любом случае будет интересно посмотреть , если доживу , получится ли что-то подобное у МиГа . А "Союз" действительно над двигателем работает .
        stankow
          stankow
          0
          Сегодня, 13:01
          Никого он перехватывать не собирается на этой скорости. А подлететь вовремя в точку перехвата. Догнать, упередить. Отойти от ответного удара.
          bayard
            bayard
            +1
            Сегодня, 13:25
            Цитата: stankow
            Никого он перехватывать не собирается на этой скорости.

            Ну тогда достаточно и крейсерского сверхзвука в 2М или около того , чего огород то городить ? Вы знаете радиус разворота у МиГ-25\31 на скорости 2500 км\ч ? А какой будет на 4М ? И кому такой перехватчик нужен ? Ему ведь ради такой скорости на высоту в 30 км.+ надо забраться , и видеть его наземные радары будут на дальности километров в 650 , а то и все 800 км. "Быстрей , выше , сильней" - хороший лозунг для соревнований . Была такая передача в ГДР с соревнованием семей . Но если МиГу заняться нечем ... Мог бы "от тоски" сделать лёгкий дешевый однодвигательный сверхзвуковой истребитель\УБС на двигателе от МиГ-35С , он бы и на экспорт пошел , и старшекурсников лётных училищь на сверхзвуке погонять можно было . Ну да видно есть некий Хитрый План , раз столько разговоров , а самолёта не видать .
  Schneeberg
    Schneeberg
    +2
    Сегодня, 08:53
    Цитата: Проксима
    Только, сколько самолётов в этой партии?

    Параметры поставки традиционно не раскрываются, но подчеркивается, что партия крупная. Так написано
  ROSS 42
    ROSS 42
    0
    Сегодня, 09:01
    Понятно, что самолёты хороши. Тут рядом Израиль проверяет (планирует проверить) боеготовность Ирана. Может быть, в стране найдётся слаженное и обученное звено проверить еврейских авиаторов, а заодно и ТТХ новейших самолётов в бою?
    Ну, нет так нет...
  Eug
    Eug
    0
    Сегодня, 09:26
    Мне почудилось или слегка изменилась форма обтекателя носовой РЛС? Вроде снизу "рёбра" появились...
  Серик Бур
    Серик Бур
    +1
    Сегодня, 10:19
    Цитата: alexboguslavski
    То, что всегда: одним - уничтожать врага всеми доступными средствами, другим - принимать действенные меры по организации связи, а третьим - сопли распускать в интернете, что всё пропало.

    Ай , молодца !!! hi
  Серик Бур
    Серик Бур
    0
    Сегодня, 10:24
    Цитата: роман66
    С начала сво
    принимать действенные меры по организации связи,

    И где она? 4 года, Карл!

    Я , так полагаю , у Вас в кармане. belay
  Лимрак
    Лимрак
    +1
    Сегодня, 10:32
    Первый полет 2010 год. 2026 год полноценный серийный выпуск даже с модернизацией. 2070 год выход очередной модернизированной партии Су-57СМ3М . Я к чему..? Если на его раскачку потребовалось 16 лет тольок ...а он даже еще в полуню силу не вошел..а только тольок начинается его путь...так что смело до конца века он будет актуален.
    Кулл90
      Кулл90
      0
      Сегодня, 11:21
      первый полет 2010, 25 декабря 2020 года ВВС РФ получили первый серийный истребитель= 10 лет
      вполне нормальные сроки,
      сейчас производят ф-15ех, первый полет опытного ф-15 27 июля 1972=54 года назад
      Лимрак
        Лимрак
        +1
        Сегодня, 12:13
        я не в претензии написал мол что так много срока.. - этот срок для основного ударного высокотехнологического истребителяч сегодня норма...- я за то что если они так долго входят в армию...и если он по факту сегодня тоьок тольок входит в силу то его век будет долгим..а не на пару пятилеток - это же и так ясно поэтому его век будет в прямом смысле до конца века.
  Matsur
    Matsur
    0
    Сегодня, 10:44
    Хорошо бы заводы по производству в центр страны перенести. Попутно и конвейерные линии дополнительные
  Matsur
    Matsur
    0
    Сегодня, 10:55
    Цитата: Аркадий007
    Самолеты это хорошо, но вот что делать без своего Старлинка понимаю плохо.

    Проблема нашего старлинка комплексная. И если спутник сделать это одно дело, то нужно еще наладить массовое их производство. Пока не слышно. Потом нужна ракета чтобы за раз выводить много на орбиту. Не слышал пока прогресса в этом. Проблема на байконуре пока еще решается. Хорошо бы организационные меры принять для ускорения процесса.
    Параллельно нужно разрабатывать средство уничтожения спутников старлинка как вон у китайцев недавно.
    При всем этом нужно делать прямо сейчас, без долгого запрягания.
  faterdom
    faterdom
    0
    Сегодня, 10:57
    И к каждому еще пару "Охотников" бонусом.
  garmonist
    garmonist
    0
    Сегодня, 11:25
    Молодцы комсомольчане и су-35 успевают и су-57. И на экспорт и для себя. А ведь у многих были сомнения насчет темпов выпуска. drinks
  Есаул
    Есаул
    -1
    Сегодня, 11:36
    Надеюсь и бетонные укрытия для них сделают.
  Thumbs
    Thumbs
    -1
    Сегодня, 12:42
    Интересно. А площадки для производсва этих самолётов не защитили, не перенесли глубоко под землю?
  дон_Рэба
    дон_Рэба
    0
    Сегодня, 13:38
    Как подчеркнул глава «Ростеха» Сергей Чемезов, обновленные Су-57 стали еще мощнее и опаснее, обновления расширят спектр выполняемых самолетом задач.

    Чувствуется, что Сергей Викторович доктор ЭКОНОМИЧЕСКИХ наук.